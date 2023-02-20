Капризов обошел Овечкина в гонке снайперов – забил два «Нэшвиллу». Тянет «Миннесоту» из кризиса

Кирилл реально хорош.

После длинной паузы в регулярке «Миннесота» долго не могла прийти в себя. Чего нельзя сказать о главной звезде «Уайлд»: Кирилл Капризов оставался единственным позитивным моментом в игре и продолжал помогать команде как мог. Хотя вытащить «диких» в одиночку не под силу было и ему.

Но против «Нэшвилла» все сложилось отлично. Кирилл провел отличный матч и оформил дубль, но ключевой фактор победы – вклад партнеров. Включились, кстати, вовремя – за 21 секунду до сирены Райан Хартманн принес победу.

Капризов реально хорош

От Кирилла постоянно исходила опасность: отыграл почти 21 минуту, 6 раз бросал в створ и дважды его броски достигали цели.

Первая шайба – результат отличной работы в большинстве. Капризов здорово выбрал позицию и находился в нужное время в нужном месте – Сарос отбил бросок Зукарелло, но на добивание среагировать уже не мог. Здесь хорошо сработали партнеры – Эрикссон Эк здорово закрывал вратаря, подправлял шайбу и во многом из-за этого случился удачный отскок от Сароса.

Во втором голе можно только кайфануть от резкой контратаки «Миннесоты» и действий самого Капризова. У него действительно какой-то инстинкт убийцы, и лучше убедиться в этом на видео.

Посмотрите, в какой момент он увидел, что может развернуться удачная атака, как он добавил ногами, когда нанес бросок, чтобы не испытывать лишнего давления от соперника, и куда именно бросил. Наблюдать – чистое наслаждение.

Для Кирилла это уже пятый дубль в сезоне и 16-й – в НХЛ. По количеству матчей с двумя голами он уже пятый в истории клуба и еще до конца регулярки вполне может войти в тройку: впереди Мариан Габорик (41), Зак Паризе (25), Эрик Стаал и Микко Койву (по 18).

Капризов в отличие от остальной команды в потрясающей форме: в 2023-м он уходил со льда без набранных очков всего в четырех матчах из 20 и забил на этом отрезке 13 голов – это седьмой показатель в лиге.

Кирилл – первый среди наших по голам

Для Капризова это второй сезон подряд, когда он забивает более 30 голов, что намекает на его стабильность. В оставшуюся часть регулярки будет очень интересно последить за противостоянием двух русских топ-снайперов – Александра Овечкина и Кирилла Капризова.

Ови по понятным и грустным причинам на какое-то время выбыл из игры. Глядя на его показатели в последнее время, мы понимаем, почему они именно такие: переживал из-за болезни отца, что не могло не сказаться на его хоккее. Теперь все ждут возвращения Александра – и в «Вашингтоне», и на льду.

Капризов идет практически по тому же графику, что и в прошлом сезоне – в регулярке-2021/22 у него в среднем было 0,580 гола за игру, а сейчас чуть-чуть больше – 0,589. Полтинник сложно будет выбить, а Овечкина он обойдет в том случае, если тот пропустит еще несколько игр и не сможет вернуться в прежний ритм.

«Миннесота» приходит в себя?

Персональным фанатам Кирилла и болельщикам «дикарей» хотелось бы верить, что да. Команда повалилась после длинной паузы на Матч звезд – «Уайлд» одержали всего одну победу в первых шести играх после перерыва и пропустили вперед в таблице дивизиона «Колорадо».

Но в двух предыдущих встречах по буллитам был обыгран лидер дивизиона «Даллас» и вот теперь отставший от борьбы за плей-офф «Нэшвилл». С одной стороны, победы есть победы, но с другой – уж слишком натужными они получились. Особенно учитывая, как складывалась игра с «хищниками».

Зато эти победы могут добавить игрокам Дина Эвасона не только позитива, но и уверенности. Похоже, как раз-таки ее «Миннесота» и растеряла за время мини-отпуска.

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Фото: REUTERS/Matt Krohn-USA TODAY Sports