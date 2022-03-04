NHL Entertainment
Блог

Русский день в Вашингтоне: Овечкин, Кузнецов и Орлов раскатали «Каролину»

Вашингтон Вашингтон
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
НХЛ НХЛ
Александр Овечкин Александр Овечкин
Дмитрий Орлов Дмитрий Орлов
Каролина Каролина
Хоккей Хоккей

«Вашингтон» в целом плох. Особенно он был плох в январе.

Я комментировал несколько матчей «Кэпиталс» и думал про себя: «Серьезно? Эта команда играет вот так?» Они не играли, а выходили на лед и мучились.

При этом Александр Овечкин был лучшим в составе «Вашингтона». И если еще и у него не пойдет игра, то в плей-офф будет совсем беда.

«Кэпиталс» выглядят очень тяжелыми. Не знаю, с чем именно связан спад Александра, но сейчас тот самый случай, когда он может и должен тащить свою команду», – такое резюме по игре «Кэпиталс» выдал Артем Батрак, и опровергнуть это у вас вряд ли получится.

«Вашингтон» действительно плох – команду штормит, Илья Самсонов перестал выручать и получил травму, а сегодня еще и пришлось играть против «Каролины», которая лидирует в дивизионе и остается одним из главных фаворитов плей-офф.

Итог? «Вашингтон» вынес соперника 4:0, Витек Ванечек взял 36 бросков, а три шайбы забросили наши парни.

Прежде всего, Овечкин – забил в большинстве, а до Ягра осталось лишь три шайбы.

Но победная шайба в итоге на счету Евгения Кузнецова – он тоже здорово разобрался в большинстве.

А в концовке матча от синей линии здорово приложился Дмитрий Орлов – комментатор сначала подумал, что было подставление от Энтони Манты, но в итоговом протоколе шайбу записали на нашего защитника.

«Вашингтон» эффектно победил и прервал серию из трех поражений. Но пока рано говорить, что проблемы позади – на дистанции с начала года пока все очень плохо, и с такой игрой в плей-офф «Кэпиталс» вряд ли заберутся высоко.

Вашингтон – Каролина 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Дата проведения
4 марта, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Кузнецов ()
2:0 – 29 Фегервары (Хэтэуэй, Шири)
3:0 – 36 Овечкин (Оши, Карлсон)
4:0 – 60 Орлов (Шульц, Шири)
Вратари: Ванечек 36/36 – Андерсен 29/33.

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), МЧМ-2023 тоже забирают

Еще один большой русский талант серьезно болен. У 18-летнего игрока «Авангарда», вероятно, лимфома Ходжкина

Фото: Gettyimages.ru/Rob Carr

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные