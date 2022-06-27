Русские звезды «Тампы» в бешенстве от поражения: Кучеров бросил краги в экипировщика, Василевский громил подтрибунку

Неожиданно.

За последние годы мы настолько привыкли видеть русских игроков «Тампы» счастливыми – особенно после заключительного матча в сезоне, что совершенно отвыкли от других их эмоций. А сегодня они были резко противоположными, но тоже очень яркими.

Будем честны, шестой матч не получился ни у Василевского, ни у Сергачева, ни у Кучерова. Голкипер снова тащил свою команду, но перед сном наверняка будет прокручивать в голове шайбу Маккиннона, которую пустил в ближний угол. Полевые игроки – просто остались без очков, но если для Сергачева как для защитника это не катастрофа, то вот у Кучерова совсем не шла игра в атаке: 0 голов, 0 передач и только 2 броска за 21:31, что он провел на льду.

В итоге свою злость Никита выплеснул еще в матче: за 25 секунд до сирены у своей скамейки резко снял краги и силой бросил их в сторону сотрудника клуба. Похоже, нападающий был недоволен тем, что ему оперативно не подготовили новую клюшку вместо сломанной. Никита выключился из игры – и в итоге у «Тампы» даже не получился финальный штурм.

Но на послематчевом рукопожатии показалось, что Кучеров уже успокоился – и достойно принял поражение, искренне поздравляя соперника.

То же самое можно было подумать и про Василевского, который даже улыбался.

Но настоящие эмоции вратаря «Тампы» зафиксировала только камера под трибунами. Василевский со злости швырнул шлем кого-то из полевых игроков об стену, а затем еще пнул его.

Кажется, обычно спокойный как удав Василевский нервничал еще по ходу игры: во втором периоде у него возникли проблемы со шлемом и он заменил его. Следующий же бросок «Колорадо» стал результативным – и Андрей вернул прежний шлем. Вероятно, на удачу – но это не помогло.