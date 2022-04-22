Ошибку «Барсы» не намерен повторять «Вест Хэм»: лишних фанатов «Айнтрахта» выгонят даже с билетами

Своя арена должна остаться домашней в полуфинале ЛЕ.

«Вест Хэм» основательно готовится к первому за 46 лет полуфиналу еврокубка. На следующей неделе лондонцы примут «Айнтрахт» в Лиге Европы. И клуб сделал выводы из предыдущего раунда, когда немцы захватили «Камп Ноу», выкупив 30 тысяч билетов.

Тогда злился даже президент «Барсы» Жоан Лапорта: «То, что произошло на трибунах, – позор, который нельзя повторить, мы должны изучить информацию, чтобы принять меры, но это прискорбно. Нам придется быть строже и не допускать определенных вещей. Мне стыдно как болельщику «Барселоны».

«Вест Хэм» уже распродал все билеты на полуфинал, но перед этим принял жесткие меры:

• Гостям предоставили только 3000 билетов. Для сравнения: «Барса» формально выделяла на гостевую квоту в 5000. Всего на лондонской игре ожидается 50 000 зрителей, то есть за «Айнтрахт» должны болеть максимум 6% стадиона.

• Главную ошибку «Барсы» постарались предотвратить: каталонцы пострадали из-за того, что фаны «Айнтрахта» массово перекупили билеты в интернете у держателей абонементов.

«Вест Хэм» уточнил еще перед запуском продаж, причем пригрозил санкциями даже собственным фанатам: «Абонемент болельщика «Вест Хэма», который будет замечен в перепродаже билетов на «Айнтрахт» на любой неавторизованной платформе, будет аннулирован. Таким болельщикам будет запрещено посещать стадион до конца сезона-2022/23, а также они потеряют все бонусы и преимущества, полученные за сезон.

Никакие возвраты билетов не применяются. Любые билеты, размещенные для перепродажи на внешних платформах продажи билетов, будут аннулированы, а повторная покупка заблокирована».

• Немецкая газета Bild передает: «Вест Хэм» грозит и фанатам из Франкфурта. Клуб объявил политику нулевой терпимости незванным гостям: «Болельщики «Айнтрахта» с билетами вне гостевого сектора не будут допущены на стадион или будут изгнаны со стадиона».

Жестко.

Фаны «Вест Хэма» и «Айнтрахта» уже конфликтовали в этом сезоне. Но немцы все же надеются найти решение

УЕФА вряд ли вмешается в политику лондонцев, ведь такие жесткие меры могут быть полезны с точки зрения безопасности. В марте между фанатами «Вест Хэма» и «Айнтрахта» уже случилась стычка. В 1/8 Лиги Европы обе команды играли в Севилье: лондонцы против «Севильи», а франкфуртцы – с «Бетисом».

УЕФА тогда развел матчи на день, но это не помогло. Фанаты «Вест Хэма» и «Айнтрахта» встретились в одном из баров города. Все быстро переросло в конфликт с бросанием бутылок – в итоге полиции пришлось применить резиновые пули.

Вряд ли теперь стоить ждать повторения истории с «Камп Ноу», но пресс-секретарь «Айнтрахта» Аксель Хеллманн намекнул, что частично немцы все же найдут выход: «Я не хочу раскрывать никаких секретов, но наши фанаты очень креативны. Будут приложены все усилия, чтобы значительный контингент болельщиков «Айнтрахта» был на трибунах. Вы можете быть уверены в этом на 100 процентов».

Любопытно, что же такого придумали немцы. И что им за это будет.

Фото: REUTERS/Albert Gea, Andrew Boyers