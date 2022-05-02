Овечкин vs Барков, Капризов vs Тарасенко, Кучеров vs Мэттьюс. Нас ждет особенный плей-офф НХЛ – жара уже в первом раунде

Поехали!

Привет всем, кто ждал начала мая не ради шашлыков, а в первую очередь из-за плей-офф НХЛ!

В этом году не придется отвлекаться даже на чемпионат мира, потому что Россию туда не пустили. Тем лучше – вместо просмотра потуг Италий и Франций с шайбой бросим все внимание на то, как русские суперзвезды зажигают в топовом турнире.

Плей-офф обещает быть особенным, и регулярка на это жирно намекает: лучшая результативность за 26 лет, 60 шайб Остона Мэттьюса, безумные счета в отдельных матчах и ожидание праздника.

Давайте разбираться, кого с этой ярмарки попросят уже по итогам первого раунда.

Восток

«Флорида» – «Вашингтон»

Битва звезд: Барков против Овечкина

Прогноз на серию, который не сбудется: 2-4

Серия похожа на загадку про два стула – две команды в паршивой форме: одна не умеет защищаться, у другой – вратари не видят шайбу.

Первая – «Флорида», от которой в восторге плюс-минус все: роскошная атака, феноменальные Барков и Юбердо, Президентский кубок и ожидание чего-то великого. Вот только есть проблемка – год назад «Флорида» пропускала в среднем за игру меньше, чем сейчас. Чем все закончилось в сезоне-2020/21? Бодрой, но весьма безнадежной серией против «Тампы» – последний матч «Лайтнинг» и Василевский вообще засушили наглухо.

Почему у «Вашингтона» может получится? Это опытная команда, которая умеет защищаться и имеет хорошие ресурсы в атаке в лице Овечкина, Кузнецова или Бэкстрема. Год назад «Кэпиталс» прикончили микротравмы лидеров и душная защита «Бостона», но «Флорида» и близко не «Бостон» в плане защитных схем: по воротам Бобровского прилетает слишком много бросков после подборов, а особо опасных моментов в зоне «пантер» столько же, сколько у ворот «Анахайма», «Оттавы» или «Сан-Хосе» – команд, которые не попали в плей-офф. Да, у «Флориды» безумная атака, очень качественное взаимодействие между игроками, но в настоящий смерч эта атака превращается против аутсайдеров: «Монреалю», «Коламбусу» и «Детройту» досталось 58 шайб.

Есть и более интересные нюансы: соседям из «Тампы» Барков и Юбердо навалили 19 шайб за регулярку, но 9 из них пришлись на матч, в котором играл тандем голкиперов Лагас – Альнефельт. Или можно взять игры с «Айлендерс» – номинально «Флорида» два раза вынесла соперника со счетом 5:1 и 6:1, но это было в октябре-ноябре, когда длинный выезд и ковид просто слили сезон «островитян» в трубу.

За апрель у «Флориды» было три матча с приличными командами: «Айлендерс» обыграли только в овертайме, а от «Бостона» и «Тампы» получили 12 шайб – и никакая суператака не помогла.

С такими раскладами «Флориду» можно бы и вычеркнуть из списка фаворитов в первом раунде, но у «Вашингтона» тоже есть проблемы и бомба в воротах, которая может рвануть в любой момент – ни Самсонов, ни Ванечек не выглядят надежными вариантами в момент, когда от голкипера зависит очень многое. Хочется верить, что в этот раз Илье не придется слушать крики Овечкина, а «Вашингтон» все же изобразит последний поход за Кубком Стэнли.

«Торонто» – «Тампа-Бэй»

Битва звезд: Мэттьюс против Кучерова

Прогноз на серию, который не сбудется: 0-4

Мы живем в мире, в котором «Торонто» заработал себе преимущество домашней площадки в серии против действующего чемпиона. На этом позитивные новости для Канады заканчиваются – все серии, которые «Торонто» проводил против действующих чемпионов, он благополучно слил.

Наверное, здесь должны быть какие-то шутки про талантливое ядро атаки «Лифс», но они закончились еще пару лет назад – каждый год вся лига ждет, когда этот проект наконец взлетит, а он снова плюхается на лед аморфной массой. Лучшего случая, чтобы сковать безжалостное кубковое ядро уже не придумать: против мальчиков-зайчиков с красивой статистикой выходят настоящие киборги, которые опять вбухали кучу пиков в третье звено – и оно заработало!

Ник Пол и Брендон Хэйгл вполне могут стать новым хребтом «Тампы», которая за два года провела в плей-офф столько матчей, сколько у некоторых не набирается за всю карьеру. Кстати, именно в возможной усталости «Лайтнинг» (ну когда-то же устанут?) и кроется шанс для «Торонто», особенно если у Мэттьюса полетит, и серия затянется.

Еще одна хорошая новость для «Лифс» – Джек Кэмпбэлл оклемался от своей хандры и в последних четырех играх все же научился ловить шайбу. Проблема в том, что не очень понятно, когда американца переклинит обратно, и он выдаст серию матчей на 80% отраженных бросков, но альтернативы нет – Эрик Кельгрен вышел против этой же «Тампы», получил 8 шайб и плохо спал после матча.

Вот и получается, что «Торонто» сейчас нужно выпрыгивать из коньков и совершать почти невозможное, чтобы наконец-то снять проклятие первого раунда. Но если смогут, то способны долететь и до финала – таланта у этой команды едва ли не больше всех в лиге.

«Каролина» – «Бостон»

Битва звезд: Ахо против Пастрняка

Прогноз на серию, который не сбудется: 4-2

Лучшая защита лиги против одной из лучших защит лиги. Хотя погодите-ка, против «Каролины» 5-на-5 создают моментов столько же, сколько против «Торонто» или «Эдмонтона», а пропускают они меньше всех в лиге. Как так?

Виноват в этом Фредерик Андерсен, который выдал один из лучших сезонов в своей карьере. Если верить данным сайта MoneyPuck.com, то Андерсен спас свою команду от 28 лишних шайб – круче выступили в регулярке только Андрей Василевский и Игорь Шестеркин. Получается, датчанин действительно делал разницу в результате – и он не сыграет в первом раунде плей-офф из-за травмы.

Кто еще есть в обойме «Каролины»? Петр Кочетков – неплохо дебютировал, но вряд ли потянет против Пастрняка и Маршанда. Антти Раанта – опытный и компактный финн, который только недавно вышел из лазарета. У Раанты 91,2% отбитых бросков по итогам регулярки, но в апреле надежных матчей у него не было совсем, а свою лучшую серию он выдавал еще в марте.

Но при всех проблемах с голкиперами «Каролина» выглядит монолитнее «Бостона», у которого тоже хватает проблем с вратарями, а роль второго центра исполняет Эрик Хаула – такая себе замена Давиду Крейчи. «Каролина» банально моложе и злее – после финала конференции и 0-4 от «Бостона» команда никак не может реализовать свой потенциал, а теперь выпадает отличный шанс: постаревший соперник с дыркой в центральной оси и проблемными вратарями, а «Тампа» не попадется минимум до финала Востока. Надо брать здесь и сейчас.

«Рейнджерс» – «Питтсбург»

Битва звезд: Шестеркин против Кросби

Прогноз на серию, который не сбудется: 3-4

Закидайте меня минусами, но я не очень верю в жидкую субстанцию из Нью-Йорка, чье существование привязано ровно к двум личностям – к Игорю Шестеркину в воротах и к Артемию Панарину в атаке. Ладно, есть еще Адам Фокс, но для него это будет первый плей-офф в карьере – он заглядывал на 3 матча в сезоне-2019/20 и просто не мог оказывать того влияния на игру, что сейчас.

Почему фактор Шестеркина важен? Потому что Игорь – это плотина, стена и силовая броня, которая обеспечивает разницу между «Рейнджерс» и «Оттавой». Да-да, против канадского аутсайдера соперники в равных составах создают столько же, сколько против команды, набравшей 100+ очков в регулярке. Просто у последней есть Шестеркин, а у «Оттавы» – нет. Игорь проводит действительно великий сезон, и пока непонятно, когда он устанет ловить шайбы: у него не было серийных провалов, и даже когда показатель отбитых бросков опускался ниже 90%, он умудрялся побеждать. Прямо сейчас Шестеркина сложно назвать великим вратарем, но сезон – точно великий и если он протащит «Рейнджерс» во второй раунд, это будет просто великолепно.

Что еще важно: у «Рейнджерс» благодаря мозговой активности все тех же Панарина и Фокса четвертое большинство лиги по итогам регулярки. Но радоваться рано – во-первых, потому что Майк Салливан собрал «Питтсбургу» не менее прекрасное меньшинство, работающее на дистанции в районе 84% нейтрализации, а во-вторых, есть вопросы по Панарину и плей-офф. Он был просто в отвратительной форме во время плей-ин-2019/20, но там был важный фактор – длительная пауза, а форму Артемий добирает, как правило, через игры. Перед отдыхом в концовке регулярки он покуражился над «Айлендерс» и ничего не набрал против «Бостона» – особой тенденции в этом нет, но без активности и мозгов Панарина атака «Рейнджерс» теряет очень много.

У «Питтсбурга» при этом нет основного вратаря Джерри, который вылетел из-за травмы, и аллергия на Игоря Шестеркина – в четырех матчах регулярки «пингвины» забросили ему 4 шайбы, а победа над «Рейнджерс» была лишь одна – со счетом 1:0. Из плюсов: Малкин и Кросби все еще в полном порядке, Салливан – один из сильнейших тренеров лиги, а в плане опыта между командами настоящая пропасть, так что потенциально эта серия может стать одной из самых интересных в первом раунде.

Запад

«Колорадо» – «Нэшвилл»

Битва звезд: Макар против Йоси

Прогноз на серию, который не сбудется: 4-1

Стремительно летим на Запад, чтобы понаблюдать за главным претендентом на Кубок Стэнли по версии всех экспертов и даже моей бабули. История любит красивые повороты: в сезоне-2016/17 «Колорадо» Маккиннона в первом раунде начинал свое восхождение бодрой серией против «Нэшвилла», который в том году добрался до финала и проиграл «Питтсбургу».

Спустя пять лет они снова встречаются в первом раунде, но уже в разных весовых категориях: у «Колорадо» есть опытная банда, у «Нэшвилла» – Роман Йоси. Без шуток – швейцарец провел великий сезон и вполне заслужил быть в тройке на MVP, потому что его сила не только в бешеной результативности. Роман отлично выглядит в равных составах и является одним из ключевых факторов попадания «Нэшвилла» в плей-офф в принципе – у команды не слишком глубокая атака, хотя Форсберг, Дюшен и Джохансен провели очень приличную регулярку.

И это может стать главной проблемой «хищников» – состав «Колорадо» просто мощнее, и проблема такой мощной атаки не решается перекрытием лишь Макара или только одного звена. Джо Сакик год за годом модернизирует своего монстра. После того, как выбыл основной вратарь Сарос, сложно представить, что должно произойти, чтобы у «Нэшвилла» появились реальные шансы утащить серию хотя бы в 6-7 матчей.

«Миннесота» – «Сент-Луис»

Битва звезд: Капризов против Тарасенко

Прогноз на серию, который не сбудется: 2-4

«В жопу скорость!» – кричал Патрик Марун после победы в Кубке Стэнли-2019.

«В жопу центров!» – будет кричать главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон, если его команда пройдет «Сент-Луис».

«Миннесота» – команда-загадка и феномен. Пропускает по 3 шайбы в среднем – идет в зоне плей-офф. Играет без единого первого центра – получает преимущество домашнего льда в первом раунде. Фантастика и серьезная работа тренерского штаба команды. Теперь еще и ухватили Марка-Андре Флери – вратаря, который способен вытаскивать даже безнадежные матчи (или пускать веселые плюхи, тут уж как пойдет).

Хотя, возможно, элитные центры и не нужны, если есть Капризов и Зукарелло – феноменальная химия этой парочки здорово выручала «Уайлд» весь сезон. Вот только постоянно проигрывать точку в плей-офф мало кому понравится, особенно – против «Сент-Луиса», где на нейтрализацию звена Капризова наверняка отправят Райана О’Райлли и его 56%.

Канадцу не в первый раз закрывать топовых соперников – в финале-2019 он уверенно съедал Патриса Бержерона, так что должен справиться и здесь. Защита «Сент-Луиса» тоже обладает хорошим сочетанием мобильности, опыта и габаритов, спецбригады меньшинства и большинства идут в топе НХЛ, а в регулярке «музыканты» забрали у «Миннесоты» три матча из трех – единственной проблемой остается вратарь. Джордан Биннингтон не должен выходить в старте против «Уайлд» – ну или пусть выходит, если «Сент-Луис» уже приобрел пакетный тур на Гавайи. Канадец после победного плей-офф играет отвратительно и через матч напоминает, что у него большое сердце, большие яйца и техника на уровне голкипера пивной лиги.

Бэкап Вилле Хуссо весь сезон играл стабильнее и сильнее – если Беруби не выставит его в старте на первый матч, появится ну очень много вопросов. По сути, «Сент-Луис» обладает составом, который может запросто играть в финале Кубка Стэнли, но все это может перечеркнуть корявая игра голкипера.

«Калгари» – «Даллас»

Битва звезд: Годро против Робертсона

Прогноз на серию, который не сбудется: 4-0

Знающие фанаты «Калгари» говорят, что «Флеймс» и Саттер обязательно провалятся в решающий момент, но лично мне кажется, что этот момент наступит сильно позже первого раунда.

Ну или я просто хочу возвращения на вершину деда Саттера, который весело ломал НХЛ своим «Лос-Анджелесом» и не жонглировал модным словом «транзишн». Ах да, он еще и в 2004-м с «Калгари» против «Тампы» в финале рубился, так что давайте ремейк той роскошной семиматчевой возни!

А если без шуток, то «Даллас» с одним играющим звеном выглядит довольно безнадежно против команды, которая научила играть в хоккей пару защитников Задоров – Гудбрэнсон.

«Калгари» – очень неприятный соперник, и дело совсем не в количестве хитов или блоков – ни по одному из этих показателей «Флеймс» не лидируют. Неприятность «Калгари» – в движении и прессинге, что обеспечивает 3-е место по броскам в створ соперника и 5-е место с конца по числу бросков, которые наносит соперник в среднем за игру. При этом у «Калгари» очень разнообразные и толковые тройки – однозначное преимущество перед «Далласом», где всю атаку взвалили на себя Хинтц, Робертсон и Джо Павелски. И это служит своеобразной защитой от нейтрализации все того же Джонни Годро – американский гном провел гениальный сезон, но кому нужны очки из регулярки, если тебя бьет двухметровый Эса Линделль? Примерно так выносили «Калгари» Билла Питерса, который раскидывал всех на Западе пару лет назад – сейчас все идет к тому, что «Калгари» выдержит даже потерю Годро, а звенья Баклунда и Йернкрука поддержат результативность лидеров.

И «Калгари» действительно стоит напрячься – в случае прохода во второй раунд они выходят на победителя пары «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес», а это ощутимый шанс влететь в финал Запада.

«Эдмонтон» – «Лос-Анджелес»

Битва звезд: Макдэвид против Копитара

Прогноз на серию, который не сбудется: 4-1

Ух, у Коннора Макдэвида появился шанс пошуметь в плей-офф – оказывается, нужно было уволить тренера и смотреть, как канадец и немец в очередной раз тянут нападение команды на своих мощных плечах.

И соперник по первому раунду довольно удобный: «Лос-Анджелес» остался без Дрю Даути, который получил травму, а в воротах нет Коннора Хеллибака, который мог бы украсть пару матчей, как год назад. Номинально все выглядит очень гладко, и мы увидим главную канадскую звезду во втором раунде, но, как это обычно бывает, в красивые планы может вмешаться бородатая словенская реальность.

«Лос-Анджелес» – довольно неглупая команда, которая помнит, как нужно тормозить Коннора и его друзей. Этот план реализовывал «Виннипег» – каждая пятерка сохраняла компактность и работала по Макдэвиду, когда тот появлялся на льду. Компактность и надежная игра вратаря – два ключевых фактора, которые могут помочь против «Эдмонтона». При этом у «Лос-Анджелеса» тоже есть, кому летать в контратаки – Адриан Кемпе и Андреас Атанасиу на флангах у умнейшего Анже Копитара выдали очень неплохой сезон, а бонусом идет приличное звено классного персональщика Филлипа Дано – пригодится, ведь «Эдмонтон» в равных составах держит Макдэвида и Драйзайтля в разных звеньях.

Еще один важный фактор, который может влиять на ход серии – вратари «Эдмонтона», которых изображают 40-летний Майк Смит и Микко Коскинен. По классу звезд и игре спецбригад «Эдмонтон» должен заходить во второй раунд, но, если их голкиперы будут регулярно пропускать шальные шайбы, все может закончится очень грустно.

Фото: REUTERS; East News