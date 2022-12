Половину призовых за ЧМ-2022 (5,8 млн долларов) мужская сборная США отдаст женской. Равноправие

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Для сборной США чемпионат мира пока складывается удачно: команда Берхалтера выполнила программу-минимум и вышла из группы. За попадание в 1/8 американцы получат от ФИФА 13 миллионов евро. Но команде достанется лишь половина этой суммы: теперь доходы мужской и женской американских сборных делятся поровну.

В США женская сборная успешнее и популярнее мужской, но зарабатывала меньше

Вы наверняка помните, что последние годы американки боролись за то, чтобы получать одинаковую с мужчинами зарплату и бонусы. Здесь можно прочитать детали, а ниже вспомним основные моменты.

• Главный аргумент – женская сборная популярнее мужской.

Финал победного для США ЧМ-2015 на FOX посмотрели 26,7 млн человек – это рекорд для футбольных матчей на американском телевидении. Игра между США и Японией обошла по популярности финалы Кубка Стэнли и НБА того года. Финал мужского ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной в США посмотрели меньше – 26,5 млн.

И это не единичный случай: в 2019-м финал женского ЧМ (США победили Нидерланды) на том же FOX посмотрели 14,3 млн зрителей. Финал мужского ЧМ-2018 – 11,4 млн.

В 2022-м матчи мужской сборной США на групповом этапе собирают в среднем 11,7 млн зрителей – неплохо, но не дотягивает до пиковых женщин.

• По успехам женщины тоже впереди. Лучший результат в истории мужской команды на чемпионатах мира – бронза в 1930-м. Они редко выходят из группы, а на ЧМ в России вообще не отобрались. Девушки же ни разу не уезжали с ЧМ без медалей (турнир проводится с 1991 года): у них три золота, серебро и три бронзы, а еще четыре победы на Олимпиадах.

При этом премиальные, зарплаты и бытовые условия у мужчин лучше.

• Возвращаемся в 2015-й (именно с этого года началась борьба за равные зарплаты). Женская сборная получила от федерации бонус за участие в ЧМ – 15 тысяч долларов (мужчины за участие в ЧМ-2014 получили по 55 тысяч). У мужчин были предусмотрены вознаграждения за каждое очко, заработанное на групповой стадии (5,5 тысячи каждому игроку), у женщин таких бонусов не было.

Даже за товарищеские матчи накануне турниров мужчины получили больше: 1,5 тыс при любом исходе игры, женщины могли заработать по 1,35, но только в случае победы.

• Проблема и в призовых от ФИФА. За выступление на ЧМ-2014 мужская сборная получила 5,4 млн – тогда американцы выбыли в 1/8 финала. Женщинам за победу в 2015-м достались 1,7 млн.

Женская сборная США 6 лет боролась за равные зарплаты: помогла смена босса федерации и инициатива мужчин

Женщины решились действовать в 2016-м. Тогда пять звезд сборной – Меган Рапино, Алекс Морган, Карли Ллойд, Бекки Сауэрбранн и Хоуп Соло – подали жалобу в Комиссию по равным возможностям трудоустройства. Девушки жаловались еще и на быт: плохие отели, питание, поля и так далее. История ничем не закончилась.

В марте 2019-го женская сборная подала в суд на USSF (федерация футбола США) с обвинениями в дискриминации по половому признаку. Все 28 действующих игроков подписали заявление, которое поступило в окружной суд Лос-Анджелеса. Но в 2020-м федеральный суд отклонил их аргументы.

USSF объяснила, что разница в деньгах связана не с дискриминацией, а с экономикой: участием в турнирах разного уровня, количестве спонсоров. Однако на этот раз федерация пошла на уступки и заключила с футболистками коллективный договор. Он улучшил бытовые условия: отели и чартеры (такие же, как у мужской команды), покрытие для тренировок (трава вместо искусственной поляны), укомплектование штаба дополнительными специалистами.

Но на этом дело не заглохло. Решение суда вызвало бурную негативную реакцию, многие спонсоры пригрозили федерации расторжением контракта. На этом фоне в 2020-м ушел в отставку президент USSF Карлос Кордейро. Его заменила 42-летняя Синди Парлоу – экс-игрок сборной и чемпионка мира 1999-го. В 2021-м федерация и сборные (и мужская, и женская) начали переговоры о новых коллективных соглашениях.

The Athletic писал, что инициативу проявили игроки мужской сборной. Ассоциация игроков сборной США направила в апелляционный суд письмо: поддержали девушек и сказали, что за спортивные успехи они должны получать больше мужчин. Это подтвердил защитник сборной Уокер Циммерман (он возглавляет Ассоциацию) в интервью The New York Times:

«Мы собрались вместе и поняли, что не сможем идти дальше без уравнивания призовых. Было много трудных разговоров с командой, много изучения нового».

Женщины выиграли: одинаковые бонусы за матчи, призовые от ФИФА и деньги от спонсоров теперь делятся поровну

В феврале 2022-го USSF заявила о новых договоренностях. Между действующими и бывшими футболистками сборной распределили 22 миллиона долларов – компенсация за многолетнюю недоплату. Также федерация анонсировала создание специального фонда на 2 миллиона долларов. Он будет помогать девушкам после завершения футбольной карьеры.

В мае 2022-го произошло еще более революционное изменение – мужская и женская сборная договорились о равной оплате труда. Проще говоря – поровну делить призовые от крупных турниров и доходы от спонсоров. Оплата за матчи теперь тоже одинаковая – The New York Times пишет про 18 тысяч долларов на игрока за победу в матче (на крупных турнирах – 24 тысячи). Сборные подписали два коллективных соглашения, которые действуют до 2028 года.

Американская федерация стала первой в мире, уравнявшей зарплаты мужчин и женщин. А женская сборная США (и без того очень сильная) теперь одна из самых высокооплачиваемых в мире.

«Они показали себя настоящими чемпионами, – хвалила мужскую команду Синди Парлоу. – Нелегко отказываться от денег. Я думаю, нам следует поаплодировать мужской сборной, потому что это правильный поступок, и он поможет нам двигаться вперед».

За ЧМ-2022 американки получат больше, чем за победу на женском чемпионате мира

Чемпионат мира в Катаре – первый крупный турнир с новыми коллективными соглашениями.

На сайте ФИФА подробно расписано, как распределяется призовой фонд. Команды, которые добрались до 1/8 финала, заработают 13 миллионов долларов. Дальше деньги поступают американской федерации футбола – она забирает себе 10%. Оставшиеся 90 в равных долях распределяются между мужской и женскими командами. То есть за ЧМ-2022 женская сборная получит как минимум 5,8 миллиона долларов и будет особенно болеть за мужскую в ⅛ с Нидерландами.

Для женского футбола – гигантские деньги. За победу на ЧМ-2015 американки заработали 2 миллиона долларов, за первое место на ЧМ-2019 – 4 миллиона.

Еще несколько деталей:

• Коллективное соглашение вступило в силу в сентябре, поэтому мужчины не делили бонусы за квалификацию на ЧМ-2022 – 1,5 млн долларов.

• Правило работает и в обратную сторону – мужская сборная получит 50% призовых американской сборной от женского ЧМ-2023. Вероятнее всего, общий призовой фонд турнира удвоится до 60 миллионов долларов (15% от призового фонда в Катаре).

• За выход в 1/4 финала мужчины получат 17 млн. После отчислений федерации останется 15,3, то есть женщины заработают 7,65 млн. За четвертое место мужчин девушки заработают 11,25 млн, за третье – 12,5 млн, за серебро – 13,5 млн. За победу в турнире – 18,9.

• Американский Forbes подсчитал, сколько на данный момент заработали члены мужской и женской сборных (26 человек у мужчин, 23 – у девушек). У мужчин помимо призовых от ФИФА есть бонусы от федерации – по 10 тысяч долларов за игру. Таким образом, женщины заработали по 254 тысячи, мужчины – по 263 тысячи долларов.

• Если сборная США победит в Катаре, то футболистки женской команды заработают по 822 тысячи долларов.

Теперь за Пулишича и Маккейни болеют не только из патриотизма.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Lawrie, Laurence Griffiths, Michael Loccisano; globallookpress.com/Gia Quilap/Keystone Press Agency; REUTERS/Carl Recine, John Sibley