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Фантастическим голом Баркова восхитился Гретцки. Говорит, в плей-офф такую красоту редко увидишь

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Уэйн Гретцки Уэйн Гретцки
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Самый крутой хайлайт воскресенья: нападающий «Флориды» Александр Барков сравнивает счет во втором матче финала Востока с «Каролиной». Оставшись наедине с вратарем, форвард показал, что будет бросать из-под ноги, но тут же пробросил шайбу дальше и просто отправил ее в ворота с неудобной – Раанта уже никак не мог дотянуться.

Момент стал вирусным: твиты различных аккаунтов с голом Баркова быстро собрали в сумме больше миллиона просмотров.

А Уэйн Гретцки в эфире TNT не скрывал восхищения: «Мы все видели, как парни проводят шайбу между ног, верно? Это стало своего рода искусством. Многие пробуют это, многие делают. Но увидеть такое в матче плей-офф, при таком давлении и счете 0:1? Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ».

Разумеется, слова легенды быстро дошли до Баркова – и он был приятно удивлен: «Ну, я почти уверен, что он забивал голы покрасивее и поважнее. Но да, для меня его похвала многое значит, так что, конечно, приятно это слышать.

Не знаю, могу ли я рассказать вам все. Я тренирую это всю жизнь, еще с момента, когда катался под открытым небом. Вы это тренируете – и этот навык остается с вами. Иногда такие мысли приходят в голову. Всякий раз, когда есть полсекунды, нужно что-то решить. К счастью, пришло на ум это».

Гол Баркова – безусловно, красивый, но все же не покидает ощущение, что Уэйн Гретцки не в полном объеме следит за Кубком Стэнли-2023. Например, в первом раунде Палат и Маклауд из «Нью-Джерси» придумали гол ничуть не хуже:

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Фото: East News/ Grant Halverson/Getty Images/AFP

14 комментариев

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jindos
Ответ Федя-гол
Пас Палата - это вообще 10 селки из 10, я смотрел это в прямом эфире, челюсть упала до пола от качества оборонительной работы
Именно. Тут чисто отбор и пас Палата - 99% гола. Поэтому трудно с автором согласиться, что сам гол красивее вышел) Завершение было довольно обычным
+7
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+7
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Федя-гол
Пас Палата - это вообще 10 селки из 10, я смотрел это в прямом эфире, челюсть упала до пола от качества оборонительной работы
+6
-1
+5
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Гумберт Гумберт
Ответ Vladco
В точку! Гретски в пол глаза наблюдает.К тому же, стареет,память теряет.Были подобные финты в плове когда Вашингтон кубок брал.
он что, сказал что такое впервые?
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Vidic17
То болгары восхищаются, то канадцы !
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Антон Якимцев
Советую Ване освежить третий гол Маккиннона в пятом матче Сент-Луису в прошлом ПО.
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Diyas
Гол красивый,бесспорно,но самый красивый забил пастрняк Флориде.
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goonerfromRussia
Полковник?
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i-volk
Финт Баркова.
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Garrincha_the best
👋👋👋
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#nikon
Посмотрев дичайший настрой и темп Флориды в первых матчах ПО, я подумал: "Разве можно таких выбить? Могут стать чемпионами."
Мне тут возразили , - не выдержат темпа, психологически перегорят. Но вот я смотрю и вижу, что эта банда не собирается останавливаться. Особенно, когда в воротах такой кипер.
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Koulmann
10 дацюков из 10
.Автор, мне кажется, совсем понял не мысли Грецки, к сожалению.
Сравнивать с голом Палата - не очень корректно.
Палат сотворил шедевр, но это стандартный шедевр борьбы в плей-офф. ОЖИДАЕМЫЙ подвиг.

Финт Баркова, оригинальный, НЕОЖИДАННЫЙ и при этом исполненный с лёгкостью. Как будто он на матче всех звёзд.
Это и восхищает. Высочайшее напряжение - under the gun, команда проигрывает, Кубок уже недалеко, но игрок спокойно исполняет новый оригинальный финт и главное - результативно. .
Грецки как раз знает понимает цену такого исполнения. А автор еще ему пеняет на невнимательность в плей-офф. Смешно выглядит, конечно.
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boxellevogue
Ответ Федя-гол
Пас Палата - это вообще 10 селки из 10, я смотрел это в прямом эфире, челюсть упала до пола от качества оборонительной работы
Палата?
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