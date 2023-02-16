Панарин расцвел после Матча звезд и обмена Тарасенко: теперь положил дубль «Ванкуверу»

А «Ванкувер» продолжает валиться с новым тренером.

Артемий Панарин сейчас просто в огне. В последние пару недель его жизнь заиграла новыми красками: сначала участие в первом в карьере Матче звезд, затем воссоединение со старым другом Владимиром Тарасенко и первый покер в НХЛ. Сложно сказать, что так вдохновило Артемия – возможно, он набрался сил во время паузы в чемпионате, поэтому сейчас так разрывает.

Панарин набирает очки шесть матчей подряд

После паузы на Матч звезд «Рейнджерс» провели шесть игр, и на этом отрезке наблюдаются две тенденции – они выиграли каждую из них, и во всех неизменно набирал очки Панарин.

Этой ночью он сделал дубль уже в первом периоде. «Ванкувер» испытывает определенные проблемы с вратарями, поэтому против «Рейнджерс» пришлось выставить на игру парня из фарм-клуба – 21-летнего латыша Артура Шилова. Дебют у него не то чтобы удался: пропустил 5 шайб с 27 бросков.

Правда, именно в голах Панарина вины вратаря нет – больше вопросов к защитникам. В первой шайбе оборону «Кэнакс» разорвали, и Панарину никто не мешал зарядить в полупустой угол.

А второй гол получился крайне нетипичным для Артемия, потому что отличился он с подставления. Сложно припомнить, когда Панарин в последний раз так забивал.

Это еще не все: незадолго до сирены Артемий помог Мике Зибанежаду забить в пустые и набрал третье очко в матче – на этом отрезке у него шикарная статистика: 6 игр, 6 голов и 6 передач. Причем все голы он забил в двух последних играх.

А что там другие наши?

О, их на льду было много. «Рейнджерс» обошлись без помощи Виталия Кравцова, сейчас он главный кандидат на обмен. Владимир Тарасенко снова сыграл отдельно от Панарина – выходил в тройке с Микой Зибанежадом и Крисом Крайдером. В его активе голевая передача, первая в новой команде, а всего – 1+1 в 3 играх за «Рейнджерс».

Игорь Шестеркин провел не лучший матч – взял 25 бросков и пропустил 4 гола, но это не помешало ему одержать победу – 24-ю в сезоне. Он в топ-5 лиги по этому показателю.

Еще двое наших сыграли за «Ванкувер». Василий Подколзин появился в первой тройке рядом с Элиасом Петтерссоном, но по ходу игры сочетания серьезно поменялись. В итоге Подколзин сыграл только 13 минут – это лишь 9-й айстайм среди форвардов, да еще и схватил «-1».

Кузьменко же, наоборот, начинал матч в третьей тройке, но в процессе поднялся выше. Андрей попал в незавидную ситуацию. После смены тренера он сделал дубль «Чикаго» и, скорее, по инерции – в тот период у него была результативная серия из 5 игр. Но затем Кузьменко получил «-3» с «Сиэтлом», и его айстайм дальше колебался в пределах от 10 до 18 минут (чаще это было 12-13) – на отрезке из 7 матчей (между первым при Токкете и сегодняшним) у него скромные 1+1.

Зато против «Рейнджерс» он смог себя проявить и набрал еще два очка. Сначала создал гол для Конора Гарланда – это лучше один раз увидеть, – а потом подарил надежду на спасение, пробив Шестеркина в концовке третьего периода. Это его 23-й гол в сезоне.

А как вообще «Ванкувер» с новым тренером?

Никак. Понятно, что Рик Токкет оказался в клубе по протекции Джима Рутерфорда и Патрика Альвина, с которыми знаком по «Питтсбургу». Но сейчас «Кэнакс» имеют практически нулевой выхлоп от смены тренера, и этот шаг вообще не выглядит оправданным.

Результаты не улучшились – 3 победы в 9 матчах, причем две из них были добыты против последних команд в конференциях. Одной из причин смены тренера называлась слабая игра в обороне, и как раз-таки Токкет должен был этот компонент улучшить. Пока складывается ощущение, что дело было не в Будро.

Фото: REUTERS/Bob Frid-USA TODAY Sports