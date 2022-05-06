Русские тащат «Рейнджерс» в серии с «Питтсбургом»: Панарин выбил 1+2, Шестеркин снова всех спас (хотя ему ставили подножки)

1-1, все продолжится дома у Малкина и Кросби.

«Рейнджерс» слишком долго не играли в Кубке Стэнли (а именно с 2017-го, коронаквалификацию-2020 не считаем), чтобы просто так отдавать серию «Питтсбургу». Да и глупо не цепляться за плей-офф с голкипером, который проводит совершенно выдающийся сезон: Шестеркин чуть не затащил прошлый матч, где в створ ворот бросали 83 раза, так что новая игра всего с 41 броском – вообще семечки для Игоря.

Тем более что наконец-то включился Артемий Панарин – без него в атаке Нью-Йорку ловить, в общем-то, нечего. На 7-й минуте нападающий организовал гол удачно открывшемуся Эндрю Коппу, который уже точно оправдал свой переход в дедлайн (8+10 в 16 матчах регулярки, 2+0 в плей-офф)

Через пару минут, правда, Панарин своей потерей в центре площадки подарил гол «Питтсбургу», но Артемий же снова помог «Рейнджерс» выйти вперед в счете. Пас на Фокса – подправление Строума – гол в большинстве.

В третьем периоде Панарин уже забил сам – из-за ворот рикошетом от соперника. Наверняка он делал передачу на накатывающегося партнера, но гораздо приятнее думать, что Артемий все так и планировал.

Панарин с тремя очками в итоге стал первой звездой матча. Вторая – Игорь Шестеркин, у которого 39 сэйвов при 41 броске. Он первый вратарь за последние 65 лет, у которого больше 100 спасений в двух стартовых матчах плей-офф!

Но главным моментом матча с участием Шестеркина стал не один из сэйвов, а падение вратаря после контакта с Джеффом Картером:

Выставлял ногу Игорь сам или в него намеренно врезался Картер, можно спорить до бесконечности в комментариях. Главное – Шестеркин, чуть полежав, продолжил игру и дотащил «Рейнджерс» до первой победы в серии.

Статистика говорит, что по особо опасным моментам «Питтсбург» был почти в 3 (!) раза лучше этим вечером: 23 момента против 8 у Нью-Йорка. Но какие цифры, когда в воротах Шестеркин, а Панарин забивает рикошетом из-за ворот?

«Прекрасно себя чувствую, – сказал после матча Игорь, отвечая на вопрос про усталость. – В принципе, всегда столько бросают – поэтому ничего нового». Все по делу, но в этом ответе кроется причина, почему «Рейнджерс» вряд ли возьмут Кубок Стэнли-2022.

1-й раунд

Счет в серии: 1-1