27 комментариев

В плей-офф новый король – Роопе Хинтц уже обошел Макдэвида! Но «Даллас» подвела тройка Сегина
Первый раунд: «Даллас» проигрывает стартовый матч в овертайме.
Второй раунд: «Даллас» проигрывает стартовый матч в овертайме.
Третий раунд: ну вы поняли.
Поражение в первой игре – плохая новость для «Старс», но два предыдущих не помешали им пройти дальше. Правда, еще одна плохая новость, «Вегас» намного сильнее разобранной «Миннесоты» и неопытного «Сиэтла» и ошибок вообще не прощает.
У «Далласа» вся игра крутилась вокруг первого звена, которое свою работу в атаке выполнило на отлично – Роопе Хинтц набрал 3 очка и уже обошел Макдэвида, теперь он лучший бомбардир плей-офф. У финна 10+12 в 14 играх – сумасшедшие цифры, которые оставляют ощущение оверперформанса. Финн, конечно, классный игрок, он явно находится на своем пике, но в этом плей-офф у него получается вообще все. Да и не только у него: у Павелски вообще, кажется, каждое подставление – гол.
Сегодня все три у «Далласа» забило первое звено, в котором выходили Хинтц, Павелски и Робертсон. Первый – финн ловко сориентировался, когда Райлли Смит потерял шайбу на выходе из зоны, и бросил точно на клюшку Робертсону. Второй – просто эталон сыгранности и взаимодействия.
Классический вход в зону и два перевода – молниеносный пас в касание Павелски вообще блеск.
«Вегас» тогда будто бы немножко придавил, вышел вперед (причем забил после ошибки Хинтца), так что это был еще и очень своевременный гол. Исправился финн.
Ну и в концовке спасали игру тоже эти парни – четвертым к ним вышел Джейми Бенн, он и забил, но всю работу сделали Хинтц и Павелски, здорово копавшие на пятаке.
При этом свой микроматч при «5 на 5» (большинство в этом матче ничего не решило, удалений было всего три) первая тройка «Далласа» проиграла и по броскам (6-11), и по xG (0,33 – 0,53). Но – реализация.
Главная ударная сила «Вегаса» в серии с «Эдмонтоном» – тройка Айкела – сегодня голов не забила. Хотя создала довольно много и давление оказывала приличное. В результате ее главные оппоненты – звено Сегина – пропустили три гола, видимо, намаявшись с айкеловскими.
Показателен в этом смысле первый гол «Вегаса», который пришел после затяжного давления. Настолько, что нападающие соперника еще успевали меняться, а защитники – нет. В итоге к моменту гола Хейсканен и Сутер были на льду почти три минуты.
Отскок от борта, и Карлссон добивал в пустые – Эттинджер не успел переместиться, Хейсканен, который, который только что там был, укатил за Райлли Смитом куда-то вдаль, а Сутер держал-держал шведа, но не удержал – видимо, сказалась трехминутная смена.
А когда «Вегас» забивал третий, Сегин не уследил за Блюгерсом. Там получился интересный момент. Колесар попер на пятак, снес вратаря, Сутера и подмял клюшку Хейсканена. Помешать латышу мог только Сегин – но не уследил. Блюгерс забил первый гол в этом плей-офф, но он и вышел-то третий раз всего.
«Даллас» даже не стал брать челлендж. Конечно, там была помеха вратарю, но, во-первых, Колесара явно сбивал Хейсканен, во-вторых, после пропущенного третьего еще не хватало остаться в меньшинстве.
«Старс» пошли по другому пути, поддавили в концовке и свой гол затолкали.
Ну а овертайм получился совсем коротким. Полторы минуты – и по домам.
«Старс» опять не разобрались в моменте, когда шайба улетела за ворота. На пятаке столпились трое игроков «Далласа», в то время как Хауден быстренько ее подобрал у борта и ловко вывернул на пятак.
Хейсканен еще как-то пытался отковырять шайбу, но у него была не лучшая позиция, а Марчмент накрыть Хаудена не успел.
В целом игра получилась максимально равной и вполне логично закончилась овертаймом. Спасибо, что не четырьмя. Но у «Вегаса» как будто еще остались козыри, а «Даллас» свои уже вывалил. Тут очень важной будет вторая игра, которая совсем скоро – вечером воскресенья по московскому времени.
Финал Запада
- Дата проведения
- 20 мая, 03.30, «T-Mobile Arena»
- 0:1 – 18 Робертсон (Хинтц)
- 1:1 – 29 Карлссон (Руа, Уайтклауд)
- 2:1 – 41 Карлссон (Пьетранжело, Мартинес)
- 2:2 – 44 Хинтц (Робертсон, Павелски)
- 3:2 – 49 Блюгерс (Уайтклауд, Колесар)
- 3:3 – 58 Бенн (Хинтц, Павелски)
- 4:3 – 61 Хауден (Стивенсон, Стоун)
Счет в серии: 1-0
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Фото: eastnews.ru/Steve Marcus
Скажу лишь, что это не Даллас проиграл сегодня, а Вегас победил/переиграл.
А пользователями Вегас освещается. Точнее, пользователем)
Вегас именно победил. Как и Флорида.
Вообще я таких полуфиналов еще не видел. Эти четыре команды перемешай, поставь другие пары, но хоккей будет таким же.
Космос какой-то. Рад что перетерпел и посмотрел матч полностью (в записи уже), а не пошел смотреть хайлайты.
Теперь хоть каждую ночь не спи :)
Это вообще жесть. Были бы в Европе, смотрели бы поздно. За Уралом - рано утром. А москвское время - худшее, что можно придумать. Сколько раз, помню, звонит будильник в три ночи, и матч хороший, а сил встать просто нет.
Вот приходится скачивать. А там бегунок (скроллинг) выдает длительность матча.
Когда закончился третий период Каролины и Флориды, еще середины не было )
Так пол дня и просидел, не отрываясь. Да какое пол дня, часов в 5 или 6 вечера только закончил смотреть.