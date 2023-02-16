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Панарин расцвел после Матча звезд и обмена Тарасенко: теперь положил дубль «Ванкуверу»

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Рик Токкет
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Артемий Панарин Артемий Панарин
Брюс Будро Брюс Будро
Ванкувер Ванкувер
Василий Подколзин Василий Подколзин
Рейнджерс Рейнджерс
Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Хоккей Хоккей

А «Ванкувер» продолжает валиться с новым тренером.

Артемий Панарин сейчас просто в огне. В последние пару недель его жизнь заиграла новыми красками: сначала участие в первом в карьере Матче звезд, затем воссоединение со старым другом Владимиром Тарасенко и первый покер в НХЛ. Сложно сказать, что так вдохновило Артемия – возможно, он набрался сил во время паузы в чемпионате, поэтому сейчас так разрывает.

Панарин набирает очки шесть матчей подряд

После паузы на Матч звезд «Рейнджерс» провели шесть игр, и на этом отрезке наблюдаются две тенденции – они выиграли каждую из них, и во всех неизменно набирал очки Панарин.

Этой ночью он сделал дубль уже в первом периоде. «Ванкувер» испытывает определенные проблемы с вратарями, поэтому против «Рейнджерс» пришлось выставить на игру парня из фарм-клуба – 21-летнего латыша Артура Шилова. Дебют у него не то чтобы удался: пропустил 5 шайб с 27 бросков.

Правда, именно в голах Панарина вины вратаря нет – больше вопросов к защитникам. В первой шайбе оборону «Кэнакс» разорвали, и Панарину никто не мешал зарядить в полупустой угол.

А второй гол получился крайне нетипичным для Артемия, потому что отличился он с подставления. Сложно припомнить, когда Панарин в последний раз так забивал.

Это еще не все: незадолго до сирены Артемий помог Мике Зибанежаду забить в пустые и набрал третье очко в матче – на этом отрезке у него шикарная статистика: 6 игр, 6 голов и 6 передач. Причем все голы он забил в двух последних играх.

А что там другие наши?

О, их на льду было много. «Рейнджерс» обошлись без помощи Виталия Кравцова, сейчас он главный кандидат на обмен. Владимир Тарасенко снова сыграл отдельно от Панарина – выходил в тройке с Микой Зибанежадом и Крисом Крайдером. В его активе голевая передача, первая в новой команде, а всего – 1+1 в 3 играх за «Рейнджерс».

Игорь Шестеркин провел не лучший матч – взял 25 бросков и пропустил 4 гола, но это не помешало ему одержать победу – 24-ю в сезоне. Он в топ-5 лиги по этому показателю.

Еще двое наших сыграли за «Ванкувер». Василий Подколзин появился в первой тройке рядом с Элиасом Петтерссоном, но по ходу игры сочетания серьезно поменялись. В итоге Подколзин сыграл только 13 минут – это лишь 9-й айстайм среди форвардов, да еще и схватил «-1».

Кузьменко же, наоборот, начинал матч в третьей тройке, но в процессе поднялся выше. Андрей попал в незавидную ситуацию. После смены тренера он сделал дубль «Чикаго» и, скорее, по инерции – в тот период у него была результативная серия из 5 игр. Но затем Кузьменко получил «-3» с «Сиэтлом», и его айстайм дальше колебался в пределах от 10 до 18 минут (чаще это было 12-13) – на отрезке из 7 матчей (между первым при Токкете и сегодняшним) у него скромные 1+1.

Зато против «Рейнджерс» он смог себя проявить и набрал еще два очка. Сначала создал гол для Конора Гарланда – это лучше один раз увидеть, – а потом подарил надежду на спасение, пробив Шестеркина в концовке третьего периода. Это его 23-й гол в сезоне.

А как вообще «Ванкувер» с новым тренером?

Никак. Понятно, что Рик Токкет оказался в клубе по протекции Джима Рутерфорда и Патрика Альвина, с которыми знаком по «Питтсбургу». Но сейчас «Кэнакс» имеют практически нулевой выхлоп от смены тренера, и этот шаг вообще не выглядит оправданным.

Результаты не улучшились – 3 победы в 9 матчах, причем две из них были добыты против последних команд в конференциях. Одной из причин смены тренера называлась слабая игра в обороне, и как раз-таки Токкет должен был этот компонент улучшить. Пока складывается ощущение, что дело было не в Будро.

Ванкувер – Рейнджерс 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)
Дата проведения
16 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Лазар (Оман, Джошуа)
1:1 – 6 Зибанежад (Фокс)
1:2 – 8 Панарин (Веси)
2:2 – 13 Миллер (Хьюз, Петтерссон)
2:3 – 16 Панарин (Шнайдер, Миккола)
2:4 – 22 Крайдер (Тарасенко, Зибанежад)
3:4 – 30 Гарланд (Дрис, Кузьменко)
3:5 – 34 Миллер ()
4:5 – 49 Кузьменко (Бовилье, Петтерссон)
4:6 – 59 Зибанежад (Панарин)
Вратари: Шилов 22/27 – Шестеркин 25/29.

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Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports

4 комментария

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alklimov2018
Перечитать чтоли статьи местных консультантов о супертройке с Панариным и Тарасенко?:)))
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Ko Vi
"второй гол получился крайне нетипичным для Артемия, потому что отличился он с подставления" - прокачивает скорее всего этот элемент, частенько такие голы у Зибанежада, Крайдера
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0
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Костя Кот
Ответ Константин Константинов
Хет-трик был близко
да, спас защитник, летела в ворота
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Константинов
Хет-трик был близко
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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