8 комментариев

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Лучше всех в Англии бьет пенальти.

В сезоне-2022/23 Эрлинг Холанд творит историю: форвард «Ман Сити» наколотил уже 27 мячей – больше, чем обладатели четырех последних «Золотых бутс» лиги.

На фоне такой звезды легко не заметить менее яркую, но с каждым годом растущую и не менее интересную.

Полтора года назад «Брентфорд» с трудом попал в АПЛ, а в 2023-м уверенно идет на девятом месте. Это клуб с множеством героев, главный из которых – форвард Айвен Тоуни. В этом сезоне он забил 14 голов за 21 матч и мог бы поспорить даже за приз игроку года, если бы не обстоятельства. И речь не только о звездных конкурентах.

Скорее всего, Тоуни не доиграет чемпионат до конца: в ноябре 2022-го Футбольная ассоциация Англии выдвинула Айвену обвинения в 232 нарушениях регламента о ставках, а в декабре обнаружила еще 30 таких инцидентов – все в период с 25 февраля 2017 года (Айвен тогда был арендован «Сканторпом») по 23 января 2021-го (уже в цветах «Брентфорда»).

Тоуни признал вину (но не по всем случаям), следующий ход за чиновниками. Продолжительный бан выглядит неизбежным сценарием. По оценке Sky Sports, это может быть 6-месячная дисквалификация. Вердикт, вероятно, узнаем в апреле.

Этот текст поможет понять, как много может потерять не только «Брентфорд», но и вся лига.

Тоуни пробрался на взрослый уровень сквозь кучу испытаний и рекордами дотащил клуб до АПЛ

В футбольную школу Тоуни попал удивительно поздно: лишь в 14 его взяли в академию «Лестера». Играл там почти два года, пока перед одной из тренировок не узнал от экипировщика, что его не хотят видеть в команде.

«К 16 годам клубы определяются, кого оставлять в академии, а кого нет. Я шел на поле в одиночестве, и тут китмен (экипировщик) спрашивает:

– Что ты тут делаешь?

– А?

– Не был на собрании? То есть ты не знаешь?

Я сразу все понял, но точно не ожидал услышать это от экипировщика», – вспоминал Тоуни в интервью Total Media в 2021-м.

Айвен опустил руки и не знал, что делать. По его словам, кроме в футбола, он ничего не умел, поэтому позвонил в «Нортхэмптон», игравший в Лиге 2 (4-й дивизион английского футбола):

«Во время одной из игр на меня обратили внимание тренеры «Нортхэмптона» – стучались к нашим и даже каким-то образом достали телефоны моей семьи. Тогда я отказал им, потому что считал это уровнем ниже».

Милосердные ребята из «Нортхэмптона» приняли Тоуни, и в первом сезоне он 13 раз появился на поле – забил 3 гола и внес вклад в сохранение прописки в Лиге 2.

Когда в следующем году Айвен наколотил 8, его купил «Ньюкасл» – и начались бесконечные аренды.

«В аренде к молодому игроку относятся по-другому. Тренеры думают: «Он здесь проездом, скоро уедет, поэтому с ним можно не возиться». Иногда мне даже не давали установки, не говорили, что я должен делать на поле», – грустил Тоуни.

За 4 года он сменил 7 клубов, пошумел в «Питерборо», забив 40 за два сезона в Лиге 1, и получил приглашение от «Брентфорда». Аналитики лондонцев были уверены, что Тоуни идеально подходит им.

После рекордного трансферного окна и продаж на 60 миллионов евро летом 2020-го, «Брентфорд» потратил всего 7 млн, 5 из которых на Тоуни. Однако подписание затянулось – о напряженном процессе главный тренер Томас Франк вспоминал на ютуб-канале The Coaches Voice в 2021-м:

«Нам нужен был форвард, и мы договорились о встрече с Айвеном. Я рассказал ему, как мы играем, что делает наш центральный нападающий – показал, что его качества идеально накладываются на нашу тактику: стиль открываний в штрафную, игра в подыгрыше и возможности в прессинге. Однако он все еще сомневался.

Дедлайны поджимали, а ответа не было. На каникулах в Дании, в доме сестры, я отошел позвонить:

«Айвен, я не понимаю. Возможно, другие клубы тоже заинтересованы в тебе, но я уже объяснял: если ты выбираешь нас, гарантирую: ты забьешь 25 мячей в сезоне. Наш стиль игры, твои качества – я уверен, что все сойдется».

Тоуни приехал, но забил не 25, а 33 (обновил рекорд лиги), став третьим форвардом «Брентфорда» за три сезона, который перепрыгнул отметку в 25 голов в Чемпионшипе – уникальное достижение скаутского отдела.

До Айвена «Брентфорд» подписывал Нила Мопе и Олли Уоткинса: каждый по-своему хорош, но Тоуни собрал лучшие качества предшественников и дополнил своими.

Со стороны Мопе – игра в подыгрыше, эффектные и не менее эффективные пятки в одно касание. От Уоткинса – движение без мяча, умение постоянно находиться в конфликтной зоне (когда 2 и более футболистов соперника передают игрока между собой) и своевременные молниеносные рывки.

До Тоуни «Брентфорд» был креативнее в атаке, косвенное подтверждение – пицца-чарт от StatsBomb, на котором видно, как хорош «Брентфорд»-2019 относительно Чемпионшипа в позиционных атаках (Deep Completions – передачи в радиус 20 метров от ворот соперника, Through Passes – успешные передачи за спину защитникам).

После ухода Саида Бенрахма в «Вест Хэм» рисунок игры немного изменился: атаки слегка потеряли в креативе, но эффективность осталась на прежнем уровне (снова забили больше всех). Заслуги Тоуни трудно переоценить: 33 мяча и 10 ассистов в дебютном сезоне-2020/21.

«Брентфорд» по-прежнему много владел мячом (запомните этот момент), но устраивал вихревые атаки, что не очень свойственно командам с большой долей владения – Тоуни сильно облегчал задачу.

А эта картинка рассказывает о стиле команд: по горизонтали отслеживаются передачи за одно владение, по вертикали – скорость атак.

Источник: Theanalyst.com

Часто мяч доводился до фланга, из 14-й зоны перед штрафной вбегают три игрока (забирают внимание оппонентов от Тоуни), растягивают оборону, а дальше следует подача на Айвена.

За счет грамотного использования габаритов Тоуни двигает соперников как мебель и забирает верх. Чтение траектории полета мяча у Тоуни на каком-то космическом уровне. Такому не научить.

За счет этого навыка он много вколачивает с воздуха как головой, так и ногами. Здесь Янельт просто вынес мяч куда подальше – но Тоуни молниеносно среагировал, увидел кипера и идеально протолкнул мяч с отскоком от газона.

Тоуни сделал «Брентфорд» самой забивной командой, оформив путевку в АПЛ в драматичном плей-офф – в полуфинале Айвен забил «Борнмуту», начав камбэк, а в финале против «Суонси» вколотил решающий пенальти. Насколько драматичен был выход лондонцев в Премьер-лигу, можно понять по костюму владельца клуба.

Тоуни идет на рекорд АПЛ по забитым пенальти без промахов. Секрет – железная уверенность в отработанной технике

За карьеру Айвен исполнил 24 пенальти. Единственный промах – в 2018-м за «Питерборо», но тогда Тоуни бил совсем по-другому. Спортивный психолог Гейр Йордет, разбирая его технику, красиво подытожил: «Не он решает, куда пойдет удар, а вратарь».

Что это значит?

• Первое, что делает Айвен – забирает мяч и изолируется от соперников, проводя сеанс самоуспокоения. Иногда его охраняют партнеры.

«Вратарь пытается заболтать, каждый хочет залезть в голову, но я просто успокаиваюсь и думаю о других вещах. Представляю себя на пляже с коктейлем», – рассказывает Тоуни.

• После свистка ждет не меньше 4 секунд – это нужно для нормализации дыхания и парасимпатической нервной системы (восстанавливает силы и запасает энергию). Пара вдохов-выходов – и он готов.

• Короткий разбег и остановка за шаг до удара: глаза полностью на вратаре, бьет не глядя, на инстинктах (помните про чувство мяча, да?). Про ориентиры, выдающие направление движения кипера, никто не говорит. Вероятно, это плечи – по ногам предсказать сложно, а вот какое опускается плечо, заметно сразу. Догадка соотносится с высотой взгляда Тоуни.

Нога Айвена выворачивается как у куклы, поэтому попадает он в самые углы, обычно верхние.

За полтора сезона в АПЛ у Тоуни ни одного промаха и серия из 9 реализованных пенальти – сравнялся с Димитаром Бербатовым, впереди из безупречных пенальтистов только Яя Туре (11/11).

Причем Тоуни неплохо и сам зарабатывает пенальти: 12 за последние 4 сезона. Любопытно, что все они влияли на результат: либо победные и закрепляющие (с отрывом +1 в счете), либо в концовке. При этом за время в АПЛ Тоуни пойман на симуляции лишь однажды.

Кстати, в этом сезоне Айвен бьет не только с пенальти. «Брентфорд» традиционно задействует большую часть штрафных для розыгрышей, однако ближние (17-20 метров от ворот) используются для прямых ударов. Тоуни делит их с Мбемо и Йенсеном, у Айвена уже есть гол.

Полтора года назад о Тоуни почти никто не знал, сейчас их связка с Мбемо — одна из самых ярких в Англии

Забивает Айвен, конечно, не только с пенальти: за 54 матча в АПЛ у него 26 голов. За половину сезона-2022/23 настрелял уже больше (14), чем за прошлый (12). Если взять долю голов команды, забитых лучшим бомбардиром, Тоуни окажется на одном уровне с Холандом и Кейном.

Источник: FBref.com

Отличие Тоуни от двух мегамонстров в том, что полтора года назад его знали только следящие за Чемпионшипом.

Два самых важных партнера для Тоуни – кипер Давид Райя и форвард Бриан Мбемо. Райя – один из лучших пасующих вратарей лиги, поэтому тренеры могут задать конечную точку передачи в любой зоне.

Чаще это левый полуфланг на уровне центрального круга. Именно туда Давид направляет большую часть лонгболлов последние два сезона. Для сокращения объема текста используем данные прошлого сезона, в этом тенденции сохраняются.

Распределение передач Давида Райи в сезоне-2021/22

Картинка показывает, в какие зоны игрок делает передачи. Источник: телеграм-бот xGLabBot

Это бьется с картой передач Тоуни: часто пасует из зоны, куда заряжает Райя.

Распределение передач Айвена Тоуни в сезоне-2021/22

Хороший пример – из игры с «Ливерпулем» в сезоне-2021/22. Райя страхует линию защиты и лонгболлом находит Тоуни, который выигрывает верх у Матипа и выводит Мбемо на Алиссона.

Выходы длинными – полноценное оружие «Брентфорда», так лондонцы бьют по уязвимым местам соперников. Для Райи вообще не проблема направить точно в зону, а для Тоуни не проблема прочитать траекторию мяча и забрать верх (каждый второй, что очень круто).

Тут «Вулверхэмптон» вышел с тройкой сзади, где очевидное слабое место – Килмен, именно его зону весь матч атаковал «Брентфорд».

Райя отправляет длинную в левый полуфланг, Килмен выдвигается на Тоуни, но Айвен ставит спину и отрывается на голевую атаку.

А вот один из свежих (против «Лидса» – самой интенсивной прессинг-команды АПЛ): Райя находит Тоуни в зоне Льоренте (ненадежного и медленного игрока ротации), Айвен скидывает вперед на Мбемо – и опасный момент готов.

Особенно ярко связка Райя-Тоуни блистала в первом сезоне в АПЛ, когда соперники только знакомились с «Брентфордом». Во втором сезоне огрызаться и создавать опасные моменты получается реже, зато выходить из-под прессинга – регулярно.

Не менее важную роль имеет сыгранность связки Мбемо-Тоуни: в этом ее даже можно сравнить с Кейном и Соном. Базовый принцип: Тоуни – ориентир, создающий пространство и обладающий навыками как созидания, так и завершения; Мбемо – реактивный помощник, заполняющий зоны и открывающийся под Тоуни.

«Я знаю, как играет Бриан. Понимаю, как нужно ему пасовать. А он в свою очередь прекрасно понимает, как следует открыться в той или иной ситуации, когда мяч у меня. У нас отличная ментальная связь», – рассказывал Тоуни клубному ТВ годом ранее.

Рассмотрим на примерах.

После отбора «Брентфорда» на чужой половине Мбемо уходит подальше от Тоуни, создавая ширину. Идет передача на Айвена, который до приема просканировал пространство справа от себя (повернул голову вправо, а Мбемо был слева) и пропустил мяч для Бриана, открывающегося в слепой зоне.

То есть Айвен сообразил, вероятно, следующим образом: «Я не вижу Мбемо в зоне №1 – значит, он в зоне №2». И это не единичный случай – Тоуни достаточно полувзгляда, чтобы найти партнера по атаке.

Аут «Брентфорда»: мяч летит на Тоуни, и Айвен касанием отправляет Мбемо на вратаря.

Такой идеальный пас Тоуни не сюрприз, с момента прихода в «Брентфорд» Айвен – лучший в команде как по ожидаемым, так и по реальным ассистам.

Соперники осознают, что главная голевая опасность – Тоуни, поэтому закрывают его в несколько человек. Если бы не классное видение поля и широкий диапазон передач Айвена, «Брентфод» не забрался бы так высоко.

Тут защитник не видит вариантов для паса. Но врывается Тоуни и точно скидывает пяткой, сбрасывая оппонента. А следующим пасом находит Мбемо – красиво даже со скриншота.

Здесь Мбемо и Тоуни в меньшинстве контратакуют «Юнайтед». Идет передача на Тоуни, но он пропускает мяч для улучшения позиции и одним касанием вырезает левой на Мбемо.

Почти весь эпизод Мбемо был вне поля зрения Тоуни, Айвен нашел партнера менее чем за секунду и выкатил так, чтобы Бриан набрал скорость, а Де Хеа побоялся выходить.

Напоследок лучший пример. Тоуни обрабатывает верховой мяч и поднимает голову, замирая на секунду и понимая, что впереди – никого. За спиной Айвена несется Мбемо. Тоуни разворачивается вокруг своей оси и тончайше катит с левой, выводя партнера на идеальную позицию.

Тоуни – нераскрученный аналог Кейна. В чем-то Айвен даже эффективнее

«Брентфорд» проводит большую часть матчей без мяча. В этом сезоне – команда третья с конца по владению (43,3%), хотя в Чемпионшипе при этом же тренере были стабильно в тройке лучших.

Даже андерогам хочется контролировать мяч. Все дорожат им, но не у всех выходит – «Брентфорд» спасает Тоуни. Айвен часто оказывается единственным игроком на чужой половине и распознает ситуации, в которых следует придержать мяч, а не отыгрываться с партнером.

Еще важнее, что он делает это не только укрыванием корпусом, но и дриблингом. Несмотря на неактивную работу плечами, Айвен удивляет работой ног. Тоуни – возможно, самый техничный среди высоких форвардов Премьер-лиги.

Обработал мяч разворотом, не отрывая его от ноги, исполнил ла-крокету и ушел от лесоруба из «Бернли».

Никита Кучеров часто выдает такое в хоккее, но в футболе, кажется, этого не делал никто: отдал за спину на Мбемо, чиркнув мяч в воздухе и опустив его на землю.

Завершение – то, ради чего мы здесь собрались. Айвен взобрался на третью строчку лучших бомбардиров Премьер-лиги в сезоне-2022/23, играя в команде из боттом-3 по владению.

Реализацию традиционно оценивают по разнице реальных и ожидаемых голов, однако корректнее рассматривать комплексно. Разница ожидаемых и реальных забитых с игры у Тоуни составляет +0,7; то есть Айвен реализует больше ожидаемого (что круто), но не так много. Здесь и может возникнуть заблуждение.

Возьмем топ-10 лучших бомбардиров АПЛ и увидим, что Айвену нужно меньше 5 ударов на гол. Среди форвардов (важно отметить, потому что вингеры чаще получают моменты с меньшим числом оппонентов) меньше попыток нужно только Холанду.

Тоуни, играя в команде с недостатком опасных моментов, творит чудеса. В любом другом чемпионате он бы боролся за «Золотую бутсу», но в Англии мешает «Сити».

Источник: FBref.com

Можно возразить, что много голов с пенальти (4). Что ж, давайте взглянем на карты ударов лучших форвардов лиги с игры (все карты – Understat.com).

Чем больше кружок, тем опаснее момент.

Холанд часто замыкает с близкой дистанции (2-6 метров от ворот), потому что моменты ему подают на блюдечке – это во многом заслуга Пепа. Причем бросается в глаза нескромное количество больших красных (ударов мимо ворот) кружочков. То есть Эрлинг нередко мажет из убойных позиций.

Кейн не промахивается с близких дистанций, но достаточно много бьет с 11-20 метров, причем почти ничего оттуда не забивает.

Карта Тоуни не богата моментами, но в то же время шикарна.

• У Айвена достаточно много больших кружочков в более дальних позициях (5-10 метров от ворот) и почти нет ударов прямо у ворот, то есть он находит опасные моменты в изначально более сложных зонах, где рядом больше игроков защиты;

• Равномерное распределение флангов: у Харри и Эрлинга заметен перекос в зону сильной ноги, а вот Тоуни смело бьет с обеих сторон и даже чуть-чуть больше со слабого фланга:

В отличие от Холанда и Кейна, Тоуни не может похвастаться частыми ситуациями на свободном пространстве без опеки – ему больше приходится бороться за удар. Во многом потому, что для использования свободного пространства есть Бриан Мбемо. Тоуни не очень хорош на длинных дистанциях, но молниеносно выиграть стартовые метры или подвинуть соперника – это про него.

Вот здесь Тоуни обрабатывает неудобный верховой пас от Рико Генри, отталкивает оппонента и вбивает мяч в сетку.

Ставит корпус, отклеивается и завершает.

Умение Тоуни долго находиться в слепой зоне подчеркивает, что он не просто силовой нападающий. Обратите внимание на синхронность движений Джошуа Дасилвы и Тоуни.

1 – Тоуни двигается в центр, чтобы быть в поле зрения Гюндогана

2 – Дасилва идет в обыгрыш, а Тоуни за спину Гюндогану

3 – Дасилва замахивается, и Тоуни резко стартует, оформляя «Сити» второе поражение в сезоне:

Удар с правой – вероятно, главный козырь Тоуни.

С лету прикладывает так же точно.

Одно из главных качеств форварда – быть уверенным в себе, в противном случае забивать он будет не так часто. Еще важнее – находить оптимум между самоуверенностью и эгоизмом.

Со стороны баланс ментальных качеств кажется нормальным. Например, Тоуни регулярно выходит на вторые таймы первым, обгоняя капитана и вратаря (вероятно, для самооценки, хоть это всего лишь предположение), но в то же время готов уставшим пробежать половину поля, чтобы передать не свою капитанскую повязку.

Или вот: первом туре сезона Джош Дасилва спас команде очки шикарным попаданием в девятку из-за пределов штрафной. Побежал к своим болельщикам, но партнеры примчали так быстро, что Джош не успел отпраздновать и утонул в объятиях.

Тоуни обратил внимание, вытянул Дасилву и силой заставил скромного партнера пойти к фанатам и насладиться овациями, которые он так редко получает.

После вызова в сборную Англии Тоуни обвинили в игноре Ямайки. Но на ЧМ он не поехал

В сентябре 2022-го Тоуни прилетел первый вызов в сборную Англии – и форварду тут же припомнили историю из весны 2021-го, когда Ямайка звала его на товарищеские матчи.

Тогда Тоуни отклонил вызов, сославшись на важнейшие матчи за «Брентфорд»: «Я отказал им, потому что был сосредоточен на плей-офф – это большая глава в моей карьере. Хотел сконцентрироваться на попадании в Премьер-лигу.

Я действительно был воодушевлен возможностью играть в Премьер-лиге, о которой мечтают все, а потом почувствовал, что мои шансы играть за сборную Англии становятся все больше и больше, поэтому посчитал необходимым ухватиться за нее обеими руками».

После таких слов Айвена легко записать в карьеристы, однако важно понимать: он родился в Англии, в Нортхэмптоне. С Ямайкой его связывает мать Лиза, все детство и юность Тоуни провел в Англии.

И еще: Айвен никак не подставил Ямайку. С января по середину июля 2021-го сборная Ямайки сыграла всего три матча, все – товарищеские.

Итак, фиксируем: Тоуни сфокусировался на клубе, вышел с ним в Премьер-лигу и провел достойный дебютный сезон в АПЛ (13 место), забил 12 голов и осенью 2022-го впервые надел футболку сборной Англии – на матчи Лиги Наций.

К 10 ноября 2022-го, дню объявления заявки англичан на ЧМ в Катаре, Тоуни забил 8 голов и отдал 2 ассиста – но в сборную так и не попал.

Через 5 дней медиа прогремели заголовками о ставках – Саутгейт уверял, что дело совсем не в этом:

«Мы подумали, что Каллум Уилсон в превосходной форме, он провел с нами больше времени, в том числе на поле, поэтому мы лучшего его знаем».

То есть в 2022-м году главный тренер топ-сборной, обладая временем и всеми доступными ресурсами для поиска и анализа футболистов, выбирает игроков по принципу «Мы лучше его знаем»?

Статус Кейна как главного игрока сборной очевиден – Харри дает команде очень много опций и обладает классом, чтобы решать неочевидные моменты. Саутгейту стоило обдумать план замены Кейна в случае травмы или дисквалификации, а вариантов не так уж много:

• Доминик Кэлверт-Льюин – игрок другого типа, травмирован

• Патрик Бэмфорд – игрок схожего типа, травмирован

• Олли Уоткинс – игрок другого типа, неспособный так же качественно опускаться, строить атаки и завершать в воздухе

• Каллум Уилсон – 30-летний игрок, которого замучали травмы (2 раза кресты, 8 раз подколенное сухожилие, и это не все) и который за два последних сезона пропустил 34 матча; не способен давать сопоставимый объем беговой и прессинг-работы

• Айвен Тоуни – здоровый и максимально приближенный по качествам 26-летний форвард, способный делать все то же самое, что и Кейн

Тем не менее, Саутгейт поехал на ЧМ всего с одной заменой на важнейшую позицию – Каллумом Уилсоном. С его травматичностью Англия могла потерять второго форварда даже на тренировке.

Немаловажный аргумент в пользу выбора Тоуни – пенальти. И на ЧМ-2018, и на Евро-2020 Англия не обходилась без серии одиннадцатиметровых.

Иронично, что именно из-за незабитого Кейном пенальти на 84 минуте Англия не спаслась в Катаре. А Тоуни дублем свалил «Ман Сити» (2:1) в первой же игре после того, как узнал о заявке Саутгейта, и передал ему привет празднованием.

***

Контракт Тоуни с «Брентфордом» истекает в июне 2025-го. Скромные для Премьер-лиги ресурсы клуба вряд ли дают Айвену надежду, что он дотянет команду до трофея. А вспоминая, насколько тернистым был путь Тоуни, все-таки хочется увидеть его на более высоком уровне.

Учитывая объем вовлеченности в построение атак, качество игры в подыгрыше и прессинге, умение завершать любые типы передач, следующей ступенькой для Тоуни легко может стать большой клуб.

Но пока впереди – неприятные последствия истории со ставками.

Фото: REUTERS/Tony Obrien; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Naomi Baker, Richard Heathcote, Pete Norton, George Wood