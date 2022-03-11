Кошмарный привоз вратаря «Детройта»: неловко махнул клюшкой и закинул шайбу себе между ног

«Детройт» и «Миннесота» выдали концерт – много бросков (74 на двоих), плотные хиты, гол Капризова, который чуть не стал победным, и совершенно безумная ошибка голкипера «Детройта» Алекса Недельковича.
Неделькович перешел в команду этим летом – он выдал роскошный сезон в «Каролине», вытеснив из ворот Петра Мразека, и за американца Стив Айзерман заплатил ну очень дешево: Джонатан Бернье и пик третьего раунда.
Как оказалось, «Каролина» спокойно пережила потерю: Андерсен и Раанта в системе игры «Харрикейнс» выдают мощные цифры, а Неделькович в растущем и расхлябанном «Детройте» регулярно выдает спасения для хайлайтов и пропускает по три шайбы в среднем за матч.
Сегодня он страшно привез – после броска Эрикссона Эка шайба скакала по льду и американец решил отбросить ее к борту, но промахнулся и забил сам себе.
Этот легкий гол и стал одной из причин, которые увели матч в серию буллитов – там Неделькович пропустил дважды и в бешенстве колотил штангу клюшкой после поражения.
- Дата проведения
- 11 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- 0:1 – 2 Болди (Годро, Фиала)
- 1:1 – 7 Врана (Велено)
- 1:2 – 13 Эрикссон Эк ()
- 2:2 – 15 Рэймонд (Неделькович, Ледди)
- 3:2 – 19 Врана (Ледди, Гронек)
- 4:2 – 26 Рэймонд (Наместников, Ледди)
- 4:3 – 30 Зукарелло-Асен (Хартман, Сперджен)
- 4:4 – 44 Болди (Голигоски, Годро)
- 4:5 – 53 Капризов (Эрикссон Эк, Дамба)
- 5:5 – 58 Остерли (Велено, Задина)
- Вратари: Неделькович 35/40 – Тэлбот 29/34.
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Фото: REUTERS/Rick Osentoski
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