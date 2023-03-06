23 комментария

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«Тампа» конкретно забарахлила: 5 поражений подряд, 27 пропущенных, тотальное уничтожение от «Каролины»

Каролина Каролина
НХЛ НХЛ
Никита Кучеров Никита Кучеров
Андрей Василевский Андрей Василевский
Андрей Свечников Андрей Свечников
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Хоккей Хоккей

Просто спад или начало конца?

«Тампа-Бэй» в последних матчах буквально валится. Кажется, пора задаваться вопросом: не начало ли это конца эры двукратных чемпионов? К такому выводу можно прийти не только на фоне серии поражений «молний», но и в целом по мотивам этого сезона.

В Америке уже проводят параллели с «Чикаго» времен 2015 года, когда «Блэкхокс» слабо провели регулярку, потом все-таки взяли второй Кубок Стэнли, после чего резко сдали. До такой степени, что не выиграли с тех пор ни одной серии плей-офф, если не считать квалификационный раунд в ковидный сезон в «пузыре».

Конечно, «молнии» по сезону вполне уверенно (пока) удерживают третье место в дивизионе. Но в последних матчах дела у команды идут явно не так, как хотелось бы ее фанатам.

«Тампа» была просто ужасна против «Каролины»

Очередной матч регулярки команда Джона Купера проводила на выезде с «Каролиной». Есть разные факторы – вроде второй игры за два дня или тяжелого календаря, но «ураганы» просто уничтожили соперника. И дело не только в счете (6:0) – они переиграли «Тампу» во всем.

Для понимания, насколько все было плохо: «Лайтнинг» в первом периоде нанесли 4 броска в створ, во втором – ни одного, ноль! В какой форме находится финалист прошлого сезона, если он настолько плох в атаке?

Конечно, и у «Каролины» был сверхудачный вечер – 4 гола из 6 были забиты в большинстве. Лучше всех это получалось у бригады, в которой выходили Теуво Терявяйнен (хет-трик), Йеспери Котканиеми (1+4 за игру) и новичок команды Шейн Гостисбеер (1+2).

Не остался без очков Андрей Свечников – у него в этом матче первый гол, он же победный. Причем очень эффектный.

«Молнии» в последних 10 матчах – грусть

Теперь показываем провал «Тампы» на дистанции. Команда посыпалась очень резко – «молнии» выиграли только 2 матча из 10 последних. Что еще было на этом отрезке:

• по набранным очкам хуже «Тампы» только три команды: «Сан-Хосе», «Вашингтон» и «Филадельфия»;

• в обороне все плохо – 40 пропущенных шайб, ровно по 4 за игру. На одну больше пропустили только «Эдмонтон», «Анахайм», «Баффало» и «Филадельфия»;

• Василевский в 3 играх из 5 последних пропускал 5-6 шайб (5 – от «Питтсбурга», по 6 от «Баффало» и «Каролины»);

• в предыдущем матче с «клинками» Купер «посадил» всю первую тройку – Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт полностью пропустили третий период;

• Кучеров, в целом, стабильно набирал очки – у него 2+8 на этом отрезке, но пугает его полезность – «минус 7».

В общем, с «Тампой» происходят какие-то метаморфозы. С точки зрения турнирной борьбы команде должно хватить задела, который у нее есть – в Атлантическом дивизионе за «молниями» целая очередь из команд с 68 очками, но у них самих уже 79. Даже при таком развале не должны растерять преимущество.

До плей-офф у тренеров есть еще 20 игр, чтобы вернуть команду в рабочий вид. Но нынешняя форма «Тампы» в любом случае очень тревожный звоночек.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Тампа-Бэй 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Дата проведения
5 марта, 23.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Свечников ()
2:0 – 17 Терявяйнен (Гостисбеер, Котканиеми)
3:0 – 31 Терявяйнен (Котканиеми, Нечас)
4:0 – 35 Гостисбеер (Котканиеми, Нечас)
5:0 – 51 Терявяйнен (Котканиеми, Гостисбеер)
6:0 – 56 Котканиеми (Нечас, Бернс)
Вратари: Андерсен 14/14 – Ан. Василевский 32/38.

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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports

23 комментария

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al77
Кстати возможно команда действительно "наелась" - 3 сезона до финала.
посмотрим в ПО, но слабо верится в кардинальное преображение, пусть усиленный Торонто, Бостон и кто то из столичного... слишком.
Если Тампа опять его пройдет это будет фантастика.
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norg
Ответ trav
красавец. настоящий хоккеист, а не плюшевый мишка
Когда его толкнут в борт, не забудьте написать такое же о нарушителе )
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norg
Ответ Latenight Radio
Не остался без очков Андрей Свечников – у него в этом матче первый гол, он же победный. А еще сломал Хедмана, зарядил клюшкой по зубам Сергачеву и шайбой под глаз Кучерову.
Справедливости ради, он толкнул Стэмкоса, а тот уже клюшкой по Сергачеву попал, падая.
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trav
Ответ Latenight Radio
Не остался без очков Андрей Свечников – у него в этом матче первый гол, он же победный. А еще сломал Хедмана, зарядил клюшкой по зубам Сергачеву и шайбой под глаз Кучерову.
красавец. настоящий хоккеист, а не плюшевый мишка
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gombocrew
Да о чем вы все тут? 2 кубка подряд + финал - мотивации у лидеров крайне мало, это не говоря о психологической и физической усталости. После дедлайна на Востоке понятно, что Тампе даже при феноменальной игре лидеров не пройти Торонто и Бостон. Так что сейчас подсоберутся выйдут в ПО с 3 места в Атлантике, а там и долгожданный отпуск в мае. И с новыми силами в новый сезон.
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Михаил Майоров
Ответ 4etlanin
Команда 3 года на максимуме, что Вы ещё хотите? Человеческие силы не безграничны. Тампа не моя команда, я за неё не болею, но Купер он из сильнейших тренеров, если не сильнейший и надеюсь он справится с ситуацией. За него можно попереживать. По вратарю и защите. Ещё года три назад, когда все восхищались Василевским, я скромно говорил, что вратаря в немалой степени определяет защита, и приводил пример, что это вдруг в сборной Андрей превращается в решето? У Тампы несколько лет в защите были 6 одних и тех же мужиков, Теперь они частично разбрелись... Замена так себе оказалась + усталость Хедмана, явный спад Чернака, Сергачева. И вот у Василевского снизились показатели, да думаю и ему нужен небольшой отдых. До ПО есть время и им надо правильно распорядиться. Посмотрим.
Дольше. С 2015 по 2022 за 8 сезонов две победы в кубке, два финала и два полуфинала. При этом ушли из-за потолка и драфтов расширения Палат, Джонсон, Гурде, Колмен, Гудроу, Макдона, Рутта, Шаттенкирк, Верхаге. Глубины нет, лидеры выжаты, с драфта усиления давно нет. Прошлогодний выход финал без травмированного Пойнта уже был сродни чуду.
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Latenight Radio
Не остался без очков Андрей Свечников – у него в этом матче первый гол, он же победный.

А еще сломал Хедмана, зарядил клюшкой по зубам Сергачеву и шайбой под глаз Кучерову.
+2
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ABarca
Ответ Simbad
У Василевского уже второй сезон ни шатко нивалко, от уверенности которую он излучал раньше и след простыл. Защита тоже играет ниже своего уровня в совокупности, только наверное Кол играет на уровне, но Пербикс выдал открытие этого сезона в клубе. Вообще, если не перечислять все причины, проще сказать, что кризис системный, есть вопросы и к ТШ. У Тампы чуть больше месяца, чтобы прийти в себя, если этого не произойдёт, даже в случае попадания в по, все может завершиться очень быстро.
Согласен)
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Genriwhite
Ответ ABarca
Сейчас набегут дилетанты и глоры, которые за Тампу болеют до своего рождения и скажут, что это норм, так было всегда в марте, Василевский играет норм и прочее. Я скажу так, что это провальный сезон у Васи и он очень сильно дестабилизирует состав своей неуверенностью, и да, провалы в защите. Сергачев играет 50/50. Не факт, что он соберется. В атаке особых проблем я не вижу. Проблема защита и вратарь.
Ну да 0 бросков за период это явные проблемы с вратерем и защитой)(((
+3
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EdgarDavids_13
Ответ norg
Это же не КХЛ, никто Купера не уволит, даже при большем провале будут и 2ой и 3й шанс.
Купер эту команду выстроил... Солидарен ... он останется! ПРосто есть "эксперты", которые осудили его за оставленную тройку в матче с Баффало ...
+2
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4etlanin
Команда 3 года на максимуме, что Вы ещё хотите?
Человеческие силы не безграничны.
Тампа не моя команда, я за неё не болею, но Купер он из сильнейших тренеров, если не сильнейший и надеюсь он справится с ситуацией. За него можно попереживать.
По вратарю и защите. Ещё года три назад, когда все восхищались Василевским, я скромно говорил, что вратаря в немалой степени определяет защита, и приводил пример, что это вдруг в сборной Андрей превращается в решето? У Тампы несколько лет в защите были 6 одних и тех же мужиков, Теперь они частично разбрелись... Замена так себе оказалась + усталость Хедмана, явный спад Чернака, Сергачева. И вот у Василевского снизились показатели, да думаю и ему нужен небольшой отдых.

До ПО есть время и им надо правильно распорядиться. Посмотрим.
+2
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norg
Ответ EdgarDavids_13
либо Купер уже готовится за месяц к плей-офф и качает физику ... либо это последний сезон команды (тренера)... но, думаю, они свое ещё покажут
Это же не КХЛ, никто Купера не уволит, даже при большем провале будут и 2ой и 3й шанс.
+1
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norg
Ответ EdgarDavids_13
Смотрел игру .. там в зону заползали еле-еле... падения от силовых соперника, микро-травмы... При чем ВСЕ
Каролину судьи прощали за явную грязь.

Но защита у них была на высоте - только в третьем какие-то моменты были и вышеупомянутое меньшинство.
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ABarca
Ответ VladosParovoz
Ты не меньше дилетант
Ты вообще в квадрате тогда. Смешной, упасть не встать)
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EdgarDavids_13
Ответ norg
Во втором 0 бросков и одна штанга в меньшинстве при 0-2
Смотрел игру .. там в зону заползали еле-еле... падения от силовых соперника, микро-травмы... При чем ВСЕ
+3
0
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norg
Во втором 0 бросков и одна штанга в меньшинстве при 0-2
+1
0
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EdgarDavids_13
либо Купер уже готовится за месяц к плей-офф и качает физику ... либо это последний сезон команды (тренера)... но, думаю, они свое ещё покажут
+2
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VladosParovoz
Ответ ABarca
Сейчас набегут дилетанты и глоры, которые за Тампу болеют до своего рождения и скажут, что это норм, так было всегда в марте, Василевский играет норм и прочее. Я скажу так, что это провальный сезон у Васи и он очень сильно дестабилизирует состав своей неуверенностью, и да, провалы в защите. Сергачев играет 50/50. Не факт, что он соберется. В атаке особых проблем я не вижу. Проблема защита и вратарь.
Ты не меньше дилетант
+3
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Контрольный выстрел
Без Петухова разбор не считается)
+12
0
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Владимир Самсонов
Ответ ABarca
Сейчас набегут дилетанты и глоры, которые за Тампу болеют до своего рождения и скажут, что это норм, так было всегда в марте, Василевский играет норм и прочее. Я скажу так, что это провальный сезон у Васи и он очень сильно дестабилизирует состав своей неуверенностью, и да, провалы в защите. Сергачев играет 50/50. Не факт, что он соберется. В атаке особых проблем я не вижу. Проблема защита и вратарь.
Когда у команды 0 бросков за период, то дело явно не только в обороне и вратаре.
+8
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Ko Vi
"запланированный спад"?
+4
-1
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Simbad
Ответ ABarca
Сейчас набегут дилетанты и глоры, которые за Тампу болеют до своего рождения и скажут, что это норм, так было всегда в марте, Василевский играет норм и прочее. Я скажу так, что это провальный сезон у Васи и он очень сильно дестабилизирует состав своей неуверенностью, и да, провалы в защите. Сергачев играет 50/50. Не факт, что он соберется. В атаке особых проблем я не вижу. Проблема защита и вратарь.
У Василевского уже второй сезон ни шатко нивалко, от уверенности которую он излучал раньше и след простыл. Защита тоже играет ниже своего уровня в совокупности, только наверное Кол играет на уровне, но Пербикс выдал открытие этого сезона в клубе. Вообще, если не перечислять все причины, проще сказать, что кризис системный, есть вопросы и к ТШ. У Тампы чуть больше месяца, чтобы прийти в себя, если этого не произойдёт, даже в случае попадания в по, все может завершиться очень быстро.
+4
-3
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ABarca
Сейчас набегут дилетанты и глоры, которые за Тампу болеют до своего рождения и скажут, что это норм, так было всегда в марте, Василевский играет норм и прочее. Я скажу так, что это провальный сезон у Васи и он очень сильно дестабилизирует состав своей неуверенностью, и да, провалы в защите. Сергачев играет 50/50. Не факт, что он соберется.
В атаке особых проблем я не вижу. Проблема защита и вратарь.
+6
-11
-5
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