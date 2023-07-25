Интеллект, харизма, скромность.

«Когда Бобби закончит играть, люди напишут книги, как он интерпретировал роль ложной девятки», – восхищался Юрген Клопп в октябре 2021 года. В мае 2023-го Роберто Фирмино ушел из «Ливерпуля» – книг пока не вышло, но текст по редакционному заданию Юргена мы просто обязаны написать.

Это попытка интерпретировать роль Фирмино не только в системе Клоппа, а во всей Премьер-лиге, которую он сделал ярче и которая точно будет по нему скучать.

Карьера Фирмино – эталон для мальчишек. Тихо прогрессировал и не ловил звезду

Путь Роберто вдохновляет с самого начала: рос в преступном районе, родители запирали в комнате с учебниками. «В 7 лет он сделал дубликат и на цыпочках выбирался играть в футбол», – вспоминала мама Фирмино Мириана.

Обуви, как и у многих, не было. Как и не было желания у мамы возвращать Роберто дубликат. Будущую карьеру спасли родители других ребят, убедив отдать сына в футбольную команду. Фирмино было уже 14.

Из-за позднего старта в футбольной школе шансов засветиться и попасть в профессиональный футбол было не так много – в этот раз будущую карьеру спас местный дантист. Марселлус Портелла разглядел талант в игре Фирмино и показал его знакомым из «Фигейренсе». «На первой тренировке он забил два мяча через себя. С его уровнем все было понятно, мы сразу его взяли», – вспоминал тренер молодежки.

В 17 лет Бобби уехал за 3 тысячи километров от дома. Начиналось все сложно: в новом клубе Роберто ни с кем не общался, откликался на имя Альфред, а партнеры считали его немым. Поначалу Фирмино играл далеко от чужих ворот, но его творческий стиль игры не оставил тренерам сомнений:

«Я был полузащитником, хотя некоторое время даже играл центрального защитника. Но как только я получал мяч, шел в обводку, делал финты и подключался к атакам. Каждый год продвигался по полю немного вперед. Как только попал в «Фигейренсе», я стал десяткой».

В первый полный профессиональный сезон Бобби забил 8 мячей в 36 играх – это помогло клубу вернуться в Серию А (высший дивизион бразильского футбола).

В 19 Фирмино улетел в Германию – «Хоффенхайм» договорился с «Фигейренсе» всего за 4 млн евро. Позднее скаут немцев расскажет, что нашел Роберто в Football Manager. Удачный ресерч в компьютерной игре подарил клубу лучшего молодого игрока Бундеслиги, который настрелял 49+36 за четыре сезона.

В 2014-м за Фирмино пришел «Ливерпуль» и без долгих переговоров выложил 41 млн евро. Клопп, тренировавший «Дортмунд», уже восхищался этим трансфером:

«Когда увидел, что «Ливерпуль» подписал его, подумал: «Как «Ливерпуль» это смог?». Они были не в лучшей форме, другие клубы потратили бы на него больше, поэтому я сразу сказал, что для них это хороший трансфер».

А вот босс команды Брендан Роджерс в этой сделке сомневался – трансфер продавил спортивный директор Майкл Эдвардс. Роджерс так и не нащупал пользу Фирмино, а однажды даже поставил его на фланг защиты. К октябрю-2015 «Ливерпуль» свалился на 10-е место, и Брендана убрали. Вы знаете, кто пришел через несколько дней, но и ему потребовалось время.

Только через полтора месяца «Ливерпуль» засиял – и во многом благодаря Фирмино. В конце ноября в матче с «Ман Сити» роль Роберто впервые была похожа на ложную девятку – у бразильца 2+1 (и незасчитанный ассист).

Защита «Сити» не успевала за движениями Бобби: он нашел 5 опасных моментов и создал два партнерам. Вероятно, именно в тот вечер АПЛ увидела зарождение праймового Фирмино, о котором позднее Тьерри Анри скажет: «Кроме Фирмино я не знаю ни одного другого футболиста, который умел бы все».

И он правда умеет все (скоро убедимся). После пары отскоков мяч летит к защитникам «Сити»: Роберто вырывает его у них из-под ног, уходит от двоих, от третьего – и вырезает спрятанный пас на Коутиньо.

До прихода Мане и Салаха Фирмино уже был важнейшим элементом: он неожиданно много забивал с воздуха (за всю карьеру в клубе – 25) и с земли, создавал партнерам и тащил команду в больших матчах. Но только с приходом Садьо и Мохамеда по-настоящему заиграл в роли ложной девятки.

Мане-Фирмино-Салах очень быстро стали лучшим трио. Без скромности и интеллектуальности Роберто этого бы не случилось

В 2017-м Клопп создал мощную атакующую тройку. По обе стороны от Фирмино бегали невероятно острые вингеры с выраженным голевым чутьем – и Мане, и Салах обладали характером девятки: по-футбольному эгоистичные и жадные. Они не очень ладили, но альтруистичный, умный и техничный Фирмино уравновешивал систему, максимизируя сильные стороны каждого.

Ключевой задачей Фирмино в сезоне-2017/18 было создание пространства для вбеганий реактивных партнеров. Опускания бразильца в опорную зону соперника стягивали защитников, а Мане и Салах выжидали появления коридоров, где их было не догнать.

Идеальный пример: Мо катит на Бобби, который вытягивает центрального защитника. Салах ускоряется в пустой коридор, а Фирмино пяткой выводит его на гол.

Если не идти за ложной девяткой в опорную, он получит место и пространство в самой опасной зоне (согласно математическим моделям). Фирмино, сверкавший в Германии атакующим полузащитником в этой зоне, умеет и вырезать тонко спрятанные передачи, и крутить в верхние углы (Петр Чех, Кепа и Эдерсон подтвердят).

Начиная с сезона-2017/18, Фирмино – лучший по объему созданной угрозы из зоны №14 среди всех форвардов АПЛ. По горизонтали – прямая созданная угроза, по вертикали – косвенная (предобостряющие действия). Чем правее игрок на графике – тем больше угрозы он создал на 100 попыток паса из зоны №14.

А вот классика создания опасности, когда Бобби даже не касается мяча (ценность таких моментов точно не подсчитает никакая модель). Роберто открывается под передачу Коутиньо, бросает взгляд на выдвигающегося Ван Дейка, делает еще пару шагов, будто примагничивая Вирджила – и привет: Коутиньо отдает ассист на Салаха.

Если сжать зону вокруг Фирмино, получится примерно следующее. Как только Бобби получает мяч, его накрывают два игрока «Ньюкасла» – за секунду он выбирает финт из большого набора и исполняет красоту. Здесь Салах получает ассист от Фирмино в виде финта Зидана (и такое далеко не в последний раз).

Соперникам Роберто было сложно ограничить его созидание – сочетание быстрой интерпретации пространства и одного из самых больших арсеналов финтов делали его непредсказуемым. Экс-защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел счастлив, что играл не против Бобби:

«Было очень трудно каждый день сталкиваться с ним на тренировках, потому что он из тех нападающих, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. Он не всегда выбирал легкие решения в своей игре. У него всегда была хитрость, он всегда пытался сделать что-то особенное, не только на тренировках, но и в играх. Мне повезло, что я играл с ним в одной команде, а не сталкивался лицом к лицу».

Величие Фирмино подчеркивал и Ван Дейк: «Я думаю, что роль ложной девятки принадлежит Бобби Фирмино. Именно он на протяжении многих лет показывал, как трудно любому другому игроку выполнять ее и как трудно играть против него и его опусканий».

Успехи в этом непростом ремесле – ломать ожидания защитников – сделали Фирмино своеобразной черной дырой на поле. Когда мяч прилетает к Бобби, он будто выпадает из пространства игры и возвращается уже с новой энергией в новое место. Выпадает на доли секунд, но это время оказывается решающим для развития атаки. Убедитесь сами.

Мане и Салах в непростой позиции для передачи. Фирмино делает замах, но опускает ногу, мяч просто катится вперед – защитник выбросился и уже сброшен. Роберто догоняет мяч и через двоих оппонентов пасует на Мане – гол.

Кажется, Фирмино не было равных в непредсказуемости развития атаки для соперников и одновременной простоте для партнеров – он отдавал ассисты рабоной, пяткой, в развороте, тончайшим парашютом в очень непростых ситуациях. Если вы видели эти пасы, вы их не забудете.

Фирмино был неизмеримо важен и в контратаках. В них с сезона-2017/18 ни одна команда Европы не забила больше голов, чем «Ливерпуль». Чаще всего финальная сцена – улыбающиеся перед камерой Салах и Мане. И где-то сзади – бегущий с искренней улыбкой Фирмино.

Его вклад в контратаки оценить еще труднее, чем в позиционные – порой он принимал феноменальные решения в моменты адского напряжения.

Вот контратака против «Борнмута»: Фирмино, не сводя глаз с мяча, замечает Салаха и аккуратно скидывает ему пяткой.

Классика: привел за собой соперника и отбросил пяткой на Салаха, отправив его и Мане в забег до чужих ворот.

Еще один обычный вечер из жизни Роберто Фирмино: видит избыток соперников на фланге Салаха и забирает его зону на себя, уводя с собой с защитника – Мохамеду достается море пространства по центру и голевой момент.

«Он заслуживает большей благодарности, чем я и Мо, безусловно. Но это часть футбола, люди всегда видят забитые голы. Хотя без Бобби мы с Мо не забили бы столько голов, если честно. Он делает все проще для нас», – вспоминал Садьо Мане. – Бразилии повезло, что у нее есть Фирмино. Я всегда говорил ему: «Ты должен сменить гражданство и переехать в Сенегал». Для меня это было бы мечтой. Я просто обожаю его. Думаю, он мой любимый партнер по команде».

Фирмино маскировал слабый удар умной игрой в штрафной: оценка пространства и хитрое использование корпуса помогли ему перебить за сотню голов

Исключительность Фирмино в созидающей роли очевидна, но с задачами классического форварда он справлялся неоднозначно. У Роберто далеко не лучшее завершение – и за это ему прилетало много критики последние три года. Хотя 111 голов за «Ливерпуль» заставляют задуматься: а как тогда забивал Фирмино?

У Бобби далеко не сильнейший классический удар с подъема, но он умело маскировал это другими козырями. Большую часть мячей Роберто можно разделить на три группы.

1. Удары головой. 25 мячей головой в Англии – очень неплохо. 25 мячей головой в Англии при росте 181 см – больше, чем очень неплохо. Но трудно вспомнить, когда в чистом прыжке он перепрыгнул кого-нибудь, кроме Мане и Салаха.

Козырь Фирмино в воздухе: чтение траектории полета мяча. У Фирмино прекрасно работают инстинкты форварда: в какой ситуации и как подставить угол головы. Множество раз он вколачивал, когда отклеился от защитника или вылез из-за спины.

Любопытно, что чаще всего бразилец направляет мяч вниз, чтобы тот отскочил от газона и доставил вратарю больше сложностей – вероятно, так Бобби маскирует не самый сильный удар. Тот случай, когда и эффектно, и эффективно, и стабильно.

2. Завершение в касание. Transfermarkt не подскажет, сколько таких голов забил Роберто, но будьте уверены – очень много. Бразилец часто вбегал в штрафную вторым вторым темпом и эстетично завершал атаку щекой.

Вероятно, забивать много таким путем ему помогает быстрая оценка пространства. Пока мяч катится к Бобби, у него есть секунда-две взглянуть на положение защитников и вратаря – и после этого аккуратно направить в свободный угол. В таких ситуациях он разбирается гораздо увереннее, чем в классических, когда нужно просто сильно пробить.

3. Ближний угол. Фирмино виртуозно прячет удар в ближний угол – такие удары часто ломают ожидания кипера и защитников. Символично, что первый гол за «Ливерпуль» Бобби забил именно так: подработал мяч, повернув корпус для обводящего удара в дальний – и вкрутил Чеху в ближний.

4. Бонус: акробатические удары. Таких голов у Фирмино не много, но это важно выделить потому, что так разнообразно почти никто не забивает.

Фирмино запомнят еще и по прессингу. Давил много и умно, хотя Клопп уверен, что Роберто «вообще не думает»

Прессинг уже давно стал важной фазой игры, а Фирмино сразу стал главным элементом в прессинг-системе Клоппа. Базовый пример, как давил «Ливерпуль»: Роберто тенью закрывает опорника, выжидая момент для выдвижения на центрального защитника; Мане и Салах – в каналах между центральными и крайними защитниками.

Прессингующих игроков чаще всего меньше, чем тех, кого прессингуют. Задача прессингующих – создать иллюзию равенства, прижать и отобрать/заставить выбить мяч. Фирмино – мастер трансформации меньшинства в иллюзорное равенство, заставляющее соперников ошибаться.

Здесь Бобби следит за тремя игроками: поджимает Магуайра, тенью перекрывает Мактоминея и контролирует расстояние до Фреда. «Ливерпуль» выманивает «МЮ» сделать пас в центр, где схлопнет ловушку.

Но Магуайр пасует Линделефу – Фирмино быстро переключается на него и по-прежнему тенью закрывает опорника. У Линделефа нет вариантов, только выбить мяч.

Несколько лет доминирующий «Сити» останавливал только прессинг «Ливерпуля», дирижером которого был Фирмино. Из-за его блестящей игры Гвардиола вынужденно создавал пару опорников, чтобы в большинстве проходить давление команды Клоппа.

Но Фирмино справлялся и с этим. Здесь играет сразу по двум полузащитникам, вынуждает Гюндогана ошибиться и привезти голевой момент.

В 2020-м Клопп провел точную аналогию, подчеркнув навык Фирмино играть за двоих: «Футбольная команда – это как оркестр, для игры нам нужны люди для разных инструментах. Некоторые из них громче, некоторые не так громко, но все они важны для ритма. Бобби играет как 12-й инструмент в нашем оркестре, он невероятно важен для нашего ритма».

По прессинг-действиям за 2021 год (статистика по этой метрике ограничена) Бобби входил в 87-й перцентиль по нападающим – только 13% игроков его позиции давили чаще. И это при том, что Фирмино соперничал с теми, кто играл в командах с низким владением (у них больше времени набивать статистику). Показывать такие цифры в «Ливерпуле» – вдвойне впечатляюще. А по удачным прессинг-действиям лучше бразильца только 2% нападающих в чемпионатах первой пятерки.

Но игра Фирмино в прессинге – это не только про бег, он очень активен в отборах. Бобби регулярно забирался в приличный перцентиль по отборам среди всех форвардов АПЛ.

А в 2022-м в игре против «Уотфорда» сделал 9 успешных отборов. «Чтобы вы понимали, у Нголо Канте после перехода в «Челси» 9 было лишь раз. У нападающего вообще не помню такого никогда. И это только отборы – к ним Бобби добавил 32 прессинг-действия. Все это в матче, где команда владела мячом 73% (меньше возможностей отбирать)», – восхищался Вадим Лукомский. А Юрген Клопп называл Бобби «рабочей лошадкой» – не очень свойственное бразильцам описание.

Несмотря на попытки разбить действия Фирмино на логичную последовательность, Клопп уверен, что это просто дар: «Он не слишком много думает, когда идет в прессинг. У него это на уровне инстинкта, он наш первый защитник».

Но в некоторых инстинктах все-таки заметны триггеры для начала давления. Один из таких – когда соперник разворачивается к Фирмино спиной: Бобби мгновенно ускоряется и вступает в отбор.

За умение выплывать из-за спины и тихо отбирать мяч к Фирмино приклеилось еще одно прозвище – «подводная лодка». И эта лодка последние 4 сезона плавала по очень большой площади. Ниже представлены все оборонительные действия Фирмино, разбитые по зонам.

В чемпионском сезоне-2019/20 Фирмино стал лучшим по возвратам владения в финальной трети среди всех игроков АПЛ.

А вот так выглядит карта всех оборонительных действий того сезона, включая давления на игрока с мячом (на карте – в виде стрелочек). Фирмино проделывал титанический труд: в самой интенсивной команде Европы он выполнял, вероятно, самый большой объем беговой работы. «Если мы теряем мяч, он идет его обирать. Если он проигрывает борьбу, он вступает в нее снова. Это мотор нашей команды», – отмечал Клопп.

Его черновая работа стабильно помогала «Ливерпулю» возвращать мяч и цеплять очки. Выдающийся объем оборонительных действий отмечали даже защитники – например, Эндрю Робертсон:

«Люди скажут, что есть нападающие лучше, но то, что делает Бобби, очень важно для нашей команды. Он – наша первая линия обороны, он отбирает мяч в полузащите, а затем поднимается и забивает голы или делает передачи. Без него мы бы пропали. Он игрок мирового класса».

Немаловажный индикатор, подчеркивающий величие: за шесть последних сезонов у Фирмино 162 фола в АПЛ и только пять желтых карточек за грубую игру (остальные – за празднования голов). Если и фолить, то только как Бобби – незаметно и мягко, чтобы выиграть команде время для перестроения.

Потерял место в старте не только из-за спада в реализации – изменился весь «Ливерпуль», а главные качества Фирмино оказались нужны только в определенных матчах

В семи из восьми сезонов за «Ливерпуль» Фирмино выбивал минимум десять голов – и только в одном 9. У Бобби даже был выдающийся сезон-2017/18 с 27 мячами, но главная ассоциация с бразильцем в последние годы – транжира.

Критика уместна: сезоны-2019/22 Фирмино заканчивал с отрицательной разницей «забитые голы минус ожидаемые». Такая затяжная регрессия для форварда топ-клуба непозволительна. В том числе из-за этого он уступил конкуренцию приобретенному в рассрочку (о многом говорит, правда?) Диогу Жоте, а затем и Дарвину Нуньесу.

Спаду Фирмино в завершении атак трудно найти единственное объяснение. Реализация – неподконтрольная вещь, ее даже не купить. Но грусть в том, что Бобби потерял место в старте не только из-за этого.

Базовый маневр бразильца в эпоху Клоппа – опуститься в опорную зону соперника для продвижения и обострить передачей на ход. С каждым годом таким моментов было все меньше, косвенное подтверждение – снижение его передач под удар.

Дело в трансформации всего «Ливерпуля»: после сезона-2018/19, когда Клопп и Лейндерс подняли фулбеков в атаку, созидание Фирмино ограничилось.

Аналитический отдел доказал тренерскому штабу, что переводы крайних защитников сильно улучшают владение команды и облегчают продвижение к воротам. С тех пор главными плеймейкерами Клоппа стали Трент и Робертсон.

Связь между поднятием фулбеков вперед и спадом Фирмино подтверждают цифры: раньше «Ливерпуль» чаще атаковал через центр, а теперь зона, из которой Фирмино обострял, задействуется меньше. Значимость Роберто в построении атак снизилась, но бразилец все еще был незаменим в некоторых аспектах.

Во-первых, постоянное движение без мяча. Фирмино выдавал колоссальные объемы беговой работы, предлагая варианты для паса: и опускался в опорную соперника, и вбегал в штрафную. В сезоне-2020/21 он делал это в исторических масштабах, отрыв от второго места – 182 рывка.

Во-вторых, в развитии атак против плотных оборонительных блоков. В последние сезоны, когда «Ливерпуль» не мог продвинуться к воротам из-за плотности в центре поля, Клопп периодически выпускал Фирмино на более отдаленных от ворот позициях: под нападающим или даже восьмеркой.

Бобби решал проблемы не самой креативной полузащиты «Ливерпуля», особенно когда не было Тиаго. Но место в составе так и не вернул – Клопп купил Диаса и Нуньеса, а Жоту использовал в центре.

Также Фирмино выходил в старте на топ-матчи, когда «Ливерпулю» было необходимо запрессинговать соперника – в этом Роберто по-прежнему нет равных.

Последний сезон Бобби в «Ливерпуле» складывался печально: бразилец дважды вылетал из-за травм (суммарно пропустил 3 месяца) и реже попадал в старт. Но за 1200 минут забил 11 мячей (при xG 8,1) и отдал 4 ассиста, перевернув игру в 5 матчах. В 37-м и 38-м турах Фирмино забивал по голу, спасая «Ливерпулю» бесценные очки для Лиги чемпионов. Не помогло, зато сделало прощание с клубом красивым.

Фирмино заслужил попасть в Зал славы АПЛ. Таких как он не существует

Деннис Бергкамп отмечал: «Цифры результативности Фирмино не отражают справедливость». Пока Салах и Мане били рекорды, за Фирмино было тревожно: когда он уйдет, запомнят ли его по достоинству?

Сейчас таким мыслям родиться трудно: продвинутая статистика подсвечивает величие Бобби через какие угодно по яркости призмы. Он блистал долгие 8 лет. Он блистал, даже когда Клопп еще носил очки и не отбелил зубы – а ведь это было в другой жизни.

Фирмино помогал забивать Старриджу, Коутиньо и Лаллане, потом – Мане и Салаху, потом – Нуньесу, Диасу и Гакпо. Это три разные жизни.

А еще забивал сам (напомню, 111 раз) и исполнял неповторимые празднования: его харизма, сверкающая улыбка и пластичные движения превращали даже рядовые матчи в карнавал.

А голы в стиле no look? Фирмино сделал это брендом и даже подписывал так новый контракт.

В ковидные времена Фирмино мог забить в одни ворота, а побежать праздновать к другим, потому что праздновал в том числе для болельщиков. Те благодарили его именной песней – однозначно лучшей в команде. Ван Дейк, Гомес, Мане, Робертсон, Конате и Салах признавались, что хотели бы такую про себя. Но фанаты сделали лучшую для Бобби.

Игрок, олицетворяющий эпоху Клоппа в клубе, пришел в команду еще до него. И как в юности, работал чуть ли не больше всех, оставаясь скромным. Он красил волосы в красный, но не разгуливал по клубам и продолжал выполнять незаметную работу на поле, помогая другим.

Футболиста, похожего на Бобби Фирмино, трудно найти не только в Англии, но и за ее пределами. Умной игрой, зажигающими трибуны празднованиями и тихой жизнью он не просто помог «Ливерпулю» пересобраться в топ-клуб – он в том числе вернул величие Англии в еврокубках еще до побед «Сити» и «Челси» в 2020-х: финал Лиги Европы, 3 финала Лиги чемпионов, медаль победителя и статус лучшего бомбардира ЛЧ-2017/18. Это ли не претендент на попадание в Зал славы АПЛ?

Рядом с «Энфилдом» стоит памятник Биллу Шенкли с надписью: «Он делал людей счастливыми».

Есть уверенность, что Бобби Фирмино тоже делал людей счастливыми.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Michael Regan, Jan Huebner/Bongarts