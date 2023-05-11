27 комментариев

Первый раунд: «Даллас» проигрывает стартовый матч в овертайме.

Второй раунд: «Даллас» проигрывает стартовый матч в овертайме.

Третий раунд: ну вы поняли.

Поражение в первой игре – плохая новость для «Старс», но два предыдущих не помешали им пройти дальше. Правда, еще одна плохая новость, «Вегас» намного сильнее разобранной «Миннесоты» и неопытного «Сиэтла» и ошибок вообще не прощает.

У «Далласа» вся игра крутилась вокруг первого звена, которое свою работу в атаке выполнило на отлично – Роопе Хинтц набрал 3 очка и уже обошел Макдэвида, теперь он лучший бомбардир плей-офф. У финна 10+12 в 14 играх – сумасшедшие цифры, которые оставляют ощущение оверперформанса. Финн, конечно, классный игрок, он явно находится на своем пике, но в этом плей-офф у него получается вообще все. Да и не только у него: у Павелски вообще, кажется, каждое подставление – гол.

Сегодня все три у «Далласа» забило первое звено, в котором выходили Хинтц, Павелски и Робертсон. Первый – финн ловко сориентировался, когда Райлли Смит потерял шайбу на выходе из зоны, и бросил точно на клюшку Робертсону. Второй – просто эталон сыгранности и взаимодействия.

Классический вход в зону и два перевода – молниеносный пас в касание Павелски вообще блеск.

«Вегас» тогда будто бы немножко придавил, вышел вперед (причем забил после ошибки Хинтца), так что это был еще и очень своевременный гол. Исправился финн.

Ну и в концовке спасали игру тоже эти парни – четвертым к ним вышел Джейми Бенн, он и забил, но всю работу сделали Хинтц и Павелски, здорово копавшие на пятаке.

При этом свой микроматч при «5 на 5» (большинство в этом матче ничего не решило, удалений было всего три) первая тройка «Далласа» проиграла и по броскам (6-11), и по xG (0,33 – 0,53). Но – реализация.

Главная ударная сила «Вегаса» в серии с «Эдмонтоном» – тройка Айкела – сегодня голов не забила. Хотя создала довольно много и давление оказывала приличное. В результате ее главные оппоненты – звено Сегина – пропустили три гола, видимо, намаявшись с айкеловскими.

Показателен в этом смысле первый гол «Вегаса», который пришел после затяжного давления. Настолько, что нападающие соперника еще успевали меняться, а защитники – нет. В итоге к моменту гола Хейсканен и Сутер были на льду почти три минуты.

Отскок от борта, и Карлссон добивал в пустые – Эттинджер не успел переместиться, Хейсканен, который, который только что там был, укатил за Райлли Смитом куда-то вдаль, а Сутер держал-держал шведа, но не удержал – видимо, сказалась трехминутная смена.

А когда «Вегас» забивал третий, Сегин не уследил за Блюгерсом. Там получился интересный момент. Колесар попер на пятак, снес вратаря, Сутера и подмял клюшку Хейсканена. Помешать латышу мог только Сегин – но не уследил. Блюгерс забил первый гол в этом плей-офф, но он и вышел-то третий раз всего.

«Даллас» даже не стал брать челлендж. Конечно, там была помеха вратарю, но, во-первых, Колесара явно сбивал Хейсканен, во-вторых, после пропущенного третьего еще не хватало остаться в меньшинстве.

«Старс» пошли по другому пути, поддавили в концовке и свой гол затолкали.

Ну а овертайм получился совсем коротким. Полторы минуты – и по домам.

«Старс» опять не разобрались в моменте, когда шайба улетела за ворота. На пятаке столпились трое игроков «Далласа», в то время как Хауден быстренько ее подобрал у борта и ловко вывернул на пятак.

Хейсканен еще как-то пытался отковырять шайбу, но у него была не лучшая позиция, а Марчмент накрыть Хаудена не успел.

В целом игра получилась максимально равной и вполне логично закончилась овертаймом. Спасибо, что не четырьмя. Но у «Вегаса» как будто еще остались козыри, а «Даллас» свои уже вывалил. Тут очень важной будет вторая игра, которая совсем скоро – вечером воскресенья по московскому времени.

Финал Запада

Счет в серии: 1-0

Фото: eastnews.ru/Steve Marcus