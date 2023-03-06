23 комментария

Просто спад или начало конца?

«Тампа-Бэй» в последних матчах буквально валится. Кажется, пора задаваться вопросом: не начало ли это конца эры двукратных чемпионов? К такому выводу можно прийти не только на фоне серии поражений «молний», но и в целом по мотивам этого сезона.

В Америке уже проводят параллели с «Чикаго» времен 2015 года, когда «Блэкхокс» слабо провели регулярку, потом все-таки взяли второй Кубок Стэнли, после чего резко сдали. До такой степени, что не выиграли с тех пор ни одной серии плей-офф, если не считать квалификационный раунд в ковидный сезон в «пузыре».

Конечно, «молнии» по сезону вполне уверенно (пока) удерживают третье место в дивизионе. Но в последних матчах дела у команды идут явно не так, как хотелось бы ее фанатам.

«Тампа» была просто ужасна против «Каролины»

Очередной матч регулярки команда Джона Купера проводила на выезде с «Каролиной». Есть разные факторы – вроде второй игры за два дня или тяжелого календаря, но «ураганы» просто уничтожили соперника. И дело не только в счете (6:0) – они переиграли «Тампу» во всем.

Для понимания, насколько все было плохо: «Лайтнинг» в первом периоде нанесли 4 броска в створ, во втором – ни одного, ноль! В какой форме находится финалист прошлого сезона, если он настолько плох в атаке?

Конечно, и у «Каролины» был сверхудачный вечер – 4 гола из 6 были забиты в большинстве. Лучше всех это получалось у бригады, в которой выходили Теуво Терявяйнен (хет-трик), Йеспери Котканиеми (1+4 за игру) и новичок команды Шейн Гостисбеер (1+2).

Не остался без очков Андрей Свечников – у него в этом матче первый гол, он же победный. Причем очень эффектный.

«Молнии» в последних 10 матчах – грусть

Теперь показываем провал «Тампы» на дистанции. Команда посыпалась очень резко – «молнии» выиграли только 2 матча из 10 последних. Что еще было на этом отрезке:

• по набранным очкам хуже «Тампы» только три команды: «Сан-Хосе», «Вашингтон» и «Филадельфия»;

• в обороне все плохо – 40 пропущенных шайб, ровно по 4 за игру. На одну больше пропустили только «Эдмонтон», «Анахайм», «Баффало» и «Филадельфия»;

• Василевский в 3 играх из 5 последних пропускал 5-6 шайб (5 – от «Питтсбурга», по 6 от «Баффало» и «Каролины»);

• в предыдущем матче с «клинками» Купер «посадил» всю первую тройку – Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт полностью пропустили третий период;

• Кучеров, в целом, стабильно набирал очки – у него 2+8 на этом отрезке, но пугает его полезность – «минус 7».

В общем, с «Тампой» происходят какие-то метаморфозы. С точки зрения турнирной борьбы команде должно хватить задела, который у нее есть – в Атлантическом дивизионе за «молниями» целая очередь из команд с 68 очками, но у них самих уже 79. Даже при таком развале не должны растерять преимущество.

До плей-офф у тренеров есть еще 20 игр, чтобы вернуть команду в рабочий вид. Но нынешняя форма «Тампы» в любом случае очень тревожный звоночек.

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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports