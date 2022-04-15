«Торонто» вынес «Вашингтон»: но вместо Мэттьюса и Овечкина зажигали Михеев и Любушкин

У Ильи-нападающего – роскошный дубль.

«Торонто» против «Вашингтона» – классная вывеска для последнего месяца регулярки. Встреча двух суперснайперов: Мэттьюса, который только собирается увеличить коллекцию «Морис Ришаров» до двух, из нового поколения и Овечкина, уже вписавшегося в историю, из прошлого. 24-летний нападающий, который выбил первый полтинник в карьере, против 36-летнего, что может сейчас повторить рекорд НХЛ по количеству сезонов с 50 голами. Противостояние усов и стильной щетины в конце концов.

«Мэттьюс кажется действительно особенным. То, что он делает, очень похоже на то, что делал Овечкин, когда был моложе, поэтому я думаю, что они во многом похожи. Они оба выдающиеся снайперы», – казалось бы, лучшая затравочка к матчу от Уэйна Гретцки.

«Торонто» и «Вашингтон» забросили этой ночью 10 шайб. Мэттьюс и Овечкин – 0 на двоих. У Остона – 3 броска в створ, у Александра – 1. Американец хотя бы две передачи сделал (и набрал 100 очков в сезоне, но кому это интересно?), лидер «Кэпс» вообще остался без очков. Зато оба похитовали всласть – по 4 силовых у каждого, но не этого от них ждали. Но пока все смотрели на двух снайперов, в матче нашлись другие герои.

Например, защитник Илья Любушкин, который забросил свою первую шайбу за «Торонто» (и вторую – за карьеру в НХЛ). Произошло это очень вовремя для «Лифс» – через 13 секунд после того, как «Вашингтон» забил и засобирался в погоню (2:1). Всего через 18 секунд Нюландер забьет еще – и станет понятно, что «Кэпиталс» этой ночью уже не отыграются.

Любушкина, напомним, «Торонто» выменял из «Аризоны» в конце февраля, но защитник быстро успел полюбиться всем в канадском городе.

«Парни были в восторге, фанаты были в восторге, – комментировал гол Ильи главный тренер Шелдон Киф. – Это было довольно круто для него. Он очень хорошо сыграл. Его семья только что приехала в Торонто, они были в Аризоне долгое время и вот сейчас вернулись сюда – это была вторая игра, которую они посетили. Мы рады за него, и надеемся, он продолжит хорошо играть».

Окончательно прибил шансы соперника Илья Михеев, здорово сыгравший на добивании.

А в третьем периоде тот же Михеев сделал дубль, уже откровенно издеваясь над вратарем «Кэпс» – посмотрите на эту красоту. Последнюю передачу, к слову, отдавал Любушкин.

В итоге нападающий по кличке «Кобра» был самым заметным в составе «Лифс» (а ведь еще Нюландер и Бантинг сделали по дублю) – и чуть не записал себе хет-трик.

У Любушкина за вечер 1+1, «+4» в полезности, 2 броска, 1 хит, 1 блокшот и один отбор шайбы. У другого Ильи 2+0 при трех бросках и полезности «+2», а еще 2 хита – и все это за 13:13 на льду (2:19 – в большинстве, 2:40 – в меньшинстве). Михеева признали второй звездой матча.

У нападающего 26 (17+9) очков в 45 матчах – он главный спец «Торонто» (и один из лучших в лиге) по голам в меньшинстве. Этим летом у него заканчивается контракт - как, кстати, и у Любушкина. «Лифс» наверняка попытается сохранить обоих, а они явно попросят больше, чем нынешние контракты, потому что заслуживают. В общем, будет интересно – но это все уже после выступления «листьев» в плей-офф.

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Фото: globallookpress.com/Frank Gunn/Keystone Press Agency