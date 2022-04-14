Ничушкин проводит лучший сезон в карьере. Его роль в «Колорадо» – сразу за лидерами

Валера, верим!
«Колорадо» продолжает погоню за Кубком Стэнли и на финише регулярки буднично выносит «Лос-Анджелес» – 9 заброшенных шайб, пять очков Макара и рекорд франшизы по победам за сезон. В этом атакующем урагане не потерялся и Валерий Ничушкин – у него дубль и в очередной раз переписанный рекорд по очкам за сезон.
21+22 – не самый топовый показатель, но, во-первых, это всего в 54 играх, а во-вторых, три года назад Ничушкин был на грани того, чтобы попрощаться с НХЛ и отбегал полный сезон вообще без заброшенных шайб (57 игр, 0+10)! В «Колорадо» он приходил на минимальный контракт и в качестве затычки в четвертое звено – если заиграет, будет усиление нижних звеньев, не заиграет – найдем какого-нибудь канадца, который будет бегать и втыкаться во все подряд.
Сейчас Ничушкин – незаменимый универсал, который хорошо вписывается в любое звено «Эвеланш». В равных составах он, как правило, выходил в тройке с Кадри и Бураковски, реже – с Маккинноном и Рантаненом. А когда к травмированному Ландескугу прибавился и Назем Кадри, тренер Джаред Беднар объединил Валерия с Арттури Лехконеном (пришел в дедлайн) и еще одним универсалом Джей Ти Комфером – получилась бодрая тройка, которая доставляет сопернику очень много неприятностей за счет сочетания габаритов и скорости.
К своей полезности Ничушкин добавляет и результативность – правда, она не в последнюю очередь следует из общего стиля команды и уровня партнеров. Так что не факт, что это будет работать в другой команде. Оборонительные навыки он точно сохранит, но вот сможет ли набирать очки на том же уровне – большой вопрос.
Валерий пропустил часть сезона, но по средней результативности идет сразу за лидерами «Эвеланш» – это очень солидный результат.
The Athletic поставил Ничушкина в десятку претендентов на приз лучшему оборонительному форварду лиги, а главный тренер Джаред Беднар хвалит его на пресс-конференциях: «Он боец, прекрасно катается, все время в борьбе, все время работает по шайбе… Мы это видим постоянно, из матча в матч».
В «Колорадо» поверили в Ничушкина – оказалось, что если вернуть ему уверенность в себе, то он может быть настоящим мотором команды. Даже сегодня, в матче, который закончился со счетом 9:3 в пользу «Колорадо», обе шайбы Валерия пришли из-под ворот.
«Я хочу играть против самых сильных парней, лучших игроков. Вот почему я здесь. Я хочу проявить себя», – сказал Ничушкин в январском интервью The Athletic. Кажется, в этом сезоне ему это удалось.
- Дата проведения
- 14 апреля, 04.30, «Ball Arena»
- 1:0 – 3 Обе-Кубел (Байрэм, Джонсон)
- 2:0 – 4 Ничушкин (Лехконен, Байрэм)
- 3:0 – 11 Маккиннон (Рантанен, Макар)
- 4:0 – 11 Обе-Кубел (Тэйвс, Ньюхук)
- 4:1 – 22 Кемпе (Стечер, Калиев)
- 4:2 – 31 Иафалло (Лизотт, Спенс)
- 5:2 – 34 Бураковски (Маккиннон)
- 6:2 – 39 Макар (Лехконен, Маккиннон)
- 7:2 – 42 Маккиннон (Макар)
- 8:2 – 47 Ничушкин (Макар)
- 9:2 – 50 Маккиннон (Бураковски)
- 9:3 – 56 Дано (Мур, Спенс)
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Фото: REUTERS/Ron Chenoy-USA TODAY Sports, Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports
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