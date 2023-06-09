Все было на тоненького.

Хорошие новости (для всех, кроме болельщиков «Вегаса»): финал Кубка Стэнли не закончится в четырех играх.

«Флорида» провела очень неровный матч – и чуть сама себе не устроила 0-3. Но Ткачак их хулигана снова переквалифицировался в лидера команды, Бобровский подтащил где надо, а еще забил Верхэге – гарантированный знак того, что «пантерс» победят. В его случае сомнений вообще быть не могло – гол случился уже в овертайме.

«Флорида» чуть все не испортила своими удалениями и потерями

Санрайз и все близлежащие города штата до вечера субботы могут праздновать продолжение финала – «Флорида» выглядела гораздо лучше, чем в гостевых матчах. Вот только лучше себя, а не соперника: нельзя сказать, что в четверг южная команда доминировала, более того – по статистике (да и периодически по игре) «Вегас» был хоть и ненамного, но лучше.

А ведь «Пантерс» при 0-2 в серии нужно было обязательно брать матч, хотя на эту необходимость намекали только его первые минуты. К середине периода счет был 1:0, а команда могла забивать второй и даже третий – но Хилл тащил, а нападающие были не очень точны. Все сломалось тут же, когда хоккеисты «Флориды» начали удаляться – и сами растеряли свое преимущество: и в счете, и в игре, и в психологии.

Вообще «пантеры» (которые пумы на самом деле) слишком много дают сопернику играть в большинстве: 7 раз в первом матче (2 пропущенных), 4 раза – во втором (еще 2 пропущенных) и этой ночью еще 6 раз (те же 2 стандартных гола). По факту, 6 из 14 голов «Вегаса» – только из-за недисциплинированности «Флориды». Вообще у команды много удалений по меркам любой серии плей-офф, но когда речь о финале, а против тебя на большинство выходят Стоун, Айкел и Маршессо, такие частые удаления – просто самоубийство.

При этом у самих «пантерс» в большинстве караул: 0 шайб из 12 попыток в трех играх.

По факту «Флорида» сама поспособствовала тому, чтобы 1:0 превратилось в 1:2 – Бобровский старался как мог, но этому нельзя было помешать. Вторую шайбу «Вегаса» забросил Маршессо – у него уже 11 голов в последних 10 матчах и всего 13 в этом розыгрыше; он первый по голам в Кубке Стэнли (привет «Пантерс» и драфту расширения-2017).

В целом на этом «Голден Найтс» могли и не останавливаться. Были все условия для того, чтобы забивать третью и четвертую: помимо регулярных удалений у «Флориды» в этот вечер еще и 24 потери – один из худших показателей всего Кубка Стэнли-2023. То, что гости не забрали третий матч подряд – скорее, чудо. Чудо и Бобровский. Ой, простите за тавтологию.

Непонятно, кто в «пантерс» важнее – Ткачак или Бобровский

Это спор из серии «Что было раньше – курица или яйцо». Без Бобровского «Флорида» слила бы третий матч серии 2:3 или 2:4 и практически лишилась бы шансов на титул. Без Ткачака она бы просто проиграла 1:2 (а может, и 0:2 – у Мэтта передача при первом голе). В любом случае спасибо менеджерам клуба, что оба в составе (а еще тренеру – что в первом раунде Лайону не доверили все матчи и он не увел команду в отпуск).

Бобровский был максимально надежен: про два пропущенных в большинстве вы в курсе, но с остальными 25 бросками он справился. Причем самым эффектным получился сэйв после того, как Сергей не удержал шайбу в ловушке и она вылетела сопернику на пустой угол ворот. Подчищать самому за собой – уровень!

Ткачак старался больше не ошибаться так, как это было в прошлых матчах – на этот раз он даже обошелся без штрафов, а сконцентрировался на том, что он лидер команды, который должен набирать очки. Хотя, конечно, «Вегас» не раз за вечер пытался сыграть на импульсивности Мэтта:

После одного из таких эпизодов нападающий ушел в раздевалку, пропустил 17 игровых минут и вернулся на лед только во втором периоде. Либо проверяли на сотрясение, либо успокаивали, чтобы он не нахватал штрафов на эмоциях.

В любом случае всю свою злость в этот вечер Ткачак направил на атаку чужих ворот. Не то чтобы сильно пригодилось – больше сыграло его умение правильно выбирать позицию. За 2:13 до окончания основного времени Мэтт спас команду от 0-3 в серии.

Этим голом он обновил рекорд «Флориды» по очкам за Кубок Стэнли, вышел на первое место в гонке бомбардиров плей-офф. Но какое все это имело бы значение, если б «пантерс» проиграли?

«Флорида» – короли овертаймов

Гол в овертайме тоже не обошелся без Ткачака. Он не набрал очков, но своим присутствием на пятачке явно смутил Эдина Хилла, который наверняка ждал подставления.

А героем эпизода и первой звездой матча стал Картер Верхэге – вестник побед «Флориды» в этом плей-офф. Если он забивает – команда выигрывает. Так было уже 7 раз – и это второй случай в овертайме.

Есть и еще одна примета. Если дело вообще доходит до овертайма – то «пантерс» победят. Ни единого опровержения в этом плей-офф. Более того, последний раз в овертайме Кубка Стэнли команда проигрывала только 25 апреля 2016-го.

Так что «Вегасу» ни в коем случае нельзя затягивать четвертый матч до дополнительного времени. И этот-то было необязательно – но тут уж «Флорида» показала свой характер.

Финал

Счет в серии: 1-2

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell