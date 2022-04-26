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Певец Марсель Алсеитов о развитии «Кайрата» и перспективах казахстанского футбола

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Гость выпуска известный певец и фанат футбольного клуба «Кайрат» – Марсель Алсеитов. Марсель подарил клубу свою песню, которая называется «Кайрат – это я». Эту композицию включают на каждом матче алматинцев на Центральном стадионе.

Авторы подкаста «My Court | Моя Площадка» поговорили с Марселем о казахстанском футболе, о болельщиках и перспективах нашего футбола.

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