14 комментариев

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Самый крутой хайлайт воскресенья: нападающий «Флориды» Александр Барков сравнивает счет во втором матче финала Востока с «Каролиной». Оставшись наедине с вратарем, форвард показал, что будет бросать из-под ноги, но тут же пробросил шайбу дальше и просто отправил ее в ворота с неудобной – Раанта уже никак не мог дотянуться.

Момент стал вирусным: твиты различных аккаунтов с голом Баркова быстро собрали в сумме больше миллиона просмотров.

А Уэйн Гретцки в эфире TNT не скрывал восхищения: «Мы все видели, как парни проводят шайбу между ног, верно? Это стало своего рода искусством. Многие пробуют это, многие делают. Но увидеть такое в матче плей-офф, при таком давлении и счете 0:1? Один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ».

Разумеется, слова легенды быстро дошли до Баркова – и он был приятно удивлен: «Ну, я почти уверен, что он забивал голы покрасивее и поважнее. Но да, для меня его похвала многое значит, так что, конечно, приятно это слышать.

Не знаю, могу ли я рассказать вам все. Я тренирую это всю жизнь, еще с момента, когда катался под открытым небом. Вы это тренируете – и этот навык остается с вами. Иногда такие мысли приходят в голову. Всякий раз, когда есть полсекунды, нужно что-то решить. К счастью, пришло на ум это».

Гол Баркова – безусловно, красивый, но все же не покидает ощущение, что Уэйн Гретцки не в полном объеме следит за Кубком Стэнли-2023. Например, в первом раунде Палат и Маклауд из «Нью-Джерси» придумали гол ничуть не хуже:

Фото: East News/ Grant Halverson/Getty Images/AFP