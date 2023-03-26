20 комментариев

11-й гол в сезоне – личный рекорд!

Накануне на Востоке «Флорида» практически отцепила «Баффало» от гонки за плей-офф (и совсем отцепила «Вашингтон»), а этой ночью такая возможность была у «Виннипега», который играл с «Калгари» и в случае победы получил бы приличный отрыв от «огоньков». «Флэймс» даже пропустили первыми, могли получить еще пару шайб, но в итоге выстояли, забили три – и выиграли свой главный матч в сезоне. Особый вклад в эту победу внес русский защитник Никита Задоров, игра которого в этой регулярке заслуживает самых лучших слов.

Со стороны было ощущение, что хоккеисты «Калгари» достаточно тяжело входили в матч. Возможно, связано с тем, что еще вчера команда дома принимала «Чикаго» (и уступила 3:4), а уже на следующий день играла на выезде.

«Думаю, нормально вошли в игру, – сказал Задоров после матча корреспонденту Sports.ru. – «Виннипег» – хорошая команда, у них задача очень активно играть, с давлением. Все равно мы устояли, потом нашли свою игру. В таких матчах много моментов не создается. Мы забили в нужное время – это повлияло».

Задоров забил дважды (один гол не засчитали) и отдал голевую

Никита в хорошем смысле поражает – против «Виннипега» он отыграл всего 16 минут, что для защитника не так уж много. В его команде это вообще пятый показатель для игроков обороны. Но никто из защитников «Калгари» не отметился результативными действиями в этой встрече, зато у Задорова сразу 2 (1+1) очка.

Могло быть и больше. В начале второго периода Никита удачно подключился к атаке – сыграл на добивании после броска Ника Ричи. Все было бы хорошо, но его партнер как раз перед голом задел щиток Коннора Хеллибака – судьи вполне справедливо отменили взятие ворот. Хотя момент на самом деле складывался так, что у Задорова все равно была идеальная позиция для броска и он наверняка забил бы и без контакта полевого с кипером.

По сути, атаку вратаря было отчетливо видно только с камеры над воротами, с игры могло показаться, что все чисто (можете заценить полный эпизод).

«Наш игрок подключился, выбежал один на один, – рассказал об эпизоде Задоров. – Я подумал, что если он не забьет, то она отлетит ко мне – так и получилось. Я даже не посмотрел момент, до сих пор не видел, из-за чего не засчитали. Судья сказал, что он в щиток чуть-чуть толкнул».

В третьем периоде защитник поучаствовал в голе, который в итоге стал победным. Именно с его наброса Дюр и Льюис начали копать на пятаке и в итоге нарисовали такую рабоче-красивую шайбу.

А в середине третьего Задоров забил чистый гол – и сделал это еще круче. Он побежал вперед третьим, его вовремя заметил Джонатан Юбердо и выдал пас под бросок – шансы Хеллибака отразить эту шайбу были близки к нулю.

«В этом голе я тоже подключился к атаке, Юбердо меня увидел, отдал хороший пас. Нужно было только закончить», – сказал Задоров. Что ж, и передача, и бросок действительно заслуживают похвалы.

Задоров круто прибавил в этом сезоне и уже бьет личные рекорды

А слабо без гугла назвать лучшего русского снайпера-защитника в этой регулярке НХЛ? Проворов? Мимо. Может, Сергачев? Тоже нет. Орлов ведь после обмена в «Бостон» разыгрался – он, да? Снова нет. А лучший по голам среди русских дефов именно Задоров.

В прошлые годы он забивал не более семи голов за сезон, но теперь совершил прорыв. Шайба «Виннипегу» стала для него уже 11-й в регулярке – он не просто лучший среди наших защитников, он и в своей команде делит первую строчку по голам с Расмусом Андерссоном (с ним есть одна забавная история, об этом ниже).

И снова возвращаемся к игровому времени – по айстайму он пятый в команде, в среднем он проводит на льду 18 минут 47 секунд. Четверо остальных защитников играют по 20+ минут.

«Команда правильная, хорошие партнеры – думаю, это многое играет, – объясняет свои успехи Задоров. – Тренеры доверяют: в других командах было поменьше доверия. Для любого хоккеиста это важно, от этого идет игра».

Болельщики «Джетс» – красавцы: всю игру троллили игрока «Флэймс»

Уже на 2-й минуте «Виннипег» остался в меньшинстве после удаления Пьера-Люка Дюбуа за толчок на борт. От его рук пострадал тот самый Расмус Андерссон – контакт с форвардом «Джетс» однозначно был, а сам защитник «Калгари» по инерции улетел в борт и какое-то время лежал на льду, из-за чего на площадку выбежал командный врач.

Каким же было всеобщее удивление на трибунах, когда он вернулся в игру буквально в следующей же смене и вышел на реализацию большинства. Болельщики отреагировали моментально: каждое касание шайбы Андерссоном сопровождалось громким недовольным гулом. Самое интересное, что это повторялось в каждом большинстве «Флэймс» в течение всей игры.

Сложно сказать, помешало ли это отличиться шведскому защитнику, но за 22 минуты на льду он очков так и не набрал. «Прикольно было, я сидел на лавке и завидовал – меня ни разу в жизни не освистывали», – сказал Задоров. Видимо, Никите нужно делать еще больше зубодробительных хитов.

«Калгари» остается в гонке за плей-офф

Победа над «Джетс», тем более в основное время, помогла «огонькам» сохранить шансы на участие в Кубке Стэнли. Ситуация по-прежнему непростая, и далеко не все зависит от «Флэймс», однако только такой исход устраивал команду в игре с основным конкурентом. Поражение сводило бы вероятность выхода в плей-офф к минимуму.

В борьбе за место в уайлд-кард пока круче всех «Сиэтл», которому практически ничто не может помешать оформить свою первую в истории путевку в розыгрыш Кубка Стэнли. А вот за вторую позицию в оставшихся матчах развернется настоящая заруба.

«Виннипег» один матч жизни уже проиграл, теперь в ночь на воскресенье его ждет другой – против «Нэшвилла». Но не менее круто и то, что с «Нэшвиллом» сыграет и «Калгари» – в НХЛ как будто что-то знали: на концовку регулярки составили такой календарь, что все три претендента на одно место в плей-офф зарубятся между собой на финише.

Мы уже высказывали эту мысль, но повторим еще раз, потому что от нее все равно тепло на душе – нас ждет очень крутая последняя неделя регулярного сезона. То, что надо перед плей-офф.

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Фото: East News/John Woods/The Canadian Press via AP, Fred Greenslade/The Canadian Press via AP