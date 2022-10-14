Панарин оторвался на «Миннесоте»: набрал 4 очка и красиво обманул Капризова. У Кирилла – «минус 4»😔

«Рейнджерс» мощно начали сезон.

За пару недель до старта чемпионата Артемий Панарин выдал речь, которая многим наверняка показалась просто программной.

«Я должен просто вернуть свою игру, в которую я играл два года в «Коламбусе» и первый год в Нью-Йорке, – говорил нападающий. – Больше играть с шайбой, больше движения. Я должен быть везде, как это было раньше. Это поможет и мне прогрессировать, и сопернику [будет] сложнее подстроиться, потому что я сам не знаю, где буду находиться, и партнеры».

Красивые и правильные слова, но все же в таких случаях всегда проще сказать, чем сделать – тем более, хоккеист все равно встроен в командную систему, а против него еще и выходят соперники. Только вот первые матчи «Рейнджерс» в сезоне показали, что Артемий настроен серьезно: против «Тампы» он набрал только одно очко – зато это был роскошный пас на победный гол в большинстве.

А уже против «Миннесоты» Артемий выдал собственное шоу – 1+3: был везде, больше играл с шайбой, было больше движения – как и анонсировал. Разматывать соперника он начал уже в первом периоде:

• снова роскошно перевел Зибанежаду в большинстве, но тот еще решил поделиться с Крайдером;

• сделал передачу из-за ворот под клюшкой у Эддисона – и так родился второй гол «Рейнджерс».

На последних секундах первого периода Панарин отличился и сам – Лафреньер нашел партнера:

Еще одну результативную передачу Панарин сделал уже в третьем периоде, перед этим просто одурачив Кирилла Капризова:

У Кирилла же день не задался – «-2» в полезность он получил только в смены Панарина, еще «-2» – в остальных атаках «Рейнджерс». Свой результативный пас Капризов сделал – но он был в большинстве и на полезность никак не влиял.

«Это только одна игра, – резюмировал вечер Панарин, «Рейнджерс» которого выиграли 7:3. – Мы просто стараемся играть жестко и на 100 процентов в каждом матче, а там как будет – так и будет».

Ну пока все идет так, что у Артемия пять очков в двух матчах и он лучший игрок четверга, по мнению НХЛ. Кажется, неплохо. Дальше будет лучше?

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Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports