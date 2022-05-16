Кажется, «Рейнджерс» сравняли счет в решающем матче с нарушением: Лафреньер просто стянул шлем с игрока «Питтсбурга»

Очень спорный момент.

Серия «Питтсбурга» и «Рейнджерс» получилась очень драматичной: 7 матчей, спасение команды Панарина в третьем периоде и триумф в овертайме.

Причем к спасению есть вопросы – хотя и не к самому голу, который забил Мика Зибанежад (швед вообще классно провел решающие игры серии).

Споры вызывает маленький эпизод, который произошел чуть раньше заброшенной шайбы.

Алекси Лафреньер за воротами «Питтсбурга» роняет защитника Маркуса Петтерссона и стягивает с него шлем, после чего швед едет на смену, а вместо него выходит Крис Летанг. Защитники поменялись, игрок «Питтсбурга» в борьбе потерял шайбу – далее случился гол Зибанежада из-под Летанга.

«Дурацкое правило, которое в конечном счете повлияло на результат», – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби был в ярости после матча.

«Это все дурно пахнет. Он должен поменяться. Хотя с него намеренно снимают шлем. Но таковы правила», – главный тренер «пингвинов» Майк Салливан тоже прокомментировал скандальный эпизод.

При этом коуч «Питтсбурга» забыл про важное изменение в правиле 9.6, которое ввели в сезоне-2019/20: «На игрока, потерявшего шлем во время игры, налагается малый штраф, если он не покинет площадку или не наденет шлем на голову (с застегнутым или расстегнутым подбородочным ремнем)». То есть, защитник Петтерссон мог надеть шлем даже с расстегнутым ремнем и продолжить игру – кажется, он просто не знал, что так можно.

При этом вопросы к арбитрам остаются, потому что в том же правиле 9.6 говорится: «На игрока, который умышленно снимает шлем с игрока, накладывается малый штраф за грубость». Умышленное снятие – серая зона, и она остается на усмотрение арбитра.

Похоже, в этот раз неоднозначная трактовка сыграла против «Питтсбурга», но и это еще не конец – действия Лафреньера можно трактовать и как обычную блокировку, поскольку Петтерссон на момент единоборства был без шайбы. В защиту игрока «Рейнджерс» может привести тот факт, что Петтерссон перед столкновением все же изменил траекторию своего движения.

Такой спорный эпизод – далеко не первый в плей-офф и даже не первый в серии между «Рейнджерс» и «Питтсбургом». Судьи не посчитали нарушением хит Трубы на Кросби (сотрясение), не заметили подсечку на Евгении Малкине и не заметили удар клюшкой того же Малкина по игроку «Рейнджерс» Картеру Роуни. Но у Гэри Беттмэна на все будет один ответ: «В НХЛ работают лучшие судьи в мировом спорте».