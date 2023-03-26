20 комментариев

NHL Entertainment
Блог

Задоров помогает «Калгари» цепляться за плей-офф: забил два «Виннипегу» – один не засчитали

НХЛ НХЛ
Калгари Калгари
Нэшвилл Нэшвилл
Виннипег Виннипег
Никита Задоров Никита Задоров
Расмус Андерссон Расмус Андерссон
Хоккей Хоккей

11-й гол в сезоне – личный рекорд!

Накануне на Востоке «Флорида» практически отцепила «Баффало» от гонки за плей-офф (и совсем отцепила «Вашингтон»), а этой ночью такая возможность была у «Виннипега», который играл с «Калгари» и в случае победы получил бы приличный отрыв от «огоньков». «Флэймс» даже пропустили первыми, могли получить еще пару шайб, но в итоге выстояли, забили три – и выиграли свой главный матч в сезоне. Особый вклад в эту победу внес русский защитник Никита Задоров, игра которого в этой регулярке заслуживает самых лучших слов.

Со стороны было ощущение, что хоккеисты «Калгари» достаточно тяжело входили в матч. Возможно, связано с тем, что еще вчера команда дома принимала «Чикаго» (и уступила 3:4), а уже на следующий день играла на выезде.

«Думаю, нормально вошли в игру, – сказал Задоров после матча корреспонденту Sports.ru. – «Виннипег» – хорошая команда, у них задача очень активно играть, с давлением. Все равно мы устояли, потом нашли свою игру. В таких матчах много моментов не создается. Мы забили в нужное время – это повлияло».

Задоров забил дважды (один гол не засчитали) и отдал голевую

Никита в хорошем смысле поражает – против «Виннипега» он отыграл всего 16 минут, что для защитника не так уж много. В его команде это вообще пятый показатель для игроков обороны. Но никто из защитников «Калгари» не отметился результативными действиями в этой встрече, зато у Задорова сразу 2 (1+1) очка.

Могло быть и больше. В начале второго периода Никита удачно подключился к атаке – сыграл на добивании после броска Ника Ричи. Все было бы хорошо, но его партнер как раз перед голом задел щиток Коннора Хеллибака – судьи вполне справедливо отменили взятие ворот. Хотя момент на самом деле складывался так, что у Задорова все равно была идеальная позиция для броска и он наверняка забил бы и без контакта полевого с кипером.

По сути, атаку вратаря было отчетливо видно только с камеры над воротами, с игры могло показаться, что все чисто (можете заценить полный эпизод).

«Наш игрок подключился, выбежал один на один, – рассказал об эпизоде Задоров. – Я подумал, что если он не забьет, то она отлетит ко мне – так и получилось. Я даже не посмотрел момент, до сих пор не видел, из-за чего не засчитали. Судья сказал, что он в щиток чуть-чуть толкнул».  

В третьем периоде защитник поучаствовал в голе, который в итоге стал победным. Именно с его наброса Дюр и Льюис начали копать на пятаке и в итоге нарисовали такую рабоче-красивую шайбу.

А в середине третьего Задоров забил чистый гол – и сделал это еще круче. Он побежал вперед третьим, его вовремя заметил Джонатан Юбердо и выдал пас под бросок – шансы Хеллибака отразить эту шайбу были близки к нулю.

«В этом голе я тоже подключился к атаке, Юбердо меня увидел, отдал хороший пас. Нужно было только закончить», – сказал Задоров. Что ж, и передача, и бросок действительно заслуживают похвалы.

Задоров круто прибавил в этом сезоне и уже бьет личные рекорды

А слабо без гугла назвать лучшего русского снайпера-защитника в этой регулярке НХЛ? Проворов? Мимо. Может, Сергачев? Тоже нет. Орлов ведь после обмена в «Бостон» разыгрался – он, да? Снова нет. А лучший по голам среди русских дефов именно Задоров.

В прошлые годы он забивал не более семи голов за сезон, но теперь совершил прорыв. Шайба «Виннипегу» стала для него уже 11-й в регулярке – он не просто лучший среди наших защитников, он и в своей команде делит первую строчку по голам с Расмусом Андерссоном (с ним есть одна забавная история, об этом ниже).

И снова возвращаемся к игровому времени – по айстайму он пятый в команде, в среднем он проводит на льду 18 минут 47 секунд. Четверо остальных защитников играют по 20+ минут.

«Команда правильная, хорошие партнеры – думаю, это многое играет, – объясняет свои успехи Задоров. – Тренеры доверяют: в других командах было поменьше доверия. Для любого хоккеиста это важно, от этого идет игра».

Болельщики «Джетс» – красавцы: всю игру троллили игрока «Флэймс»

Уже на 2-й минуте «Виннипег» остался в меньшинстве после удаления Пьера-Люка Дюбуа за толчок на борт. От его рук пострадал тот самый Расмус Андерссон – контакт с форвардом «Джетс» однозначно был, а сам защитник «Калгари» по инерции улетел в борт и какое-то время лежал на льду, из-за чего на площадку выбежал командный врач.

Каким же было всеобщее удивление на трибунах, когда он вернулся в игру буквально в следующей же смене и вышел на реализацию большинства. Болельщики отреагировали моментально: каждое касание шайбы Андерссоном сопровождалось громким недовольным гулом. Самое интересное, что это повторялось в каждом большинстве «Флэймс» в течение всей игры.

Сложно сказать, помешало ли это отличиться шведскому защитнику, но за 22 минуты на льду он очков так и не набрал. «Прикольно было, я сидел на лавке и завидовал – меня ни разу в жизни не освистывали», – сказал Задоров. Видимо, Никите нужно делать еще больше зубодробительных хитов.

«Калгари» остается в гонке за плей-офф

Победа над «Джетс», тем более в основное время, помогла «огонькам» сохранить шансы на участие в Кубке Стэнли. Ситуация по-прежнему непростая, и далеко не все зависит от «Флэймс», однако только такой исход устраивал команду в игре с основным конкурентом. Поражение сводило бы вероятность выхода в плей-офф к минимуму.

В борьбе за место в уайлд-кард пока круче всех «Сиэтл», которому практически ничто не может помешать оформить свою первую в истории путевку в розыгрыш Кубка Стэнли. А вот за вторую позицию в оставшихся матчах развернется настоящая заруба.

«Виннипег» один матч жизни уже проиграл, теперь в ночь на воскресенье его ждет другой – против «Нэшвилла». Но не менее круто и то, что с «Нэшвиллом» сыграет и «Калгари» – в НХЛ как будто что-то знали: на концовку регулярки составили такой календарь, что все три претендента на одно место в плей-офф зарубятся между собой на финише.

Мы уже высказывали эту мысль, но повторим еще раз, потому что от нее все равно тепло на душе – нас ждет очень крутая последняя неделя регулярного сезона. То, что надо перед плей-офф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Виннипег – Калгари 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Дата проведения
6 апреля, 02.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Коннор (Дюбуа, Элерс)
1:1 – 26 Манджипани (Баклунд)
1:2 – 44 Дюр (Задоров, Льюис)
1:3 – 50 Задоров (Манджипани, Юбердо)
Вратари: Хеллибак 32/35 – Маркстрем 34/35.

«Вашингтон» в эпоху Овечкина: один Кубок Стэнли, три победы в регулярке, четыре раза – мимо плей-офф

Кузнецов взбесил Гретцки медленными буллитами – Уэйн хочет ограничить время на бросок. Плохая идея

Марченко – новый русский топ-снайпер НХЛ! Уже лучший в истории «Коламбуса» среди новичков, идет наравне с претендентами на «Колдер»

Фото: East News/John Woods/The Canadian Press via AP, Fred Greenslade/The Canadian Press via AP

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IceHockeyGuest
Ответ ABarca777
Да, согласен. Логика должна быть. Теперь представьте, какой вес будет иметь тот, кто будет тянуть жребий (шары) , кому попадется Конор)))
Да уж.... Если это второй Макдевид, то это будет козырь....)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
Ответ IceHockeyGuest
Одно из пяти последних. Или четырех... Точно не помню число. Потому последние команды и не боятся играть на победу. Думаю, кстати, это правильно. Раньше лотереи не было, последняя команда специально сливала. И предпоследние тоже в надежде, что вдруг последняя случайно выиграет. Была раздача очков, отстой в общем. А теперь эти последние снимают с плей-офф претендентов :) Гораздо интереснее стало
Да, согласен. Логика должна быть. Теперь представьте, какой вес будет иметь тот, кто будет тянуть жребий (шары) , кому попадется Конор)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IceHockeyGuest
Ответ ABarca777
Т.е. получается без разницы кто займет первое место с конца, тогда да, могут еще пободаться....)
Одно из пяти последних. Или четырех... Точно не помню число.
Потому последние команды и не боятся играть на победу. Думаю, кстати, это правильно.
Раньше лотереи не было, последняя команда специально сливала. И предпоследние тоже в надежде, что вдруг последняя случайно выиграет.
Была раздача очков, отстой в общем.
А теперь эти последние снимают с плей-офф претендентов :)
Гораздо интереснее стало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
Ответ IceHockeyGuest
Но там у них драфт-лотерея, если не ошибаюсь. Что-то типа пяти последних команд будут кидать жребий, кто драфтует первым, кто вторым и т.д.
Т.е. получается без разницы кто займет первое место с конца, тогда да, могут еще пободаться....)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denisque78
Ответ Glyb Aleksey
Сегодняшняя победа ничего не даст после того, как вчера Чикаго умудрились слить. Именно вчера профукали место в РО
у CF в этом сезоне полно таких матчей странных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим
ЗАДоров, после определенных тенденций )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IceHockeyGuest
Ответ ABarca777
Так Чикаго тоже не понятно зачем выиграл эту игру. Судя по последним матчам Чикаго, Колумбус и Анахайм соревнуются между собой кто проиграет все игры, чтобы забрать #1 драфта!
Но там у них драфт-лотерея, если не ошибаюсь. Что-то типа пяти последних команд будут кидать жребий, кто драфтует первым, кто вторым и т.д.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fandorin Erast
В этот раз р.дужный джерси не одевал надеюсь?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glyb Aleksey
Сегодняшняя победа ничего не даст после того, как вчера Чикаго умудрились слить. Именно вчера профукали место в РО
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ABarca777
Ответ IceHockeyGuest
Возможно Калгари еще не раз вспомнит проигрыш Чикаго в прошлой игре на своем поле. Получится как у Вегаса в прошлом сезоне в концовке...
Так Чикаго тоже не понятно зачем выиграл эту игру. Судя по последним матчам Чикаго, Колумбус и Анахайм соревнуются между собой кто проиграет все игры, чтобы забрать #1 драфта!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hett
Комментарий скрыт
0
-10
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Damn Daaamn
Ответ Rif Home
А в том эпизоде, где не засчитали, он разве не забил?
если не засчитали, то и не забил
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
По доп показателям Винни лучше (33 победы в основное время против 30), так что равенство очков играет против Калгари.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rif Home
Ответ DenSpM
Забил он один. А еще один гол не защитали.
А в том эпизоде, где не засчитали, он разве не забил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Югай
Вперед! Сиэтл!!!! Молодцы!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DenSpM
Забил он один.
А еще один гол не защитали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IceHockeyGuest
Возможно Калгари еще не раз вспомнит проигрыш Чикаго в прошлой игре на своем поле. Получится как у Вегаса в прошлом сезоне в концовке...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RBS
Никитос хороший матч выдал, почаще бы
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Latenight Radio
Ну Сиэтл в списке лишний, с седьмого места его уже никто не подвинет.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TR31HK
А выглядит, как Калгари и Виннипег не хотят всеми силами в плоф...
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий