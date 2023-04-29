30 комментариев

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«Торонто» уткнулся в Бобровского и уже летит 0-2, «Сиэтл» отдал второй матч «Далласу» почти без боя

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Самсонов проигрывает дуэль русских вратарей.

Кажется, «Флорида» готова поспорить с «Сиэтлом» за звание главной сенсации плей-офф. Только эти две команды прошли во второй раунд из нижней сетки, причем «пантеры» – вообще с 8-го места («Кракен» – с 7-го). «Пантеры» сначала выпилили из плей-офф лучшую команду регулярки, а теперь кладут на лопатки «Торонто». До полной победы, конечно, еще далеко, они и сами уже отыгрывались с «минус 2» в серии, но начало хорошее. 

Спасения Бобровского, ошибки Нюландера и Мэттьюса

Особенно удивительная история происходит с Сергеем Бобровским. Уж сколько ему досталось за четыре года во «Флориде» (и в основном по делу) – мол, не играет на свой большой контракт (10 млн в год). Но и серию с «Бостоном» он подтащил, несмотря на много пропущенных (16 в 4 играх), и против «Торонто» пока делает ключевую разницу.

Хотя начало для Бобровского и «пантер» было очень трудным. «Кленовые» крепко навалились в первом периоде и уже к шестой минуте вели 2:0 – Керфут затолкал на пятаке, О’Райлли положил из правого круга в большинстве. За две игры «Торонто» реализовал одну попытку из семи – больше не позволил Бобровский, он взял 13 бросков из 14. Причем среди них было минимум пять реально голевых.

«Флорида» вернулась в игру довольно неожиданно, и этот гол можно вносить в учебник по форчекингу. Канадская классика – вбрасываем шайбу в зону, размазываем защитника по борту, подбор – пас – гол. Просто, но даже красиво. 

Удивленное лицо Тавареса в этот момент в принципе отражало чувство всего «Торонто». Возили-возили эту «Флориду» – и на тебе. Это был четвертый бросок «пантер» в матче.

Но еще больше удивились «кленовые» в начале второго периода, когда «Флорида» забила две за 47 секунд. И в обоих случаях это было следствие активного прессинга и отбора шайбы у звезд «Торонто». Первым попался Нюландер (тут, конечно, не выручил Самсонов, хотя и бросок был не так прост, как может показаться). 

А вторым – Мэттьюс. Накрыл его, кстати, Луостаринен, который прессанул Лильегрена, когда «Флорида» забивала первый гол. Так что финн один из героев матча, хотя очков сегодня и не набрал. 

Тут Мэтью Ткачак здорово перевел на дальнюю – и догнал по очкам Драйзайтля. У него 5+10, у немца – 11+4.

Это была всего-то вторая минута второго периода, но больше голов не случилось. Все остальное время «Торонто» в основном давил, «Флорида» в основном огрызалась, но вратари ловили все. 

Самсонов тоже несколько раз спасал, оставляя команде шанс перевернуть игру. Но с такими ошибками лидеров в принципе поражение «кленовых» логично. Это, правда, вообще ничего не значит – «Тампа» проиграла им в первом раунде все три домашних матча. Так что во Флориде «пантерам», может, еще и сложнее будет.

Торонто – Флорида 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)
Дата проведения
5 мая, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Керфут (Райлли, Шенн)
2:0 – 5 О′Райлли (Мэттьюс, Марнер)
2:1 – 11 Лунделль (Райнхарт)
2:2 – 21 Барков (Дюклер)
2:3 – 21 Форслинг (Лунделль, Ткачак)
Вратари: Самсонов 26/29 – Бобровский 35/37.

Счет в серии: 0-2

Дадонов забил по-бобровски, Павелски пошел догонять Драйзайтля

«Сиэтл» как будто посчитал задачу на этот техасский выезд выполненной, и вторая игра получилась не такой веселой, как первая. «Даллас» был и активнее, и конкретнее. 

Честно говоря, 4:2 вообще не отражает того, что происходило сегодня на льду. «Звезды» насоздавали на 5,9 xG, а визуально это голов этак десять. А в том, что забил «Кракен», отчасти вина Эттинджера, который и в первой игре пропустил больше, чем надо и чем должен вратарь, который в этом сезоне котировался на «Везину». Но он сегодня герой второго плана – все ошибаются, и когда твои ошибки приходятся на такую игру, это прям идеально.

В первом периоде Грубауэр еще держался, а во втором начал пропускать. Сначала Джонстон затолкал с пятака, а потом Дадонов по-бобровски закатил из-за ворот. 

Картье в ответ пальнул в ближний верхний над плечом Эттинджера, но на игру этот гол не оказал никакого влияния. Разве что «Даллас» навалился еще крепче. Третью забил великий Джо Павелски. Преклонный возраст никак не мешает ему не только ловить клюшкой броски любой силы и сложности, но и быстрее всех ориентироваться на пятачке. 

У Павелски 5 голов в 3 играх – идет почти по графику Драйзайтля.

В третьем периоде «Кракен» не особенно старался отыграться, хотя создал, наверное, раза в два больше, чем за первые 40 минут. А «Даллас» не то чтобы рвался добивать. Обменялись голами и разошлись до встречи в Сиэтле.

Даллас – Сиэтл 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Дата проведения
5 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Джонстон (Доми, Миллер)
2:0 – 29 Дадонов (Сутер, Бенн)
2:1 – 31 Картье (Данн)
3:1 – 37 Павелски (Сегин, Джонстон)
4:1 – 50 Сегин (Хинтц, Харли)
4:2 – 56 Эберле (Гурде)
Вратари: Эттинджер 25/27 – Грубауэр 33/37.

Счет в серии: 1-1

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Фото: AP Photo/Chris Young/The Canadian Press

30 комментариев

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timber dolphin
Торонта свою задачу на сезон уже выполнила.
+76
-3
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adimsonekat
Уже можно говорить о возрождении Боба, или еще рано? Тьфу-тьфу-тьфу, пока только хочется сказать. Тот, из наших, от кого меньше всего ожидали подвигов в плове, вдруг начал тащить.
Очень хочется, чтобы это было не вспышкой, на несколько игр/серию, а полноценное возвращение в статусе топ-вратаря. А к такому Бобу, скорость, страсть и мега-отдача пантер, хм, могут и на финал замахнуться.
+40
-1
+39
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Genriwhite
Первое правило НХЛ если хочешь Кубок у тебя в составе должен быть русский.
+34
-6
+28
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Bangal88
Торонто забыли, что они не вылетели в первом раунде
+19
0
+19
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Serge Vendino
Боб - по сути последний из наших, кто может выиграть Конн Смайт в этом году, поэтому за пантер)
+17
-2
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Белый офицер
Торонто эту игру должны были забирать. Но пижонство привело к поражению. Выходить из своей зоны через финты во втором раунде плей-офф это идиотизм. А дальше отыграться банально не хватило везения. Три каркаса ворот. Но везет сильнейшим, нефиг было расслаблять булки листьям.
+12
-1
+11
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rwo-51
Ответ Genriwhite
Первое правило НХЛ если хочешь Кубок у тебя в составе должен быть русский.
Должен быть канадец!)))
+16
-5
+11
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Марат Мусин
Спасибо за гифки. Они отлично дополняют текст. С ними разбор и понятнее, и интереснее
+11
0
+11
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Vinnipukh Vinni
Ответ Y BO
2 разных Торонто - волевой и упорный с Тампой, и беззубый , невезучий с Флоридой
А можно так:
Везучий с Тампой, невезучий с Флоридой.
+8
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Костя Кот
Ответ ABarca777
Пока рано. Реально пока он только эту игру супер тянул. Но команда Флориды тоже отрабатывала и стелилась. Думаю, что еще ничего не ясно с Торонто.
тащить начал еще в серии с бостоном
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Кавабунга Шреддоголовый
19 лет поражений в первом раунде закончились. Но есть 20 лет без финалов конференций. Торонто выполнил задачу на этот сезон
+8
0
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ABarca777
Ответ adimsonekat
Уже можно говорить о возрождении Боба, или еще рано? Тьфу-тьфу-тьфу, пока только хочется сказать. Тот, из наших, от кого меньше всего ожидали подвигов в плове, вдруг начал тащить. Очень хочется, чтобы это было не вспышкой, на несколько игр/серию, а полноценное возвращение в статусе топ-вратаря. А к такому Бобу, скорость, страсть и мега-отдача пантер, хм, могут и на финал замахнуться.
Пока рано. Реально пока он только эту игру супер тянул. Но команда Флориды тоже отрабатывала и стелилась. Думаю, что еще ничего не ясно с Торонто.
+8
-2
+6
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Валерий Пшеславский
По поводу защиты Флориды есть мысль. Дабы избежать рикошетов и бросков на подставление или с острых углов, возможно защита вынуждает бросать с определенных точек. То есть вратарь направленно просит защиту не трогать опреленные броски. Так как часто в плейофф именно мусорные и нелогические шайбы решают исход серий. То есть вынуждают соперника бросать стандарты. При этом Боб сфокусирован на таких бросках и при этом он точно видит момент броска. При сильном вратаре такая тактика будет эффективна. Похожее есть в НБА, когда под определенного игрока просто без помех дают бросать с определенной дистанции. Но предварительно создав ситуацию, чтоб именно там и оказался данный игрок. И любой игрок, получив более менее ситуацию - выполнит бросок. Но не будет времени понять, что его заранее дали приглашение и согласие на это действие. Поэтому я думаю, что похожее мы увидим и в следующих матчах.
+8
-3
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Иван Павлов
Ответ Валерий Пшеславский
По поводу защиты Флориды есть мысль. Дабы избежать рикошетов и бросков на подставление или с острых углов, возможно защита вынуждает бросать с определенных точек. То есть вратарь направленно просит защиту не трогать опреленные броски. Так как часто в плейофф именно мусорные и нелогические шайбы решают исход серий. То есть вынуждают соперника бросать стандарты. При этом Боб сфокусирован на таких бросках и при этом он точно видит момент броска. При сильном вратаре такая тактика будет эффективна. Похожее есть в НБА, когда под определенного игрока просто без помех дают бросать с определенной дистанции. Но предварительно создав ситуацию, чтоб именно там и оказался данный игрок. И любой игрок, получив более менее ситуацию - выполнит бросок. Но не будет времени понять, что его заранее дали приглашение и согласие на это действие. Поэтому я думаю, что похожее мы увидим и в следующих матчах.
Мысль была бы верной, если бы защита Флориды не давала создавать опасные моменты и вынуждала игроков Торонто совершать в большинстве своём простые и стандартные для вратаря броски. Но это не так. Плюс Флориду неоднократно уже выручал каркас ворот в этих двух матчах, да и сам Боб стоял на ушах сегодня (пропустил на 2 шайбы меньше ожидаемых по xG). Поэтому довольно странно думать о том, что защита Пантер контролирует атакующие действия Лифс и заставляет их действовать нетипично для себя. Единственное, что защита Флориды точно сделала - это после первого периода внесла корректировки и перестала пускать нападающих Торонто на пятак. То есть избегание бросков на подставление/рикошеты происходило вот таким образом.
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borasco
Почему не указываете звезд матча, интересно же
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Андрей Еремушкин
И никто уже не скажет, что Боб не набрал нужную форму👍
+2
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Andy93
Помнится кому-то так уже забивал Дадонов. Айлендерс вроде
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jss
Ответ rwo-51
Должен быть канадец!)))
команд без канадцев в НХЛ нет, так что мимо
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Y BO
Я один заметил, что Отингер пропускает исключительно над правым плечом?)
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Сергей Русаков
Боб супер вратарь , и то, что он в своё время подписался в мусорную команду, это не его вина. Ничего еще не закончилось, Торонто на голову сильнее Флориды, а бобу удачи.
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benjamenv
Кажется, Самсонов играет с травмой. Что-то болезненное с ногой.
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Kabardinka
Ответ adimsonekat
Уже можно говорить о возрождении Боба, или еще рано? Тьфу-тьфу-тьфу, пока только хочется сказать. Тот, из наших, от кого меньше всего ожидали подвигов в плове, вдруг начал тащить. Очень хочется, чтобы это было не вспышкой, на несколько игр/серию, а полноценное возвращение в статусе топ-вратаря. А к такому Бобу, скорость, страсть и мега-отдача пантер, хм, могут и на финал замахнуться.
Никаким топом "на дистанции" он больше не будет. Флорида, бабло. Жизнь удалась. Сережа давно уже забил на хоккей.

Но плов это другой вид спорта и к тому же довольно кратковременный. Эмоций может хватить.
+5
-5
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albert_lucky
Ответ rwo-51
Должен быть канадец!)))
Канадцы есть у всех.
0
0
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Y BO
2 разных Торонто - волевой и упорный с Тампой, и беззубый , невезучий с Флоридой
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Alex the brave
Ответ Сергей Русаков
Боб супер вратарь , и то, что он в своё время подписался в мусорную команду, это не его вина. Ничего еще не закончилось, Торонто на голову сильнее Флориды, а бобу удачи.
Ещё один чудак на букву м в наших краях, откуда вы вылазите?
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