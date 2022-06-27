«Колорадо» – чемпион! Отобрал Кубок Стэнли на глазах у болельщиков «Тампы»

Василевский очень не вовремя пустил в ближний.

Плохая новость: этим летом мы не увидим пьющего счастливого Кучерова, традиция прервалась.

Хорошая новость: Валерий Ничушкин наконец-то поднял над собой первый трофей – и это сразу оказался Кубок Стэнли. Перед шестым матчем финала никто не понимал, сыграет ли русский нападающий или нет – и это правда было важно для возможного хода серии. В итоге Валерий вышел – очков не набрал, но сыграл максимально полезно: «+1», 4 броска, 2 хита и 3 отбора. Он провел на льду 22:50 – и это больше, чем у кого-либо из нападающих в составах обеих команд, он действительно важная часть машины «Эвс». Чемпионской машины.

Вообще если в прошлой игре ни одна шайба не обошлась без участия русских хоккеистов, то в последней игре сезона они не были особо заметны. Борьба Кучерова за воротами «Тампы» на 4-й минуте – главное его результативное действие в этот вечер, да и оно в протокол не попало. Ведь, по сути, это Макар упустил шайбу у своих ворот – и Стэмкос немного издевательски отправил шайбу в домик Кюмперу, лишний раз напомнив о факторе вратаря в финале.

Но только это был единственный эпизод за вечер, в котором Дарси сыграл неловко – больше ошибок он не допустил (22 сэйва). А полевые игроки «Эвеланш» в очередной раз проявили характер: до шестого матча финала у команды было 9 камбэков в плей-офф-2022 – и до рекорда «Питтсбурга»-2009 оставалась одна перевернутая игра.

«Почему бы не сегодня?!» – подумал Маккиннон, отправляя шайбу из круга вбрасывания под ловушку Василевскому. Вратарский гол? Возможно. Но как вообще можно оставлять Нэтана одного при позиционной игре 5-на-5?

Маккиннон в итоге и стал главным героем вечера – он разогнал победную голевую атаку в матче и во всем сезоне. Причем, канадец ведь рассчитывал вернуть шайбу Мэнсону, но она рикошетом от соперника отлетела к Лехконену, который попал по шайбе почти с лету. Василевского поймали на противоходе.

Да, это последний гол в матче – «Колорадо» в целом уже и не надо было, а «Тампа» оказалась непривычно робкой в решающие 20 минут сезона. За весь третий период ее игроки нанесли только 4 (!) броска в створ (а до 17-й минуты их вообще было 2). Маловато для того, чтобы спасти сезон.

«Колорадо» – чемпион!

Финал

Счет в серии: 2-4