Как почти наверняка забить пенальти? Зачем перед ударом глубоко дышать и смотреть по сторонам? Объясняет спортивный психолог

Команда может помочь бьющему.

За последние десять лет в мировом футболе исполнили более сотни тысяч пенальти, 75% мячей влетели в сетку (данные InStat).

Любое указание на точку со стороны судьи всегда воспринимается положительно. «Это ведь почти гол!» – думают и зрители, и футболисты. Так почему до сих пор игроки промахиваются, ворота ведь такие большие? По-моему, любой бы забил. Даже моя бабушка.

Но реализовать пенальти сложнее, чем кажется. По мячу бьют люди, а людям свойственно волноваться. В наше время из-за соцсетей давление на спортсменов только возросло. Кибербуллинг дошел до того, что клубы нанимают узкопрофильных психологов, чтобы они учили игроков справляться с давлением: на днях «Ливерпуль» стал первым, кто официально объявил о таком подписании.

Давайте детальней погрузимся в то, что не всегда можно увидеть через телевизор. Взгляните на картинку: что произошло дальше?

Многие ответят, что Рэшфорд не забьет пенальти, и окажутся правы. Но помните ли вы, сколько Маркус простоял на месте после свистка судьи? 11 секунд – столько потребовалось Рэшфорду, чтобы подготовиться к удару.

На Евро-2020 до финала пробивали 28 пенальти. Исследования профессора спортивной психологии Геира Жордета показывают, разбегающиеся сразу после свистка чаще промахивались.

Такой тренд характерен не только для этого Евро, турнир лишь подтвердил исторически сложившуюся зависимость как в клубном футболе, так и в турнирах сборных. Вот статистика с недавнего Кубка Африки.

Exactly the same pattern was observed in the African players: Players who took the longest time time after the whistle (3.5 sec or more), scored on 93% of their shots, while those who took the shortest time (less than 1 sec) scored on 57%. Composure & focus make a difference. 6/8 pic.twitter.com/Ys9cOHZYZA