Кучеров затащил для «Тампы» первый матч с «Флоридой» – набрал 1+1 (пас на Перри – просто огонь!). У Сергачева – передача

У Василевского – 33 сэйва.

После выхода «Тампы» во второй раунд кому-то могло показаться, что следующая серия станет для нее последней в Кубке Стэнли-2022. Противостояние с «Торонто» получилось слишком уж затяжным и выматывающим, одна из главных звезд – Брэйден Пойнт – вылетел с травмой, Кучеров тоже не был здоров на 100%, а в соперниках «Флорида», лучшая команда регулярки, у которой лучшая атака (340 голов) и которая в этом плей-офф забирала матчи у «Вашингтона», отыгрывая 3 шайбы.

Расклады действительно так себе – но когда это волновало «Тампу»?

Игроки «Лайтнинг» отправили в отпуск лучшего снайпера регулярки, а теперь собираются отправить на местные пляжи лучшую команду-снайпера. Более того, гости готовы сами давать мастер-классы по игре в атаке – например, как забивать в большинстве: сегодня – 3 гола при 6 попытках. У «Флориды» – 0 из 3, и более того 0 из 21 вообще в Кубке Стэнли. Команда просто проваливается в этом компоненте.

Еще одна плохая новость для «Пантерс» – Кучеров, кажется, полностью отошел от болезни. В этот вечер он был самым заметным на льду – и именно Никита сделал результат. На 37-й минуте отдал передачу фактически на пустые ворота Кори Перри – то, как Кучеров оставил в дураках Экблада, можно пересматривать и пересматривать:

«Это игра мирового уровня! Адская игра», – восхищался Кори Перри передачей партнера. «Это было легко, – тренер «Тампы» Джон Купер даже не удивлялся. Что мы всегда говорили о Куче – так это то, что он знает, что будет делать его соперник, раньше, чем сам соперник. Он сделал эту игру легкой».

В третьем периоде при игре в большинстве Никита решил уже не делиться ни с кем передачей – и бросил сам. Точно – 3:1, и вопрос о победителе за 4 минуты до конца основного времени отпал.

«Он умеет вести нас в бой, – сказал защитник «Лайтнинг» Райан Макдона. – Он делает всех вокруг него лучше. И ему нравится делать это время от времени. Он отдал передачу мирового уровня на Перри, которая вернула нас в игру. Мы видим такое регулярно, парню нравится играть в кубковый хоккей и тащить команду, когда она в нем нуждается»

Из четырех шайб «Тампы» русские игроки приняли участие в трех: Сергачев бросил, а Колтон сыграл на добивании за 2:16 до сирены.

После матча все продолжали восхищаться Кучеровым, который в этот вечер был явным лидером на льду. Сам же нападающий считал главным героем Андрея Василевского.

«Вася всегда рядом, – говорил Никита. – Он наш лучший игрок – неважно, плей-офф идет или регулярный чемпионат. Он выкладывается на 100% в каждой игре. Каждый пытается взять свою энергию и привнести ее в игру. Когда он делает эти сэйвы, скамейка «Тампы» просто загорается и все приходят в восторг».

У Андрея за вечер 33 сэйва при 34 бросках – ничего сверхъестественного, но – как и в последнем матче с «Торонто» – все максимально четко и надежно. Да, пропустил от Дюклера, но при 0:1 сохранял команду в игре максимально долго. Когда Кучеров почувствовал, что пора – «Тампа» включилась и забрала победу, играя в 11 нападающих с первой минуты.

Все это выглядело довольно легко и буднично. Но это лишь старт серии.

2-й раунд

Счет в серии: 0-1

Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports