Кошмарный привоз вратаря «Детройта»: неловко махнул клюшкой и закинул шайбу себе между ног

«Детройт» и «Миннесота» выдали концерт – много бросков (74 на двоих), плотные хиты, гол Капризова, который чуть не стал победным, и совершенно безумная ошибка голкипера «Детройта» Алекса Недельковича.

Неделькович перешел в команду этим летом – он выдал роскошный сезон в «Каролине», вытеснив из ворот Петра Мразека, и за американца Стив Айзерман заплатил ну очень дешево: Джонатан Бернье и пик третьего раунда.

Как оказалось, «Каролина» спокойно пережила потерю: Андерсен и Раанта в системе игры «Харрикейнс» выдают мощные цифры, а Неделькович в растущем и расхлябанном «Детройте» регулярно выдает спасения для хайлайтов и пропускает по три шайбы в среднем за матч.

Сегодня он страшно привез – после броска Эрикссона Эка шайба скакала по льду и американец решил отбросить ее к борту, но промахнулся и забил сам себе.

Этот легкий гол и стал одной из причин, которые увели матч в серию буллитов – там Неделькович пропустил дважды и в бешенстве колотил штангу клюшкой после поражения.

Фото: REUTERS/Rick Osentoski