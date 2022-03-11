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Кошмарный привоз вратаря «Детройта»: неловко махнул клюшкой и закинул шайбу себе между ног

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Алекс Неделькович Алекс Неделькович
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«Детройт» и «Миннесота» выдали концерт – много бросков (74 на двоих), плотные хиты, гол Капризова, который чуть не стал победным, и совершенно безумная ошибка голкипера «Детройта» Алекса Недельковича.

Неделькович перешел в команду этим летом – он выдал роскошный сезон в «Каролине», вытеснив из ворот Петра Мразека, и за американца Стив Айзерман заплатил ну очень дешево: Джонатан Бернье и пик третьего раунда.

Как оказалось, «Каролина» спокойно пережила потерю: Андерсен и Раанта в системе игры «Харрикейнс» выдают мощные цифры, а Неделькович в растущем и расхлябанном «Детройте» регулярно выдает спасения для хайлайтов и пропускает по три шайбы в среднем за матч.

Сегодня он страшно привез – после броска Эрикссона Эка шайба скакала по льду и американец решил отбросить ее к борту, но промахнулся и забил сам себе.

Этот легкий гол и стал одной из причин, которые увели матч в серию буллитов – там Неделькович пропустил дважды и в бешенстве колотил штангу клюшкой после поражения.

Детройт – Миннесота 5:6 (3:2, 1:1, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
11 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Болди (Годро, Фиала)
1:1 – 7 Врана (Велено)
1:2 – 13 Эрикссон Эк ()
2:2 – 15 Рэймонд (Неделькович, Ледди)
3:2 – 19 Врана (Ледди, Гронек)
4:2 – 26 Рэймонд (Наместников, Ледди)
4:3 – 30 Зукарелло-Асен (Хартман, Сперджен)
4:4 – 44 Болди (Голигоски, Годро)
4:5 – 53 Капризов (Эрикссон Эк, Дамба)
5:5 – 58 Остерли (Велено, Задина)
Вратари: Неделькович 35/40 – Тэлбот 29/34.

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Фото: REUTERS/Rick Osentoski

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