Уже 2+3 в 4 матчах после обмена.

В НХЛ наметилась хорошая тенденция с русскими игроками – многие после обмена играют гораздо ярче, чем в прошлой команде. Понятно, что в большей степени это на эмоциях от смены обстановки, но обычно это означает, что игроки действительно нужны новой команде, и там знают, зачем их брали и как их использовать. Как минимум для Дмитрия Орлова, Ивана Барбашева и Евгения Дадонова обмены сложились удачно.

Несколько более сложная ситуация у Владислава Наместникова. Летом казалось, что его возвращение в «Тампу» – хорошая попытка заменить универсального Ондржея Палата, но камбэк не удался, и перед дедлайном он отправился сначала в «Сан-Хосе», а уже оттуда – в «Виннипег». И вот четвертой игре за «Джетс» к Наместникову пришли голы. В соперниках была «Флорида» – наверное, по старой памяти Влад настроился на дерби штата.

Первые шайбы за «Джетс» – в ворота Бобровского

Причем огорчил он Сергея Бобровского (если что, у него вечер в принципе не задался – 5 пропущенных с 27 бросков).

Последние две игры Владди, как его называют в Северной Америке, проводит в центре второго звена с Элерсом и Уилером. Но первое очко в матче он набрал в смешанной тройке на пересменке – на 16-й минуте удачно вывел шайбу из зоны, организовав выход 2-в-1 для Элерса и Нидеррайтера.

Через три минуты Наместников забивал уже сам – «Джетс» разыгрывали большинство, соперник получил отложенный штраф, и Влад отличился в формате «6 на 4». Он действовал на пятаке, а комбинация получилась настолько стремительной, что Бобровский выручить никак не мог.

Войдя во вкус, в середине второго Наместников забил еще раз – и снова вовремя оказался перед воротами. На этот раз сыграл на добивании и очень изящно объехал вратаря «пантер». Это было красиво.

Пришел в «Виннипег» по протекции тренера

«Джетс» для Наместникова – уже восьмая команда в НХЛ (за «Сан-Хосе» он так и не сыграл, хотя числился там пару дней). И начало карьеры в новом клубе складывается лучше не придумаешь – в четырех играх уже 2+3. Он не набирал очки только в матче с «Шаркс», но и сыграл меньше 10 минут.

В «Виннипеге» он оказался в том числе потому, что хорошо знаком с главным тренером Риком Боунессом – они пересекались в «Тампе», где тот был ассистентом, и вместе провели концовку прошлого сезона в «Далласе».

Причем тренер уже в первой игре доверил ему ценную миссию – сдерживать Коннора Макдэвида. Наместников только-только прилетел в Виннипег и познакомился с новыми партнерами в раздевалке за два часа до игры, но Боунесс сделал смелый шаг, который сработал на все 100%: «Джетс» выиграли, а Макдэвид смог отдать лишь одну голевую и заработал «-2».

Что касается его текущей позиции, то в центр второй тройки и во вторую бригаду большинства он попал по воле случая. Пьер-Люк Дюбуа получил вторую травму подряд, поэтому когда встал вопрос о том, кем его заменить, тренеры выбрали Наместникова.

«С ним очень комфортно в любой ситуации, – говорил еще до игры с «Флоридой» Рик Боунесс. – У него очень высокий хоккейный IQ, и такого парня можно поставить на любую позицию. Мне было очень удобно поставить его на место Дюбуа в прошлой игре, и эта тройка выглядела хорошо».

Что ж, Наместников в итоге сполна оправдал доверие – в предыдущей встрече с «Миннесотой» отдал голевую, а против «Флориды» сделал 2+1.

«Джетс» растеряли позиции и рискуют выпасть из зоны плей-офф

«Виннипег» не так давно был одним из лидеров Запада, но после паузы на Матч звезд дела идут не очень. Первые два матча «Джетс» выиграли, а потом как-то совсем расклеились. И не сказать, что пошла какая-то череда травм – просто наступила черная полоса: 3 победы в 12 матчах. Откровенно провальный отрезок.

В итоге из числа претендентов на победу в дивизионе «Джетс» превратились в команду, которая сейчас делает все, чтобы не потерять место в плей-офф. Плюс для них – еще есть отрыв в 6 очков от «Калгари», но «Нэшвилл» отстает на 8 и при этом имеет четыре игры в запасе.

В общем, финиш регулярки у «Виннипега» получится интересным, потому что в теории сохраняются шансы и на место в первой тройке дивизиона. На расстоянии двух очков – «Колорадо», пяти – «Миннесота». Тем более, «Уайлд» лишились Капризова и могут тоже угодить в пике.

Фото: East News/Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, John Woods/The Canadian Press via AP