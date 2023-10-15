У Мэттьюса – два хет-трика в двух матчах. В современной НХЛ лучше начинал сезон только Овечкин

Усы рвутся в историю.

В 2016-м, когда и Макдэвид, и Мэттьюс уже зашли в НХЛ, их противостояние пытались раскрутить как битву новых Кросби и Овечкина – более универсальный игрок против снайпера. По задумке этого батла молодые должны были списать легенд, выбранных в нулевые, на пенсию и сами выйти на первый план. Получилось ли? Вопрос спорный.

В 26 лет у Макдэвида пять «Арт Россов», четыре «Тед Линдсей Эворд», три «Харта» и один «Ришар» – он уже обошел Кросби по многим наградам, но у него нет самой важной – Кубка Стэнли. Мэттьюс тоже без чемпионств, но у него и с личными трофеями скромнее – например, только дважды он был лучшим снайпером лиги. При этом шансы, что он все же выйдет на график Овечкина, остаются – сам Александр взял третий «Морис Ришар» только в 27. И, кажется, американец поставил себе цель как минимум повторить этот успех – новый сезон он начал как заведенный: 2 матча – 6 голов.

В ночь на четверг Остон затащил «Торонто» своим хет-триком в дополнительное время с «Монреалем»: по факту все голы были забиты при численном большинстве – две последние шайбы зашли уже при снятом вратарей «Лифс».

А этой ночью усач снова выдал хет-трик – правда, тут уже не нужно было экстренно спасать команду. «Миннесота» хоть и пыталась камбэкнуть с 1:4, но окончательно развалилась в середине третьего периода. Мэттьюс же начал забивать еще в первом:

● сравнял счет на 11-й минуте, оставшись практически один перед воротами;

● реализовал большинство броском с острого угла на 13-й;

● начал прессинг в чужой зоне, дождался шайбы за воротами и выехал оттуда с соперником на спине, но все равно завез гол с неудобной.

При этом надо заметить, что именно Мэттьюс и его не самые очевидные решения (во втором и третьем голах) стали причиной победы «листьев» – продвинутая статистика уверяет, что по количеству моментов «Миннесота» была лучше (31-29), а по моментам повышенной опасности «Торонто» не сильно ушел вперед (15-12). При этом по ожидаемым голам у команд приблизительное равенство: у «Лифс» – 3,61 (а забили 7!), а у «Уайлд» – 3,31 (получилось чуть больше).

«Я думаю, что мы хорошо работали в обеих играх, у нашей линии было хорошее движение, мы были внимательны в обороне и просто атаковали при первой возможности. Шайба залетала в ворота, а это всегда весело и всегда позитивно», – выдал глубокую аналитику по матчу Мэттьюс.

«Это было весело, – продолжил тему тренер «Торонто» Шелдон Киф. – Конечно, вы не ожидаете хет-триков подряд, хотя я немного привык к тому, что у Остона бывают большие вечера, когда он оказывает огромное влияние на игру. Но все же два таких матча подряд на старте сезона – это потрясающе. Похоже, ему очень весело. Я никогда не ставил под сомнение мотивацию, трудовую этику и преданность Остона. Он так же настроен, как и все остальные, но я думаю, что он пришел отдохнувшим и здоровым. Остон сосредоточен на общей картине. Он хочет по-настоящему управлять нашей командой».

Восхищения от тренера абсолютно заслуженные – в истории лиги слишком мало случаев такой результативности на старте сезона. Всего пять, а три из них произошли, когда хоккей был не особо похож на нынешний – в самом первом сезоне НХЛ, 1917/18. А единственный, кто показал такую результативность в наше время – Александр Овечкин. От этих сравнений никуда уже не уйти.

После двух матчей Мэттьюс уверенно возглавил таблицу снайперов. Ближайший преследователь – Брок Босер из «Ванкувера» с 4 голами. В этой гонке хотелось бы видеть и сегодняшего соперника Остона – Кирилла Капризова, но у нападающего пока 0+2 в двух матчах. Этой ночью он отметился только результативной передачей при голе Хартмана, забрал «-2» в полезность и два раза бросил в створ. Кирилл хоть и вышел на 12-е место в клубной истории бомбардиров, но, кажется, ждут от него гораздо большего.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 87,5% бросков, сделав 28 сэйвов. Не самый выдающийся его матч, но и не провальный. Да и при такой атаке, возглавляемой Мэттьюсом и Нюландером (2+1), ему вообще не обязательно стоять на голове.

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