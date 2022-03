Итоги NCAA-2022: Гонзага на вершине, Джонни Дэвис – лучший, Банкеро опередил всех новичков

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где рассказывают о студенческом баскетболе Штатов. Подписывайтесь – и будете в курсе.

Вот и подошел к концу регулярный сезон студенческого баскетбольного чемпионата. Блог NCAA basketball рассуждает обо всем самом главном, что случилось в текущем чемпионате.

Синдерелла

Команда Сент-Мэри неплохо прошла вне-конференционную часть сезона, обыграв Нотр-Дам и Орегон, но попала в посев благодаря своим выступлениям внутри крепкой конференции West coast. Сент-Мэри дважды одолели Сан-Франциско и разделили победы с остальными крепкими представителями конференции в лице Санта Клары и Бригама Янга, увенчав свой сезон оформлением первого поражения Гонзаги внутри конференции.

Расстановка сил в конференциях Atlantic coast и Big east

Дьюк изначально считался с большим отрывом главным фаворитом довольно слабой в этом году конференции Atlantic coast. Их основными оппонентами должны были стать извечные антагонисты из Северной Каролины, но вышло все немного по-другому. Главными соперниками в первой половине конференционных баталий стали Майами и Флорида Стэйт, которые обыграли «дьяволов» в одно владение. Однако на полпути «ураганы» стали сдавать, а «индейцы» посыпались, лишившись из-за травм всей стартовой пятерки. Это позволило включиться в борьбу крепким коллективам Уэйк Фореста и Вирджинии и вывело на авансцену выстреливший Нотр-Дам, до предпоследнего тура сохранявший шансы на чемпионство. Подопечные Майка Кшишевски выиграли регулярку конференции за тур до финиша, проиграв в последнем в карьере специалиста домашнем матче «Каролине», которая накатила на финише и разделила вторую строчку с «боевыми ирландцами».

Big east в этом году оказалась лигой с большим количеством крепких команд. Перед сезоном Вилланова считалась безоговорочным фаворитом, а Коннектикут был лишь вторым представителем конференции в конце предсезонного топ-25. Однако Крейтон, Маркетт, Сэтон-Холл и Ксавьер заслуженно побывали в посеве по ходу сезона, хотя и не удержались в нем к концу регулярного первенства. Но главный сюрприз преподнесла команда Провиденса, которая воспользовалась осечками Новы и с первых игр захватила лидерство в конференции. С тремя отмененными матчами внутри конференции и показателями 14-3, «монахи» завершили сезон выше «диких котов», которые имеют показатели 16-4 благодаря большему проценту побед.

Расстановка сил в конференциях Big 10 и Big 12

Очень сильной в этом году оказалась конференция Big 10, в которой фаворитами считались Пердью. Однако «котельщики» не смогли обойтись без необязательных поражений и пропустили вперед выстреливший в этом году Висконсин и мощно прибавивший по ходу сезона Иллинойс. Сильные коллективы Айовы, Огайо Стэйт и Мичиган Стэйт были в посеве большую часть сезона, а «Ратгерс», с треском провалившийся Мичиган и Индиана также предстали крепкими коллективами. Что касается победителей, то Висконсин дважды обыграл Пердью и их со-чемпионство с Иллинойсом абсолютно заслужено.

Конференция Big 12 в этом сезоне считалась самой сильной, хотя к концу регулярного первенства я бы уже не был столь категоричен. На протяжении первенства половина команд данной лиги входила в посев. Техас не оправдал ожиданий, но по сезону был в посеве, а к фаворитам в лице Бэйлора и Канзаса также добавились выстрелившие Техас Тек и Айова Стэйт. Однако если «рейдеры» и сейчас являются грозой фаворитов, то «циклоны» прошли без поражений вне-конференционный график, но неудачно выступили внутри Big 12. Техас Тек не сумел на дистанции удержаться на одном уровне с Бэйлором и Канзасом, которые в итоге и разделили почести победителей.

Расстановка сил в конференциях Pacific 12 и Southeastern

Команда Оберна с первых туров захватила лидерство в мощной конференции Southeastern и удержала его до победного конца. На второй строчке расположились сильно прибавившие по хода сезона Кентукки и нестабильные Теннесси. Арканзас провалил старт конференции, но серьезно накатил впоследствии, финишировав на четвертом месте. Группа аж из пяти интересных команд завершила конференционные баталии с равным балансом побед и поражений. Алабама серьезно не оправдала ожиданий, а Луизиану Стэйт подкосили травмы основных исполнителей. Однако Южная Каролина, Техас A&M и Флорида также являются крепкими коллективами. Интересно, какие коллективы в итоге попадут в мартовское безумие.

Чемпионская интрига полностью отсутствовала в Pacific 12. После того как Орегон провалился уже на старте сезона, стало понятно, что бороться за господство в лучшей конференции с запада страны будут три команды – Аризона, УКЛА и Южная Калифорния. Однако «троянцы» допустили несколько необязательных поражений на старте и все вновь свелось к противостоянию «медведей» и «диких котов». УКЛА разгромили дома Аризону, но далее не обошлись без поражений, в то время как «Зона» быстро реваншировалась и не проигрывала до тех пор, пока судьба чемпионства не была уже предопределена. Как итог, Томми Ллойд уже в дебютном сезоне с большим запасом выиграл конференцию.

Команды, которые превзошли ожидания

Не входившая перед стартом первенства в посев команда Провиденса стала настоящей сенсацией этого сезона. Подопечные Эда Кули отличаются сбалансированным и ровным составом синьоров, а также четким исполнением своих ролей каждого члена основной ротации команды. Многие специалисты ставят в заслугу рулевого «монахов» то, что каждый приносит максимальную пользу на своем месте. Провиденс не поражает ни в защите, ни в атаке, но выигрывает за счет принятия правильных решений более опытными игроками.

Также супер-сенсацией текущего сезона являются выступления насеянных перед стартом первенства игроков Техас Тек. В свое первое же межсезонье на новом месте Марк Адамс собрал в своем распоряжении крепкую дружину из трансферов, которая берет свое за счет командной защиты. Этот состав «рейдеров» отличается тем, что не дает оппонентам проникать в свою трехсекундную зону, но при этом, хорошо атакует краску соперника. Эти парни абсолютно по делу дважды обыграли Бэйлор, а также одолели Канзас внутри конференции.

Очень серьезно превзошла ожидания команда Висконсина, которая также не входила в топ-25 посева перед сезоном. Секретом столь успешного сезона «барсуков» является сумасшедший прогресс умного супер-скорера Джонни Дэвиса, который вырос в ,вероятно, лучшего игрока текущего сезона. Конечно, главный тренер Грегг Гарда тоже проделал отличную работу, несколько ускорив обычно очень медленный темп игры и перестроив нападение, в котором теперь чуть меньше от swinging offense и чуть больше chin акций.

Оберн проводит просто великолепный сезон. Впервые в своей истории «тигры» стали первым номером рейтинга, а атлетический директор университета выдал Брюсу Перлу многолетнее продление и признался, что хотел бы видеть последнего рулевым программы до тех пор, пока специалист не выйдет на пенсию. Оберн выделяется заряженностью на борьбу и великолепной бороной ‒ «тигры» демонстрирует одну из самых эффективных защит внутри арки за счет пары бигменов Джабари Смит – Уолкер Кесслер, но при этом также хорошо накрывают оппонентов и на периметре, а flex offense исправно работает в позиционном нападении.

Команды, которые не оправдали ожидания

Начинавший первенство шестым номером посева Мичиган оказался переоценен, но мало кто ожидал такой провал от «росомах». Илай Брукс не смог стать лидером, 5и-звездный новичок Калеб Хьюстон начал эффективно играть только к концу сезона, а другой рейтинговый фрешмен Мусса Диабатэ хорошо себя проявил, но не особенно сочетается с Хантером Дикинсоном. Спэйсинг в атаке и защита ухудшились в сравнении с прошлым сезоном, а игра на позиции разыгрывающего оставляла вопросы весь сезон.

Мемфис получил двенадцатый предсезонный номер посева, но дела пошли вниз почти сразу. После четырех подряд поражений Пенни Хардуэй заявил «много негатива в нашей раздевалке, из-а того, что ветераны завидуют. Никто не хочет жертвовать минутами, касаниями, чем угодно». Однако дела стали не сильно лучше и позднее рулевой ссылался в медиа на травмы основных исполнителей. К концу регулярного сезона «тигры» набрали и даже заняли третью строчку в American athletic, но ждали от команды совсем другого.

Дана Олтман столкнулся с проблемой отношения к делу в Юджине. Перед сезоном «Орегон» котировался как тринадцатая команда нации, однако «утки» с первых игр начали проигрывать менее талантливым коллективам. Игра с Бригам Янг была проиграна в первые десять минут, а далее команда отказалась бороться до конца. В других матчах прослеживалась плохая коммуникация на паркете между партнерами по команде. Команды Олтмана никогда не отличались топовой защитой, но и в атаке в этом году у «уток» не было стабильности. На таланте Орегон одержал несколько важных побед внутри Pacific 12, но сезон все равно оказался провален.

Алабама обосновано получила четырнадцатый предсезонный номер посева, но команда так и не смогла реализовать свой потенциал по ходу сезона. Удачно пройдя вне-конференционную часть сезона и имея в своем распоряжении четырех защитников с потенциалом оказаться в НБА, «багровые» закончили регулярку с двенадцатью поражениями и при равных показателях побед и поражений внутри конференции. Нестабильность в защите, слабая реализация бросков из-за дуги и посредственная реализация с игры отодвинули «Баму» на границу топ-25.

Рейтинги топ-25 команд в начале и конце данного отрезка сезона

Даже потерпев поражение внутри конференции, Гонзага все-равно (хоть и спорно) осталась на первой строчке рейтинга. Более подходящим кандидатом на первый номер посева на мой взгляд является Аризона. Бэйлор продолжает оставаться одним из основных претендентов на главный трофей даже после травмы лучшего из двух бигменов команды.

Оберн, Кентукки, Канзас, Дьюк и Пердью также являются основными претендентами на чемпионский титул. Вилланова и Теннесси ударно завершили регулярный сезон и вплотную подобрались к основным претендентам. Среди команд, представляющих угрозу для основных фаворитов, можно выделить УКЛА. Иллинойс также несет в себе большую угрозу, чем отражает их номер рейтинга.

Арканзас серьезно прибавил по ходу сезона и вошел в топ-16, а Хьюстон посте травм двух основных персонажей не смог удержаться вблизи топ-10. Колорадо Стэйт были в рейтинге в середине сезона, а Сент-Мэри и Мюррэй Стэйт вошли в него ближе к концу регулярке.

Также в посев вошли Коннектикут, Южная Калифорния, Айова и Северная Каролина. Мичиган Стэйт, Айова Стэйт, Огайо Стэйт и Алабама входили в середине сезона в топ-16, но вылетели из посева. Также покинули рейтинг Луизиана Стэйт, Ксавьер и Сэтон Холл.

Самые прогрессирующие игроки

В этом году есть достаточно персонажей, которые совершили огромный скачок в своей игре. Помимо представленных ниже игроков, к данному списку также следует отнести Джонни Дэвиса. Но о нем речь пойдет уже в колонке претендентов на звание игрока года.

Киган Мюррэй совершил такой невероятный freshman to sophomore спурт, что стал одним из лучших в NCAA! Он представляет серьезную inside/out угрозу, демонстрируя хорошую работу ног спиной к кольцу, а также используя дро-степы и различные пивоты. Также Кииган очень эффективно завершает в непосредственной близости у кольца и атакует с дальней дистанции. Мюррэй любит атаковать других больших в проходе и самостоятельно убегать в транзишн. Также он очень агрессивен на обоих щитах и является сильным блокирующим, а в защите хаслит по всей площадке, выходит на периметр и обороняется против игроков позиций 2-4.

В прошлом сезоне Джулиан Строузер глубоко сидел за спиной Кори Кисперта, а в этом году уже стал третьим скорером «Гонзаги». Прежде всего, Строузер выделяется своими действиями без мяча ‒ больше половины своих очков он набирает с catch and shoot из-за дуги. Атлетизм, подвижность, рост и крепкое строение тела делают его хорошим подбирающим и дают Джулиану потенциал D&3 игрока. Но на уровне NCAA этот легкий форвард также может завершать с контактом в краске и пост-апить менее габаритные краев.

Алондес Уилльямс два года был обычным ролевиком в Оклахоме, но в этом сезоне расцвел в Уэйк Форесте. Обладая ростом атакующего защитника, Уилльямс видит всю площадку поверх защиты и является отличным плеймекером с позиции первого номера. При мощном телосложении Алондес достаточно подвижен, умеет улучать возможности для проходов, успешно применяет смену скоростей и обладает хорошей техникой обращения с мячом, что позволяет ему эффективно завершать из-под кольца и быть матч-ап проблемой для менее габаритных защитников в посте. Также Уилльямс является великолепным подбирающим для позиции.

Второгодка Зак Иди почти удвоил свою статистику с прошлого сезона за схожее игровое время. Канадец проводит на паркете менее 20 минут за вечер и при этом собирает умопомрачительную статистику. Прежде всего, великан (рост 7-4) великолепно открывается вблизи кольца и борется за позицию в глубоком посте, где за счет роста, мощи и базовых крюков завершает с просто невероятной эффективностью. Иди имеет проблемы в защите против более быстрых и подвижных оппонентов, но хорошо блокирует под кольцом и отменно подбирает на обоих щитах. Никто в штабе Пердью не ожидал, что он будет так хорош так скоро. Самый удивительный игрок NCAA.

Псевдо-фрешмен Джастин Льюис удвоил свою статистику с прошлого сезона и стал лидером Маркетта. С антропометрией легкого форварда, Джастин действует на четверке, где отличается своей защитой. Подвижный, атлетичный и очень крепко слаженный Льюис, легко разменивается в защите на периметре, не уступает настоящим мощным форвардам в рубке под кольцом и отлично подбирает. В атаке он использует угрозу дальнего броска для скоростных и силовых проходов под кольцо, оперирует из мид-поста шот-фэйками и спин-мувами, а также набирает очки вблизи кольца против более габаритных оппонентов.

Тари Исон провел дебютный сезон в Цинциннати, а в этом году стал звездой Луизианы Стэйт, продемонстрировав огромный диапазон задатков. Действуя с позиции четвертого номера, Тари обладает техникой легкого форварда и любит проходить больших на дриблинге, при этом представляя угрозу с пик-эн-поп на средней и дальней дистанции. Исон эффективно завершает у кольца, цепко обороняется против оппонентов позиций 3-5, агрессивен на щитах, а также умеет блокировать и перехватывать. Его разносторонние задатки все еще нуждаются в шлифовке, но игроки такого калибра сейчас не остаются на все четыре года.

Первые два сезона в Дьюке Венделл Мур только вспышками демонстрировал задатки своего разностороннего таланта, но в ранге джуниора, наконец, собрал все воедино и демонстрирует на регулярной основе. Do it all свингмен делает для Дьюка все: защищается на периметре и внутри арки, ведет игру команды как поинт-винг и ассистует партнерам, подбирает и набирает очки. Теперь он довольно опасен из-за дуги, но при этом атакует кольцо с ведения со средней дистанции, а также использует улучшенный атлетизм и крепкое строение тела для завершения проходов.

Гонка за новичка года

На протяжении всего сезона в гонке за звание новичка года участвовало три основных претендента. Все трое показали прогресс по ходу сезона, и за каждого из трех можно привести свои аргументы, но итоговая расстановка, на мой взгляд, выглядит следующим образом.

3. Чет Холмгрен (Гонзага)

Статистические показатели Холмгрена только возрасли по сравнению с тем, что Чет демонстрировал в первой половине сезона. Как и вся Гонзага, новичок демонстрирует невероятную эффективность с игры, но так он серьезно добавил в бросках из-за дуги. Однако пока другие топовые фрешмены закалялись в битвах внутри конференций, Холмгрен и «бульдоги» просто разминались на оппонентах внутри конференции West coat, что с прогрессом Джабари Смита отодвинуло Чета на третью позицию в гонке.

2. Джабари Смит (Оберн)

Джабари Смит также прогрессировал по ходу сезона. По ходу сезона все чаще и чаще он поражал кольцо противника с ведения и демонстрировал неплохую для бигмена технику, а также составил лучший защищающийся тандем сезона с Уолкером Кесслером. Смит не редко сбивается на средние и дальние броски, но его эффективность на хорошем уровне на протяжении всего сезона, что позволило уже обойти Холмгрена в гонке за награду лучшему новичку года.

1. Паоло Банкеро (Дьюк)

Во второй половине сезона атакующие перформансы Банкеро уже не были такими яркими как на старте первенства, но это из-за того, что его игра стала гораздо более рациональной. Паоло стал реже заигрываться и использовать свою технику или броски с разворота в изоляциях на средней дистанции, но стал больше времени уделять атак вблизи кольца и игре на команду. Больше не беря на себя лишнего, Банкеро все равно лишь раз не набрал двухзначные показатели результативности и всегда был полезен как facilitator в нападении, благодаря чему должен стать новичком года.

Гонка за игрока года

В этом сезоне около пятнадцати претендентов участвовали в гонке за игрока года в NCAA. Джейден Айви, Паоло Банкеро и ИДжей Лиделл выбыли из топ-5 претендентов, а Джонни Джузенг, Трайс Джексон-Дэвис, Киган Мюррэй и Беннедикт Матурин не сумели туда войти.

Итоговая первая пятерка, на мой взгляд, выглядит следующим образом.

5. Дрю Тимми (Гонзага)

Дрю Тимми внутри конференции West coast просто продолжил делать то, что он делал во вне-конференционной части сезона. Все еще был самым эффективным игроком студенческого баскетбола при игре спиной к кольцу в лоу-пост, при этом, не забывая про общую эффективность и игру на партнеров. Внутри своей конференции «Гонзага» катком прошлась по соперникам и в таких условиях доминировать представителям «бульдогов» было не сложно. Тимми не сбавил оборотов, однако прогресс команд других претендентов на игрока года несколько отодвинул Дрю в гонке за данную номинацию.

4. Оскар Тчибвэ (Кентукки)

Конголезец стал настоящей сенсацией этого сезона. Тчибвэ с отрывом являются лучшим подбирающим NCAA, создавая в нападении просто кучу очков второго шанса. За счет очень мощного строения тела и определенного атлетизма, Оскар является отличным финишером вблизи кольца. Более того, наш герой поддерживает быстрые отрывы и неплохо набирает очки и спиной к корзине за счет power moves и быстрых разворотов. Также бигмен набирает очки за счет открытых бросков со средней дистанции. Тчибвэ хорошо перемещается без мяча и ставит жесткие заслоны. Его мотор никогда не останавливается ‒ Оскар хаслит по всей площадке, хорошо обороняется в краске, отмечается на перехватах и при блокировании. Вероятно, самый продуктивный игрок студенческого баскетбола.

3. Очай Агбаджи (Канзас)

В распоряжении Билла Сэлфа вновь нет нужного набора качественных больших, чтобы применять его знаменитое high – low offense, а команда играет в четыре игрока периметра, где два атлета набирают почти половину всех очков «Канзаса». Но, несмотря на то, что в игре команды слишком многое завязано на двух людях, великолепный Агбаджи продолжает держать команду в числе фаворитов сезона. Очай собственноручно вырвал для «Канзаса» несколько важнейших побед внутри Big 12 и привел команду к победе в регулярке сильнейшей в этом году конференции.

2. Кофи Кокберн (Иллинойс)

Мощный, как скала, центровой доминирует за счет сочетания габаритов, физики и умений. Кофи неудержим в «краске», так как здорово укрывает мяч, просто не чувствует контакта при завершении вблизи кольца, но при этом обладает не худшей подвижностью и определенным атлетизмом. Кокберн не только является супер-эффективным финишером под кольцом, но также хорошо поддерживает быстрые отрывы, грамотно предлагает себя после пик-эн-ролла и является хорошей целью для навесов. Но главной добродетелью здоровяка являются подборы на обоих щитах и power moves спиной к кольцу, где он предварительно выигрывает борьбу за позицию в глубоком посте, Кофи оперирует крюками с обеих рук и дроп-степами, после которых оппоненты остаются позади широченных плеч центрового. В этом сезоне Кокберн еще и радует попаданиями со средней дистанции при открытых попытках.

1. Джонни Дэвис (Висконсин)

Джонни Дэвис втрое улучшил свою статистику с дебютного сезона и предстал одним из лучших игроков студенческого чемпионата. Дэвис ‒ это очень умный супер-скорер, который оперирует по всему фронту атаки и прекрасно действует без мяча, чтобы выйти на бросок с получения, получить передачу под изоляцию или рвануть к кольцу как каттер. Дэвис использует свой атлетизм, чтобы улучать возможности для проходов и регулярно встает на линию штрафных. Но основная игра Джонни на средней дистанции ‒ он как никто в лиге регулярно и эффективно набирает самые трудные два очка в баскетболе, быстро принимая решения и уверенно (без лишних движений и с видимой легкостью) атакует с ведения, в отклонении или после степ-беков. При этом Джонни не забывает защищаться, ассистировать партнерам и подбирать на выдающемся для атакующего защитника уровне.

Фото: Gettyimages.ru/Joe Buglewicz, Justin Casterline; REUTERS/Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports, Rob Kinnan-USA TODAY Sports, Kyle Terada-USA TODAY Sports, Joe Nicholson-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports