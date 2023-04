Дикси Дин – величайшая девятка довоенной эпохи.

Эрлинг Холанд гонится за рекордом по голам в АПЛ: уже повторил результат Мо Салаха (по 32 мяча при 20 клубах в лиге), впереди только Энди Коул и Алан Ширер (по 34 гола при 22 командах). Почти нет сомнений: норвежец обгонит всех.

Это будет вершина в эпоху АПЛ, но в истории всего чемпионата Англии есть рекорд, который кажется вечным даже с учетом безумного уровня Холанда. В чемпионате-1927/28 форвард «Эвертона» Дикси Дин настрелял аж 60 голов. Серьезно, шесть-де-сят!

Как такое вообще возможно?

Дин притащил «Эвертон» к титулу в 21 год. В том сезоне он забил почти 60% голов команды!

43 гола – настолько высоченную планку результативности в чемпионате-1925/26 установил Тед Харпер из «Блэкберна». Казалось, это достижение в истории надолго.

Но уже через два года 21-летний паренек из «Эвертона» накинул к рекорду аж 17 мячей. Да-да, в тот момент Дин был моложе Холанда.

Интересно, что Дин и Холанд начали рекордные сезоны практически в одинаковом темпе: оба забивали в 9 стартовых турах подряд (у англичанина 17 голов, у норвежца – 15), от обоих сильно досталось «МЮ» (пента-трик от Дикси и хет-трик от Эрлинга), обоих в десятом туре остановил «Ливерпуль».

После девяти стартовых туров Sky Sports даже посчитал: если Холанд сохранит темп при таком же игровом времени, то к концу сезона выбьет 67 голов – или 72, если не пропустит ни минуты. В теории рекорд Дина находился под угрозой, но, как бы Эрлинг ни старался, за 95 лет команды все же прибавили в обороне. Да и ранние замены (дважды – в перерыве!) не очень-то помогают в обновлении рекордов.

К счастью для Дина, в его времена еще не придумали замены. К его сожалению, не планировали и паузы на игры сборных. Из-за отъезда в сборную Англии форвард пропустил три матча чемпионата, в которых наверняка мог бы положить в сумме еще с десяток голов.

Даже в отсутствие Дина «Эвертон» разнес «Вест Хэм» 7:0 – представляете, что было бы с ним? Две другие пропущенные игры также пришлись на команды из нижней части таблицы. Возможно, отсутствие Дина даже спасло «Портсмут» от вылета: команда обогнала вылетевший «Тоттенхэм» (да!) как раз на одно очко, добытое в игре с «Эвертоном» (0:0).

Впрочем, Дину хватило и 39 матчей, чтобы притащить ливерпульскую команду к титулу. Его вклад в чемпионство – колоссальный. «Эвертон» в том сезоне забил 102 гола, 60 из которых – на счету одного игрока (это космические 59%). И это мы еще не знаем, сколько Дин отдал голевых. Такая статистика тогда не велась, но, по воспоминаниям современников, Дикси был хорош и в подыгрыше.

«Он был невероятно бескорыстным и мастерски создавал голевые шансы для партнеров», – это оценка не кого-нибудь, а сэра Мэтта Басби, несколько раз игравшего против Дина.

Еще одна потенциальная параллель с нынешним сезоном – «Эвертон», как и сейчас «Ман Сити», долгое время шел на втором месте. В роли «Арсенала» тогда был «Хаддерсфилд», который не справился с давлением ливерпульцев только к концу апреля. В итоге «Эвертон» опередил конкурента лишь на два очка.

Была и другая интрига. Всего годом ранее Джордж Кэмселл из «Мидлсбро» положил 59 голов за сезон – это случилось во втором дивизионе, но у Дикси появилась амбиция стать лучшим бомбардиром в истории английского футбола.

За три тура до финиша Дину не хватало до цели аж 9 голов. Вся страна обсуждала – успеет ли молодой форвард поставить абсолютный рекорд. Сначала Дикси отгрузил дубль «Астон Вилле», затем покер залетел в ворота «Бернли».

В последней игре сезона Дину требовался минимум хет-трик. «Эвертон» вышел на матч с «Арсеналом» уже в статусе чемпиона, поэтому весь «Гудисон» ждал только одного – падения бомбардирского рекорда.

Дикси осчастливил стадион уже в первые 10 минут: сначала забил головой, а затем заработал пенальти. Естественно, в такой день к точке мог подойти только один футболист. Дин справился, соорудив очень быстрый дубль. По данным World Football , это его единственный гол с пенальти в том сезоне (Холанд уже реализовал в АПЛ шесть).

В оставшееся время Дин отчаянно штурмовал ворота «Арсенала», но 60-й гол никак не шел. Свершилось лишь за 8 минут до финального свистка: Дикси вновь вонзил мяч в сетку ударом головой. Есть вечный рекорд!

Хет-трики в ворота «Арсенала» и «Ливерпуля», а также пента-трик в матче с «МЮ» не должны вас удивлять. В 1928-м расклад сил совершенно отличался от современного: лондонцы тогда финишировали 10-ми, соседи из Ливерпуля – 16-ми, «Юнайтед» – 18-м, «Тоттенхэм» вылетел, а «Ман Сити» и «Челси» заняли первое и третье место лишь во втором дивизионе.

У Дина есть еще один космический сезон – 44 гола (с 8 хет-триками!). Отчасти помогла революция в правилах офсайда

В 1928-м Дин превратился в главную звезду английского футбола, а уже два года спустя финишировал с «Эвертоном» на последней строчке таблицы. Такие уж были нестабильные времена. Форвард никуда не ушел, хотя великий Герберт Чепмен звал в «Арсенал». С 39 голами Дикси выиграл гонку бомбардиров второго дивизиона – и тут же вернул «Эвертон» в элиту.

Более того, сразу после возвращения ливерпульцы вновь выиграли титул, а Дин с 44 голами во второй раз сотворил чудо. Этот показатель до сих пор третий в истории – и более реалистичная цель для Холанда.

В том же сезоне Дин сделал 8 хет-триков – это рекорд.

Обратите внимание: из восьмерки бомбардиров с 40+ голами семь забивали в десятилетие с 1925-го по 1935-й. Сюда же можно добавить У. Дж. Ричардсона из «Вест Брома», которому до 40 в сезоне-1935/36 не хватило одного мяча.

Такой всплеск результативности невозможно объяснить случайностью. Разгадка кроется в изменении правила офсайда в 1925 году. До этого в Англии 60 лет действовало так называемое правило трех игроков: нельзя в момент передачи находиться ближе к чужим воротам, чем минимум три футболиста соперника (чаще всего это вратарь и два полевых).

На примере ниже форвард в офсайде, так как перед ним и воротами только два соперника.

Вскоре защитники поняли: такое правило дает широкий простор для офсайдных ловушек. Один из них уходил далеко вперед, а второй оставался на подстраховке – вся территория между ними, по сути, становилась зоной офсайда, куда регулярно залезали соперники (прямо как на картинке выше).

Кроме защитников, это мало кому нравилось: матчи постоянно прерывались судейскими свистками, падала зрелищность, а главное – результативность. Наконец, за два года до голевых подвигов Дина футбольные чиновники убрали из правила третьего игрока: теперь выход на вратаря и защитника не считался офсайдом.

Изменения мгновенно подняли результативность: в сезоне-1924/25 игроки Футбольной лиги забили 4 700 голов в 1 848 матчах, а в следующем за то же количество игр – 6 337 мячей. В высшем дивизионе количество голов тут же увеличилось с 1 192 до 1 703. В первом же матче с новым правилом «Астон Вилла» разнесла «Бернли» со счетом 10:0.

Всплеск виден и на графике лучших бомбардиров по сезонам.

Удаление всего одного защитника из правила об офсайде крайне сильно повлияло на историю футбола. Кардинально изменился стиль игры: теперь можно было создать острый момент одной длинной передачей, нападающие получили больше свободы по всей ширине поля.

Прежде команды играли в два защитника (2-3-5), но теперь этого не хватало, ведь атаки стали шире и могли прийти с любого фланга. Это заставило тренеров адаптироваться, оттягивая третьего защитника. Лучше всех справился тот же Чепмен из «Арсенала», создавший дубль-вэ (3-2-5). Лондонцы с 1930-го по 1938-й выиграли пять титулов, два Кубка Англии и 5 Суперкубков. Изменение одного правила спровоцировало тактическую революцию.

И все же нельзя недооценивать рекорд Дикси Дина – его результативность все равно выглядела аномальной. Если лучшие бомбардиры соседних сезонов забивали в среднем 1-1,2 гола за игру, то Дин – 1,5. В гонке снайперов рекордного сезона между ним и остальными – пропасть: ближайший преследователь забил 35 голов, то есть отстал от Дикси на 25 мячей.

К сожалению, видео голов Дина практически не существует. Но можно посмотреть, как он тренировался – там есть даже слоу-мо!

Дин – один из главных бомбардиров всех времен. Из-за него девятка ассоциируется с забивными форвардами

Один из лучших тренеров в истории «Ливерпуля» Билл Шенкли отказывался сравнивать Дина с другими игроками и выводил его за рамки футбола: «Дикси – величайший центрфорвард. Его бомбардирский рекорд – самая удивительная вещь в этом мире. Он в компании таких великих, как Бетховен, Шекспир и Рембрандт».

Дин и правда один из лучших нападающих всех времен. В топе бомбардиров высшего дивизиона Англии ему не хватило лишь 5 мячей, чтобы выйти на чистое второе место в истории.

Но Дикси с отрывом опережает всех по голам в среднем за игру: если конкурентам для такого количества голов понадобилось больше 500 матчей, то форварду «Эвертона» – 362.

Всегда сложно сравнивать футболистов из разных эпох, но просто для контекста: Уэйн Руни в этом списке на 22-м месте (208 голов, 0,42 за игру), Харри Кейн – на 23-м (207 голов, 0,66), Серхио Агуэро – на 40-м (184 гола, 0,67), Тьерри Анри – на 46-м (175, 0,68).

Дин по-прежнему удерживает рекорд по хет-трикам в высшем дивизионе Англии – их у него набралось 30. Всего у нападающего 37 хет-триков за карьеру.

Конечно, Дикси с огромным отрывом лучший бомбардир в истории «Эвертона» – 383 мяча. У ближайшего к нему Грэма Шарпа – 160.

В Кубке Англии – 28 голов в 32 матчах. В сборной ранний Дин тоже показывал класс – 18 голов в 16 играх. Причем 12 мячей 20-летний Дикси отпраздновал уже в первых пяти матчах: отгрузил по дублю Франции, Уэльсу и Шотландии, а также по хет-трику в ворота Бельгии и Люксембурга. В следующем году он забил ирландцам и сделал еще два дубля – вновь пострадали французы и бельгийцы.

Но к 22 годам карьера Дина в сборной практически завершилась. Во-первых, из-за конфликта британских сборных с ФИФА англичане в принципе играли не так часто: они вышли из международной организации, оставался только домашний чемпионат Британии и товарняки. Во-вторых, форварда просто перестали вызывать. Есть предположения, что это связано с конфликтом с футбольными чиновниками из-за его прямолинейных высказываний. Подтверждений этому нет, но игнорирование лучшего бомбардира страны выглядит странно.

Причина для конфликтов могла быть и самая пустяковая. В одном из интервью после завершения карьеры Дин рассказывал, что однажды его исключили из заявки сборной на игру в Париже из-за отказа от супа во время общекомандного обеда.

Последний матч за сборную Дин провел в 25 лет. Зато в клубном футболе Дикси остановить никто не мог. Именно из-за него девятка начала ассоциироваться с забивным центральным нападающим.

Впервые в Англии футболки с номерами надели в 1928 году: «Челси» и «Арсенал» в один день сыграли против «Суонси» и «Шеффилд Уэнсдей». Номера распределили с 1-го по 11-й строго в зависимости от позиций на поле. Так как наиболее распространенной расстановкой тех времен были 2-3-5, центральный нападающий в порядке очередности получал девятый номер .

В апреле 1933-го игроки «Эвертона» и «Ман Сити» впервые в истории финалов Кубка Англии вышли на матч в пронумерованных футболках. Ливерпульцы взяли номера с 1-го по 11-й, а игроки «Сити» – с 12-го по 22-й.

«Эвертон» победил 3:0, а второй гол положил Дикси, игравший под девятым номером. Есть даже видео. Он был очень хорош в игре головой:

Невероятное голевое чутье в предыдущие сезоны и этот гол на «Уэмбли» помогли Дину остаться в памяти болельщиков первой эталонной девяткой. После него каждого нападающего еще какое-то время сравнивали с Дикси.

Особенно доставалось форвардам «Эвертона». В 1936 году клуб купил Томми Лоутона – за рекордные для молодого игрока 6,5 тысячи фунтов.

«Я знаю, что ты пришел сюда, чтобы занять мое место. Обещаю, что сделаю все, чтобы помочь тебе», – сказал Дин 17-летнему парню, который считал его кумиром.

Но такие настроения были не везде. Позднее Лоутон вспоминал, что в первый день по дороге на «Гудисон» (а поехал он туда на трамвае!) водитель у него спросил: «Ты Томми Лоутон?»

Обрадовавшись, что его узнали, игрок выпалил: «Да!» И тут же получил неутешительный ответ: «Ты никогда не будешь так же хорош, как Дикси».

Лоутон завершил карьеру в статусе одного из лучших английских нападающих в истории и вошел в Зал славы.

Но да, он все же не стал так же хорош, как Дикси.

Перед рекордным сезоном Дин чуть не погиб в аварии, после карьеры он работал швейцаром, а умер на «Гудисоне»

Жизнь Дина – будто безумный фильм.

• Для начала: Дикси – это не имя, а прозвище, которое он люто ненавидел. По одной из версий, оно намекало на его вьющиеся волосы и темный оттенок кожи, отсылая к Дикси – символическому названию юго-восточных штатов США.

Настоящее имя Дина – Уильям, поэтому он всегда просил, чтобы его называли Билли. Вероятно, лично его так и называли, но в историю он все же вошел как Дикси.

• Дин начинал карьеру в «Транмер Роверс» из родного Беркенхеда. Футбол в те времена не отличался мягкостью, но в феврале 1924 года с ним случилось совсем жуткое. После дубля в ворота «Олтрингема» к Дину подошел защитник – и нанес сильнейший удар между ног. Юный игрок потерял яичко и чуть не завершил карьеру на самом старте.

Семнадцать лет спустя Дин в пабе Честера узнал обидчика – его звали Дэви Паркс, – и вмазал как следует. Месть наверняка оказалась приятной, но позднее биографы Дина выяснили, что он напал не на того мужчину.

• К счастью, карьера молодого таланта на этом не закончилась. К 18 годам он настрелял 27 голов в 30 играх за «Роверс», после чего за ним пришли «Арсенал» и «Ньюкасл». Мерсисайдец Билли ждал приглашения только от «Эвертона» – и в 1925 году перешел туда за 3 тысячи фунтов. На тот момент это была самая высокая выплата как за игрока третьего дивизиона, так и за 18-летнего парня.

Для подписания контракта взволнованный таким событием игрок пробежал около 5 километров до отеля.

• В первом полноценном сезоне за «Эвертон» Дин забил 32 гола в 38 матчах.

Однако летом 1926-го его жизнь чуть не оборвала трагедия: футболист попал в аварию, подвозя девушку на мотоцикле. Дикси пробыл в коме 36 часов с повреждениями черепа. Казалось, о футболе можно было забыть – тут бы выжить.

К удивлению врачей, Дин быстро восстановился и вернулся на поле уже в октябре. В том сезоне он забил 21 гол в 27 матчах, а вот «Эвертон» финишировал на 20-м месте, в четырех очках от вылета. Тогда никто не мог представить, что титул и безумные 60 голов так близко.

В тот же период пошли полушутливые разговоры о том, что Дину помогает металлическая пластина, установленная в черепе после аварии. Настолько он хорошо играл головой. Эти слухи распространялись по всей стране, хотя на самом деле пластину удалили еще до возвращения Дикси на поле.

• После «Эвертона» Дин ненадолго заскочил в «Ноттс Каунти», а затем поехал в ирландский «Слайго Роверс». В новой лиге Дин забил 10 голов в 7 матчах, в том числе 5 в одной игре (это до сих пор клубный рекорд). В Кубке команда дошла до финала, где после ничьей уступила в переигровке.

Дикси получил серебряную медаль – и ее тут же выкрали из его номера. Дин вернулся в Ирландию 39 лет спустя, чтобы вновь увидеть «Слайго Роверс» в финале Кубка. Зайдя в номер, он обнаружил ту самую медаль, которую похитили почти четыре десятилетия назад, а теперь незаметно подбросили.

• К началу Второй мировой войны Дин уже завершил карьеру, но его слава не утихала. «F*** your Winston Churchill and f*** your Dixie Dean», – так отреагировал один итальянский солдат, когда его взяли в плен британцы.

Еще в 1932 году Дина дополнительно прославила история, случившаяся во время турне «Эвертона» по Германии. Перед матчами организаторы просили ливерпульскую команду и ее главную звезду поприветствовать Германа Геринга и Иоахима фон Риббентропа нацистским салютом. Капитан команды Дин с партнерами наотрез отказался, чем в 1938-м уже не могли похвастать сборная Англии и «Астон Вилла».

• Дин был суперзвездой эпохи, которая радикально отличается от нынешней. Например, на пике славы он рекламировал сигареты со слоганом «Величайший бомбардир Англии называет вкус сигарет Wix превосходным».

Прямая речь прекрасна: «Я бы порекомендовал молодым футболистам, которые считают, что они имеют право время от времени выкуривать сигарету, курить только Wix. Если они будут это делать, у них не будет причин жаловаться, что курение мешает их общему физическому состоянию. Сигареты Wix не мешали мне поражать ворота. И вкус у них превосходный – лучший, что я знаю».

По завершении карьеры футболистам в то время было трудно найти себя. Даже таким звездным, как Дикси Дин. Какое-то время он управлял пабом в Честере, а затем работал швейцаром в букмекерской конторе.

• В последние годы Дин сильно болел. В 1976-м ему ампутировали правую ногу, он стал меньше выглядывать на улицу. Четыре года спустя его пригласили на мерсисайдское дерби как почетного гостя. Перед матчем он пообедал с близким другом, тренером «Ливерпуля» Биллом Шенкли. А на самой игре у Дина случился сердечный приступ. Лучший игрок в истории «Эвертона» умер на «Гудисон Парк» – в 73 года.

Позднее «Ливерпуль» и «Эвертон» увековечили память Шенкли и Дина, поставив статуи легенд возле стадионов. На постаменте памятника Шенкли написано: «Он сделал людей счастливыми».

У Дина тоже табличка: «Футболист, джентльмен, эвертонец».

***

«Люди спрашивают меня, будет ли когда-нибудь побит мой рекорд, – говорил Дин много лет спустя после того сезона с 60 голами. – Думаю, что да. Но найдется лишь один человек, который это сделает. Тот самый парень, который ходит по воде».

Фото: Gettyimages.ru/H F Davis, J. A. Hampton/Topical Press Agency, Clive Brunskill