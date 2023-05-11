27 комментариев

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В плей-офф новый король – Роопе Хинтц уже обошел Макдэвида! Но «Даллас» подвела тройка Сегина

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Роопе Хинтц Роопе Хинтц
Тайлер Сегин Тайлер Сегин
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Даллас Даллас
Хоккей Хоккей

Первый раунд: «Даллас» проигрывает стартовый матч в овертайме.

Второй раунд: «Даллас» проигрывает стартовый матч в овертайме.

Третий раунд: ну вы поняли.

Поражение в первой игре – плохая новость для «Старс», но два предыдущих не помешали им пройти дальше. Правда, еще одна плохая новость, «Вегас» намного сильнее разобранной «Миннесоты» и неопытного «Сиэтла» и ошибок вообще не прощает.

У «Далласа» вся игра крутилась вокруг первого звена, которое свою работу в атаке выполнило на отлично – Роопе Хинтц набрал 3 очка и уже обошел Макдэвида, теперь он лучший бомбардир плей-офф. У финна 10+12 в 14 играх – сумасшедшие цифры, которые оставляют ощущение оверперформанса. Финн, конечно, классный игрок, он явно находится на своем пике, но в этом плей-офф у него получается вообще все. Да и не только у него: у Павелски вообще, кажется, каждое подставление – гол. 

Сегодня все три у «Далласа» забило первое звено, в котором выходили Хинтц, Павелски и Робертсон. Первый – финн ловко сориентировался, когда Райлли Смит потерял шайбу на выходе из зоны, и бросил точно на клюшку Робертсону. Второй – просто эталон сыгранности и взаимодействия.

Классический вход в зону и два перевода – молниеносный пас в касание Павелски вообще блеск. 

«Вегас» тогда будто бы немножко придавил, вышел вперед (причем забил после ошибки Хинтца), так что это был еще и очень своевременный гол. Исправился финн.

Ну и в концовке спасали игру тоже эти парни – четвертым к ним вышел Джейми Бенн, он и забил, но всю работу сделали Хинтц и Павелски, здорово копавшие на пятаке.

При этом свой микроматч при «5 на 5» (большинство в этом матче ничего не решило, удалений было всего три) первая тройка «Далласа» проиграла и по броскам (6-11), и по xG (0,33 – 0,53). Но – реализация.

Главная ударная сила «Вегаса» в серии с «Эдмонтоном» – тройка Айкела – сегодня голов не забила. Хотя создала довольно много и давление оказывала приличное. В результате ее главные оппоненты – звено Сегина – пропустили три гола, видимо, намаявшись с айкеловскими.

Показателен в этом смысле первый гол «Вегаса», который пришел после затяжного давления. Настолько, что нападающие соперника еще успевали меняться, а защитники – нет. В итоге к моменту гола Хейсканен и Сутер были на льду почти три минуты.

Отскок от борта, и Карлссон добивал в пустые – Эттинджер не успел переместиться, Хейсканен, который, который только что там был, укатил за Райлли Смитом куда-то вдаль, а Сутер держал-держал шведа, но не удержал – видимо, сказалась трехминутная смена.

А когда «Вегас» забивал третий, Сегин не уследил за Блюгерсом. Там получился интересный момент. Колесар попер на пятак, снес вратаря, Сутера и подмял клюшку Хейсканена. Помешать латышу мог только Сегин – но не уследил. Блюгерс забил первый гол в этом плей-офф, но он и вышел-то третий раз всего. 

«Даллас» даже не стал брать челлендж. Конечно, там была помеха вратарю, но, во-первых, Колесара явно сбивал Хейсканен, во-вторых, после пропущенного третьего еще не хватало остаться в меньшинстве.

«Старс» пошли по другому пути, поддавили в концовке и свой гол затолкали.

Ну а овертайм получился совсем коротким. Полторы минуты – и по домам.

«Старс» опять не разобрались в моменте, когда шайба улетела за ворота. На пятаке столпились трое игроков «Далласа», в то время как Хауден быстренько ее подобрал у борта и ловко вывернул на пятак. 

Хейсканен еще как-то пытался отковырять шайбу, но у него была не лучшая позиция, а Марчмент накрыть Хаудена не успел.

В целом игра получилась максимально равной и вполне логично закончилась овертаймом. Спасибо, что не четырьмя. Но у «Вегаса» как будто еще остались козыри, а «Даллас» свои уже вывалил. Тут очень важной будет вторая игра, которая совсем скоро – вечером воскресенья по московскому времени.

Кубок Стэнли

Финал Запада

Вегас – Даллас 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
Дата проведения
20 мая, 03.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Робертсон (Хинтц)
1:1 – 29 Карлссон (Руа, Уайтклауд)
2:1 – 41 Карлссон (Пьетранжело, Мартинес)
2:2 – 44 Хинтц (Робертсон, Павелски)
3:2 – 49 Блюгерс (Уайтклауд, Колесар)
3:3 – 58 Бенн (Хинтц, Павелски)
4:3 – 61 Хауден (Стивенсон, Стоун)
Вратари: Хилл 33/36 – Эттинджер 33/37.

Счет в серии: 1-0

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Фото: eastnews.ru/Steve Marcus

27 комментариев

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Диандерталец
Даллас, Даллас, Даллас... И ни слова про великолепный Вегас. Да уж. Некоторые команды прямо вообще никак не освещаются ни sports.ru, ни пользователями.
Скажу лишь, что это не Даллас проиграл сегодня, а Вегас победил/переиграл.
+43
-5
+38
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Alexey Catalonsky
Ответ Диандерталец
Даллас, Даллас, Даллас... И ни слова про великолепный Вегас. Да уж. Некоторые команды прямо вообще никак не освещаются ни sports.ru, ни пользователями. Скажу лишь, что это не Даллас проиграл сегодня, а Вегас победил/переиграл.
Тоже самое было в серии с Эдмонтоном. Эдмонтон, Эдмонтон, Эдмонтон, как будто Вегас не команда. Тем временем они идут и идут своей чемпионской дорогой...
+11
-2
+9
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Max9999
Вперед Золотые ночи!
+12
-7
+5
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Шаша Шашин
Ответ Max9999
Вперед Золотые ночи!
О, Вы из Англии))
+8
-3
+5
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Юрий Безуглый
Ответ honeycutt
кто такие битрайтеры?
Штатные журналисты команд
+2
0
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Илья Цветков
Ответ Диандерталец
Даллас, Даллас, Даллас... И ни слова про великолепный Вегас. Да уж. Некоторые команды прямо вообще никак не освещаются ни sports.ru, ни пользователями. Скажу лишь, что это не Даллас проиграл сегодня, а Вегас победил/переиграл.
Вегас в шикарной форме
+2
0
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IceHockeyGuest
Если в финале будут Вегас и Флорида (за который очень многие из нас), будет новый чемпион!
+2
0
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Юрий Безуглый
Ответ Диандерталец
Даллас, Даллас, Даллас... И ни слова про великолепный Вегас. Да уж. Некоторые команды прямо вообще никак не освещаются ни sports.ru, ни пользователями. Скажу лишь, что это не Даллас проиграл сегодня, а Вегас победил/переиграл.
Ладно ещё спортс, он хотя бы бесплатный. На The Athletic, на который подписка стоит, кажется, 8 долларов в месяц, и то не у всех команд НХЛ есть битрайтеры. Точно помню, что среди них есть Нэшвилл и Сиэтл.
А пользователями Вегас освещается. Точнее, пользователем)
+3
-1
+2
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IceHockeyGuest
Ответ Новый Орлеан
Против Вегаса нужен феерящий вратарь. Как Худо в прошлой их серии. С нынешним мышеловом вряд ли в финал выйти получится.
Ну а в каком голе аттИнгер виноват?
+1
0
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IceHockeyGuest
Ответ Диандерталец
Даллас, Даллас, Даллас... И ни слова про великолепный Вегас. Да уж. Некоторые команды прямо вообще никак не освещаются ни sports.ru, ни пользователями. Скажу лишь, что это не Даллас проиграл сегодня, а Вегас победил/переиграл.
Согласен.
Вегас именно победил. Как и Флорида.
Вообще я таких полуфиналов еще не видел. Эти четыре команды перемешай, поставь другие пары, но хоккей будет таким же.
Космос какой-то. Рад что перетерпел и посмотрел матч полностью (в записи уже), а не пошел смотреть хайлайты.
Теперь хоть каждую ночь не спи :)
+1
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RBS
Овертайм получился совсем коротким, нарушили почин вчерашнего матча))))
+1
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Евгений Завгородний
Ответ Max9999
Вперед Золотые ночи!
Ночи🙈
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Иллидан73
Парни самая легкая ставка, если овертайм то Даллас проиграет, весь сезон так, я уже устал за этим наблюдать.
+1
0
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Max9999
Ответ Шаша Шашин
О, Вы из Англии))
Я из Вегаса. Так мы местные называем Лас-Вегас.
+3
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IceHockeyGuest
Ответ Диандерталец
Впереди у нас бессонная неделя, как минимум. А потом ещё финал, если силы останутся. У меня московский часовой пояс, а у тебя?
Он же )
Это вообще жесть. Были бы в Европе, смотрели бы поздно. За Уралом - рано утром. А москвское время - худшее, что можно придумать. Сколько раз, помню, звонит будильник в три ночи, и матч хороший, а сил встать просто нет.
Вот приходится скачивать. А там бегунок (скроллинг) выдает длительность матча.
Когда закончился третий период Каролины и Флориды, еще середины не было )
Так пол дня и просидел, не отрываясь. Да какое пол дня, часов в 5 или 6 вечера только закончил смотреть.
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Max9999
Я из Вегаса. Так мы местные называем Лас-Вегас.
из мухосранска
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IceHockeyGuest
Ответ Max9999
Вперед Золотые ночи!
Тогда уж "Ночные Рыцари" ))
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Max9999
Ответ Azrat Safarov
А как вы различаете звучание nights и knights?
это одно и тоже.
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Azrat Safarov
Ответ Max9999
Я из Вегаса. Так мы местные называем Лас-Вегас.
А как вы различаете звучание nights и knights?
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Диандерталец
Ответ IceHockeyGuest
Согласен. Вегас именно победил. Как и Флорида. Вообще я таких полуфиналов еще не видел. Эти четыре команды перемешай, поставь другие пары, но хоккей будет таким же. Космос какой-то. Рад что перетерпел и посмотрел матч полностью (в записи уже), а не пошел смотреть хайлайты. Теперь хоть каждую ночь не спи :)
Впереди у нас бессонная неделя, как минимум. А потом ещё финал, если силы останутся. У меня московский часовой пояс, а у тебя?
0
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honeycutt
Ответ Юрий Безуглый
Штатные журналисты команд
понял, спасибо
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honeycutt
Ответ Юрий Безуглый
Ладно ещё спортс, он хотя бы бесплатный. На The Athletic, на который подписка стоит, кажется, 8 долларов в месяц, и то не у всех команд НХЛ есть битрайтеры. Точно помню, что среди них есть Нэшвилл и Сиэтл. А пользователями Вегас освещается. Точнее, пользователем)
кто такие битрайтеры?
0
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Zero Zero
Надеюсь, что Старс пройдут дальше, поскольку у них очень возрастные лидеры. Сегин и Бенн заслужили вписать свое имя в историю клуба как победители, став в один ряд с Модано и компанией, ну и персонально топлю за Павелски, а в Вегасе парни ещё успеют выиграть лигу.
+1
-1
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