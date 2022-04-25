Овечкин получил травму за неделю до плей-офф. Без него «Вашингтон» проиграл – Михеев затащил «Торонто» в овертайм

Плохие новости для «Кэпиталс».

Редкий текст с упоминанием Овечкина, в котором не будет графиков результативности, таблиц со статистикой, да и новых рекордов вообще. Главный русский снайпер в истории НХЛ получил травму по ходу матча с «Торонто» и досрочно его закончил. Рашн машин все-таки иногда брэйкс.

В самом начале третьего периода Овечкин вышел один-на-один с Кельгреном, но не смог переиграть вратаря – при этом Александр еще получил клюшкой по ногам и врезался в борт. Картина насколько редкая для Capital One Arena, настолько и ужасающая – даже партнеры замерли в ожидании. Лидер «Кэпс» не сразу смог подняться со льда – и после эпизода отправился в раздевалку.

Вообще Овечкину досталось в этот вечер – еще в первом периоде он заблокировал бросок от синей линии и сразу поехал на смену.

Травма главного снайпера команды – это кошмар для «Вашингтона». Впрочем, слова Ти Джея Оши после матча обнадеживают: «Я только что разговаривал с ним и думаю, что с ним все будет в порядке. Всегда страшно видеть, как «Большая восьмерка» падает на лед и не встает. Он крутой парень. Если нужно представить кого-то, кто при первой же возможности при повреждении выйдет на лед – то это Восьмерка».

Но даже без своего лидера на льду «Кэпиталс» смогли забросить две шайбы, правда в итоге растеряли это преимущество – «Торонто» затащил Илья Михеев. На 53-й минуте он самостоятельно устроил карусель в чужой зоне – и завершил ее точным броском.

А за 58 секунд до конца основного времени матча, когда «Торонто» играл уже в 6 полевых, Илья приехал за ворота Ванечека – и выкинул шайбу на пятачок. Первым на ней был Джейсон Спецца.

Вообще все голы «Мэйпл Лифс» в этом матче происходили с участием русских – первую шайбу гостей этим вечером забросил Илья Любушкин, занесший минус в графу полезности Овечкина. Александр не смог заблокировать его бросок, а вот Любушкин по ходу двух периодов дважды блокировал выстрелы капитана «Кэпс».

«Торонто» выиграл и по буллитам, хотя самое яркое впечатление в послематчевой серии осталось от успешной попытки Кузнецова. Просто посмотрите на это:

Через неделю стартует плей-офф – и про новые статистические рекорды Овечкина пока можно забыть. Скорее всего, следующую регулярку он начнет с нынешним отставанием от Хоу – в 21 шайбу. Пока же его волнует только скорейшее восстановление и Кубок Стэнли-2022.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports