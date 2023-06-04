«Рыцари» повели 1-0.

Во втором матче финала-2018 Брэйден Холтби совершил невероятное спасение, которое, возможно, повлияло на исход серии. «Вегас» тогда вел 1-0, но проигрывал в матче 2:3. Сравняй Алекс Так в том эпизоде, и «рыцари» могли забрать и вторую игру, а с ней, возможно, и кубок.

Что-то очень похожее изобразил в первой игре финала-2023 вратарь «Вегаса» Эдин Хилл.

«Это нереальный сэйв, такие меняют правила игры, — восторгался главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди после финальной сирены. – Такие сэйвы в ключевые моменты невероятно важны. Перед этим мы играли не лучшим образом, а потом нашли ритм и смогли забить несколько голов. Это был большой сэйв».

Ситуации, конечно, разные. Там концовка второй игры, тут – начало периода в первой при равном счете и большом запасе времени. И все же это было, во-первых, красиво, во-вторых, очень вовремя – о чем и сказал Брюс Кэссиди. После сэйва Хилла «Вегас» будто бы собрался и стал лучше играть в обороне. А в атаке и так неплохо получалось.

Тем более и «Флорида» сегодня помогала Бобровскому не так хорошо, как мы успели привыкнуть в этом плей-офф.

«Вегас» пропустил в меньшинстве после череды неудачных мелочей

Первый гол в матче пришел с подарка хозяев в большинстве.

Розыгрыш, в котором у «рыцарей» и так-то ничего не получалось, закончился совсем уж неудачно. Все началось с того, что у Вильяма Карлссона сломалась клюшка, и игра на несколько секунд пошла «4 на 4». Именно в этот момент «Флорида» перехватила шайбу и пошла в контратаку (поначалу даже не побежала).

Лунделль аккуратно катил по центру, в то время как 39-летний Эрик Стаал слева совершил завидное ускорение, за счет которого улетел от более молодого и легкого Райлли Смита, а потом изловчился завести шайбу в пустой угол пока никто не сообразил что происходит.

Карлссон в этом эпизоде вообще растерялся. Ломанулся встречать Лунделля как на пожар, дезориентировал Пьетранжело, и тот не накрыл Стаала (возможно, потому что сначала просил шведа туда поехать). А потом слишком долго думал, прежде чем пойти на дальнюю штангу.

Но, в целом, там все игроки «Вегаса» сыграли не очень. Пьетранжело закомандовался, Хилл слишком далеко укатился, спасая ближний угол, Смит вообще отпустил Стаала в средней зоне, ну и Барбашев не помог.

Кстати, Эрик Стаал забивал в финале плей-офф еще 17 лет назад – тогда он сделал дубль в большинстве в проигранном матче. А кубок достался его команде.

Но «Вегас» не расклеился. И вот уже Маршессо выводит Стоуна один на один – Сергей справился. А вот Маршессо получает из-за ворот конфетку от Стивенсона – и тут уже без шансов для вратаря.

Посмотрите на пас Стивенсона: зрячий, с поднятой головой, идеально точный. Этот парень же играл против «Вегаса» в финале-2018. Но тогда в «Вашингтоне» он был хорошим боевичком из нижних звеньев, а сейчас – один из ключевых созидателей «Вегаса». Прогресс, которого он добился с тех пор, ошеломляет.

А потом случилось спасение Эдина Хилла.

Ключевой гол – с участием Барбашева. И Бобровский не спас

«Флорида» еще какое-то время держалась – к третьему периоду была ничья, но последние 20 минут «Вегас» забрал безоговорочно.

Решающий гол был забит после атаки, против которой «пантеры» защищались как львы – и все равно пропустили. Тут надо смотреть весь эпизод.

Дюклер героически вмешался в выход «Вегаса» два в одного и прервал потенциально голевой пас Айкела на Барбашева. Но шайба снова попала к Ивану, тот покатил ее на синюю Уайткладу, который классно попал в дальний угол.

В какой-то момент показалось, что был рикошет, но, похоже, шайба все-таки чисто зашла. Возможно, Бобровского дезориентировала клюшка Дюклера.

Лидеры «Флориды» устроили некрасивую заварушку в концовке

Добил «Флориду» Марк Стоун, перехватив хитрую подкидочку Ткачака на Беннетта. Это было довольно высоко, судьи даже смотрели повтор, но решили, что все нормально.

Тройка Беннетта сегодня в целом провела плохой матч: Казинс стал соавтором чудо-спасения Хилла, Ткачак привез четвертый гол. Ну и в концовке они устроили некрасивую заварушку после очередной атаки «Вегаса» на ворота Бобровского. Ткачак тыкал в лицо всем подряд, а потом Беннетт совсем уж по-хамски встретил крагой выходившего из потасовки Хэга.

Так «Флорида» еще и в меньшинстве осталась на последние минуты. Причем у нее даже был неплохой шанс зацепиться за концовку – «Вегас» то ли расслабился, то ли увлекся добиванием – но Райнхарт, убежав один на один в меньшинстве, не справился с Хиллом.

Хилл стал героем эпизода, но Бобровский, в целом, был не хуже

Вратарь в этом финале считался фактором в пользу «Флориды». И хоть так вышло, что самый яркий и самый важный сэйв в первой игре сделал Эдин Хилл, принципиально расклад тут вряд ли изменился. Примерное равенство по броскам не должно вводить в заблуждение. Еще по первому периоду было понятно, что «Вегас» не та команда, которая будет набивать статистику вратарю соперников. «Рыцари» бросили всего 7 раз, но создали 9 (!) опасных моментов, из которых минимум два были железно голевыми.

В итоге при равенстве по броскам, по реальным моментам «Вегас» превзошел «Флориду» в два раза! И Бобровский, даже пропустив четыре гола, все равно провел очередной хороший матч и сделал много классный спасений.

Тем не менее, Хилл – это тоже не подарок. По разнице пропущенных и ожидаемых голов он второй в этом плей-офф – «Вегас» при нем пропустил примерно на 12 меньше, чем должен был («Флорида» с Бобровским – на 20). Так что если у «пантер» и есть преимущество в воротах в этой серии, то его одного точно не хватит для победы. Надо добавлять что-то еще.

«Сегодня было много моментов, в которых мы могли сыграть лучше, но это будет трудная серия. Мы будем учиться по ходу дела», – заключил тренер «Флориды» Пол Морис. Что ж, его команда уже показывала, что умеет учиться.

Финал

Счет в серии: 1-0

Фото: East News/AP Photo/Abbie Parr, AP Photo/John Locher