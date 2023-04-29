30 комментариев

Самсонов проигрывает дуэль русских вратарей.

Кажется, «Флорида» готова поспорить с «Сиэтлом» за звание главной сенсации плей-офф. Только эти две команды прошли во второй раунд из нижней сетки, причем «пантеры» – вообще с 8-го места («Кракен» – с 7-го). «Пантеры» сначала выпилили из плей-офф лучшую команду регулярки, а теперь кладут на лопатки «Торонто». До полной победы, конечно, еще далеко, они и сами уже отыгрывались с «минус 2» в серии, но начало хорошее.

Спасения Бобровского, ошибки Нюландера и Мэттьюса

Особенно удивительная история происходит с Сергеем Бобровским. Уж сколько ему досталось за четыре года во «Флориде» (и в основном по делу) – мол, не играет на свой большой контракт (10 млн в год). Но и серию с «Бостоном» он подтащил, несмотря на много пропущенных (16 в 4 играх), и против «Торонто» пока делает ключевую разницу.

Хотя начало для Бобровского и «пантер» было очень трудным. «Кленовые» крепко навалились в первом периоде и уже к шестой минуте вели 2:0 – Керфут затолкал на пятаке, О’Райлли положил из правого круга в большинстве. За две игры «Торонто» реализовал одну попытку из семи – больше не позволил Бобровский, он взял 13 бросков из 14. Причем среди них было минимум пять реально голевых.

«Флорида» вернулась в игру довольно неожиданно, и этот гол можно вносить в учебник по форчекингу. Канадская классика – вбрасываем шайбу в зону, размазываем защитника по борту, подбор – пас – гол. Просто, но даже красиво.

Удивленное лицо Тавареса в этот момент в принципе отражало чувство всего «Торонто». Возили-возили эту «Флориду» – и на тебе. Это был четвертый бросок «пантер» в матче.

Но еще больше удивились «кленовые» в начале второго периода, когда «Флорида» забила две за 47 секунд. И в обоих случаях это было следствие активного прессинга и отбора шайбы у звезд «Торонто». Первым попался Нюландер (тут, конечно, не выручил Самсонов, хотя и бросок был не так прост, как может показаться).

А вторым – Мэттьюс. Накрыл его, кстати, Луостаринен, который прессанул Лильегрена, когда «Флорида» забивала первый гол. Так что финн один из героев матча, хотя очков сегодня и не набрал.

Тут Мэтью Ткачак здорово перевел на дальнюю – и догнал по очкам Драйзайтля. У него 5+10, у немца – 11+4.

Это была всего-то вторая минута второго периода, но больше голов не случилось. Все остальное время «Торонто» в основном давил, «Флорида» в основном огрызалась, но вратари ловили все.

Самсонов тоже несколько раз спасал, оставляя команде шанс перевернуть игру. Но с такими ошибками лидеров в принципе поражение «кленовых» логично. Это, правда, вообще ничего не значит – «Тампа» проиграла им в первом раунде все три домашних матча. Так что во Флориде «пантерам», может, еще и сложнее будет.

Счет в серии: 0-2

Дадонов забил по-бобровски, Павелски пошел догонять Драйзайтля

«Сиэтл» как будто посчитал задачу на этот техасский выезд выполненной, и вторая игра получилась не такой веселой, как первая. «Даллас» был и активнее, и конкретнее.

Честно говоря, 4:2 вообще не отражает того, что происходило сегодня на льду. «Звезды» насоздавали на 5,9 xG, а визуально это голов этак десять. А в том, что забил «Кракен», отчасти вина Эттинджера, который и в первой игре пропустил больше, чем надо и чем должен вратарь, который в этом сезоне котировался на «Везину». Но он сегодня герой второго плана – все ошибаются, и когда твои ошибки приходятся на такую игру, это прям идеально.

В первом периоде Грубауэр еще держался, а во втором начал пропускать. Сначала Джонстон затолкал с пятака, а потом Дадонов по-бобровски закатил из-за ворот.

Картье в ответ пальнул в ближний верхний над плечом Эттинджера, но на игру этот гол не оказал никакого влияния. Разве что «Даллас» навалился еще крепче. Третью забил великий Джо Павелски. Преклонный возраст никак не мешает ему не только ловить клюшкой броски любой силы и сложности, но и быстрее всех ориентироваться на пятачке.

У Павелски 5 голов в 3 играх – идет почти по графику Драйзайтля.

В третьем периоде «Кракен» не особенно старался отыграться, хотя создал, наверное, раза в два больше, чем за первые 40 минут. А «Даллас» не то чтобы рвался добивать. Обменялись голами и разошлись до встречи в Сиэтле.

Счет в серии: 1-1

Фото: AP Photo/Chris Young/The Canadian Press