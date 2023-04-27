«Кракен» просто беспощаден.

Шел 10-й день Кубка Стэнли – ни одна из команд до сих пор не ушла в отпуск. Первая из серий могла закончиться уже этой ночью, но Сергей Бобровский не хочет прекращать сезон, как, судя по всему, никуда не торопится и оборона «Бостона».

Второй матч среды тоже подарил неожиданный результат: «Сиэтл» обыграл «Колорадо» и поставил чемпионов на край перед пропастью. Будет ли удар ногой в грудь с криком «Это Кракен!»?

Бобровский сыграл гениально, но игра «Бостона» в своей зоне – просто караул

Все, эксперименты закончены: Бобровский – основной вратарь «Флориды» в этом плей-офф. И клубу сейчас вряд ли важно, на сколько процентов он готов – каждый матч может стать последним в сезоне, а опыт Сергея тут важнее, чем импульс Лайона, который к тому же закончился.

«Пантерс» могли сейчас уже быть в отпуске – но именно Бобровский провел вдохновенный матч. Главный тренер команды Пол Морис даже назвал игру вратаря гениальной. Хотя как еще можно отзываться о человеке, который не дергается, даже когда на последней секунде третьего периода важнейшего матча при счете 3:3 остается один-на-один с Маршандом?

У Сергея – 44 сэйва за вечер при 47 бросках. Что с учетом соперника, в состав которого вернулся Бержерон (сравнял счет в третьем периоде и взял почти 70% вбрасываний), более чем солидно.

«Плей-офф – лучшее время для игры в хоккей, – сказал после матча Бобровский. – Я наслаждался сегодняшним вечером, и ребята очень помогли – мы хорошо оборонялись против очень, очень хорошей команды. У них есть крутые парни в нападении, и они тоже отлично играли. Мы довольны победой».

«Бостон» – все еще отличная атакующая машина, которая, к примеру, может реализовать большинство за 5 секунд. В чужой зоне «Брюинс», безусловно, выглядят мощнее соперника даже при том, что у Пастрняка начался какой-то мини-кризис с реализацией моментов (Монтгомери был не очень доволен и пробовал разные варианты троек по ходу матча)..

Но при этом их оборона в апреле далека от идеала: после первых четырех матчей было 11 пропущенных. В пятом – еще четыре. И некоторые из них – потрясающе сумбурны с точки зрения игры в защите.

Именно поэтому игроки «Бостона» постоянно был в роли догоняющих в матча. И вроде бы на такой случай у «Брюинс» есть Линус Улльмарк, который должен подтащить все огрехи полевых. Да, иногда тащил, а потом в овертайме привез вот такой гол:

«Мы с января были на грани непопадания в плей-офф, так что достаточно хорошо умеем держать удар, если это необходимо», – прокомментировал такую победу «Флориды» Пол Морис.

В целом ничего страшного для «Бостона» не произошло: ему все еще нужно забрать один матч – и он проходит дальше. Но после овертайма пятой игры не перестает мучить вопрос: тому ли человеку собираются дать «Везину»?

Первый раунд

Счет в серии: 3-2

У «Колорадо» – проблемы с составом и со счетом в серии

То, что у «Эвеланш» проблемы, было понятно еще до игры. В распоряжении и так нет Ландескуга, Хелма, а тут еще дисквалифицировали Макара на один матч, а перед этим таинственно исчез Ничушкин с формулировкой «по личным причинам» (и молчание по поводу его отсутствия все больше настораживает).

И если с потерей первых в клубе уже смирились, то временное отсутствие двух других игроков (+ еще вылетел Мэнсон по ходу вечера) очень больно ударило в среду и по игре, и по результату. «Колорадо» вообще не был похож на себя: это была какая-то тяжелая команда, которая вязла в центре площадки. Она была хуже соперника – и чисто визуально, и по счету, и по продвинутой статистике (моменты – 18-23, моменты повышенной опасности 8-12, ожидаемые голы 2,31 – 2,61). «Эвеланш» не хватало какой-то привычной легкости, а также надежной игры на собственном пятачке – откуда пришли 2 из 3 пропущенных. Даже на нормальный финальный штурм сил не хватило (Маккиннон в этот вечер отыграл 27 минут).

«У нас есть ребята, которые мало что делают, – признал после матча тренер Джаред Беднар. – Недостаточно того, что мы делали в нападении, мы не оказывали на соперника нужное давление, чтобы забивать голы и выигрывать матч. И после я почувствовал, что ситуация все хуже».

«Сиэтлу» же нравится в плей-офф – кажется, игроки поверили в свои силы. А еще «Кракен» дарит настоящие киношные сюжеты: подняли в состав 21-летнего Тая Картье – лучшего новичка регулярки АХЛ-2023, дали ему около 9 минут в дебютном матче НХЛ. И он не подвел – в середине второго периода вывел команду вперед. А ведь парень даже не был задрафтован.

Это восьмой игрок в истории, который дебютирует в НХЛ голом в плей-офф. Последний случай был 4 года назад – и забавно, что речь про Кэйла Макара из «Колорадо», пропускавшего это матч. Но, конечно, за эпизод и место в истории Картье должен проставиться Эберле, придумавшему эту атаку.

«Колорадо», действующий чемпион, на грани отпуска – причем абсолютно по делу. Благодаря возвращению того же Макара или включенному режиму «берсерка» от Маккиннона «Эвеланш» могут повернуть серию в свою пользу и пройти дальше. Но результативность команды слишком завязана на конкретных игроках (Тэйвс, Макар, Рантанен, Мак) – и «Сиэтл» в курсе этого.

Первый раунд

Счет в серии: 2-3

Фото: AP Photo/Charles Krupa