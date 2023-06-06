39 комментариев

В финале уже 2-0.

Решающие матчи Кубка Стэнли – как в принципе и весь плей-офф НХЛ – идут вообще не по тому сценарию, который предполагался до их старта. Самый короткий итог: пока «Вегас» просто убирает «пантер» и делает это более чем уверенно. Но за следующие два матча все может снова перевернуться с ног на голову, что будет вполне в духе современной НХЛ. Хотя если Кубок вручат «рыцарям» после четвертой игры – это тоже не будет чем-то удивительным.

Первая часть финала с двумя домашними матчами «Вегаса» закончилась в одну калитку: 5:2 – в первом, 7:2 – во втором, и кажется, что «Флорида» бьется об стену. Это отдаленно похоже на «Каролину», которая создавала больше, а забивала с трудом. Только «ураганы» не пропускали настолько легко.

«Вегас» выдал отличный тайминг по голам

На самом деле, это один из ключевых факторов победы «рыцарей» в понедельник. Во-первых, «Флорида» могла открывать счет, когда выход 1-в-0 упустил Верхэге. Ответ последовал невероятно быстро: хозяева заработали большинство и реализовали его за 26 секунд.

Перед матчем в трансляции показали графику со статистикой: у «Вегаса» в прошлом матче было 11 бросков, когда Бобровского скринили форварды. Первый гол в матче – ровно та же история. У Маршессо был идеальный по точности бросок, но и Стоун на пятаке зря времени не терял.

Во-вторых, стоило только «пантерам» поднять голову и добавить в атаке – они тут же получали мощнейшую оплеуху в виде пропущенного гола. И так было практически с каждой из шайб «Вегаса». То есть тайминг их голов был просто фантастическим с точки зрения того, насколько удачно они наказывали соперника.

Второй гол – «Вегас» не без труда отбивается в меньшинстве, Хилл тащит, как сумасшедший, а с выходом пятого полевого команда организовывает свою атаку, которую завершает Мартинес.

Четвертая шайба – это вообще пример того, насколько здорово все сложилось. Лучше посмотрите этот момент полностью. «Рыцари» долго оборонялись, Беннетт не забил с неудобной, Стоун вообще сломал клюшку, но успел докатить до своей дальней лавки за новой, попутно сделав силовой, а потом еще и отдал голевую, чтобы Хауден разобрался с Бобровским. Сергей после этой шайбы отправился на скамейку.

Ткачак чуть не сломал Айкела, смог забить, но получил два дисциплинарных штрафа

Один из самых горячих эпизодов матча – хит Ткачака против Айкела. Одна звезда едва не вынесла голову другой, но все обошлось. Надо сказать, что хит был чистым, и сам Джек вовремя сориентировался и попытался в последний момент увернуться.

Айкел сам поднялся на ноги и, не скрывая боли, отправился сразу в раздевалку. Дело было в концовке периода, и показалось, что на этом игра для форварда может и закончиться.

Непосредственно за силовой прием Ткачак не получил ни одной минуты штрафа, но заработал 2+10 за то, что сцепился с Барбашевым, который моментально вписался за партнера. Мэттью на этом не успокоился и за шесть минут до финальной сирены получил еще одну десятку – за неспортивное поведение. Правда, между этими штрафами он все-таки забил, но вряд ли забитый гол при 1:6 добавил ему позитива.

Зато Айкел сразу после перерыва вернулся на лед, и нарисовал красивый пас на пятый гол. Забавно, что и он был забит после того, как «Вегас» долго оборонялся, пробросился секунд за 20-30 до шайбы, и как раз-таки Айкел был одним из самых свежих игроков на льду.

«Флорида» сама накликала этот провал в обороне: если у вас четыре игрока свалились на один борт, а пятый только выскочил с лавки, то, вероятнее всего, где-то в центре будет скучать один форвард соперника.

Хилл сыграл матч жизни, Барбашев был в порядке

«Вегас» был хорош командой, и там можно много кого выделять по персоналиям: дубль Маршессо, классная игра Айкела. Но отдельно остановимся еще на Хилле и Барбашеве.

Если ваш вратарь пропускает, только когда защитники откровенно страдают ерундой, то это хороший знак. Хилл вроде бы и пропустил 2 броска из 31, но делал это при счете 0:4 и 1:6. Все остальное время парень, оказавшийся в «Вегасе» только в августе, спасал настолько уверенно, что можно провести еще одну параллель с финалом Востока.

Сейчас игроки «Флориды» могут прочувствовать на себе то, что чувствовала «Каролина». «Пантеры» создали 20 моментов повышенной опасности и наиграли на 3,91 ожидаемых гола, но вратарь «рыцарей» спасал в самых невероятных ситуациях. Где-то ему везло, где-то страховал партнер, остановивший шайбу прям на лицевой, но и сам Хилл провел невероятно сильный матч.

Тут вспоминаются и сэйв в самом начале при выходе 1-в-0, и куча моментов, которые «Флорида» создала в большинстве, но он все равно спасал. При этом один из самых ярких хайлайтов с его участием вообще не связан с отраженными бросками – Ткачак в этом эпизоде получил по полной программе.

И нельзя не отметить Ивана Барбашева. Если бы не дисциплинарный штраф за потасовку с Ткачаком, то русский форвард «Вегаса» отыграл бы куда больше, чем 11 минут. Но даже при таком айстайме он был очень полезен.

На нем было заработано большинство, которое «рыцари» превратили в седьмой гол, он здорово проявлял себя на всех участках площадки, в начале игры сделал хит, которым досрочно отправил в раздевалку Гудаса, но самый вкусный момент с его участием – голевой пас на Мартинеса, которого Иван очень своевременно подключил к атаке. Тут же в видео смотрим и на Хилла – это как раз про идеальный тайминг «Вегаса» с голами и про игру вратаря, который и сам был хорош, и удачу забрал на свою сторону.

Перед стартом финала казалось, что машина здесь – «Флорида», но пока все совсем наоборот. И очень интересно, что предложат «пантеры» своему сопернику дома. Такой «Вегас» нужно еще постараться удивить.

Финал

Счет в серии: 2-0

Фото: AP Photo/Steve Marcus/Las Vegas Sun