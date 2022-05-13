Капризов и «Миннесота» закончили сезон. Тарасенко вывел «Сент-Луис» во второй раунд – в серию с «Колорадо»

«Уайлд» не вывезли.

Удивительно, но в первом раунде Кубка Стэнли завершилась вторая серия – казалось, что это вообще невозможно без 7 матчей с бесконечным овертаймом длиною в вечность. «Сент-Луис» дожал в итоге «Миннесоту» – и выиграл максимально уверенно.

Еще в среду мы выкатили пост, почему Капризов – лучший игрок старта плей-офф НХЛ, и одной из причин скорейшей публикации было то, что другого повода поговорить про Кирилла может просто не подвернуться. Никита Петухов оказался прав: лидер «Уайлд» всю серию рубился так, словно ему больше всех в команде надо, но на шестой матч не хватило и его стараний. У него 0 очков, 2 броска и полезность «-2» при самом большом айстайме в команде (22 минуты).

Но, кстати, по такой полезности больше вопрос к Кэму Тэлботу, чем к самому Кириллу. Как можно пропускать такие броски в решающем матче сезона?

Ко еще одному минусу Капризова причастен уже русский нападающий «Сент-Луиса», оформивший красивый сольный проход.

Нет, не Тарасенко. И не Бучневич. И даже не Барбашев. Для Алексея Торопченко это шестой кубковый матч НХЛ в карьере – и, кажется, он потихоньку осваивается в новых условиях. Бозак довел начатое Алексеем до гола.

Но главная русская звезда «Блюз» – это, безусловно, Тарасенко, который разошелся к концу серии. Удачное подключение в большинстве – и игроки «Уайлд» уже могли прикидывать, где проведут отпуск.

У Владимира – 5+1 в 6 матчах плей-офф. Теперь он еще и второй снайпер «Сент-Луиса» в истории Кубков Стэнли – 40 голов. У лидера – Бретта Халла – 67. Если Тарасенко останется в клубе еще лет на 5-6, то вполне может обойти.

«Блюз» внешне довольно легко закрыли эту серию, хотя сами игроки признаются, что это обманчивое ощущение. «Была тяжелая битва, – уверяет Тайлер Бозак. – Мы играли с очень хорошей командой. Жаль, что мы встретились уже в первом раунде плей-офф. Это две топ-команды на Западе, и обе заслуживают большой похвалы за сезон, который провели. Для нас это была очень тяжелая битва. Каждая игра, казалось, могла закончиться непредсказуемо – с отскоком здесь или там. Нам посчастливилось выйти победителем. Это отличное испытание для нас, и оно должно хорошо подготовить нас к следующему раунду».

«Сент-Луис» уже давно поджидает «Колорадо», игроки которого явно удивятся словам Бозака про два топ-клуба – ведь конференцию с заметным отрывом выиграли именно «лавины».

Но это будет чуть позже, а пока парней в бело-зеленом стоит поблагодарить за крутой сезон – их 97-го номера отдельно.

1-й раунд

Счет в серии: 4-2