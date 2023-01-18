На пути к большой истории. «Народная Команда» и ее первые матчи в Медиалиге

Как это было?

От редакции: вы читаете пост в официальном блоге «Народной Команды» на Sports.ru. «НК» ударно стартовала в третьем сезоне: две победы в трех матчах, в том числе вин над «Амкалом». Группа поддержки «Народной Команды» настолько мощная, что фраза про 12-го игрока перестает звучать избитым клише. В новом посте полузащитник «Народной Команды» Игорь Отец осмысляет шумный старт .

***

Что приходит вам в голову, когда вы слышите «Народная Команда»»?

Вероятно, вы подумаете о московском «Спартаке». Ведь красно-белых так называют уже более 70 лет. В советские времена большинство клубов кем-то или чем-то спонсировались, имели поддержку от госструктур, а «Спартак» такой привилегии был лишен. И в знак своей независимости клуб получил любовь и поддержку от народа, вследствие чего красно-белых стали называть «Народной командой». Армия фанатов красно-белых лишь увеличивается. И болельщиками была создана команда, в которую входят воспитанники «Спартака», бывшие игроки академии, фанаты и просто те люди, которым небезразличны красно-белые цвета. Общими усилиями команда попала в 3-й сезон МФЛ, а что было дальше, мы с вами сейчас и узнаем.

Час-икс наступил 30 апреля на стадионе «Москвич». «Народная Команда» обыграла «Амкал» со счетом 2:1 в первом туре МФЛ. Множество эмоций, невероятная поддержка на трибунах и та атмосфера, которой нам не хватает в последнее время. Фанаты гнали команду вперед изо всех сил. Кажется, что их было слышно даже в Химках.

Нужно было закрепить результат и не сдавать позиции. И уже во втором туре была обыграна команда «Эгриси» со счетом 3:0. Игра вновь проходила на «Москвиче», теперь уже на искусственном газоне, где трибуны вмещали очень малое количество человек. Был огромный ажиотаж на билеты со стороны красно-белых. Поэтому не все смогли попасть на игру. Поэтому был организован просмотр матча в спартаковском баре «Свинья и Роза». Кажется, это был первый матч Медиалиги, который показывали в баре. А сделала это именно «Народная Команда». Мы чувствовали поддержку со всех сторон. Чувствовали, что не имеем права упасть в грязь лицом после триумфальной победы в первом туре и обязаны дальше побеждать и стремиться показывать футбол, за который нам будет не стыдно.

Результат закрепили. А еще забрали одно очко в челлендже МФЛ. Даня Морозов принес балл, который помог нам закрепиться на первом месте в турнирной таблице группы С. Но в третьем матче было обидное поражение 0:1. Проиграли команде GOATS. Но не падаем духом и готовимся к следующим играм. Даня – один из лидеров команды , детский тренер, футболист с опытом игры в Германии и бывший воспитанник спартаковской академии. Узнаем у него чуть подробнее, какие эмоции и ощущения он испытал, когда полные трибуны гонят тебя вперед. Какой пример он хотел бы подавать своим воспитанникам, которых тренирует в данный момент. Какие положительные качества может отметить в нашей команде, а над чем нам стоит поработать.

– Даня, расскажи, какие были твои первые ощущения по поводу внушительного количества активных болельщиков на нашей трибуне на матче с «Амкалом»? – Приятно играть с таким внушительном количеством болельщиков на трибуне. Я уже играл при 15 тысячах. Поэтому вспомнить былое, когда болельщики не затихают и гонят тебя вперед, – это невероятные ощущения. При такой поддержке всегда приятно играть и хочется показывать только положительный результат.

–Ты тренируешь детей, а в Медиалиге очень много стычек, нецензурной брани и конфликтов. Расскажи, какой бы ты хотел подать пример своим подопечным? – В первую очередь – каким я являюсь тренером. Какой я есть на поле – таким я являюсь и в жизни, и в медиапространстве. Без конфликтов, без стычек. Я всегда за справедливость, за честность, за прозрачность. Кстати, именно эти качества ценятся и преобладают в нашем коллективе. Я всегда стараюсь показывать делом, а не говорить лишнего, чтобы подогреть интерес.

–Ты один из лидеров команды. Хотелось бы узнать, какие ты видишь положительные качества у нашей команды, а над чем нам стоит поработать? – У нас в каждой линии есть профессиональные футболисты. Рома Шишкин, Влад Рыжков, Саша Прудников. Это те люди, которые могут поделиться своим опытом, подсказать, направить молодых игроков на правильный путь. Плюс все бьются друг за друга. Чувствуется, что мы – одна команда, одно целое, один кулак на поле, который при таких болельщиках, при такой поддержке будет стараться сметать всех на своем пути. А поработать нам стоит над тем, чтобы сохранить и преумножить те результаты, которые мы сейчас показываем. Надо стараться, чтобы мы были командой как на футбольном поле, так и за его пределами. Мне кажется, что у нас самое сильное единение, и я очень этому рад.

Слон (нет, не из 2Drots, а настоящий, спартаковский, которому посвящали баннер болельщики красно-белых) – это тот человек, к которому в коллективе прислушиваются и стараются брать с него пример. Александр Прудников – чемпион Европы среди юношей до 17 лет, воспитанник московского «Спартака» . Дебютировал в основном составе красно-белых в 18 лет – 7 апреля 2007 года против «Луча-Энергии». И забил в том матче победный гол. Сейчас выступает за «Народную Команду» и уже успел отличиться голевым пасом в матче с «Амкалом» (на секунду, Саша приехал только ко второму тайму, так как по дороге проколол колесо), а также забить «Эгриси». Возвращение в родные пенаты, красно-белая майка на груди, есть ли перспектива у «Народной» за пределами МФЛ? На эти вопросы ответит лучше всего сам Александр.

– Саш, каково тебе, воспитаннику «Спартака», поигравшему в РПЛ, вернуться в родные пенаты и видеть на трибуне такую невероятную поддержку фанатов? – Спартаковские болельщики всегда были самые лучшие. Самая большая армия. В новейшей истории России у «Спартака» была самая большая фанбаза. Это всегда чувствовалось и ощущалось. Поэтому вспомнить и ощутить сейчас это вновь – это кайф. Недавно смотрел матч РПЛ, где на трибунах было около 200 болельщиков, а мы играем, грубо говоря, в удовольствие, за родные красно-белые цвета. И мне очень приятно видеть внушительное количество фанатов на наших матчах в рамках Медиалиги. И этот фактор немаловажен в наших победах. Я вижу наших фанов и думаю, что такого единства, такой атмосферы, как у наших болельщиков, нет ни одного клуба Медиалиги. Даже у тех, что уже существуют 2-3 года и становились чемпионами.

– Ты в коллективе один из тех игроков, к кому прислушиваются, с кого стараются брать пример. Как думаешь, в чем наша сила, а в чем мы должны совершенствоваться? – Мы все выкладываемся на 150%. Самоотдача, трудолюбие. У нас есть единство. Неважно, играл ты профессионально или нет. Каждый из нас выкладывается на максимум. Каждый отдается, и я чувствую, что мы одно целое. А вот прибавить нам стоит в простоте действия. Ведь не зря говорят, что «самое сложное – это самое простое» как и наоборот, «самое простое – это самое сложное». Играть проще – отдал-открылся. Понятно, что из-за разных обстоятельств у нас не всегда все получается, но мы постараемся это исправить.

– Что можешь сказать о будущем «Народной Команды»? Есть ли у нас перспектива развития за пределами МФЛ? – Наша команда будет существовать и развиваться. Вокруг же много перспектив. У нас большая армия сплоченных людей, болельщиков. Развитие будет в любом случае, в рамках МФЛ в том числе. Было бы классно посмотреть на «Народную Команду» в розыгрыше Кубка России. Будем стараться везде преуспеть.

Однажды врач молодежного «Спартака» Николай Запевалов подарил мне вымпел команды с подписями игроков молодежки. И когда я узнал, что главный тренер «Народной Команды» Антон Ходырев, я вспомнил о том, что его подпись есть на том самом вымпеле. Когда Антон Алексеевич был в молодежном составе, я подавал ему мячи, будучи в спартаковской академии, а теперь тренируюсь под его руководством. Именно в такие моменты вспоминаешь фразу, что мир тесен и множество событий так или иначе связаны между собой. Из игрока в тренера переквалифицироваться тяжело, ведь будучи тренером, эмоций ты отдаешь намного больше. Но ему это удается.

Переживания за каждое неудачное действие твоего подопечного дается с огромным трудом. Но так ли это? Давайте узнаем у самого главного тренера «Народной Команды»

– Антон Алексеевич, ваш дебют в качестве главного тренера «Народной Команды» удался! Представляли ли вы, что будет такая колоссальная поддержка болельщиков? – Очень хотелось видеть болельщиков на трибуне. Поддержка была великолепная. Мы были в предвкушении, волновались, но в итоге все получилось. –Тяжело ли вам было переквалифицироваться из игрока в тренера? Ведь на матчах вы очень эмоциональный, а порой кажется, как будто сами готовы выйти на поле в любую секунду. – Да, пока что тяжеловато дается переход из игрока в тренера. Я думаю, что я до сих пор в стадии перестройки. Поэтому иногда хочется самому выйти на поле в бутсах и проявить свои лучшие качества. Но вспоминаю, что в данный момент я тренер. Поэтому, повторюсь, я все еще в стадии перестройки.

– Как главный тренер команды скажите, какие у нас преимущества, а в чем нам стоит прибавить? – Хотелось бы отметить наше единство, наш настрой. Мы всегда заряжены только на победу, ведь выходить на матч с другим настроем нет никакого смысла. А в данный момент мы стремимся развивать тактические и технические аспекты в каждой линии. Хочется улучшить контроль мяча, исключить ошибки в обороне. Совершенству нет предела, и я уверен, у нас все получится.

***

Можно подвести итог, что «Народная Команда» – это находка как для Медиалиги, так и для болельщиков. Перфомансы, яркие матчи, болельщики на трибунах – все это про красно-белую команду, которая была создана руками всех неравнодушных фанатов «Спартака»! А уже совсем скоро очередной матч! В эту субботу, 20 мая, в 12:30 мы проведем матч 4-го тура против ФК «10». Ждем всех вас на стадионе «Центральный» в Одинцове ! Ваша поддержка для нас очень важна. Именно благодаря вам мы обретаем уверенность и чувствуем, что нам по силам любой соперник. Вы – наш 12 игрок, который помогает победить!

ОДИН ЗА ВСЕХ!