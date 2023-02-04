4 красных, техническое поражение и полиция. Безумный матч 2Drots в казахстанской Медиалиге

Из-за него турнир может закрыться.

Пока в российском медиафутболе межсезонье и тишина, в Казахстане бушует местная Медиалига – 1XBET Media Football League. В последнем туре группового этапа сошлись одна из главных команд России 2Drots и Top Team из Кыргызстана. Казалось, что «дроты» буднично победят, но в итоге мы увидели самый безумный матч турнира – с кучей удалений, уводом команды с поля и техническим поражением.

Во втором тайме началась массовая драка. Игроку 2Drots прилетело в голову двумя руками

Проблемы начались еще в первом тайме. По версии 2Drots, главный арбитр матча Рустем Матякубов несколько раз проигнорировал грубую игру от Top Team. После фола на Ладо на 17-й минуте вмешаться пришлось главному тренеру «самураев» Дмитрию Кузнецову – он пригрозил увести команду с поля, если арбитр «будет чудить». Кузнецову дали желтую.

В первом тайме Матякубов дажды не дал «дротам» пенальти после просмотра ВАР. Его не понял президент 2Drots Жека: «Лю Кенг, ты че? Почему?»

Атмосфера накалялась весь матч, а на 65-й минуте случился взрыв.

Форвард 2Drots Крап пошел в эффектный дриблинг недалеко от штрафной соперника, но игрок Top Team толкнул его в спину. Крап рухнул на газон, а еще одни игрок Top Team ударил по мячу и попал в лежащего Крапа. Еще один игрок 2Drots – Слон – толкнул этого игрока.

А дальше игроки 2Drots и Top Team начали толкать друг друга. Казалось, что на этом закончится, но вмешался вратарь Top Team: он разбежался и с двух рук влетел в голову стоящего чуть в стороне Крапа.

После этого на поле заполыхало. Игроки разбились на небольшие группы и едва не переходили в рукопашную. Эдамс (капитан 2Dorts) изо всех сил удерживал 18-го номера Top Team, но тот вывернулся и попытался ударить Слона из 2D в лицо.

Чуть в стороне Арчи из 2Drots (запомним – он главное действующее лицо) сцепился с игроком Top Team. На помощь подскочил Хул из 2D, но игрок Top Team врезал ему в лицо.

Затем игрок Top Team в тренировочной форме попытался ударить Арчи ногой в живот.

Дальше борьба перешла в партер. Подключился даже тренер 2Drots – подбежал и встал в боевую стойку. Игрок Top Team моментально убежал.

После этого градус напряжения упал. Никто не дрался, игроки и президенты команд собрались вокруг судьи и требовали удалить оппонентов. Капитан 2Drots Эдамс был очень недоволен арбитрами: «Вы это начали, вы. Почему ты там вратаря не удалил?».

В этот момент местные болельщики начали скандировать в поддержку 2Drots.

Конфликт продолжился – Арчи толкнул судью, команда из Кыргызстана отказалась играть

Главный арбитр смотрел ВАР почти пять минут и решил удалить Арчи и трех игроков Top Team – Аргенссона, Гизу и Арсена. «Самураев» возмутила красная Арчи – по первому впечатлению казалось, что игрок 2D в основном получал.

Эдамс накинулся на арбитра: «Ему красную? Его впятером #######».

Между игроками 2D и Top Team снова началась толкучка. Арчи был чрезвычайно не согласен с удалением – вынырнул из толпы, подскочил к арбитру и толкнул в грудь. Он явно хотел подраться с рефом, но партнеры оттащили Арчи и вынудили уйти с поля.

К рефери сразу подскочил Дмитрий Кузнецов – ему тоже казалось, что Арчи удалили зря. «Ты обосранный. Ты боишься признать, что ошибся». Кузнецову молниеносно показали красную.

Еще несколько минут команды спорили с рефом и показывали повторы на телефонах. В итоге Матякубов возобновил матч, но кыргызская команда в полном составе покинула поле. Причина – несогласие с решениями арбитра.

В трансляции появилась плашка с итоговым счетом 3:0 в пользу 2Drorts. Команде из Кыргызстана моментально засчитали техническое поражение.

Параллельно на официальном ютуб-канале казахстанской Медиалиги происходило что-то странное. Видео с трансляцией матча сначала исчезло, но через 20 минут появилось. Организаторы вырезали момент драки – матч заканчивается на 66 минуте

После игры – уважение. Сначала команды хотели подраться (пришлось вмешаться полиции), но в итоге пожали друг другу руки

Но на этом конфликт не потух – в подтрибунном помещение появилась полиция. По информации Sports.ru, сотрудники попросили Top Team подождать в раздевалке – было опасение, что игроки 2Drots захотят продолжить конфликт. У входа в раздевалку дежурило несколько полицейских. Спустя некоторое время игроков Top Team выпускали по одному.

Это заметил капитан «самураев» Эдамс: «Вы судье полицию вызовите, игроки тут при чем?»

Примерно через 30 минут после финального свистка появилось видео из подтрибунки с представителями обеих команд: они извинились перед друг другом и пожали руки.

«Мы извиняется за этот инцидент, – объявил представитель Top Team. – На самом деле у нас нет никаких претензий к команде 2Drots, мы вообще уважительно относимся. Хотели поиграть в футбол, но как вы все видели, судья на поле не контролировал. То, что случилось, это накопилось. Ладно, мы не обвиняем судью, но просто просим прощения у всех. Футбол – это спорт, то, что произошло – это ошибка. Искренне извиняемся».

Ответил Жека (президент 2Drots): «Пацаны, к вам вопросов нет. Есть вопросики только к судье. Спасибо за игру».

Правда на этом все не закончилось. Полиция задержала на стадионе Арчи и выписала штраф в размере 35.000 тенге (5.355 рублей). На удаленных игроков Top Team тоже составили протоколы об административном правонарушении.

Позже Арчи написал, что руководство 2D «помогло с оплатой штрафа».

Обе команды считают, что виноват арбитр. Потенциальный соперник 2D по плей-офф не против, чтобы Арчи сыграл против них

В итоге команды спокойно разъехались по отелям, а в 16:05 (с небольшим опозданием) на «Астана Арене» стартовал следующий матч – SD Family против Konoha. В соцсетях игроки, тренеры и президенты уже взвешенно высказались об инциденте. Все считают, что виноват арбитр.

Дмитрий Кузнецов (главный тренер 2Drots) в интервью Sports.ru: «Я считаю, что судья испортил игру. Это его вина. Что вот это произошло ответственность лежит на нем.

Когда судья дает одной команде карт-бланш бить, хамить, драться, а другая при любом прикосновении карается карточкой или штрафным, то зачем вообще мы выходим играть?».

Некит (президент 2Drots): «В перерыве я подошел к арбитру и сказал: «Мужик, тебе надо как-то успокоить игру, потому что все это может привести к какой-то массовой толкучке». Он сказал: «Вы че, мои девушки, чтобы вас успокаивать?». Мне кажется, что реф – максимально некомпетентный чел», – рассказал Некит в своем телеграм-канале.

Кутуз (форвард 2Drots): «Хочу извиниться перед всеми судьями Москвы, на которых я когда-либо кричал или обзывал. Таких судей как в Казахстане, именно эта бригада, я давно не видел».

Крап (форвард 2Drots) в интервью Sports.ru: «Скорее всего виновата контора, потому что есть ставки на нас. Мне кажется, реф уверенно зарядил на нас и контролил игру. Но, видать, не сконтролировал. Вратарь – псих просто. Я поворачиваю голову налево, он с двух рук летит в меня. Это крысиный поступок, я считаю».

Дмитрий Егоров (президент «БроукБойз): «Арчи не виноват. Если мы, вдруг, попадем на 2D, то я не буду против, если Арчи сыграет. И плевать, что «дроты» красные никому не отменяли».

Главный арбитр матча Рустем Матякубов пока молчит – по правилам, он не может комментировать игру пока ему не поставят оценку. Зато высказался организатор турнира и президент команды SD Family Дидар. По его словам, у турнира будут проблемы. Матчи плей-офф могут пройти на другом стадионе, а в худшем случае Медиалига завершится досрочно.

Фото: телеграм-канал «Арчи на связи», скриншоты ютуб-канала 1XBET MEDIA FOOTBALL LEAGUE.