23 комментария

«Тампа» конкретно забарахлила: 5 поражений подряд, 27 пропущенных, тотальное уничтожение от «Каролины»
Просто спад или начало конца?
«Тампа-Бэй» в последних матчах буквально валится. Кажется, пора задаваться вопросом: не начало ли это конца эры двукратных чемпионов? К такому выводу можно прийти не только на фоне серии поражений «молний», но и в целом по мотивам этого сезона.
В Америке уже проводят параллели с «Чикаго» времен 2015 года, когда «Блэкхокс» слабо провели регулярку, потом все-таки взяли второй Кубок Стэнли, после чего резко сдали. До такой степени, что не выиграли с тех пор ни одной серии плей-офф, если не считать квалификационный раунд в ковидный сезон в «пузыре».
Конечно, «молнии» по сезону вполне уверенно (пока) удерживают третье место в дивизионе. Но в последних матчах дела у команды идут явно не так, как хотелось бы ее фанатам.
«Тампа» была просто ужасна против «Каролины»
Очередной матч регулярки команда Джона Купера проводила на выезде с «Каролиной». Есть разные факторы – вроде второй игры за два дня или тяжелого календаря, но «ураганы» просто уничтожили соперника. И дело не только в счете (6:0) – они переиграли «Тампу» во всем.
Для понимания, насколько все было плохо: «Лайтнинг» в первом периоде нанесли 4 броска в створ, во втором – ни одного, ноль! В какой форме находится финалист прошлого сезона, если он настолько плох в атаке?
Конечно, и у «Каролины» был сверхудачный вечер – 4 гола из 6 были забиты в большинстве. Лучше всех это получалось у бригады, в которой выходили Теуво Терявяйнен (хет-трик), Йеспери Котканиеми (1+4 за игру) и новичок команды Шейн Гостисбеер (1+2).
Не остался без очков Андрей Свечников – у него в этом матче первый гол, он же победный. Причем очень эффектный.
«Молнии» в последних 10 матчах – грусть
Теперь показываем провал «Тампы» на дистанции. Команда посыпалась очень резко – «молнии» выиграли только 2 матча из 10 последних. Что еще было на этом отрезке:
• по набранным очкам хуже «Тампы» только три команды: «Сан-Хосе», «Вашингтон» и «Филадельфия»;
• в обороне все плохо – 40 пропущенных шайб, ровно по 4 за игру. На одну больше пропустили только «Эдмонтон», «Анахайм», «Баффало» и «Филадельфия»;
• Василевский в 3 играх из 5 последних пропускал 5-6 шайб (5 – от «Питтсбурга», по 6 от «Баффало» и «Каролины»);
• в предыдущем матче с «клинками» Купер «посадил» всю первую тройку – Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт полностью пропустили третий период;
• Кучеров, в целом, стабильно набирал очки – у него 2+8 на этом отрезке, но пугает его полезность – «минус 7».
В общем, с «Тампой» происходят какие-то метаморфозы. С точки зрения турнирной борьбы команде должно хватить задела, который у нее есть – в Атлантическом дивизионе за «молниями» целая очередь из команд с 68 очками, но у них самих уже 79. Даже при таком развале не должны растерять преимущество.
До плей-офф у тренеров есть еще 20 игр, чтобы вернуть команду в рабочий вид. Но нынешняя форма «Тампы» в любом случае очень тревожный звоночек.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 марта, 23.00, «PNC Arena»
- 1:0 – 6 Свечников ()
- 2:0 – 17 Терявяйнен (Гостисбеер, Котканиеми)
- 3:0 – 31 Терявяйнен (Котканиеми, Нечас)
- 4:0 – 35 Гостисбеер (Котканиеми, Нечас)
- 5:0 – 51 Терявяйнен (Котканиеми, Гостисбеер)
- 6:0 – 56 Котканиеми (Нечас, Бернс)
- Вратари: Андерсен 14/14 – Ан. Василевский 32/38.
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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports
посмотрим в ПО, но слабо верится в кардинальное преображение, пусть усиленный Торонто, Бостон и кто то из столичного... слишком.
Если Тампа опять его пройдет это будет фантастика.
А еще сломал Хедмана, зарядил клюшкой по зубам Сергачеву и шайбой под глаз Кучерову.
Человеческие силы не безграничны.
Тампа не моя команда, я за неё не болею, но Купер он из сильнейших тренеров, если не сильнейший и надеюсь он справится с ситуацией. За него можно попереживать.
По вратарю и защите. Ещё года три назад, когда все восхищались Василевским, я скромно говорил, что вратаря в немалой степени определяет защита, и приводил пример, что это вдруг в сборной Андрей превращается в решето? У Тампы несколько лет в защите были 6 одних и тех же мужиков, Теперь они частично разбрелись... Замена так себе оказалась + усталость Хедмана, явный спад Чернака, Сергачева. И вот у Василевского снизились показатели, да думаю и ему нужен небольшой отдых.
До ПО есть время и им надо правильно распорядиться. Посмотрим.
Но защита у них была на высоте - только в третьем какие-то моменты были и вышеупомянутое меньшинство.
В атаке особых проблем я не вижу. Проблема защита и вратарь.