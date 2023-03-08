9 комментариев

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Валера вернулся! Ничушкин подлечился и набрал сумасшедшую форму

Александр Георгиев Александр Георгиев
Сан-Хосе Сан-Хосе
Валерий Ничушкин Валерий Ничушкин
Колорадо Колорадо
НХЛ НХЛ
Хоккей Хоккей

1+3 за вечер и серия из 8 матчей с очками.

«Колорадо» попал в неприятную полосу, растянувшуюся на три игры, но тут по календарю удачно подвернулся один из претендентов на Коннора Бедарда. «Эвеланш» отвели душу на «Сан-Хосе», отгрузив шесть шайб. А у «акул», если помните, трое наших парней, и конкретно у них игра не задалась: Барабанов схватил «-3», а Свечников-старший и Кныжов набрали по «-2».

Зато наши из «Колорадо» – в шоколаде. Георгиев забрал, наверное, самый легкий в своей карьере сухой матч (13 сэйвов), а Ничушкин принял участие в четырех голах – 1+3.

Валерий повторил личный рекорд по очкам за игру

Еще несколько лет назад, когда форвард никак не мог прервать безголевую серию, никто и подумать не мог, что в 2023-м мы будем обсуждать успехи и суперрезультативную игру челябинца. Прямо сейчас Ничушкин один из самых горячих русских в лиге – в игре с «Сан-Хосе» он это доказал.

Конечно, можно делать скидку на соперника: «Шаркс» после смены руководства и тренера летом не сказать что выглядят суперсолидной командой. Сейчас «акулы» ведут активную борьбу за первый пик, но это уже их дела, которые «Колорадо» мало интересуют. «Эвс» вышли и смяли соперника – 6:0 по счету, 43:13 по броскам в створ. Персонально у Ничушкина – 1+3 – единственный раз такое было аж в его самом первом сезоне в НХЛ, в матче против «Филадельфии».

Валерий оформил ассистентский хет-трик – и все голевые передачи были вторыми. Но какая разница, если была огромная польза в атаке? В первой шайбе именно он выиграл борьбу у борта и своим пасом растянул оборону соперника, во второй – он одной хитрой передачей убрал двоих оппонентов, в третьей – да, там все для гола сделал Кэйл Макар.

Помимо трех ассистов у него еще и заброшенная шайба. Причем в начале атаки он не позволил сопернику вывести шайбу из зоны (правда, тот был без клюшки и пытался сделать это в падении), а затем приехал на пятак и изящно подставил клюшку под наброс – такое можно показывать детям в хоккейной школе.

Нельзя не отметить и Александра Георгиева. Вратарь оформил второй шатаут за последние четыре матча и третий в сезоне. В последних 10 играх у него 7 побед, и ему откровенно не удалась только встреча с «Далласом», по ходу которой он был заменен после пяти шайб. В остальном же он показывает очень приличный уровень.

Ничушкин пашет за свой контракт

Сезон для Валерия Ничушкина складывается непросто: несколько раз он попадал в список травмированных из-за старых повреждений, но теперь наконец-то все проблемы со здоровьем позади и Валерий наслаждается сам и радует своей игрой остальных.

Это тот случай, когда хоккеист начал отрабатывать новый большой контракт с первого же сезона после подписания. Понятно, от него ждут не только крутых матчей в регулярке, но и в плей-офф – и есть ощущение, что он может переплюнуть свой прошлогодний результат в Кубке Стэнли.

Сейчас Вэл увеличил серию матчей с набранными очками до восьми – у него на этом отрезке 13 (4+9) очков, и он вплотную приблизился к графику очко за игру. Как вы понимаете, пока это лучшая средняя результативность в его карьере. Круче него среди русских игроков – всего семеро.

«Колорадо» еще поборется за лидерство дивизионе

Если взять 20 последних матчей в регулярке, то в лиге нет равных «Колорадо»: на этом промежутке «Эвс» набрали 29 очков из 40; у того же «Эдмонтона» – на два балла меньше. Но если посмотреть на последние игры, то «лавин» повело куда-то не туда – 5:7 от «Нью-Джерси», 3:7 от «Далласа», 2:3 в овертайме от «Сиэтла». 17 шайб за 3 игры – это уже за гранью.

Поэтому было интересно, как команда отреагирует на этот мини-спад. Реакция более чем впечатляющая – 6:0, пусть и не с самым топовым соперником. Хотя это НХЛ – «Виннипег» тоже попал в яму, но свой матч с «Шаркс» пару дней назад проиграл. Игроки «Колорадо» решили не идти в крутое пике и начали исправлять положение.

«Джетс» мы упомянули не зря – именно с ними «Эвеланш» соревнуются за третью строчку в таблице Центрального дивизиона. Сейчас «лавины» опережают своего конкурента на одно очко и имеют два матча в запасе. До идущей второй «Миннесоты» – три балла и на две игры меньше. В общем, не стоит удивляться, если «Колорадо» до конца регулярки обойдет и лидирующий «Даллас», до которого пять очков.

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Фото: REUTERS/Ron Chenoy-USA TODAY Sports

9 комментариев

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grek087
Мне больше нравились у Колорадо чёрные шлемы и трусы. Не в тему, просто когда вижу их в полный рост хочется высказаться! Ничушкин красавец!
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Люкс
При всём уважении к Ничушкину, в данном случае он скорее оказывался в нужное время в нужном месте, в том числе и в ситуации со своей шайбой. :) Очки и голы - это не главное, что он даёт "Колорадо". Этим в основном другие занимаются.
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Шлёма Презерман
И этому мертовму СХШ вашики умудрились влететь вообще без шансов.
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Hola Hola
Ответ Белый офицер
Я же нигде за прошлые 7 матчей не писал. А ты от себя добавляешь. Нет. У него 4 очка сегодня потому что Хосе мертвое. Читай то что есть, а фантазии оставь при себе.
Так я и читаю, что есть. Как из твоего комментария понять, что ты именно про 4 очка? А даже если и мертвое, 4 очка не каждый в НХЛ сделает.
+3
0
+3
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Белый офицер
Ответ Hola Hola
У Ничушкина серия из 8 матчей потому, что Хосе мертвое? Ок, так и запишем.
Я же нигде за прошлые 7 матчей не писал. А ты от себя добавляешь. Нет. У него 4 очка сегодня потому что Хосе мертвое. Читай то что есть, а фантазии оставь при себе.
+2
-2
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Ди Ди
Вэл хорош конечно ! Отличный отрезок . Но ждем по, там поглядим
+2
-2
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Shamarin
Валера, верим!
+3
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+2
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Hola Hola
Ответ Белый офицер
Просто Хосе мертвое, а в этой игре так и подавно. Как будто бы все с перепоя.
У Ничушкина серия из 8 матчей потому, что Хосе мертвое? Ок, так и запишем.
+12
-1
+11
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Белый офицер
Просто Хосе мертвое, а в этой игре так и подавно. Как будто бы все с перепоя.
+3
-3
0
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