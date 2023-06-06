39 комментариев

NHL Entertainment
Блог

«Вегас» идеально разобрался с «Флоридой»: забили много (7!) и своевременно, а Хилл выдал лучший матч в жизни

НХЛ НХЛ
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Вегас Вегас
Флорида Флорида
Иван Барбашев Иван Барбашев
Эдин Хилл Эдин Хилл
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Мэттью Ткачак Мэттью Ткачак
Джек Айкел Джек Айкел
Хоккей Хоккей

В финале уже 2-0.

Решающие матчи Кубка Стэнли – как в принципе и весь плей-офф НХЛ – идут вообще не по тому сценарию, который предполагался до их старта. Самый короткий итог: пока «Вегас» просто убирает «пантер» и делает это более чем уверенно. Но за следующие два матча все может снова перевернуться с ног на голову, что будет вполне в духе современной НХЛ. Хотя если Кубок вручат «рыцарям» после четвертой игры – это тоже не будет чем-то удивительным.

Первая часть финала с двумя домашними матчами «Вегаса» закончилась в одну калитку: 5:2 – в первом, 7:2 – во втором, и кажется, что «Флорида» бьется об стену. Это отдаленно похоже на «Каролину», которая создавала больше, а забивала с трудом. Только «ураганы» не пропускали настолько легко.

«Вегас» выдал отличный тайминг по голам

На самом деле, это один из ключевых факторов победы «рыцарей» в понедельник. Во-первых, «Флорида» могла открывать счет, когда выход 1-в-0 упустил Верхэге. Ответ последовал невероятно быстро: хозяева заработали большинство и реализовали его за 26 секунд.

Перед матчем в трансляции показали графику со статистикой: у «Вегаса» в прошлом матче было 11 бросков, когда Бобровского скринили форварды. Первый гол в матче – ровно та же история. У Маршессо был идеальный по точности бросок, но и Стоун на пятаке зря времени не терял.

Во-вторых, стоило только «пантерам» поднять голову и добавить в атаке – они тут же получали мощнейшую оплеуху в виде пропущенного гола. И так было практически с каждой из шайб «Вегаса». То есть тайминг их голов был просто фантастическим с точки зрения того, насколько удачно они наказывали соперника.

Второй гол – «Вегас» не без труда отбивается в меньшинстве, Хилл тащит, как сумасшедший, а с выходом пятого полевого команда организовывает свою атаку, которую завершает Мартинес.

Четвертая шайба – это вообще пример того, насколько здорово все сложилось. Лучше посмотрите этот момент полностью. «Рыцари» долго оборонялись, Беннетт не забил с неудобной, Стоун вообще сломал клюшку, но успел докатить до своей дальней лавки за новой, попутно сделав силовой, а потом еще и отдал голевую, чтобы Хауден разобрался с Бобровским. Сергей после этой шайбы отправился на скамейку.

Ткачак чуть не сломал Айкела, смог забить, но получил два дисциплинарных штрафа

Один из самых горячих эпизодов матча – хит Ткачака против Айкела. Одна звезда едва не вынесла голову другой, но все обошлось. Надо сказать, что хит был чистым, и сам Джек вовремя сориентировался и попытался в последний момент увернуться.

Айкел сам поднялся на ноги и, не скрывая боли, отправился сразу в раздевалку. Дело было в концовке периода, и показалось, что на этом игра для форварда может и закончиться.

Непосредственно за силовой прием Ткачак не получил ни одной минуты штрафа, но заработал 2+10 за то, что сцепился с Барбашевым, который моментально вписался за партнера. Мэттью на этом не успокоился и за шесть минут до финальной сирены получил еще одну десятку – за неспортивное поведение. Правда, между этими штрафами он все-таки забил, но вряд ли забитый гол при 1:6 добавил ему позитива.

Зато Айкел сразу после перерыва вернулся на лед, и нарисовал красивый пас на пятый гол. Забавно, что и он был забит после того, как «Вегас» долго оборонялся, пробросился секунд за 20-30 до шайбы, и как раз-таки Айкел был одним из самых свежих игроков на льду.

«Флорида» сама накликала этот провал в обороне: если у вас четыре игрока свалились на один борт, а пятый только выскочил с лавки, то, вероятнее всего, где-то в центре будет скучать один форвард соперника.

Хилл сыграл матч жизни, Барбашев был в порядке

«Вегас» был хорош командой, и там можно много кого выделять по персоналиям: дубль Маршессо, классная игра Айкела. Но отдельно остановимся еще на Хилле и Барбашеве.

Если ваш вратарь пропускает, только когда защитники откровенно страдают ерундой, то это хороший знак. Хилл вроде бы и пропустил 2 броска из 31, но делал это при счете 0:4 и 1:6. Все остальное время парень, оказавшийся в «Вегасе» только в августе, спасал настолько уверенно, что можно провести еще одну параллель с финалом Востока.

Сейчас игроки «Флориды» могут прочувствовать на себе то, что чувствовала «Каролина». «Пантеры» создали 20 моментов повышенной опасности и наиграли на 3,91 ожидаемых гола, но вратарь «рыцарей» спасал в самых невероятных ситуациях. Где-то ему везло, где-то страховал партнер, остановивший шайбу прям на лицевой, но и сам Хилл провел невероятно сильный матч.

Тут вспоминаются и сэйв в самом начале при выходе 1-в-0, и куча моментов, которые «Флорида» создала в большинстве, но он все равно спасал. При этом один из самых ярких хайлайтов с его участием вообще не связан с отраженными бросками – Ткачак в этом эпизоде получил по полной программе.

И нельзя не отметить Ивана Барбашева. Если бы не дисциплинарный штраф за потасовку с Ткачаком, то русский форвард «Вегаса» отыграл бы куда больше, чем 11 минут. Но даже при таком айстайме он был очень полезен.

На нем было заработано большинство, которое «рыцари» превратили в седьмой гол, он здорово проявлял себя на всех участках площадки, в начале игры сделал хит, которым досрочно отправил в раздевалку Гудаса, но самый вкусный момент с его участием – голевой пас на Мартинеса, которого Иван очень своевременно подключил к атаке. Тут же в видео смотрим и на Хилла – это как раз про идеальный тайминг «Вегаса» с голами и про игру вратаря, который и сам был хорош, и удачу забрал на свою сторону.

Перед стартом финала казалось, что машина здесь – «Флорида», но пока все совсем наоборот. И очень интересно, что предложат «пантеры» своему сопернику дома. Такой «Вегас» нужно еще постараться удивить.

Кубок Стэнли

Финал

Вегас – Флорида 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)
Дата проведения
6 июня, 03.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Маршессо (Айкел, Стивенсон)
2:0 – 18 Мартинес (Маршессо, Барбашев)
3:0 – 22 Руа (Уайтклауд, Каррье)
4:0 – 27 Хауден (Стивенсон, Стоун)
4:1 – 41 Лунделль (Дюклер)
5:1 – 42 Маршессо (Айкел)
6:1 – 50 Амадио (Карлссон)
6:2 – 52 Ткачак (Махура, Беннетт)
7:2 – 57 Хауден (Каррье, Амадио)
Вратари: Хилл 29/31 – Лайон 12/15, Бобровский 9/13.

Счет в серии: 2-0

Волшебный сэйв вратаря «Вегаса»: отбил шайбу клюшкой из пустых ворот – прямо как Холтби пять лет назад

Мэттью Ткачак и Тейтум из НБА учились вместе – предсказывали друг другу успешную карьеру

Странный победный ритуал «Флориды»: после победных матчей игроки грызут кость, Бобровский тоже попробовал

Фото: AP Photo/Steve Marcus/Las Vegas Sun

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v3
Увы, сказки не будет. Не то что хороню Флориду. Но в серии думаю максимум 4-2 в пользу Вегаса. Флориду смогу назвать фаворитом только при счёте 3-2 в их пользу.

Вегас не прям какой-то монолит, как показывали результаты этого ПО эту команду можно обыграть, это явно не Тампа. Даже Эдмонтон с Далласом боролись.
Просто Флорида либо перестала играть свою игру, либо Вегас этого не даёт.
И если для большинства игроков Флориды ещё будет шанс взять КС где либо ещё, то вот для Бобровского это скорее всего есть последний.

Ну и хочу передать очередной привет IceHockeyGuest и Еarmil, уж очень забавные персонажи которые рассказывали про крутую оборону как одну из причин Флориды в ПО.

Также эти 2-0 дают ответ кто более важен был для команды в этом ПО. Ткачук или Бобровский, оба красавцы, но вот как Боб не стоит стеной, так и нет этих победоносных голов. Потому что защита это такое себе, одно названые. Флорида всей командой должна была помогать Бобровскому. А надеется что Бобру поможет такая вот защита шансов просто нет.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
Этот финал мне напоминает финал Тампа-Монреаль. Тогда канадцев Прайс в соло вытащил в финал (Флориду двое тащили) но там уже и он был бессильный. В итоге легкая победа Тампы. Посмотрим что будет в Санрайзе, но мало верится в кэмбэк Флориды... .. .
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Novicov
Как бы сказал один небезызвестный хоккейный деятель, Вегас пока играет в хоккей будущего
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
Ответ Белый офицер
Этот финал мне напоминает финал Тампа-Монреаль. Тогда канадцев Прайс в соло вытащил в финал (Флориду двое тащили) но там уже и он был бессильный. В итоге легкая победа Тампы. Посмотрим что будет в Санрайзе, но мало верится в кэмбэк Флориды... .. .
Вообще и близко нет. Монреаль и тогда был слабый по игре и ему фартило неподетски. Монреаль играл на пределе и у него не было мощи, еле-еле забивали и пытались не пропустить. Флорида совершенно другая.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Флорида играет неплохо, Вегас играет идеально. Айкел после хита так орал, уезжая... Мне показалось, что он от ярости орёт, от злости, что так глупо попался. Рад, что он жив-здоров.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Справедливости ради по игре Вегас на голову сильней Флориды, что в регулярке, что в плей офф. Вся надежда у Флориды была на Бобровского, но он пока не тащит
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
Вегас не то, чтобы разгромил Флориду, а Флорида потеряла свою игру. Опять грубые приемы, зачем-то провокации, когда на них Вегас или не отвечает или принимает, но из-за организованной игры и обороны лучше этому противодействует, а Флорида ничего не может нового предложить!
Защита и нападение не играют на своем уровне. В игре чувствуется суета и неуверенность, это передается и Бобу. Как лидер команды Ткачук должен по воротам чаще бить, нежели всех мочить.
Скорее всего, тут все понятно с обладателем КС. За Вегас реально приятно, хотя болел за Флориду, но и фарт у Флориды прошел. Они зацепят одну игру, но вряд ли больше.

Обидно, что совершив такой подвиг, Флорида, по сути слила финал.

И надо четко понимать, что больше такого шанса у Флориды не будет лет 10 как минимум. Слишком сильный Восток и организован, чтобы давать шанс им. Надо это игрокам просто осознать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v3
Ответ DpeMa111
Справедливости ради по игре Вегас на голову сильней Флориды, что в регулярке, что в плей офф. Вся надежда у Флориды была на Бобровского, но он пока не тащит
Так и Каролина вроде как была сильней в регулярке. Если не вру то все 4 игры победила у Флориды.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
Ответ Болельщик Дима
Надеюсь, что судьи не "включатся" в спор двух отличных команд. Вегас они разок "прокатили" мимо финала КС (странные решения в играх с Сент-Луисом)
Может с Сан-Хосе?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диандерталец
О дааа! Бальзам на душу. Наконец-то признание, что это Вегас выигрывает свои матчи, а не их соперники проигрывают. Представляю, с каким скрежетом в зубах и подгоранием в причинных местах, авторы писали эту статью. Всю регулярку игнор, весь ПО Рыцари рассматриваются чуть ли не как вообще залётные пассажиры и с ними уже всё ясно. Никакой пафосной статьи про них, про самый-то пафосный клуб лиги. И вот оно - признание! Sports.ru гении! Они умудрились из пафосного мажорного фаворита КС(для обычных зрителей и болельщиков хоккея) сделать хипстера КС. Типа неизвестные, незаметные весь сезон (победители запада между прочим) вдруг внезапно(!!!) превратились в контендер! Это очень смешно!

Давайте-ка исправляйтесь ребята авторы! Я очень люблю почитать этот блог да и не только. Дайте нам, своим читателям, пару пафосных историй от Пьетранжело или Калссона, расскажите о Маршессо и его пути в Вегас. Хочу больше историй про Вегас. Вы уже достаточно авансов раздали действительно внезапному финалисту. Деваться вам некуда, вперёд за работу! Жду.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeicesterCity
За Рыцарей!! На зло глорам Боба и Ткачука, которых с начала плова развелось тьма ))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karabas
"Перед стартом финала казалось, что машина здесь – «Флорида», но пока все совсем наоборот."

Серьезно? Такое могло казаться только тому, кто Запад совсем не смотрит. Вегас был фаворитом финала и пока оправдывает прогнозы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v3
Кстати, ещё вопрос если я правильно понимаю то Вегас и Стоун это прям такая же история как у Тампы и Кучерова. Почему сейчас это так никто не обсуждает?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болельщик Дима
Надеюсь, что судьи не "включатся" в спор двух отличных команд. Вегас они разок "прокатили" мимо финала КС (странные решения в играх с Сент-Луисом)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диандерталец
Ответ Юрий Безуглый
После победы Вегаса, если она состоится, редакция хоккейной ветки будет писать, что это Флорида финал проиграла, а не Вегас выиграл - Боб не смог, Ткачак вернулся в режим психа и так далее, и вообще Флорида просто устала после сильной сетки. А про Вегас лучше у меня в блоге почитай. Если Вегас финал заберёт, истории я точно подсоберу) и про парней, которые отцами стали в плей-офф, и про тех, кто с драфта расширения в Вегасе - в общем, там будет что написать) ну а если проиграем - даже не хочу думать, что Вегас может проиграть...
спасибо! подписался
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
На самом деле команды очень структурно похожи и играют примерно в одно и тоже, но Вегас чуть лучше в каждом аспекте (и по ростеру явно сильнее). Даже ноунейм Хилл поймал кураж и тащит как не в себя.

Сильно напоминает финал НБА нынешний, но там что-то парни из Флориды больше превозмогают против явных фаворитов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex023
По первым двум матчам Вегас был сильнее, Флориде нужно очень сильно постараться, чтобы изменить ход серии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v3
Ответ Why always me?!
А смысл обсуждать, если что Тампа с Кучеровым, что Вегас с Стоуном ничего не нарушили. Регламент позволяет, пока травмированные в LTIR дозаявлять ещё игрока. А в плей-офф потолок не действует.
Я понимаю что не нарушают. Просто история Тампы и Кучерова обсуждали как читерство, а здесь вообще не слово. Разве вы не помните?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v3
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Вегас просто гораздо лучше играет в хоккей. Флорида пока только толкается, дерётся, провоцирует. Лидеры не особо тащат, Бобс играет ниже своих возможностей, но возникает вопрос: а сможет ли он вернуться на уровень серии с Каролиной?
Там не только Бобровский должен вернутся, но и вся Флорида.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Безуглый
Ответ Диандерталец
О дааа! Бальзам на душу. Наконец-то признание, что это Вегас выигрывает свои матчи, а не их соперники проигрывают. Представляю, с каким скрежетом в зубах и подгоранием в причинных местах, авторы писали эту статью. Всю регулярку игнор, весь ПО Рыцари рассматриваются чуть ли не как вообще залётные пассажиры и с ними уже всё ясно. Никакой пафосной статьи про них, про самый-то пафосный клуб лиги. И вот оно - признание! Sports.ru гении! Они умудрились из пафосного мажорного фаворита КС(для обычных зрителей и болельщиков хоккея) сделать хипстера КС. Типа неизвестные, незаметные весь сезон (победители запада между прочим) вдруг внезапно(!!!) превратились в контендер! Это очень смешно! Давайте-ка исправляйтесь ребята авторы! Я очень люблю почитать этот блог да и не только. Дайте нам, своим читателям, пару пафосных историй от Пьетранжело или Калссона, расскажите о Маршессо и его пути в Вегас. Хочу больше историй про Вегас. Вы уже достаточно авансов раздали действительно внезапному финалисту. Деваться вам некуда, вперёд за работу! Жду.
После победы Вегаса, если она состоится, редакция хоккейной ветки будет писать, что это Флорида финал проиграла, а не Вегас выиграл - Боб не смог, Ткачак вернулся в режим психа и так далее, и вообще Флорида просто устала после сильной сетки. А про Вегас лучше у меня в блоге почитай. Если Вегас финал заберёт, истории я точно подсоберу) и про парней, которые отцами стали в плей-офф, и про тех, кто с драфта расширения в Вегасе - в общем, там будет что написать) ну а если проиграем - даже не хочу думать, что Вегас может проиграть...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диандерталец
Ответ Andy93
Хз кем рыцари рассматриваются как пассажиры. Они и до ПО были чуть ли не главными фаворитами от запада после Колорадо. Просто в русском интернете они как бы никому не интересны, а Ойлерс и Старс (и сейчас Пантеры) интересней и поэтому описание серии шло как бы от них.
Вот именно, что про Вегас вообще хз. Так цель же создать больше интереса. Ведь посредством пафосных статей легко можно сделать Рыцарей интересным, а учитывая их результаты и игру в целом, то они не менее интереснее станут, чем те же Ойлерс и Старс. Это к тому же должно расширить аудиторию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v3
Ответ ABarca777
Вообще и близко нет. Монреаль и тогда был слабый по игре и ему фартило неподетски. Монреаль играл на пределе и у него не было мощи, еле-еле забивали и пытались не пропустить. Флорида совершенно другая.
Абсолютно согласен! Но Прайс тащил конечно очень круто. Там даже после первого раунда было понятно, что если выграют КС то Смайт дадут Прайсу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v3
Ответ Юрий Безуглый
После победы Вегаса, если она состоится, редакция хоккейной ветки будет писать, что это Флорида финал проиграла, а не Вегас выиграл - Боб не смог, Ткачак вернулся в режим психа и так далее, и вообще Флорида просто устала после сильной сетки. А про Вегас лучше у меня в блоге почитай. Если Вегас финал заберёт, истории я точно подсоберу) и про парней, которые отцами стали в плей-офф, и про тех, кто с драфта расширения в Вегасе - в общем, там будет что написать) ну а если проиграем - даже не хочу думать, что Вегас может проиграть...
Если Вегас заберёт Кубок то браво им. До сих пор удивляюсь как они собрали тот состав который проиграл первый финал. Клуб только появился а за это время уже больше заслуг чем у других клубов НХЛ. Не говоря про то что если и титул возьмут.

Кстати тот же Сиэтл тоже сильно удивил, считал что они вот состав могли лучше подсобрать, но даже таким составом дали бой в этом ПО. Это значит что могут прогрессировать и скорее всего идут верном направлении. Надеюсь что будут также стабильны как Вегас. Пусть даже не на самом сильном Западе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Не согласен, что шансов не будет. Лидеры подписаны на годы вперёд, все в отличном возрасте, потолок особо не подпирает. Шанс ещё должен быть хотя бы один
Ну просто Флорида не то чтобы суперконтендер по составу. 5-6 команда конфы. И должно многое сложится, чтобы хоть раз за 5 лет (пока в соку Барков и Ткачук) они доползли до финала. Это вот про Колорадо можно говорить, что у них еще шансы будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Безуглый
Ответ v3
Если Вегас заберёт Кубок то браво им. До сих пор удивляюсь как они собрали тот состав который проиграл первый финал. Клуб только появился а за это время уже больше заслуг чем у других клубов НХЛ. Не говоря про то что если и титул возьмут. Кстати тот же Сиэтл тоже сильно удивил, считал что они вот состав могли лучше подсобрать, но даже таким составом дали бой в этом ПО. Это значит что могут прогрессировать и скорее всего идут верном направлении. Надеюсь что будут также стабильны как Вегас. Пусть даже не на самом сильном Западе.
Кстати, если Вегасу в любом случае предстоит серьёзно перелопатить состав летом (ну разве что не упадёт в лтир Стоун, Айкел или Пьетранджело, чего бы очень не хотелось), то вот Сиэтл пока что выглядит как будущий претендент именно на долгие годы. Он реально грамотно построен, а то, что они собрали на драфте расширения всякий шлак, как многие говорили - ну так с Вегасом ровно так же было, в итоге финал в первый же сезон с тем самым шлаком, с которым нам обещали борьбу за первый пик)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий