Русский вратарь возьмет «Везину», Макдэвид – Кубок Стэнли. Наши прогнозы на НХЛ

Каким мы видим ближайший год за океаном.

Всем привет!

Этой ночью стартует 107-й сезон Национальной хоккейной лиги, в котором «некстван»-2023 Коннор Бедард сразу выйдет на лед против «некствана»-2005 Сидни Кросби. Огонь с первого же игрового дня!

А сколько еще противостояний – принципиальных и не очень – нас ждет по ходу регулярки, которая закончится только в апреле! Там уже начнется и розыгрыш Кубка Стэнли – по июнь включительно... Восемь месяцев первоклассного хоккея! Дух захватывает!

В предвкушении такого удовольствия авторы Sports.ru составили свои прогнозы на сезон – какие-то окажутся близки к истине, какие-то будут максимально далеки (возможно, сразу все), но очень уж хочется зафиксировать свои ожидания от нового чемпионата. Участвуйте и вы – в комментариях составляйте свои варианты нового сезона. Вот вам схема для удобства:

● Финалисты – и кто возьмет 🏆 ● Кто возьмет «Везину»? ● Кто возьмет «Харт»? ● Кто возьмет «Норрис»? ● Лучший русский игрок? ● Кто из клубов выиграет регулярку? ● Сколько забьет Бедард?

Летом 2024-го вернемся в комментарии и сравним ожидания с реальностью! А пока наши прогнозы.

Антон Руднев – старожил хоккея на Sports.ru со времен обзоров гостевых

Уход Райлли Смита – единственная серьезная потеря «Вегаса» в это межсезонье, в остальном – это все та же чемпионская команда, которая за 22 матча взяла титул. Кто на Западе за лето стал настолько сильнее, чтобы обломать им дубль? «Колорадо»? «Эдмонтон»? Пока сомнительно.

«Рейнджерс» настраивались на плей-офф-2023 как на последний бой, пригласили Тарасенко с Кэйном – и сразу же погорели. Но обычно хорошие вещи случаются, когда уже их и не ждешь – а в Нью-Йорка ведь все есть для финала, даже при нынешнем составе. И приход Лавиолетта должен оживить еще не такую возрастную, как «Вашингтон», команду. Но главной причина успеха должен стать Игорь Шестеркин, который как-то давно не брал «Везину» – целый год уже прошел с последней, а к следующей весне будет аж два. Вполне может исправить это недоразумение.

Выбор Нэтана Маккиннона как главного претендента на «Харт» может показаться неочевидным, но от Макдэвида в этом посте вы еще успеете устать. А лидер «Колорадо», выбивший 111 очков в прошлой регулярке, вполне может претендовать на MVP регулярки.

Куинну Хьюзу на этой неделе стукнет 24 года – он уже вполне созрел и для капитанской нашивки в «Ванкувере», и для борьбы за «Норрис трофи». Компашку Карлссон-Фокс-Йоси-Хедман явно пора разбавлять новыми лицами. Хьюзу по силам в нее вписаться.

«Каролине» наверняка снова чего-то не хватит для успеха в плей-офф, но стараться будут изо всех сил – точно будут одной из лучших команд в регулярке. Возможно, самой лучшей. Как и лучшим будет Коннор Бедард, «Колдер» которого даже не обсуждается. Моя ставка – 35 голов (и передач 40).

Дмитрий Шевченко – хоккейный автор Sports.ru

По финалистам все просто и сложно одновременно. С одной стороны есть «Вегас» – команда почти не поменялась и может снова претендовать на кубок. Но с другой – в НХЛ высочайшая конкуренция, все очень и очень тонко, и сложно назвать финалистов даже перед началом плей-офф. А насчет «Каролины» – ну когда-то же они должны пробиться в главную серию.

По «Норрису» – есть какое-то ощущение, что это будет сезон Сергачева. Михаил очень зрело играет в атаке, а для «Норриса» иной раз это ценнее, чем хорошие действия в обороне.

Лучший среди русских? По очкам, голам или по вкладу в командные успехи? Скорее всего, по всем компонентам им будет Кирилл Капризов. Феноменальный игрок, невероятно талантливый хоккеист. У него есть приличный конкурент в виде Никиты Кучерова, но Капризов для «Миннесоты» значит больше, чем Куч – для «Тампы».

Александр Плеханов – хоккейный автор Sports.ru

Финалисты. В «Питтсбурге» собралась банда ветеранов, у которой, по сути, последний реальный шанс на прорывной сезон. Карлссон добавит команде качества на обеих сторонах площадки – для выхода в плей-офф точно должно хватить. Потом «Питтсбург» героически дойдет до финала Кубка Стэнли, но там проиграет «Эдмонтону». Большинство из нас каждый год верит в чудо Макдэвида. Сейчас-то точно попадем.

«Везина». «Рейнджерс» не показывают прорыва в плей-офф, но на регулярку их спад не распространяется. Шестеркин уже давно доказал способность держать форму на дистанции. Он уже брал «Везину» по итогам сезона-2021/22. Ничто не мешает еще одному триумфу.

«Харт». В регулярке-2022/23 Макдэвид набрал 153 очка. Теперь ждем от него 180?

«Норрис». Защитник-бомбардир тащил на себе «Сан-Хосе», а теперь наконец-то попал в команду с амбициями. Малкин уже порадовался появлению нового партнера и дал намек: «Питтсбург» будет играть командой, а не просто отдавать шайбу Карлссону. Свободы действий станет меньше, но это сделает Карлссона только сильнее.

Лучший русский игрок. Смена прически – новое начало. Верю, что Панарин перезагружается перед новым прорывом. Сейчас самое время выходить на пик и выдавать лучшие показатели за карьеру.

Президентский кубок. Очевидно, что чудо «Бостона» из регулярки-2022/23 не повторится второй год подряд. Зато стабильность первого звена «Эдмонтона» способна обеспечить победы в большинстве игр. Ждем ярких и красивых матчей – пусть «Ойлерс» выиграет каждый со счетом 8:5 и сразу заявит чемпионские амбиции.

Голы Бедарда. Переход из молодежного хоккея в таком возрасте – вызов. По всем ожиданиям Бедард готов к статусу нового Макдэвида, но к уровню лиги надо еще привыкнуть. Поэтому закладываю год адаптации и не жду от Бедарда хет-триков и покеров в каждом матче. «Чикаго» все равно будет играть на него, поэтому свои 30+ шайб он накидает.

Александра Лихачева – SMM хоккея на Sports.ru

Финалисты. Канадского финала Кубка Стэнли не было с 1989 года. Пора подарить праздник действительно хоккейной стране. Мэттьюс против Макдэвида – битва века. Лучшие игроки лиги должны подарить множество эмоций.

«Везина». Илья Сорокин круто провел прошедший сезон с «Айлендерс» и был в топе вратарей. Думаю, в этой регулярке у него будут все шансы получить свой приз, догнать Василевского с Шестеркиным и броситься в погоню за Бобровским через год.

«Харт». Коннор Макдэвид так заряжен на сезон, что собрал «Эдмонтон» за две недели до тренировочного лагеря. Есть ли сомнения в том, что он покажет один из своих лучших сезонов и получит четвертый «Харт»?

«Норрис». Не самый очевидный выбор, особенно после студенческой лиги, но Люк Хьюз уже готов зажигать в «Нью-Джерси» со своим братом Джеком. Ну и вспоминаем лучшего защитника 2022-го – Кэйла Макара, который, кстати, тоже был выбран 4-м на драфте и тоже вышел из NCAA. Но верю, что Люк адаптируется быстрее в НХЛ.

Лучший русский игрок. Кирилл Капризов – главная звезда «Миннесоты», для которой создаются все условия (кроме поиска новичков, готовых бороться за Кубок Стэнли). Нападающий прокачал английский – и сейчас вообще никаких неудобств не должно быть.

Президентский кубок. «Каролина». Почему? Да просто симпатичная команда.

Голы Бедарда. Будет красиво, если очередной некстван повторит первый взрослый сезон Гретцки за «Эдмонтон»- пусть и в ВХА.

Артем Сериков – хоккейный автор Sports.ru

Не буду врать: ожидание, что «Каролина» возьмет Кубок Стэнли – это больше личное желание. Очень симпатичная команда, в которой теперь есть еще и Дмитрий Орлов, которому до заката карьеры еще далеко (что он и доказал в «Бостоне»).

Восстановится Андрей Свечников – один из самых ярких русских во всей лиге. Если наберет форму и действительно соскучится по хоккею, то это будет второе дыхание «Харрикейнс» в конце регулярки и в плей-офф.

«Везина» для Сорокина – главная надежда на этот сезон. Если Илье реально удастся ее забрать, то трио Василевский – Шестеркин – Сорокин станет настоящей истории. В номинанты на приз уже попадал, а сейчас пора забирать его.

Ну и Бедард. В предсезонке он уже показывает, что настоящий зверь. Если его не сломают и дадут свободу для креатива, то 20+ шайб точно стоит ждать от него. Может быть, и больше, но делаю скидку на форс-мажоры.

Олег Горбачев – хоккейный автор Sports.ru

Мой выбор финалистов – «Нью-Джерси и «Лос-Анджелес». Ну хотя бы ради разнообразия. «Девилс» в прошлом сезоне удивили: стабильно прошли регулярку, выбили «Рейнджерс», временами смотрелись не хуже «Каролины» и могли затянуть серию до шести-семи игр. В команде остались почти все лидеры, проведет полный сезон Тимо Майер, да и Линди Рафф никуда не ушел – ничего не мешает шагнуть еще дальше.

Кажется, «Лос-Анджелес» может посоперничать в системности и опыте с «Вегасом» на Западе. «Кингс» хорошо поработали на рынке, отлично вписался Гавриков, а потенциальное третье звено Фиала – Дюбуа – Калиев может стать мощным козырем в плей-офф. Ну и ветераны никуда не делись: Копитар и Даути все еще пашут. В этом сезоне будет 10 лет с момента последнего Кубка «Лос-Анджелеса» – почему не закатить чемпионскую вечеринку в честь юбилея?

В прошлом сезоне Илья Сорокин был близок к «Везине», но кто ж знал, что «Бостон» и лично Линус Улльмарк будут так разрывать. В этой регулярке конкурентов мало, а новый восьмилетний контракт Ильи может дать мощный толчок.

После травмы крестообразной связки Свечников должен быть на высоте. Пролежать весь плей-офф в больничной койке, когда твоя команда борется за кубок – ужасно. Наверняка это одновременно и бесит, и мотивирует. В новом сезоне цифры будут космическими.

Сразу ждать от Коннора Бедарда сумасшедшего сезона не стоит, хотя свои 35 шайб он настреляет.

Алексей Белов – хранитель традиций хоккейного раздела Sports.ru

Кажется, я то же самое писал год назад, но с тех пор мое мнение не изменилось: для лиги нет ничего лучше финала, в котором сойдутся суперснайпер и центр номер один, да еще и команды с большой историей. Представляете финал «Овечкин против Кросби» 10 лет назад? Только такой был в принципе невозможен, а Мэттьюс против Макдэвида – да. Только Мэттьюс должен быть не из прошлого сезона, а как два года назад. Выиграет – сильнейший.

«Везину» должен взять кто-то из тройки лучших вратарей мира. Но Василевский много пропустит на старте, Шестеркин… кажется, с новым тренером у него будут мааааленькие проблемы со статистикой, а у Сорокина работящая команда с акцентом на оборону. К тому же, у него «Везины» еще нет, а должна быть.

С «Хартом» я, кажется, ошибся: на самом деле хотел написать Тима Штюцле. Если серьезно, отобрать его у праймового Макдэвида так же реально, как у Гретцки в 1988-м. Тогда, кстати, именно это сделал 22-летний Марио Лемье. О, Штюцле как раз 22 будет.

«Норрис» Далину – ну а почему нет? Очков набирает много, играет в атакующей команде. Если «Баффало» будет в плей-офф, вполне реально. Если опять не будет, надо набирать 100 очков. И он в принципе может.

Из наших последний суперсезон выдаст Панарин. Зря, что ли, он пропал с радаров. Плюс, кажется, именно в этом сезоне ему будет больше всех надо. Кучеров, скорее всего, два полных сезона подряд не вывезет, а у Капризова в «Миннесоте» слишком унылая команда.

По чемпиону регулярки, конечно, рандом еще больше, чем на финалистов, но хоть какую-то логику можно выстроить. У «Рейнджерс» глубокий состав во всех линиях, лучший вратарь лиги, болезненное поражение в первом раунде плей-офф, которое даст им хороший заряд на этот сезон, и новый тренер, на старте обычно дающей команде хороший буст. Не думаю, что этого хватит на большой заход в плей-офф, а на регулярку – вполне.

И последнее. Кросби в 2006-м забил 39, а мы говорим о сопоставимом таланте, который, к тому же, больше заточен на то, чтобы забивать самому. Так что 40 голов Бедарда в дебютном сезоне – это еще нижняя планка.

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