Панарин оторвался на «Миннесоте»: набрал 4 очка и красиво обманул Капризова. У Кирилла – «минус 4»😔
«Рейнджерс» мощно начали сезон.
За пару недель до старта чемпионата Артемий Панарин выдал речь, которая многим наверняка показалась просто программной.
«Я должен просто вернуть свою игру, в которую я играл два года в «Коламбусе» и первый год в Нью-Йорке, – говорил нападающий. – Больше играть с шайбой, больше движения. Я должен быть везде, как это было раньше. Это поможет и мне прогрессировать, и сопернику [будет] сложнее подстроиться, потому что я сам не знаю, где буду находиться, и партнеры».
Красивые и правильные слова, но все же в таких случаях всегда проще сказать, чем сделать – тем более, хоккеист все равно встроен в командную систему, а против него еще и выходят соперники. Только вот первые матчи «Рейнджерс» в сезоне показали, что Артемий настроен серьезно: против «Тампы» он набрал только одно очко – зато это был роскошный пас на победный гол в большинстве.
А уже против «Миннесоты» Артемий выдал собственное шоу – 1+3: был везде, больше играл с шайбой, было больше движения – как и анонсировал. Разматывать соперника он начал уже в первом периоде:
• снова роскошно перевел Зибанежаду в большинстве, но тот еще решил поделиться с Крайдером;
• сделал передачу из-за ворот под клюшкой у Эддисона – и так родился второй гол «Рейнджерс».
На последних секундах первого периода Панарин отличился и сам – Лафреньер нашел партнера:
Еще одну результативную передачу Панарин сделал уже в третьем периоде, перед этим просто одурачив Кирилла Капризова:
У Кирилла же день не задался – «-2» в полезность он получил только в смены Панарина, еще «-2» – в остальных атаках «Рейнджерс». Свой результативный пас Капризов сделал – но он был в большинстве и на полезность никак не влиял.
«Это только одна игра, – резюмировал вечер Панарин, «Рейнджерс» которого выиграли 7:3. – Мы просто стараемся играть жестко и на 100 процентов в каждом матче, а там как будет – так и будет».
Ну пока все идет так, что у Артемия пять очков в двух матчах и он лучший игрок четверга, по мнению НХЛ. Кажется, неплохо. Дальше будет лучше?
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- 0:1 – 5 Крайдер (Панарин, Зибанежад)
- 0:2 – 17 Фокс (Панарин, Лафреньер)
- 0:3 – 20 Панарин (Трочек, Лафреньер)
- 1:3 – 28 Зукарелло-Асен (Фолиньо, Капризов)
- 1:4 – 37 Хитил (Гудроу, Фокс)
- 1:5 – 45 Трочек (Панарин)
- 2:5 – 46 Болди (Миддлтон)
- 2:6 – 46 Какко ()
- 3:6 – 47 Болди (Дамба)
- 3:7 – 55 Крайдер (Зибанежад, Миллер)
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Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports
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