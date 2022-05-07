Капризов рулит в «Миннесоте»: забил победный гол (доиграл эпизод до конца) и отдал передачу. «Уайлд» уже ведет в серии

А у Кирилла 4 гола в 3 играх.

Изначально противостояние «Миннесоты» и «Сент-Луиса» выглядело как дуэль Кирилла Капризова, запрыгнувшего в топ-5 бомбардиров регулярки, с мощнейшим русским трио: Тарасенко переродился после травмы и операции, а у Бучневича с Барбашевым лучшие сезоны в их карьере. Но у наших парней из «Блюз» – как и у всей команды – что-то пошло не так: за всю серию только 2 гола с их участием, и то в проигранном вдрызг матче. Времени на то, чтоб реабилитироваться, еще предостаточно, но пока все это больше напоминает бенефис Капризова и его друзей.

В прошлом матче Кирилл отгрузил хет-трик, в новом – был чуть поскромнее, но «Миннесота» все равно выиграла с преимуществом +4. Причем не стала откладывать решение вопроса ни на минуту. «Сент-Луис» зачем-то слишком глубоко залез в зону соперника, потерял там шайбу – и Джордан Гринуэй уже на 39-й секунде открыл счет.

«Было важно выйти и не позволить им получить импульс от трибун, ощутить домашнюю арену, – сказал после матча Гринуэй. – Не думаю, что мы планировали забить так быстро, но мы определенно хотели идти к чужим воротам и атаковать как можно больше. И мы это сделали».

Уже через 99 секунд «Сент-Луис» показал, что учиться на ошибках – вообще не для них. Еще одна потеря шайбы, абсолютно голый борт, через который Капризов убегал один-на-один с Вилле Хуссо. Да, не обыграл – и момент ушел за ворота. Но гол-то в итоге забил!

«Он один из тех игроков, который найдет способ забить отовсюду, и в этом нет ничего нового для нас, – хвалил партнера Матс Зуккарелло. – Приятно видеть. Вы усердно работаете – и получаете заслуженное».

0:2 на 3-й минуте. Кажется, тренерский план «Блюз», каким бы он ни был (а кажется, собирались оказывать давление с первых же смен), просто провалился. Уже «Миннесота» контролировала игру, чуть оглядываясь на счет.

В середине второго периода Капризов помог отличиться Зукарелло – и в матче окончательно все стало ясно.

«Третий и четвертый голы, которые они забили, мы просто не должны были допустить», – сокрушался тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби после матча.

Значит ли это, что с первым, вторым и пятым пропущенными все было в порядке – и они, в принципе, ожидались? Посмотрим в следующих матчах.

1-й раунд

Счет в серии: 1-2

Фото: REUTERS/Jeff Le-USA TODAY Sports