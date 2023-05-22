14 комментариев

Фантастическим голом Баркова восхитился Гретцки. Говорит, в плей-офф такую красоту редко увидишь
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Самый крутой хайлайт воскресенья: нападающий «Флориды» Александр Барков сравнивает счет во втором матче финала Востока с «Каролиной». Оставшись наедине с вратарем, форвард показал, что будет бросать из-под ноги, но тут же пробросил шайбу дальше и просто отправил ее в ворота с неудобной – Раанта уже никак не мог дотянуться.
Момент стал вирусным: твиты различных аккаунтов с голом Баркова быстро собрали в сумме больше миллиона просмотров.
А Уэйн Гретцки в эфире TNT не скрывал восхищения: «Мы все видели, как парни проводят шайбу между ног, верно? Это стало своего рода искусством. Многие пробуют это, многие делают. Но увидеть такое в матче плей-офф, при таком давлении и счете 0:1? Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ».
Разумеется, слова легенды быстро дошли до Баркова – и он был приятно удивлен: «Ну, я почти уверен, что он забивал голы покрасивее и поважнее. Но да, для меня его похвала многое значит, так что, конечно, приятно это слышать.
Не знаю, могу ли я рассказать вам все. Я тренирую это всю жизнь, еще с момента, когда катался под открытым небом. Вы это тренируете – и этот навык остается с вами. Иногда такие мысли приходят в голову. Всякий раз, когда есть полсекунды, нужно что-то решить. К счастью, пришло на ум это».
Гол Баркова – безусловно, красивый, но все же не покидает ощущение, что Уэйн Гретцки не в полном объеме следит за Кубком Стэнли-2023. Например, в первом раунде Палат и Маклауд из «Нью-Джерси» придумали гол ничуть не хуже:
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Фото: East News/ Grant Halverson/Getty Images/AFP
Мне тут возразили , - не выдержат темпа, психологически перегорят. Но вот я смотрю и вижу, что эта банда не собирается останавливаться. Особенно, когда в воротах такой кипер.
.Автор, мне кажется, совсем понял не мысли Грецки, к сожалению.
Сравнивать с голом Палата - не очень корректно.
Палат сотворил шедевр, но это стандартный шедевр борьбы в плей-офф. ОЖИДАЕМЫЙ подвиг.
Финт Баркова, оригинальный, НЕОЖИДАННЫЙ и при этом исполненный с лёгкостью. Как будто он на матче всех звёзд.
Это и восхищает. Высочайшее напряжение - under the gun, команда проигрывает, Кубок уже недалеко, но игрок спокойно исполняет новый оригинальный финт и главное - результативно. .
Грецки как раз знает понимает цену такого исполнения. А автор еще ему пеняет на невнимательность в плей-офф. Смешно выглядит, конечно.