Как почти наверняка забить пенальти? Зачем перед ударом глубоко дышать и смотреть по сторонам? Объясняет спортивный психолог

Команда может помочь бьющему.

За последние десять лет в мировом футболе исполнили более сотни тысяч пенальти, 75% мячей влетели в сетку (данные InStat).

Любое указание на точку со стороны судьи всегда воспринимается положительно. «Это ведь почти гол!» – думают и зрители, и футболисты. Так почему до сих пор игроки промахиваются, ворота ведь такие большие? По-моему, любой бы забил. Даже моя бабушка.

Но реализовать пенальти сложнее, чем кажется. По мячу бьют люди, а людям свойственно волноваться. В наше время из-за соцсетей давление на спортсменов только возросло. Кибербуллинг дошел до того, что клубы нанимают узкопрофильных психологов, чтобы они учили игроков справляться с давлением: на днях «Ливерпуль» стал первым, кто официально объявил о таком подписании.

Почему игроки промахиваются? Есть несколько закономерностей

Давайте детальней погрузимся в то, что не всегда можно увидеть через телевизор. Взгляните на картинку: что произошло дальше?

Многие ответят, что Рэшфорд не забьет пенальти, и окажутся правы. Но помните ли вы, сколько Маркус простоял на месте после свистка судьи? 11 секунд – столько потребовалось Рэшфорду, чтобы подготовиться к удару.

На Евро-2020 до финала пробивали 28 пенальти. Исследования профессора спортивной психологии Геира Жордета показывают, разбегающиеся сразу после свистка чаще промахивались.

Такой тренд характерен не только для этого Евро, турнир лишь подтвердил исторически сложившуюся зависимость как в клубном футболе, так и в турнирах сборных. Вот статистика с недавнего Кубка Африки.

Exactly the same pattern was observed in the African players: Players who took the longest time time after the whistle (3.5 sec or more), scored on 93% of their shots, while those who took the shortest time (less than 1 sec) scored on 57%. Composure & focus make a difference. 6/8 pic.twitter.com/Ys9cOHZYZA — Geir Jordet (@GeirJordet) 7 февраля 2022 г.

«Ожидание мучительно, поэтому игроки хотят как можно быстрее скинуть стресс и забить гол, однако, как показывает статистика, лучше подождать чуть больше», – говорит Жордет.

Но парадокс: в финале Евро все было наоборот – чаще забивали те, кто ждал меньше и начал разбегаться быстрее.

Как же так? «На самом деле, обе диаграммы подтверждают общий тезис: слишком мало – плохо, слишком много – тоже плохо. Среднее время у тех, кто забил как до финала, так и во время него: 2,55 секунды. Те, кто не забили в финале, после разрешения судьи ждали слишком долго: Белотти (7) и Рэшфорд (11) – самые длительные», – объясняет профессор.

Ранее за карьеру Маркус после свистка стоял в среднем 5,8 секунд перед тем, как начать разбегаться. В финале на него было колоссальное давление – вся страна ждет победы 55 лет, было необходимо использовать промах итальянцев и выходить вперед.

«Рэшфорд стоял слишком долго (вероятно, много сомневался), а время перед ударом нужно использовать максимально эффективно», – продолжает Жордет. «Давайте посмотрим, как делают это лучшие действующие пенальтисты Европы – Роберт Левандовски и Мохамед Салах».

Как делают топы?

Сразу после указания судьи на точку стоит забрать мяч и уйти с ним в сторону, желательно как можно дальше. Когда игрок забирает мяч в руки, это придает контроль над ситуацией. Почему важно отойти?

Практически всегда игроки соперника оспаривают решение судьи и нередко вступают в неприятный разговор с пенальтистом. Плюс зачастую подключается голкипер, который тоже давит на оппонента психологически.

«Левандовски практически всегда уходит с мячом в сторону – Салах пришел к этому только в текущем сезоне», – делится профессор. Отправной точкой стала встреча с «Миланом»: в первом тайме «Ливерпуль» заработал пенальти, и Салах снова, в привычной себе манере, сразу пошел к отметке.

Но Майк Меньян тоже двинулся к точке и вступил в диалог с Салахом, говоря тому, очевидно, не самые приятные вещи. В результате форвард не реализовал пенальти, прервав трехлетнюю серию из 16 забитых. Сейчас Салах забирает мяч и сразу уходит подальше от котла гнева.

«Большинство штатных пенальтистов предпочитают не смотреть на вратаря – Левандовски и Салах не исключение». Для разбега они отходят либо спиной к голкиперу, либо намертво уткнув взгляд в землю, а когда все же поднимают глаза в сторону ворот – смотрят на цель, а не ищут лицо оппонента. Зрительный контакт играет большую роль.

За карьеру у Левандовского было две техники исполнения одиннадцатиметровых: без паузы на последнем шаге и с ней. Роберт пришел ко второй технике после переезда в Мюнхен, но интересно другое – он никогда не смотрел в глаза голкипера.

«Это не какой-то ритуал. Просто я знаю, что если сделаю это, то мне будет гораздо легче. У меня много таких небольших секретов. Пенальти – это психологическая игра. Нужно обладать сильной ментальностью, чтобы сохранять спокойствие», – рассказывал Роберт.

Здесь Левандовски за пять секунд пять раз обернулся в разные стороны.

Однако самое важное – глубоко дышать. Операторы трансляций всегда берут крупным планом игроков на точке, поэтому можно обратить внимание, как серьезно игроки относятся к дыханию: выдох говорит обо всем.

«Глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, работа которой направлена на замедление тела и снижение стресса. Как правило, на это уходит около 20 секунд. Лучшие игроки начинают дышать глубоко еще до того, как поставили мяч на точку (даже во время отхода от нее – присмотритесь), чтобы к свистку судьи быть уже готовыми и сделать последние вдох и выдох, на это как раз нужно 2-3 секунды», – рассказывает профессор.

Картина с бьющими немного прояснилась – теперь надо понять, как ведут себя вратари

Основных методов подготовки к пенальти со стороны бьющих не так много. Базовых вещей – всего несколько, в основном все индивидуально для каждого игрока. Гораздо больше приемов подготовки к пенальти можно наблюдать у голкиперов.

Визуальная дестабилизация оппонента играет неимоверно большую роль. Исследования профессора Жордета показывают, что благодаря отвлекающим движениям вратари способны снизить вероятность гола до 10%.

«Визуальное отвлечение бьющего – один из старейших методов повысить шансы на успех, автором самого узнаваемого движения является Брюс Гроббелар», – вспоминает профессор.

В послематчевой серии финала Кубка чемпионов-1984 кипер «Ливерпуля» перед ударом итальянца Франческо Грациани исполнил те самые «ноги-спагетти» (а до этого демонстративно грыз сетку, словно это традиционное итальянское блюдо). Гроббелаар стал героем серии пенальти, заставив двух игроков «Ромы» ошибиться.

Впоследствии вратари стали чаще применять подобную технику, чтобы смутить бьющего. Вот несколько мастеров.

Ежи Дудек: король танцев на линии, в 2005-м он отказался от педантичных советов Бенитеса (поляк должен был просто прыгать в заранее подготовленные углы, на каждого игрока «Милана» у Рафы было досье, которое он составлял вручную) и следовал интуиции, комбинируя это с эффектными отвлекающими движениями – в результате помог «Ливерпулю» взять трофей.

Тим Крул – любитель провести полноценную разминку перед ударом и иногда отбить кулачок бьющему. А перед решающим ударом костариканцев на ЧМ-2014 Тим 12 раз прыгал на месте, буквально ломая руками перекладину. Итог той серии помнят все.

Эверсон Маркес и вовсе вставал на колено, развернувшись спиной к бьющему. На такое точно решится не каждый.

Вряд ли голкиперы перестанут использовать этот прием, потому что он стабильно приносит пользу, пусть иногда смотрится нелепо. Однако эффектные примеры есть и в наши дни.

Когда игрок видит, что вратарь обладает большими габаритами, это заставляет его целиться как можно ближе к углу, что повышает вероятность промаха. В недавней встрече против «МЮ» голкипер «Мидлсбро» Джо Ламли перед ударом демонстративно подпрыгнул и коснулся плечами перекладины, показав тем самым свой длинный прыжок.

Ламли выждал момент, когда Криштиану поднимет голову – Роналду увидел прыжок и изменился в лице. Итог: португалец целился в самый угол и промазал. Это не свойственно для Роналду: даже если он не забивает, то всегда попадает в створ.

Вратари часто подходят к точке перед ударом – техника физической конфронтации. Можно провести аналогию с животным миром: голкипер хочет показать, что это его дом, и он здесь главный.

Тут многое зависит от мастерства кипера, одними из лучших в этом деле были Рикарду, Ван Брекелен и Крул. Эти ребята любили прогуляться до точки, чтобы устроить фэйс-ту-фэйс с оппонентом; особенно Тим Крул, за ним судьи следили очень пристально и впоследствии серьезно ограничивали его свободу.

«Зачастую физическая конфронтация не заканчивается молча: еще один прием, который используют вратари – вербальная конфронтация», – объясняет Жордет. Большинство киперов не упустят сказать что-то неприятное в сторону пенальтиста. В современном футболе трудно найти человека, который делает это эффективнее Эмилиано Мартинеса.

В полуфинале Копа Америка-2021 Мартинес стал героем серии пенальти, заставив колумбийцев ошибиться целых три раза. Вот так кипер прибивал Йерри Мину.

– Ты нервничаешь, да? Я знаю, что ты волнуешься. Я знаю, куда ты пробьешь.

– (Молча улыбается)

– Смотри и наблюдай, как я съем тебя. Запомни, сейчас я съем тебя.

Еще один пример, на этот раз из АПЛ – «Юнайтед» заработал право на одиннадцатиметровый в самой концовке матча, и когда стало понятно, что удар исполнит Бруну, Мартинес включился и задавил Фернандеша косвенным путем: [Обращается к Роналду] «Ты что, правда позволишь ему пробить?! Эй, пусть пробьет Роналду, потому что этот [показывает на Фернандеша] точно промажет!» Мартинес потащил очередной пенальти.

«Футболисты ненавидят мучительное ожидание перед ударом с точки. Некоторые вратари умеют получать из этого преимущество, мастером игры на нервах был Эдвин ван дер Сар: один из ярчайших примеров пришелся на серию пенальти в финале ЛЧ-2008», – рассказывает профессор.

Ван дер Сар специально положил полотенце как можно дальше от ворот, чтобы долго ходить за ним, растягивая время и оставляя пенальтистов «Челси» наедине со своими мыслями и сомнениями.

Однако в современном футболе судьи намного чаще следят за голкиперами, не позволяя многого из того, что делали вратари десять лет назад. Поэтому в наше время киперу помогают все полевые игроки. «Да, сейчас любой пенальти – это командная игра».

Как команда может помочь пенальтисту?

Есть несколько вариантов. Первый больше касается одиннадцатиметрового во время матча. Смысл в защите партнера от нападок и разговоров оппонентов; взгляните, как это происходит у разных топ-клубов.

«Хендерсон напоминает Салаху, чтобы тот отошел подальше от Мартинеса, а сам встает между вратарем и форвардом, чтобы обезопасить Салаха от зрительного контакта», – делится профессор. «Когда игроки «Виллы» заметили, что Мартинесу не удалось добраться до Салаха, они сами атаковали Мохамеда, но Робертсон и Фабиньо начеку – вся команда защищала одного игрока».

Переносимся в Манчестер: аналогичный пенальти, решающий судьбу матча, но посмотрите, как игроки «Юнайтед» оставили Бруну на съедение Мартинесу и остальным соперникам. Результат закономерен: Салах забил, в то время как Бруну оступился.

Игроки «Юнайтед» совсем не учатся на ошибках: подобная ситуация произошла и в матче с «Мидлсбро». Лишь рефери позаботился о Криштиану и попросил Ламли отойти.

Хороший пример командной работы продемонстрировал и «Ман Сити», а именно Рубен Диаш. «Сити» заработали право на одиннадцатиметровый, к точке подошел Рияд Марез.

Прошла почти половина игры, а «Сити» уперся в «Брентфорд» и никак не мог забить. Очевидно, забитый мяч в первом тайме мог серьезно облегчить жизнь команде Пепа. Однако голкипер Давид Райя забрал мяч и долго удерживал его, мотив понятен – погрузить Мареза в стресс еще больше, растянув момент пенальти.

Вступился капитан – Диаш выхватил мяч и отдал Марезу, алжирец уверенно исполнил с точки, а «Сити» не упустил преимущество и увез три очка.

Эталон командной работы над ударами с точки вчера показал «Челси». В финале клубного ЧМ на 115-й заработали право на пенальти. Счет 1-1, решающий эпизод матча, но на секунду перенесемся в прошлое.

В Бразилии «Палмейрас» известен частыми привозами пенальти, однако команда умеет с ними бороться: после свистка рефери они собирают армию вокруг бьющего, действуя тому на нервы.

«Челси» подготовился к этому. Во-первых, в конце основного времени при счете 1-1 выпустили Вернера – рыбака на пенальти (в прошлом сезоне заработал целых пять только в АПЛ). Когда реф указал на точку, Аспиликуэта быстро захватил мяч, став мишенью для игроков «Палмейрас».

Но Сесар был приманкой: во время просмотра видеоповтора он постоянно оглядывался на Хавертца, потому что именно Кай должен был исполнять. Оба показали прекрасное актерское мастерство.

Хаверц стоял на периферии и готовил себя к удару, в то время как Аспиликуэта собирал на себе весь гнев оппонентов. Только когда рефери выгнал гостей из штрафной, капитан передал руль Хаверцу. Кай реализовал удар, а «Челси» уехал с трофеем.

Пенальти во время матча – это сложный процесс, но нередко у команды остается время, чтобы исправить ошибку: либо на добивании, либо в следующих атаках. А вот в серии пенальти у каждого действительно всего один шанс.

Однако и здесь даже те, кто не участвуют непосредственно в исполнении пенальти, могут помочь команде победить. Разделим послематчевые удары на разные этапы.

До начала

Серия пенальти – еще больший стресс для игроков, чем классический единичный удар во время основного времени. Чтобы хоть немного снять давление, необходимо создать комфортные условия. Комфортные, в первую очередь, для бьющих игроков.

«Взгляните на командное собрание англичан и итальянцев перед, возможно, главными минутами в их жизни: первые выглядят более разрозненными и взволнованными, а капитан стоит на окраине; каждый думает о том, как бы ему не ошибиться».

Вторые же стоят очень плотно: каждый видит друг друга очень близко и понимает, что команда сплочена. Позитивное мышление во время пенальти серьезно помогает – еще вернемся к этому позже. К тому же, самые авторитетные люди у итальянцев (главный тренер и капитан) стоят в центре. Снова можно провести аналогию с животным миром: во время важных моментов вожаки стаи всегда на виду у соратников.

Во время ударов

Исследования профессора Жордета показывают, что около 80% футболистов, интенсивно празднующих забитые голы – игроки победившей команды. «Это явление можно описать не иначе как эмоциональное заражение».

Стоите вы в центре поля вместе с другими игроками или на бровке с персоналом, необходимо демонстративно праздновать забитые голы – это огромное давление на соперника. Давайте посмотрим на примеры из разных финалов.

Финал Лиги Европы-2021

Каждый игрок «Вильярреала» интенсивно празднует реализованный удар, поворачиваясь в сторону фанатов, затем к своей команде, а потом и к сопернику. Игроки «Юнайтед» ограничивались спокойным празднованием с прижатыми к телу руками.

11 из 11 игроков «Вильярреала» отмечают голы так, будто они уже выиграли — интенсивно, мощно, обеими руками. Празднования «Юнайтед» выглядят более интровертно: напряженные, почти невидимые, одной рукой.

Финал Евро-2020

Серия пенальти на «Уэмбли» стартовала с обоюдных попаданий, но если итальянцы праздновали всей командой и даже скамейкой, то гол Кейна на фоне салюта итальянцев выглядел выстрелом из хлопушки.

Бонуччи, переиграв Пикфорда, шел к партнерам с раскинутыми руками и яростным криком, в то время как голу Магуайра радовался только сам Магуайр.

Несмотря на количественное преимущество англичан на трибунах, итальянцы продолжали демонстративно радоваться успехам. «Складывалось ощущение, что финал проходил в Риме, а не в Лондоне», – говорит профессор.

Финал плей-офф МЛС-2021

Еще более яркий пример, на этот раз из Штатов. В послематчевой серии в финале футболисты «Нью-Йорк Сити» не скупились на эмоции после забитых голов товарищей по команде: постоянно выбегали за пределы центрального круга.

Судья даже сделал замечание за чрезмерное празднование.

Но даже после предупреждения игроки следовали плану и продолжали праздновать так, словно это был их последний матч. В результате «Нью-Йорк» забрал трофей.

Какие еще факторы могут влиять на успешность пенальти?

Существует мнение, что команда, получившая право на первый удар в послематчевой серии, побеждает в 60% случаев. Такой вывод сделал испанский экономист Игнасио Паласиос-Хуерта, исследовав 269 серий послематчевых.

Но на самом деле, преимущество первого удара не такое большое. InStat взял гораздо большую выборку – 10 лет и 2000 серий пенальти: результаты показали, что начинающие побеждают лишь в 51,5% случаев.

Обратный миф связан с формой вратарей: многие (в том числе и производители) даже не обращают внимания на цвет футболки голкипера, хотя это играет немалую роль.

Реже всего пропускают вратари в красной и желтой экипировках (54 и 69% соответственно), неудачными цветами считаются черный, синий, фиолетовый и, как ни странно, зеленый.

В команде должен быть штатный пенальтист. Как показывает практика, команды, имеющие штатного исполнителя ударов с точки, успешнее других. Дело, разумеется, в давлении, которое оказывается на игрока: когда футболист знает, что в случае промаха в следующий раз его заменит другой игрок, это только усиливает стресс.

За примерами далеко ходить не надо – в прошлом сезоне «Сити» постоянно менял исполнителей, итог – ужасные 63% точности. После возвращения Роналду из интервью игроков мы узнали, что два португальца будут поочередно подходить к точке: промахнулся – в конец очереди. В первой же попытке Бруну не реализовал пенальти. Недавно оступился и Криштиану, прервав серию из аж двух забитых (обычно Роналду хватает немного на большее время).

Выпускать полевых игроков под пенальти – тоже не лучшая идея, даже если это ваш штатный исполнитель. Особенно если у него и так мало игровых минут в текущем турнире.

Прошлой осенью «Вест Хэм» заработал право на пенальти в самой концовке дополнительного времени: удар решал исход встречи, поэтому Дэвид Мойес выпустил Марка Нобла – мастера исполнения одиннадцатиметровых. У Нобла на тот момент была серия из 12 забитых, но до этого выхода на замену всего семь игровых минут в сезоне.

Да, тренеру всегда виднее, кого выпускать на поле, но человеческий фактор трудно обойти – Нобл не забил. Аналогичная история случилась в финале Евро: Гарет Саутгейт на 120-й минуте выпустил в бой Санчо и Саку, которые до этого играли совсем мало; Санчо и вовсе 97 минут из 629.

Молодым игрокам гораздо тяжелее справляться с давлением из-за нехватки опыта, особенно в настолько важных ситуациях. Исход не удивляет: и Сака, и Рэшфорд упустили шанс.

Позитивное мышление помогает

Жордет говорит, что «игроки, чьи удары могут привести к победе, забивают 92% мячей. Но если игроку необходимо забить, чтобы сохранить шансы на победу (не проиграть), то успешный исход наступает лишь в 62% случаев». Самые сложные пенальти (именно на этих ударах чаще всего промахиваются) – третий и пятый (по десятилетней выборке InStat), поэтому чтобы попытаться переиграть статистику, нужно ставить сильнейших игроков на третью и пятую попытки.

«Пенальти – это управление риском в условиях экстремального давления. Нет никаких гарантий, что игрок реализует попытку. Единственная возможность забить – максимально снижать риск, используя статистику и правильный подход. Оглядываясь в прошлое, все решения кажутся простыми, но ни одно из них не было простым в момент удара».

Большинство пенальти успешно реализуются, но именно промахи зачастую остаются в истории. «Даже если вы разочарованы, убедитесь, что вы рядом с теми, кому намного хуже». Будьте как Маркус Тюрам – не давайте грустить партнерам, если они оступились.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Clive Brunskill, Claudio Villa, Richard Heathcote, Nathan Stirk, Justin Setterfield, Laurence Griffiths; кадры трансляций