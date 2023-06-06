39 комментариев

«Вегас» идеально разобрался с «Флоридой»: забили много (7!) и своевременно, а Хилл выдал лучший матч в жизни
В финале уже 2-0.
Решающие матчи Кубка Стэнли – как в принципе и весь плей-офф НХЛ – идут вообще не по тому сценарию, который предполагался до их старта. Самый короткий итог: пока «Вегас» просто убирает «пантер» и делает это более чем уверенно. Но за следующие два матча все может снова перевернуться с ног на голову, что будет вполне в духе современной НХЛ. Хотя если Кубок вручат «рыцарям» после четвертой игры – это тоже не будет чем-то удивительным.
Первая часть финала с двумя домашними матчами «Вегаса» закончилась в одну калитку: 5:2 – в первом, 7:2 – во втором, и кажется, что «Флорида» бьется об стену. Это отдаленно похоже на «Каролину», которая создавала больше, а забивала с трудом. Только «ураганы» не пропускали настолько легко.
«Вегас» выдал отличный тайминг по голам
На самом деле, это один из ключевых факторов победы «рыцарей» в понедельник. Во-первых, «Флорида» могла открывать счет, когда выход 1-в-0 упустил Верхэге. Ответ последовал невероятно быстро: хозяева заработали большинство и реализовали его за 26 секунд.
Перед матчем в трансляции показали графику со статистикой: у «Вегаса» в прошлом матче было 11 бросков, когда Бобровского скринили форварды. Первый гол в матче – ровно та же история. У Маршессо был идеальный по точности бросок, но и Стоун на пятаке зря времени не терял.
Во-вторых, стоило только «пантерам» поднять голову и добавить в атаке – они тут же получали мощнейшую оплеуху в виде пропущенного гола. И так было практически с каждой из шайб «Вегаса». То есть тайминг их голов был просто фантастическим с точки зрения того, насколько удачно они наказывали соперника.
Второй гол – «Вегас» не без труда отбивается в меньшинстве, Хилл тащит, как сумасшедший, а с выходом пятого полевого команда организовывает свою атаку, которую завершает Мартинес.
Четвертая шайба – это вообще пример того, насколько здорово все сложилось. Лучше посмотрите этот момент полностью. «Рыцари» долго оборонялись, Беннетт не забил с неудобной, Стоун вообще сломал клюшку, но успел докатить до своей дальней лавки за новой, попутно сделав силовой, а потом еще и отдал голевую, чтобы Хауден разобрался с Бобровским. Сергей после этой шайбы отправился на скамейку.
Ткачак чуть не сломал Айкела, смог забить, но получил два дисциплинарных штрафа
Один из самых горячих эпизодов матча – хит Ткачака против Айкела. Одна звезда едва не вынесла голову другой, но все обошлось. Надо сказать, что хит был чистым, и сам Джек вовремя сориентировался и попытался в последний момент увернуться.
Айкел сам поднялся на ноги и, не скрывая боли, отправился сразу в раздевалку. Дело было в концовке периода, и показалось, что на этом игра для форварда может и закончиться.
Непосредственно за силовой прием Ткачак не получил ни одной минуты штрафа, но заработал 2+10 за то, что сцепился с Барбашевым, который моментально вписался за партнера. Мэттью на этом не успокоился и за шесть минут до финальной сирены получил еще одну десятку – за неспортивное поведение. Правда, между этими штрафами он все-таки забил, но вряд ли забитый гол при 1:6 добавил ему позитива.
Зато Айкел сразу после перерыва вернулся на лед, и нарисовал красивый пас на пятый гол. Забавно, что и он был забит после того, как «Вегас» долго оборонялся, пробросился секунд за 20-30 до шайбы, и как раз-таки Айкел был одним из самых свежих игроков на льду.
«Флорида» сама накликала этот провал в обороне: если у вас четыре игрока свалились на один борт, а пятый только выскочил с лавки, то, вероятнее всего, где-то в центре будет скучать один форвард соперника.
Хилл сыграл матч жизни, Барбашев был в порядке
«Вегас» был хорош командой, и там можно много кого выделять по персоналиям: дубль Маршессо, классная игра Айкела. Но отдельно остановимся еще на Хилле и Барбашеве.
Если ваш вратарь пропускает, только когда защитники откровенно страдают ерундой, то это хороший знак. Хилл вроде бы и пропустил 2 броска из 31, но делал это при счете 0:4 и 1:6. Все остальное время парень, оказавшийся в «Вегасе» только в августе, спасал настолько уверенно, что можно провести еще одну параллель с финалом Востока.
Сейчас игроки «Флориды» могут прочувствовать на себе то, что чувствовала «Каролина». «Пантеры» создали 20 моментов повышенной опасности и наиграли на 3,91 ожидаемых гола, но вратарь «рыцарей» спасал в самых невероятных ситуациях. Где-то ему везло, где-то страховал партнер, остановивший шайбу прям на лицевой, но и сам Хилл провел невероятно сильный матч.
Тут вспоминаются и сэйв в самом начале при выходе 1-в-0, и куча моментов, которые «Флорида» создала в большинстве, но он все равно спасал. При этом один из самых ярких хайлайтов с его участием вообще не связан с отраженными бросками – Ткачак в этом эпизоде получил по полной программе.
И нельзя не отметить Ивана Барбашева. Если бы не дисциплинарный штраф за потасовку с Ткачаком, то русский форвард «Вегаса» отыграл бы куда больше, чем 11 минут. Но даже при таком айстайме он был очень полезен.
На нем было заработано большинство, которое «рыцари» превратили в седьмой гол, он здорово проявлял себя на всех участках площадки, в начале игры сделал хит, которым досрочно отправил в раздевалку Гудаса, но самый вкусный момент с его участием – голевой пас на Мартинеса, которого Иван очень своевременно подключил к атаке. Тут же в видео смотрим и на Хилла – это как раз про идеальный тайминг «Вегаса» с голами и про игру вратаря, который и сам был хорош, и удачу забрал на свою сторону.
Перед стартом финала казалось, что машина здесь – «Флорида», но пока все совсем наоборот. И очень интересно, что предложат «пантеры» своему сопернику дома. Такой «Вегас» нужно еще постараться удивить.
Финал
- Дата проведения
- 6 июня, 03.00, «T-Mobile Arena»
- 1:0 – 7 Маршессо (Айкел, Стивенсон)
- 2:0 – 18 Мартинес (Маршессо, Барбашев)
- 3:0 – 22 Руа (Уайтклауд, Каррье)
- 4:0 – 27 Хауден (Стивенсон, Стоун)
- 4:1 – 41 Лунделль (Дюклер)
- 5:1 – 42 Маршессо (Айкел)
- 6:1 – 50 Амадио (Карлссон)
- 6:2 – 52 Ткачак (Махура, Беннетт)
- 7:2 – 57 Хауден (Каррье, Амадио)
- Вратари: Хилл 29/31 – Лайон 12/15, Бобровский 9/13.
Счет в серии: 2-0
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Фото: AP Photo/Steve Marcus/Las Vegas Sun
Вегас не прям какой-то монолит, как показывали результаты этого ПО эту команду можно обыграть, это явно не Тампа. Даже Эдмонтон с Далласом боролись.
Просто Флорида либо перестала играть свою игру, либо Вегас этого не даёт.
И если для большинства игроков Флориды ещё будет шанс взять КС где либо ещё, то вот для Бобровского это скорее всего есть последний.
Ну и хочу передать очередной привет IceHockeyGuest и Еarmil, уж очень забавные персонажи которые рассказывали про крутую оборону как одну из причин Флориды в ПО.
Также эти 2-0 дают ответ кто более важен был для команды в этом ПО. Ткачук или Бобровский, оба красавцы, но вот как Боб не стоит стеной, так и нет этих победоносных голов. Потому что защита это такое себе, одно названые. Флорида всей командой должна была помогать Бобровскому. А надеется что Бобру поможет такая вот защита шансов просто нет.
Защита и нападение не играют на своем уровне. В игре чувствуется суета и неуверенность, это передается и Бобу. Как лидер команды Ткачук должен по воротам чаще бить, нежели всех мочить.
Скорее всего, тут все понятно с обладателем КС. За Вегас реально приятно, хотя болел за Флориду, но и фарт у Флориды прошел. Они зацепят одну игру, но вряд ли больше.
Обидно, что совершив такой подвиг, Флорида, по сути слила финал.
И надо четко понимать, что больше такого шанса у Флориды не будет лет 10 как минимум. Слишком сильный Восток и организован, чтобы давать шанс им. Надо это игрокам просто осознать
Давайте-ка исправляйтесь ребята авторы! Я очень люблю почитать этот блог да и не только. Дайте нам, своим читателям, пару пафосных историй от Пьетранжело или Калссона, расскажите о Маршессо и его пути в Вегас. Хочу больше историй про Вегас. Вы уже достаточно авансов раздали действительно внезапному финалисту. Деваться вам некуда, вперёд за работу! Жду.
Серьезно? Такое могло казаться только тому, кто Запад совсем не смотрит. Вегас был фаворитом финала и пока оправдывает прогнозы.
Сильно напоминает финал НБА нынешний, но там что-то парни из Флориды больше превозмогают против явных фаворитов.
Кстати тот же Сиэтл тоже сильно удивил, считал что они вот состав могли лучше подсобрать, но даже таким составом дали бой в этом ПО. Это значит что могут прогрессировать и скорее всего идут верном направлении. Надеюсь что будут также стабильны как Вегас. Пусть даже не на самом сильном Западе.