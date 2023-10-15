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У Мэттьюса – два хет-трика в двух матчах. В современной НХЛ лучше начинал сезон только Овечкин

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Усы рвутся в историю.

В 2016-м, когда и Макдэвид, и Мэттьюс уже зашли в НХЛ, их противостояние пытались раскрутить как битву новых Кросби и Овечкина – более универсальный игрок против снайпера. По задумке этого батла молодые должны были списать легенд, выбранных в нулевые, на пенсию и сами выйти на первый план. Получилось ли? Вопрос спорный.

В 26 лет у Макдэвида пять «Арт Россов», четыре «Тед Линдсей Эворд», три «Харта» и один «Ришар» – он уже обошел Кросби по многим наградам, но у него нет самой важной – Кубка Стэнли. Мэттьюс тоже без чемпионств, но у него и с личными трофеями скромнее – например, только дважды он был лучшим снайпером лиги. При этом шансы, что он все же выйдет на график Овечкина, остаются – сам Александр взял третий «Морис Ришар» только в 27. И, кажется, американец поставил себе цель как минимум повторить этот успех – новый сезон он начал как заведенный: 2 матча – 6 голов.

В ночь на четверг Остон затащил «Торонто» своим хет-триком в дополнительное время с «Монреалем»: по факту все голы были забиты при численном большинстве – две последние шайбы зашли уже при снятом вратарей «Лифс».

А этой ночью усач снова выдал хет-трик – правда, тут уже не нужно было экстренно спасать команду. «Миннесота» хоть и пыталась камбэкнуть с 1:4, но окончательно развалилась в середине третьего периода. Мэттьюс же начал забивать еще в первом:

● сравнял счет на 11-й минуте, оставшись практически один перед воротами;

● реализовал большинство броском с острого угла на 13-й;

● начал прессинг в чужой зоне, дождался шайбы за воротами и выехал оттуда с соперником на спине, но все равно завез гол с неудобной.

При этом надо заметить, что именно Мэттьюс и его не самые очевидные решения (во втором и третьем голах) стали причиной победы «листьев» – продвинутая статистика уверяет, что по количеству моментов «Миннесота» была лучше (31-29), а по моментам повышенной опасности «Торонто» не сильно ушел вперед (15-12). При этом по ожидаемым голам у команд приблизительное равенство: у «Лифс» – 3,61 (а забили 7!), а у «Уайлд» – 3,31 (получилось чуть больше).

«Я думаю, что мы хорошо работали в обеих играх, у нашей линии было хорошее движение, мы были внимательны в обороне и просто атаковали при первой возможности. Шайба залетала в ворота, а это всегда весело и всегда позитивно», – выдал глубокую аналитику по матчу Мэттьюс. 

«Это было весело, – продолжил тему тренер «Торонто» Шелдон Киф. – Конечно, вы не ожидаете хет-триков подряд, хотя я немного привык к тому, что у Остона бывают большие вечера, когда он оказывает огромное влияние на игру. Но все же два таких матча подряд на старте сезона – это потрясающе. Похоже, ему очень весело. Я никогда не ставил под сомнение мотивацию, трудовую этику и преданность Остона. Он так же настроен, как и все остальные, но я думаю, что он пришел отдохнувшим и здоровым. Остон сосредоточен на общей картине. Он хочет по-настоящему управлять нашей командой».

Восхищения от тренера абсолютно заслуженные – в истории лиги слишком мало случаев такой результативности на старте сезона. Всего пять, а три из них произошли, когда хоккей был не особо похож на нынешний – в самом первом сезоне НХЛ, 1917/18. А единственный, кто показал такую результативность в наше время – Александр Овечкин. От этих сравнений никуда уже не уйти.

После двух матчей Мэттьюс уверенно возглавил таблицу снайперов. Ближайший преследователь – Брок Босер из «Ванкувера» с 4 голами. В этой гонке хотелось бы видеть и сегодняшего соперника Остона – Кирилла Капризова, но у нападающего пока 0+2 в двух матчах. Этой ночью он отметился только результативной передачей при голе Хартмана, забрал «-2» в полезность и два раза бросил в створ. Кирилл хоть и вышел на 12-е место в клубной истории бомбардиров, но, кажется, ждут от него гораздо большего.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 87,5% бросков, сделав 28 сэйвов. Не самый выдающийся его матч, но и не провальный. Да и при такой атаке, возглавляемой Мэттьюсом и Нюландером (2+1), ему вообще не обязательно стоять на голове.  

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Миннесота 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)
Дата проведения
15 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Хартман (Брудин, Капризов)
1:1 – 10 Мэттьюс (Марнер)
2:1 – 12 Мэттьюс (В. Нюландер)
3:1 – 19 В. Нюландер (Доми, Таварес)
4:1 – 23 Бертуцци (Райлли, Йернкрук)
4:2 – 24 Болди (Эддисон, Зукарелло-Асен)
4:3 – 29 Росси (Фэйбер, Фолиньо)
5:3 – 49 Йернкрук (Броди, Райлли)
6:3 – 50 Мэттьюс (Марнер)
7:3 – 52 В. Нюландер (Таварес, Клингберг)
7:4 – 57 Дьюхэйм (Миддлтон, Дьюар)
Вратари: Самсонов 28/32 – Густавссон 26/33.

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6 комментариев

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PAKETA 3.
Жалко Санек в НХЛ попал в 20 лет. Усач же стартовал уже с 18, из-за чего он, если будет делать по 45-50 за сезон как сейчас, то будет наступать на пятки Саньку (больше 300 шайб уже в 26 лет). Но это нужно никогда не травмироваться. Так что возможно через десять лет будет погоня за Овечкиным. Естественно, по коэффициенту шайбы за игру Мэтьюс уступит, но эти 2 года запаса пойдут ему на руку.
+14
-3
+11
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TR31HK
Любопытно, лучшие 4 результата в сезонах 17/18 года только, правда в разных веках))))
+1
0
+1
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RBS
Да, поддержу ракету, поздно Ови приехал в НХЛ, сейчас бы забитые голы до 20 в НХЛ пригодились, к рекорду был ближе бы сейчас. Бедард вон как в 18 начинает хорошо, уверен что Ови в свои 18 начал бы ещё лучше.
+1
0
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Ilya Mukhachev
Ответ PAKETA 3.
Жалко Санек в НХЛ попал в 20 лет. Усач же стартовал уже с 18, из-за чего он, если будет делать по 45-50 за сезон как сейчас, то будет наступать на пятки Саньку (больше 300 шайб уже в 26 лет). Но это нужно никогда не травмироваться. Так что возможно через десять лет будет погоня за Овечкиным. Естественно, по коэффициенту шайбы за игру Мэтьюс уступит, но эти 2 года запаса пойдут ему на руку.
Усач в 19 лет стартовал в НХЛ.
+2
-1
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nnp165
Ответ Ilya Mukhachev
Усач в 19 лет стартовал в НХЛ.
Ну да. Они оба 17.10, будь 15.10 на год раньше начали бы играть.
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