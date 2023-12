6 вопросов перед последним сезоном конференции Pac-12

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором пишут о студенческом баскетболе в Америке. Не забудьте подписаться!

Блог NCAA basketball выделяет шесть причин следить за последним сезоном конференции.

Мир студенческого спорта в Америке не терпит сентиментальностей. За благородными мотивами дать атлетам площадку для развития своих навыков, позволить юношам и девушкам получить бесплатное образование и подготовиться к будущему профессионального спорта стоит одна главная цель – получение прибыли.

Каждый год NCAA генерирует несколько миллиардов долларов, за счет лишь шести прибыльных мужских видов спорта: американский футбол, баскетбол, хоккей, лакросс, борьба и бейсбол. Ландшафт студенческого спорта постоянно меняется по понятной причине – конференции и университеты всегда хотят зарабатывать больше. И как вы уже моли догадаться тон во всех этих перестановках задает тот вид спорта, который с огромным отрывом приносит организации наибольший доход – американский футбол.

Последние десять лет, с момента распада старой конференции Big east, студенческий футбол жил в парадигме пятерки топовых конференций и пятерки лиг второго эшелона. В лучших лигах наиболее благополучно жилось участникам конференции Southeastern, в то время как члены Pacific 12 получали меньше остальных топовых лиг в связи со спецификой часового пояса.

Преимущество SEC над конкурентами потихоньку росло, а отставание университетов Pac-12 увеличивалось, что сказывалось не только на прибыли колледжей, но и их возможностях в привлечении молодых талантов на рекрутинге. И тут грянул гром среди ясного неба. Две наиболее популярные программы конференции Big 12, вокруг противостояния которых строилась вся лига, решили перейти в и без того набитую пауэр хаусами SEC. Так Big 12 лишилась «Техаса» и «Оклахомы», а NCAA подошла к порогу глобальных перемен.

Пока конференция Big 12 переманивала на оставшиеся места лучших представителей лиг второго эшелона, конференции ACC, Big 10 и Pac-12 были озабочены сохранением текущего состава участников. Калифорнийские пауэр хаусы УКЛА и «Южная Калифорния» заверили руководство Pacific 12, что их устаивает членство в лучшей западной конференции, но тут же ударили ножом в спину.

Объявление о том, что УКЛА и «Южная Калифорния» переходят в Big 10 стало для лиги началом конца. Вскоре Big 10 собрали все сливки с запада страны, переманив еще и «Вашингтон» с «Орегоном». Ослабевшая Big 12 подсуетилась и прибрала к себе крепких членов в виде «Аризоны», «Аризоны Стэйт», «Колорадо» и «Юты». По остаточному принципу ACC присоединили к себе «Стэнфорд» и «Калифорнию».

Таким образом, на текущий момент в следующем сезоне некогда лучшую западную конференцию США готовы представлять только «Вашингтон Стэйт» и «Орегон Стэйт», которые уже имеют на руках предложение от второй по силе западной конференции Mountain west. К сожалению, все идет тому, что текущий розыгрыш чемпионата станет для конференции Pacific 12 последним.

Навяжет ли кто-то борьбу «Аризоне»?

Перед стартом игр внутри конференции «дикие коты» выглядят безоговорочными фаворитами на победу в конференции. Пришедший по трансферу Калеб Лав предстал лидером нападение команды, мощный разыгрывающий Килан Бозуэлл совершил серьезный скачок в своей игре как очень полезный two way player, а Омар Балло цементирует краску. Остальные персонажи прекрасно выполняют свои роли и являются разносторонними исполнителями.

Все представители стартовой пятерки набирают двузначные показатели результативности, а с скамейки мм помогает трио талантливых младшекурсников. «Аризона», как и в прошлом сезоне, демонстрирует яркое нападение в очень высоком темпе, но на этот раз команда еще и достаточно качественно обороняется. Сможет ли им кто-то помещать выиграть регулярку конференции?

Оправдает ли «Колорадо» высокие ожидания?

Перед стартом этого сезона можно было видеть мнения, что данный состав «Колорадо» является самым сильным за время тренерства Тэдда Болйла в Боулдере. Не могу согласиться с данной оценкой, учитывая, что в сезоне-2013 в майке «буйволов» выходили такие исполнители как Спэнсер Динуидди, Аскиа Букер, Андрэ Роберсон и Дшош Скотт. Однако у этой обоймы есть шансы превзойти лучшей результат программы в тихоокеанской конференции, которым является третье место в регулярке Pacific 12.

На этот раз под руководством Тэдда Бойла есть связка лидеров из разыгрывающего КейДжей Симпсона и большого Тристана Да Силвы. Кроме того, фремшен Коди Уилльямс отлично впиался в игру команды с позиции легкого форварда, а в ротация «Колорадо» также наличествует восемью исполнителями, которые здорово врываются в краску без мяча как каттеры, хорошо подбирают и пасуют. Перед новым годом «буйволы» являются главными конкурентами «Аризоны».

Попадут ли УКЛА в мартовское безумие?

После успешного прошлого сезона, в котором «медведи» очень уверенно выиграли регулярку конференции, программу покинула сразу пятерка лучших исполнителей. В новой эре студенческого баскетбола такие масштабные потери обычно восполняются на трансферном портале, однако Мик Кронин пошел другим путем. На помощь к оставшемуся атлетичному оборонительному центру Адеме Боне добавился лишь один опытный трансфер и сразу три европейских новичка, в добавок к выстрелившему четырех-звездному фрешмену Себастьяну Маку.

Андерклассены УКЛА отрезками демонстрируют высокий потенциал и пока сумели дать бой абсолютно всем более рейтинговым оппонентам в этом сезоне, однако нестабильность и недостаток скоринг опций повлияли на отрицательный исход в паре вне-конференционных матчй с проходимыми соперниками. В конференционный сезон «мишки» входят с отрицательным балансом побед и поражений, оказавшись на распутье. Это сезон для УКЛА can go either way. Сумеет ли Ми Кронин вывести свой пионер отряд в большой танец?

Реализует ли свой потенциал «Южная Калифорния»?

Перед сезоном считалось, что «Южная Калифорния» должна стать главным оппонентом «Аризоны» внутри конференции, однако к новому году «троянцы» имеют в своем активе всего на одну победу больше, чем поражений. Энди Энфилд имеет с в своем распоряжении, возможно, лучший бэк-корт в нации в виде опытного атакующего защитника Буги Эллиса и разыгрывающего-новичка Айзеи Коллиера, которых дополняет опытный свингмен Кобе Джонсон.

Пускай у команды было много травм на старте сезона, а бигмены «троянцев» не готовы поддержать своих партнеров на периметре в атаке, но «Южная Калифорния» все равно должна была выступить лучше на старте сезона. Энди Энфилд уже давно подвергается критике за то, что под его руководством команда, при хорошем рекрутинге, зачастую не реализует свой потенциал. В этом году у «троянцев» есть талант на периметре и габариты в краске. Если и в этот раз команда не разыграется по ходу сезона, то этот сезон может стать для рулевого последним в Лос-Анджелесе.

На что способен «Орегон»?

После успешных COVIDных сезонов 2020 и 2021, когда «утки» выиграли регулярку конференции, «Орегон» обжился в статусе программы, которая каждый сезон находится несколько позади фаворитов конференции. В одни сезоны «утки» могут выступить лучше и финишировать сразу за рейтинговыми представителями конференции, в другие хуже и закончить в середине таблицы, но одна вещь всегда остается неизменной. В Юджине всегда есть достаточно таланта для выхода в мартовское безумие.

Вот и в этот раз в распоряжении Даны Олтмана есть россыпь опытных исполнителей, разбавленная такими талантливыми новичками как Кваме Эванс и Джексон Шелстед, которые сходу заиграли важные роли в команде, в то время как Муки Кук еще только готовится дебютировать на студенческом уровне посоле травмы. В распоряжении тренера имеется глубокая ротация с габаритными бигменами и опытными защитниками. Прошлогодняя обойма не смогла наладить взаимопонимание на паркете и пробиться в большой танец. Получиться ли у этого состава?

Станет ли этот сезон последним для Бронни Джеймса в NCAA?

Одна из главных повесток этого сезона, конечно же, связана со старшим сыном ЛеБрона Джеймса. Пять с лишним месяцев назад Бронни пережил остановку сердца на тренировке «Южной Калифорнии», однако сенсационно сумел вернуться на площадку еще до нового года и произвел приятное впечатление, привнося разносторонние умения в игру «троянцев» со скамьи.

Конечно же, Бронни не является таким скорером как его отец, однако Джейс младший унаследовал от папы разносторонние понимание игры. За три матча в игре номинального снайпера можно было увидеть умение перемещаться без оранжевого, отдать правильную передачу и отрабатывать в обороне, используя свой атлетизм при борьбе за подборы и действиях на перехвате.

Но получить большую роль в атаке «Южной Калифорнии» в этом сезоне новичку вряд ли получится. Пока Бронни проходит типичную адаптацию новичка и реализует с игры лишь треть своих бросков, в то время как команда обладает одним из лучших бек-кротов в NCAA и на позиции винг гарда также действует более опытный и стабильный партнер. Вероятно, уже через год, Бронни Джеймс сможет получить вдвое больше игрового времени и будет иметь возможность проявить свой талант гораздо ярче. Посмотреть на это было бы крайне любопытно, но увидим ли мы это?

Фото: Gettyimages.ru/Sean M. Haffey, Darryl Oumi, Ethan Miller