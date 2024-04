«Заслон под передачу из поста от «Уорриорз» – самое сложное для защиты». Леброн объясняет баскетбол

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором переводят подкаст Леброна Джеймса. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ни одну мудрость великого.

Здравствуй, дорогой читатель! От всей души хотел поблагодарить всех прочитавших за ошеломительную поддержку, для меня был очень неожиданным такой успех первого выпуска . Спасибо вам большое!

Во втором выпуске подкаста «Mind the Game» речь пойдет о розыгрышах в современной НБА, от которых при должном наборе исполнителей практически невозможно отзащищаться, остается только молиться, чтобы у игроков оппонента был плохой день. Джей Джей Редик в этот раз выдаст нам огромный пласт теоретической информации, который нам всем предстоит переварить, но в этом же и состоит вся прелесть и суть умного баскетбола – вникать в каждую деталь и черпать что-то для себя.

Вместе с тем, многие знатоки увидят, что переводятся и объясняются совсем уж простые термины по типу слабой и сильной стороны, но я хочу понизить порог вхождения этого текста, так что буду расшифровывать и их тоже. Поехали!

Традиционное вступление от Джей Джей Редика. Основы теории этого выпуска

Редик: Добро пожаловать на просмотр второго эпизода нашего подкаста! В первую очередь, хочу сказать спасибо всем, кто слушал и смотрел первый эпизод. Мы невероятно благодарны вам за все положительные отзывы о нашей работе!

Во втором эпизоде ГОРАЗДО больше теоретической нагрузки. Заголовок второго эпизода – «Комбинации, против которых тяжелее всего защищаться». Речь пойдет не только об игроках, против которых тяжелее всего защищаться, но кое-кто из них напрямую вовлечен в эти комбинации, как вы потом поймете.

Две главные комбинации, о которых пойдет речь, – Split screen от «Голден Стэйт Уорриорз» и inverted pick-n-roll . Прежде чем говорить о них, давайте разберемся в ключевой терминологии.

Первые два термина, о которых я хотел бы упомянуть – Tilt и Fire.

TILT – сдваивание на игроке с мячом при пост-апе, в котором помогать приходит ближайший игрок защиты с лицевой линии.

FIRE – сдваивание на игроке с мячом при пост-апе, в котором помогать приходит игрок с позиции «Nail»(середина штрафной линии).

Редик: Важно понимать, что у каждой команды в НБА есть кодовое слово для даблтима. В большинстве команд, в которых я играл у нас была «цветовая» схема, так что «синий» означал даблтим с середины штрафной линии, а «зеленый» – со стороны лицевой.

Следующие два термина – Hedge и Blitz.

HEDGE – «заступ», уловка, которую применяют при защите от пик-н-ролла. Игрок, защищавшийся против игрока, который ставит заслон, очень быстро «заступает» в сторону игрока с мячом, чтобы замедлить его и предотвратить прорыв под кольцо.

BLITZ – даблтим на игроке с мячом при защите от пик-н-ролла.

Редик: В теории защиты от пик-н-ролла это очень распространенные термины. В НБА сейчас лишь некоторые команды используют Hedge. При этом оборонительном действии игрок, защищающийся против игрока, что ставит заслон, выходит на игрока, владеющего мячом, и пытается его перенаправить обратно, и затем возвращается к своему игроку. Еще раз, далеко не все команды так играют, в основном, потому что все игроки могут бросать. Иногда, защищаясь против Inverted pick-n-roll, или когда атака пытается получить выгодный размен, некоторые игроки будут «заступать». Например, если против Леброна Джеймса защищается Джонатан Куминга, и Леброн хочет получить размен на Стефа Карри, то тот, против кого защищается Карри, должен выйти и поставить заслон. В большинстве случаев Стеф сделает «заступ» и вернется к своему игроку.

Blitz – это просто даблтим при пик-н-ролле на игроке с мячом.

GHOST SCREEN(BLUFF SCREEN) – имитация заслона, при которой игрок, изображающий постановку заслона, неспеша подбегает к игроку с мячом, всем видом давая понять, что сейчас будет ставить заслон, но в последний момент ускоряется, чтобы открыться.

Редик: Ghost screen, или как Леброн его называет, bluff screen, состоит в том, что ты мчишься ставить заслон, при этом по сути не останавливаешься, ты просто бежишь мимо места предполагаемого пик-н-ролла и либо выходишь на трехочковую, либо прорываешься под кольцо. Это Ghost screen («неосязаемый» заслон), потому что ты на самом деле не ставишь заслон, ты просто пытаешься запутать двух вовлеченных защитников. Выглядит как пик-н-ролл, но на самом деле это просто Ghost screen.

TAG – Аспект защиты от пик-н-ролла, когда ближайший страхующий легонько дотрагивается до игрока с мячом и тут же возвращается к своему игроку.

2.9(TWO-NINE) – количество секунд, которые игрок защищающейся команды может находиться в краске без игрока атаки на расстоянии вытянутой руки.

Редик: Tag и 2.9 идут рука об руку. В НБА есть правило трех секунд в защите, поэтому, будучи защитником, вы можете быть в краске, не защищаясь против кого-либо, только три секунды. Есть два способа запустить счетчик эти трех секунд заново – дотронуться до игрока атаки, пока тот делает забегание по лицевой, или отсчитывать в голове One- thousand, two-thousand, three(один-тысяча, два-тысячи, три – уловка, чтобы ровно посчитать секунды в голове. Прим. автора) и выйти из краски на долю секунды. Так что, когда вы смотрите игры и видите игрока, у которого одна нога в краске, другая – вне ее, он как бы переминается с ноги на ногу, будто бы танцуя чечетку – это 2.9.

STRONG SIDE – сторона баскетбольной площадки, на которой находится мяч.

WEAK SIDE – сторона баскетбольной площадки, на которой мяча нет.

BACK SIDE – забегание по трехочковой линии со слабой стороны на сильную.

Редик: Парочка еще совсем простых терминов – back side, weak side, strong side. Strong side(сильная сторона, прим. автора) – сторона площадки, на которой находится мяч. То есть, если игрок с мячом находится справа под 45, то правая сторона – сильная. Игрок в углу с правой стороны тоже находится на сильной стороне. Игрок в левом углу, соответственно, на слабой стороне. Термин Back side в каком-то смысле взаимозаменяем с weak side. Допустим, разыгрывающий пасует центровому наверху краски(top of the key – позиция на полукруге возле штрафной линии, находящаяся на наибольшем отдалении от кольца), игрок, находившийся в углу на слабой стороне, бежит вдоль трехочковой, чтобы получить мяч из рук в руки от центрового – это и есть back side. Вспомните Ману Джинобили из Сан-Антонио, или, даже лучше, Джей Джей Редика из Филадельфии.

VAREJAO SCREEN – уловка при розыгрыше пик-н-ролла, в которой игрок, ставящий заслон, меняет сторону постановки заслона в последний момент перед контактом с игроком, защищающимся против игрока с мячом.

Редик: Окей, я хотел бы объяснить, что означает Varejao screen. Этот вид заслона назван в честь партнера Леброна по «Кливленду» – Андерсона Варежао. Вся его суть в том, что игрок, ставящий заслон, в последний момент меняет сторону заслона, чтобы запутать защиту.

Давайте я вам быстренько расчерчу его на планшете. Крестики пусть будут означать атакующих игроков, кружочки – игроков защиты.

Центровой атаки бежит наверх ,чтобы поставить заслон, например, справа, его защитник следует за ним. И как только он вроде бы готовиться поставить этот заслон, вместо этого он просто меняет угол постановки заслона и ставит его слева. И игрок с мячом спокойно проходит под кольцо с левой стороны, потому что в большинстве случаев игрок, защищавшийся против центрового атаки, предполагает, что ему придется помогать своему игроку, защищающемуся на мяче, с правой стороны и остается не у дел. Варежао – да будет хаос!

BLIND PIG – комбинация для трех игроков, в которой разыгрывающий пасует большому, чтобы тот скинул мяч пробегающему возле него защитнику.

Редик: Blind pig – концепт для треугольного нападения. Я защищался против него в играх против «Лэйкерс» По Газоля и Коби Брайанта, которые чаще всего оказывались вовлечены в этот розыгрыш, и «Никс» с Кармело Энтони, Реймондом Фелтоном и Джереми Лином.

В наше время так играют «Никс» с Джейленом Брансоном. Представьте, мяч находится у разыгрывающего слева под 45, Брансон закрыт игроком защиты справа под 45. Айзея Хартенштайн (центровой Нью-Йорка) находится внизу на усах справа, затем поднимается наверх краски со своей стороны и получает мяч. Джейлен, который был закрыт, набегает на Хартенштайна, чтобы получить от него мяч с близкой дистанции и или дальше прорываться к кольцу, получив заслон, или тут же скинуть обратно Айзее. Blind pig – создай сумятицу!

POST SPLIT – розыгрыш, который начинается с паса в лоу-пост(на усы). Игрок, который отдал пас, незамедлительно бежит ставить заслон ближайшему игроку своей команды, после чего они разбегаются в разные стороны.

Редик: Так, post splits от «Голден Стэйт». У нас будет столько отрывков видео в выпуске по этому поводу, надеюсь, под конец вы, ребята, поймете суть этого розыгрыша. Это один из концептов треугольного нападения. Для начала, давайте разберем post split для двух игроков, не считая большого. Так вот, мяч наверху справа, его скидывают игроку в пост. Этот пас нужен «Уорриорз» не для прямого набора очков, он нужен для того, чтобы вовлечь в действие Стефена Карри и Клэя Томпсона. Стеф ставит заслон Томпсону, и Клэй может либо ворваться под кольцо сзади защитников, либо выйти из-под заслона с внешней стороны, либо вообще отвалиться на трешку и бросить.

И это только один из вариантов. На самом деле, в этом виде розыгрыша их очень много. Допустим, Кевон Луни тоже участвует. Тогда мяч идет к Дрэймонду Грину на усы справа, Стеф ставит заслон Клэю Томпсону, который врывается под кольцо, а Луни ставит заслон Карри, мяч идет к Шефу. Этому нечего противопоставить.

PICK THE PICKER B.O.B. (AKA AMERICA’S PLAY) – комбинации при выводе мяча из-за лицевой, в которой игрок (обычно хорошо бросающий) врывается в какую-либо зону на площадке, ставит заслон, после чего пытается открыться под бросок посредством еще одного заслона, полученного от третьего игрока в комбинации.

Редик: Игрок, хорошо умеющий бросать, такой как Кайл Корвер, Стеф Карри, Рей Аллен, Данкан Робинсон, идет ставить заслон сзади игроку наверху по центру(обычно это винг побольше), – может быть, вы получите размен, может быть и нет, может удастся выйти на бросок из-под кольца. В то же время игрок в правом углу, к примеру, Бэм Адебайо, или Деандре Джордан, или Джоэл Эмбиид, бежит ставить заслон шутеру для того, чтобы он вышел на открытый трехочковый. Так что, если не вышло с броском из-под кольца, вы можете получить свободную трешку.

INVERTED PICK-N-ROLL – то же самое, что и традиционный пик-н-ролл, только роли в нем меняются – с мячом большой игрок, а заслон ставит маленький.

Редик: Большинство фанатов баскетбола понимают суть пик-н-ролла – игрок с мячом(обычно, маленький) получает заслон от большого, сохраняет ведение и дальше разыгрывает по своему усмотрению. Вспомните пары Кенни Смита и Хакима Оладжувона, Джона Стоктона и Карла Мэлоуна, Коби и Шака. Они так и разыгрывали пик-н-роллы – у меньшего игрока мяч, больший ставит заслон. В Inverted pick-n-roll вы просто все переиначиваете – больший получает заслон от меньшего(чаще всего, очень хорошего шутера). Не так много больших, который могут его разыграть, но некоторые все же могут. Джоэл Эмбиид, Никола Йокич, Энтони Дэвис, Яннис, конечно. Большие винги тоже играют такого рода пик-н-роллы – Данкан Робинсон ставит заслоны Джимми Батлеру, я ставил заслоны Бену Симмонсу.

У нас в Филадельфии была такая заготовка – 12 rub rifle . «12» – пик-н-ролл между первым и вторым номером(мной и Беном), «rub» мы называли пик-н-ролл наверху по центру площадки, про rifle я расскажу чуть позже. Так вот, в Inverted pick-n-roll я ставлю заслон Бену Симмонсу, и если я поставлю хороший заслон, Бен сможет легко пройти к кольцу. Иногда я мог «отвалиться» на трехочковую, и тогда Бен скидывал мне мяч. И иногда, как в одной игре с Сан-Антонио, я мог забросить три с фолом и выиграть нам игру. В других случаях, Эмбиид в начале комбинации стоял справа в углу на трехочковой (как раз говоря по части «rifle»). «Rifle» – розыгрыш, связанный со следованием за мячом. Иногда, суть концепта заключается в самом слове – если я скажу: «следуй за мячом», что ты будешь делать? Ты отдашь мяч и побежишь ему вслед. В итоге, 12 rub rifle – это Inverted pick-n-roll в сочетании с розыгрышем, при котором ты следуешь за мячом. Если меня не удавалось вывести на хороший бросок, я отдавал мяч Эмбииду и бежал со всех ног к нему, чтобы получить мяч из рук в руки и бросить. 12 rub rifle. «Майми Хит». Четвертая игра. Плей-офф 2018-го года. Бум!

Основная часть подкаста с Леброном.

Редик: Рассматриваешь ли ты баскетбол как загадку-пазл в какому-то смысле? Я разговаривал с Мазуллой в сентябре, он сказал: «Соревнование – это пазл, и ты должен подходить к нему с умом». Разговаривая с тобой, Крисом Полом, Рэджоном Рондо, который был у меня на подкасте в прошлом году, слушая вас, я понял, что это «злонамеренная эксплуатация».

Леброн: *смеется*

Редик: В разговоре с Крисом я использовал слово «манипуляция», но ему не понравилось, так что сегодня я буду использовать «эксплуатация». В каких-то случаях ты «эксплуатируешь» свой баскетбольный IQ, в каких-то выгодный размен, а я знаю, о чем говорю – меня много раз «эксплуатировали» ближе к концу моей карьеры, потому что к этому времени на спине у меня была мишень: когда я был на площадке, я был целью номер один для атаки в поисках размена.

Леброн: *улыбаясь* Ага, это типа «выбирайте белого парня», и вся фигня, мне такое не нравится, мужик.

Редик: Это так меня доставало!

Леброн: *смеется*

Редик: Чувак, мне в «Филли» не удалось с вами встретиться в плей-офф, но... В первый свой год в Филадельфии я защищался против разыгрывающих, потому что Бен еще недостаточно хорошо защищался на мяче, ему говорили защищаться против более высоких игроков. Так вот, я защищался против разыгрывающих в первый раз в своей карьере, бегал за условным Демианом Лиллардом...

Леброн: Люди, что просто смотрят баскетбол, никогда этого не поймут. Если ты всю карьеру защищался против вторых и третьих номеров, и тут в один прекрасный момент тебе надо переключиться на защиту против разыгрывающих... Все меняется!

Редик: Да вообще все!

Леброн: Раньше ты не играл против такого количества заслонов, если большие тебе не подсказывают, тебя дубасят. Ты говоришь: «Вы чем там сзади вообще заняты?». И все равно, в девяти случаях из десяти большие не будут тебе подсказывать.

Редик: Блин, я помню одну игру против «Шарлотт Хорнетс» с Кембой Уокером... Он изворотливый тип.

Леброн: Еще какой!

Редик: И он носится по площадке, делает свои фирменные движения, и я такой: «Что я вообще должен сделать?». Я помню, мы играли против вас пару раз в том году, я защищался против разыгрывающего, и ты просто делаешь вот так: *манит пальцем*, каждый раз. Пошел ты, Брон, пошел ты!

Леброн: *смеется* Это был Тайрон Лю, не я! Знаешь, мой баскетбольный интеллект не так хорош.

Редик: Для меня теперь, уже не только как для игрока, но уже и как для комментатора, говоря о разменах, очевидно, что если у тебя получилось в атаке разменяться на меня, у тебя преимущество. Я веду к тому, что ты теперь не только можешь создать себе бросок, но и привлечь к себе сдваивание.

Леброн: Да, и теперь у тебя в атаке четыре на три на всей остальной площадке. Не думаю, что много людей это понимают. Знаешь почему? Потому что тут речь идет о таком нарративе: «У меня есть набор навыков» или «У него нет такого набора». И это просто выводит меня из себя! Все думают, что если ты получил выгодный размен, то пришло время разобраться один на один. «Давай сыграем один на один» – так дети сейчас говорят. «Хочешь сыграть один на один? Хочешь сыграть один на один?». Что вы, черт побери, такое несете? Это не «Джордан против Берда» на Нинтендо – тут играют пять на пять! И, да, у тебя есть возможность сыграть против удачного размена, но подумай вот о чем: большинство хороших команд отправит к тебе страхующего для сдваивания. Сможешь ли ты правильно прочитать ситуацию? Сможешь ли ты вселить уверенность в своих товарищей по команде? Окей, ты два раза набрал очки в этом противостоянии, но понимаешь ли ты, что сейчас они начнут сдваиваться, играть Tilt или Fire? Ты должен быть к этому готов.

И для того, чтобы этому научиться, нужно много времени. Многие пацаны этому не учатся, да и не хотят, в общем-то. Потому что они хотят играть один на один. Были чуваки, которые буквально говорили мне на площадке: «Вы че на мне сдваивайтесь? Перестаньте, дайте поиграть один на один!». Ты уже сорок набрал! Не-не-не! Мы будем на тебе сдваиваться не только потому что ты крут, но и потому, что я знаю, что твои партнеры не в ритме всю игру, и мы хотим взглянуть, попадут ли они? Если да, то снимаю шляпу, тут уж ничего не попишешь.

Редик: На примере вашей игры с «Клипперс» недавно, я хочу еще кое-что отметить: в первую очередь, они меняются в защите чуть ли не чаще всех в НБА, и не было ничего сверхъестественного в том, что в четвертой четверти они давали Даниэлю Тайсу защищаться против тебя – это их обычная защита. Ты забил парочку бросков раз через него, и они стали сдваиваться на тебе, а ты начал предпринимать правильные действия. Тут уместно сравнение с эффектом лавины – одно влечет за собой другое. То есть, сначала игрок должен показать, что может набирать очки в этом противостоянии, потом должен показать, что прочитает игру верно и будет принимать умные решения, а потом, если вы хороши в атаке – вы забьете столько, сколько захотите, потому что у защиты не останется выхода.

Леброн: Да, не только потому что они сбиты с толку, но и потому что у них появляется ощущение, будто бы они ничего не могут сделать. Потому что дело не ограничивается тем, что игрок набирает очки сам в таком случае, на нем нарушают правила, он привлекает к себе много внимания защиты, так еще теперь, если вы сдваиваетесь на нем, его партнеры попадают. Как хорошая атакующая команда, вы будто бы уже и не можете сделать что-то неправильно – все пути развития розыгрыша будут успешны.

Редик: Как ты думаешь, не много ли команды размениваются?

Леброн: Да.

Редик: Вот, на примере Атланты, как ты считаешь, не должны ли они просто играть Hedge для Трея Янга?

Леброн: Сто процентов! В вышеупомянутой игре с «Клипперс» у нас был план размениваться на каждом их звездном игроке, будь то Кавай, Харден, или кто-либо еще. И во второй половине я просто использовал свое право вето на эти размены, потому что я знаю Тайрона Лю, больше чем любой игрок, и я точно знаю, что он любитель поискать мишень в рядах защиты противника. И я знал, что чтобы вернуться в игру, нам нельзя давать размен на Кавае, это сделает только хуже, и нам останется только готовится к следующей игре против «Уизардс», так что я высказался против этого.

Редик: А ты сможешь так делать на регулярной основе (Напомню, Леброн защищался против Кавая и потребовал не помогать ему в защите разменом, сам играл против него всю четвертую четверть. Весьма успешно, надо сказать. Прим. автора)?

Леброн: В 39... Я, кажется, видел где-то статистику, что уже сыграл почти 70000 минут... Я как-то пытался объяснить своей жене, как я себя чувствую дома после игр. Я сказал: «Зай, представь, что ты купила Escalade 2003-го года, на дворе 2024-ый, а ты никогда не меняла на нем шин!»

Редик: *вздыхает под впечатлением*

Леброн: «Так что, будь добра, помни мне ступни, пожалуйста!» *смеется* И я никогда не менял шин, они все те же самые, что были в 2003-ем году. Итак, могу ли я делать это в КАЖДОЙ игре? Не скажу, что смогу это делать на протяжении всей игры... Я имею в виду, я приму вызов, будь уверен, потому что таков мой соревновательный дух, я был рожден таким, меня так учили... Я, *непечатное*, сдохну на площадке! Потому что я обожаю эту игру всем сердцем. Но, если быть реалистом, я должен выбирать отрезки для такой защиты.

Редик: Ты, кстати, сейчас выбираешь отрезки и в атаке тоже. Я разговаривал с Дарвином Хэмом, и Остином Ривзом об этом – у тебя есть замечательная способность «отпускать вожжи», давать творить в атаке ДиЛо, Остину. И я знаю, что ты так делал и с другими игроками в прошлых своих командах. И выглядит так, что сейчас ты получаешь еще больше удовольствия от такого подхода.

Леброн: Да-да, определенно! Это приходит с доверием. Очевидно, после серии прошлого года против «Мемфиса» Остин Риверс заслужил очень много моего доверия. Оно и до этого было, вот к примеру: я думаю, это была третья игра, может. Или вторая? Я точно помню, что это был на их площадке, так что речь про первую или вторую игру серии. В этой игре в четвертой четверти я сказал ему: «Эй, Остин, выиграй игру для нас!». И я хотел взглянуть... Знаешь, я очень много играю в шахматы. Не в прямом смысле, но многие люди мне говорили, что я обязательно должен попробовать, у меня бы очень хорошо получилось. Я никогда не играл в шахматы, но у себя в голове я чувствую, будто бы играю в них на паркете. И я почувствовал, что если я смогу воодушевить его, и у него получится, то я буду пожинать плоды этого успеха всю свою оставшуюся карьеру с ним в одной команде, а он будет пожинать их и после того, как мы расстанемся. Больше всего на свете я люблю видеть успех своих партнеров по команде. И вот это умение «отпускать вожжи», ну, типа: «Эй, ДиЛо, давай ты! Эй, Остин, дело за тобой!», оно значит много не только для меня, но и для всего клуба.

Редик: Окей, теперь я хочу поговорить о статистике Blitz, раз уж мы упомянули о сдваивании. Итак, в этом году в топ-5 игроков, против которых применяют Blitz, входят: Лука с огромным преимуществом (почти на 200 Blitz больше, чем у остальных), все остальные примерно на одному уровне – Брансон, Энферни Саймонс, Дэйм и Бук. Больше всего изоляций играют Яннис, Кавай, Джулиус Рэндл, Энтони Дэвис и Банкеро. Вот что интересно: я посмотрел на твои цифры с тех пор, как такую статистику отслеживают – ты был первым по даблтимам в изоляции в сезоне 13-14, вторым в 15-16, и в десятке в 17-18 и 19-20. Но при этом, ты никогда не был в топ-20 по Blitz против тебя при защите от пик-н-роллов. Как ты думаешь, почему так вышло?

Леброн: Потому что я принимаю верные решения *улыбается*.

Редик: Да, ответ так прост.

Леброн: Да, именно. Команды знают, что они не могут играть Blitz против меня при пик-н-ролле.

Редик: Вот еще что интересно, если говорить о Луке. Он – одна из самых больших атакующих угроз в наше время, которая может дать любой пас против сдваивания на нем.

Леброн: Абсолютно любой!

Редик: Джеймс (Харден) тоже входит в этот список, ты, сто процентов... Так почему же вы играете Blitz против этих парней?

Леброн: Я не понимаю этого. Особенно учитывая набор шутеров вокруг них, в этом вообще нет смысла.

Редик: Ну, я понимаю случай с Брансоном, потому что Джулиус Рэндл не играет из-за травмы.

Леброн: Да-да-да, однозначно. Я тоже это понимаю. В «Никс» он сейчас один в поле воин. На нем играют Blitz и заставляют других парней из его команды пытаться обыграть себя. Так недавно делали «Голден Стэйт» как раз перед игрой с нами.

Возвращаясь к Луке – да, это потому что он примет абсолютно правильные решения. Как только Тим Хардуэй-младший попадет 6-7 трешек – вам крышка. Кайри будет делать то, что он умеет, Лука будет творить свою магию, но если Тим Хардуэй попадет свои 6-7 трешек, то вам каюк. В этом году мы играли с «Далласом», применяли Blitz на Луке, и Данте Экзам забросил пять или шесть трехочковых... это... это...*смеется*

Редик: Все говорят о том, что нужно чередовать защитные приемы против таких классных игроков. Вы должны постоянно миксовать тактики защиты от пик-н-ролла, менять стратегии того, как вы сдваиваетесь, когда именно вы сдваиваетесь. Сейчас поясню. Когда вы сдваиваетесь? Под этим я подразумеваю, что, к примеру, игрок такого типа с мячом посередине между трехочковой линией и краской, получил размен, который хотел, вы прикидываете...

Леброн: ...осталось ли у него ведение, в огне ли он...

Редик: Да-да-да. Каким образом вы сдваиваетесь на нем? Tilt или Fire? Проходит ли он в лицевую или посередине площадки? Это нужно обговаривать. Я думаю, что с таким набором отлично бросающих игроков просто не существует правильных ответов. Люди постоянно спрашивают, почему в матчах набирается так много очков? Да потому что на такое просто нет, блин, нормального ответа!

«Атланта» играет Blitz больше всех в НБА. Но они решили не играть Blitz против Луки Дончича, потому что боялись последствий, и он забил им 73 очка. И что прикажете делать? Ну просто нет правильного ответа против лучших игроков в наше время.

Леброн: И да, мы возвращаемся к умению бросать трехочковые. Команды вообще не боятся клуба, который забил 6-7-8 трешек за игру. Вот откуда проистекает вся эта канитель с разменами игроков, потому что тогда хотя бы трешка закрыта хоть как-то. Но из-за разменов вы получаете противостояние не очень хорошего защитника с отличными игроком атаки, что в итоге все равно приведет к трешке! Потому что скорее всего этот атакующий игрок сможет пройти под кольцо, на нем будет сдваивание и опять игра «4 на 3». Поэтому сейчас все уже сводится к вопросу: «Что мы можем позволить себе упустить?». Речь не о том, чтобы остановить – вы не можете остановить отличных игроков, просто надейтесь, что они промажут. Просто: «Что мы можем позволить себе упустить?»

Количество набираемых сейчас очков просто безумно. Эх, хотел бы я вернуться в 2012-ый...

Редик: *смеется* За юными ногами, за новыми шинами, так сказать. У которых пробег только 11000 миль...

Леброн: Ага *смеется*.

Редик: Тема с разменами еще интересна тем, что в лиге есть команды, которые могут легко меняться игроками. Но тебе нужны персоналии, чтобы обеспечивать такой режим, и ты должен иметь возможность им доверять. Вот, Тай Лю точно доверяет своим большим в разменах. Как раз, вспоминая о Луке, в 2021-ом я был в той команде, что проиграла «Клипперс» в семи играх. И ведь Лю доверял Зубацу меняться на Луку всю серию, несмотря на то, что тот был в огне, потому что не хотел убирать его из ротации.

И вот в этом мне показалось занимательным то, насколько креативнее команды стали против таких постоянно сменяющихся в защите пятерок. Сейчас есть две просто тяжелейших для защиты комбинации, на мой взгляд:

1) Ghost screen от отличного шутера. Это не обычный «провал» под кольцо от большого, они играют пик-н-ролл Тейтум-Порзингис, и ты просто не можешь защититься от этого! Ты можешь попытаться разменяться, но команды-то сейчас научились использовать эти размены...

Леброн: ... Да! Мы знаем, что дела у «Вашингтона» сейчас плохи, но даже против них в недавней игре, имея на площадке пятерку, которая может хорошо размениваться, у нас были проблемы. Они постоянно играли Ghost screen Кузьмой, мы пытались разменяться, но Остин все равно не успевал за ним. Как раз о том, о чем ты говорил – команды уже очень хорошо понимают, что делать с разменами.

Редик: Когда я играл за «Нью-Орлеан», мы играли против вас, я защищался против КСП, и он проворачивал это все время! Вот представим – мы размениваемся в защите, игрок проваливается под кольцо. Как обычно против этого защищаются? Если ставивший ghost screen идет под кольцо, мое дело – пойти за ним, но, обычно, игроки, что ставят такой заслон, дотрагиваются до того, кому из защиты они ставят заслон. То есть, ты вроде как должен меняться по этому контакту, и я делаю свою работу, иду за ним... Но ты не успеваешь. Вот почему это так сложно! На бумаге все выглядит шикарно, но в реальности это нужно делать очень быстро, поэтому от этого так сложно защититься.

Леброн: Именно поэтому НБА – лучшая лига в мире. Именно поэтому мне так тяжело смотреть игры своего сына в колледже. Слушай, мне нравится университетский баскетбол, я, блин, ненавидел Дьюк, но было приятно смотреть за тобой. Сейчас я люблю Дьюк, потому что К(тренер Майк Кшижевски, прим. автора) теперь мой друг по очевидным причинам, но очень тяжело смотреть сорок минут матча между колледжами. Думаю, что сейчас я переживаю и нервничаю, смотря университетский баскетбол, особенно когда мой сын играет, больше, чем когда-либо в своей жизни.

Редик: Я до сих пор смотрю игры хороших, крепких команд, и наблюдаю такую картину: их лучший игрок получает мяч сверху под 45, при этом центровой, совершенно не опасный из-за своего плохого набора атакующих навыков, встает в пост НА ТОЙ ЖЕ СТОРОНЕ! И чувак с мячом проходит под кольцо, где и так не протиснуться. И я такой: «Ребят, уже 2024-ый на дворе, мы все можешь посмотреть Ютуб... Куча информации в Интернете. Почему вы до сих пор играете ТАК?!».

Леброн: Я никогда не понимал, зачем тренер пытается дать мяч большому под кольцо, который понятия не имеет, что с ним делать? Единственный условие, при котором мяч может прийти к такому игроку в пост, заключается в том, что этот игрок тут же сделает передачу из рук в руки своему забегающему партнеру. Если он так не умеет, лучше уж пасующему бросить по кольцу самому. Ну, или если энергичная борьба этого игрока заставляет защиту слегка ужаться.

Я смотрю игры в колледже, вижу, как мяч дают игроку в посте, он разворачивается и бросает в прыжке или левый хук на бегу...

Редик: *изображает что-то несуразное от плеча* Типа такого, ага... Я тогда вообще с ума схожу. Ты ж видел этих молодых игроков НБА, которые берут подбор и изображают эдакую раскоряку? *оба смеются и пытаются сымитировать этот бросок*. Ты понял о чем я, я вижу. Ну, как этот большой парень бросает, это же даже ненастоящий бросок!

Chicago cut – передача в пост, за которой следует рывок отдававшего передачу игрока в краску, который затем превращается в заслон для большого, стоявшего на усах на слабой стороне.

Вот еще что ты можешь сделать в посте...Люди меня регулярно спрашивают про треугольное нападение. Никто больше его не играет, осталось ли оно в НБА? Правда в том, что некоторые части концепта еще используются, какие-то ушли. К примеру, Chicago cut, когда ты отдаешь мяч игроку в пост, сам бежишь ставить заслон на линии штрафной или ниже, из-под тебя открывается игрок... На таком не размениваются, а если все же разменяешься – Пекович из «Миннесоты» получит мяч и забьет тебе легчайший хук с пяти футов. Но люди уже не играют Chicago cut. А вот остались как раз Blind pig, что «Нью-Йорк» все время разыгрывает для Брансона, когда Хартенштайн или Митчелл Робинсон выходят наверх, вы, казалось бы, закрываете в защите Джейлена, но он получает мяч из рук в руки и открывается благодаря этой комбинации. И, конечно же, Post splits от «Голден Стэйт».

2) Post splits . Я так давно хотел поговорить об этом с тобой, потому что я утверждаю, что Post splits, особенно от этой команды – самая сложная комбинация для защиты. Я кое-что тут исследовал недавно, искал для игры «Бостона»... У Порзингиса самая высокая эффективность за всю историю измерений в очках, набранных именно после пост-апа. Как только вы размениваетесь и на нем остается маленький игрок – он его просто уничтожает. Тем временем, Дрэймонд был первым в этой категории несколько лет, в сезоне 18-19 у него была самая высокая эффективность в пост-апах во всей НБА. И я такой: «Но ведь Грин очков-то почти не набирает!». Оказалось, когда они дают ему мяч, например, Стеф или Клэй (мы видели такое в 2022-ом), играется Post split от «Голден Стэйт», в котором Уиггинс ставит заслон и проваливается, чтобы забить данк, также включаются большие. Стеф и Клэй крутят свои хороводы, приходит Луни и подчищает за ними.

Леброн: Да, потому что Луни поселился в чертовой краске.

Редик: Да, да. Самый тяжелый розыгрыш для защиты. А ты защищался против этого четыре финала подряд.

Леброн: Ага *улыбается и кивает*.

Редик: Ну что, какие мысли, как против этого защищаться?

Леброн: *вздыхает* Когда Дрэймонд получает мяч на усах, первое, что вы должны делать – следить за его взглядом. Вы не можете следить за мячом, потому что у Грина есть умение... Ну, знаешь, они добавили этот элемент в игру, swipe through (возможность получить фол на атакующем игроке, если защищающийся пытается оказывать давление на мяч поверх рук атакующего, посредством резкого рывка вверх, изображая попытку бросить, прим. автора). Вы должны следить за его глазами, потому что если попытаетесь проконтролировать мяч рукой, он накажет вас фолом.

Второе – вы должны расставить игроков правильным образом. И нельзя выходить слишком высоко, потому Стеф и Клэй превосходно врываются под кольцо после забеганий по лицевой. Вы должны быть как можно ближе к ним. Тот, кто защищается против игрока, что ставит заслон, должен чуть отступить и дать немного пространства, таким образом не позволив провалиться ставившему заслон игроку под кольцо, и парень, что защищается против кого-то из пары Стеф-Клэй, которые набегают в этот момент на заслон, должен быть на расстоянии вытянутой руки и преследовать своего игрока на всем пути до ставящего заслон и после. Два самых важных игрока во всем этом – два чувака, которые защищаются в этот момент на слабой стороне. Когда у противника там отличные шутеры, то становится совсем тяжко. Но, когда мы играли против них в Финалах, в девяти случаях из десяти там были Джавейл Макги и Игуадала, Эндрю Богут и Шон Ливингстон, Харрисон Барнс...

А вот когда дело запахло керосином – так это когда там (на слабой стороне) появились Кевин Дюрант и еще один шутер. И вот против этого уже было, по сути, почти невозможно защищаться, потому что теперь вы не могли обеспечить подстраховку со слабой стороны, ведь у Дрэймонда блистательный баскетбольный IQ, как только ты пытаешься помочь оттуда, он немедленно доставит мяч через всю площадку открытому игроку.

Когда они выводили мяч из-за S.O.B. и я делал «2.9» на сильной стороне, потому что они собирались сыграть какой-то Post split, в этот момент Карри получает мяч для вброса и бросает его просто через всю площадку на слабую сторону перед их скамейкой запасных прямо передо мной, я пытаюсь сблизиться с КД, поскальзываюсь, падаю на паркет, КД врывается под кольцо и забивает сверху.

Но, возвращаясь к твоему вопросу: я не понимаю(почему не все команды играют Post Splits, прим. автора). Вообще, я понимаю – большинство клубов так не играют, потому что у них нет нужных исполнителей. Всего несколько команд делают это, например, сейчас Майк Браун в «Сакраменто» играет нечто подобное. У него в наличии куча шутеров, очевидно, Кевин Хертер, Киган Мюррей, который может вас расстрелять в любой момент, и также скорость Де’Арона Фокса.

PINCH POST – розыгрыш, в котором большой, находящийся под 45 на дуге на слабой стороне, используется как разыгрывающий(в это время между ним и ближайшей боковой линией не должно быть игроков своей команды)

Они играют много Pinch post с Домантасом, который теперь несет в себе угрозу трипл-дабла в каждой игре...

Редик: У вас должен быть такой распасовщик, как Сабонис или Дрэймонд.

Леброн: Да-да-да, точно, такие как Домантас, Дрэймонд, Марк Газоль в его лучшие годы, очевидно, Йокич, которые вообще единственный в своем роде. Да, у вас должны быть исполнители, однозначно!

Редик: Особенность Post splits для меня в том, что ... Представим, что они заигрывают Луни...

Леброн: Как тебя зовут твои дети?

Редик: Папа, а что?

Леброн: Не-не-не, когда ты их тренируешь, как они тебя зовут: тренер, тренер Джей Джей...

Редик: Они просто зовут меня Джей Джей.

Леброн: Просто Джей Джей? Ох, черт, ладно! *включается Siri на телефоне Редика*. Нет, мы не с тобой сейчас говорим, Siri!

Редик: Да, они просто зовут меня Джей Джей.

Леброн: Вот так просто? Ты с ними отлично общаешься!

Редик: Я им так и говорю все время. Ты упоминал о том, как забываются комбинации, начерченные в таймауте... Мне все равно, если вы не попадете, мне даже пофиг, если ты промазал плохой бросок, я никогда не кричу на ребенка за то, что он взял на себя какой-то бросок. Ну, я могу сказать после игры: «Эй, мы вели семь очков за 42 секунды до конца игры, необязательно бросать треху после стэпбека, мы ж просто могли сжечь время с помощью ведения.» *оба смеются* Но вот когда я выхожу из себя: когда я рисую им схемы во время таймаута, а они выходят на поле и напрочь их забывают. Чувак, прошло всего десять секунд! Я теперь им так объясняю: «Не беспокойся о том, что я тут черчу, просто следи за собой на планшете, обращай внимание только на себя в этих схемах».

Ладно, вернемся немного назад, скажем, вы заигрываете Кевона Луни, он участвует в Post Split, Стеф и Клей наворачивают круги... Они точно создадут открытый трехочковый бросок. Когда вы меняетесь на Кевоне Луни, я думаю, в этом всегда была самая большая сложность для меня во время защиты от этой комбинации. Ты говорил о расположении игроков в защите. Бро, иногда это вообще не имеет значения! Они так хороши. Как только ты отвернешься, немного поменяешь угол... Врывания под кольцо – самое тяжелое для меня. Я могу продраться через заслон и помешать трехочковому, но они выбивают тебя из колеи своим движением. Очень интересно, что ты отметил защиту на слабой стороне как ключ ко всему.

Леброн: То, о чем ты говоришь – это продвинутый баскетбольный IQ. Ты говоришь, что если я защищаюсь против Дрэймонда в посте, Кевон Луни наверху краски, братья мутят свои движения в районе линии штрафных, ты ведешь к тому, что почему бы игроку, что защищается против Дрэймонда просто не выйти в этот момент наверх и помешать трехочковому и позволить Кевону Луни быть в краске? Это то, что ты имеешь в виду?

Редик: Я вот о чем: если допустить размен наверху, мы переживем трешку с сопротивлением, пусть и с риском получить из краски от Луни, но как только Луни поднимется чуть выше – они точно получат свободный бросок из-под кольца. От этого слишком тяжело защититься. Танец слишком сложный. И они проворачивали его так много раз!

Вот если обратить внимание на их выступление в плей-офф в 2022-ом году. Против Уигиннса кто-то там защищается, мяч у Грина, мы сыграем Post split вдвоем, даже большого звать не будем. Сколько прорывов под кольцо Уиггинс смог осуществить? Он бежит в этой комбинации и даже не останавливается, просто проваливается под кольцо.

Леброн: Да, вот так просто. И тут либо лэй-ап, либо данк.

Редик: И вот как раз когда вспоминаешь об этом розыгрыше плей-офф, ты точно понимаешь: вы не можете победить команду с высоким баскетбольным интеллектом с командой, у которой он низок. Ну, а некоторые из их соперников не обладали нужным уровнем игрового IQ. Аарон Гордон об этом говорил(его «Наггетс» проиграли «Уорриорз» в первом раунде того года), и его слова зацепили меня. У них еще не было КСП, им не хватало исполнителей, Мюррей был травмирован. И я никогда не скажу, что этот чувак тупой, я говорю о баскетбольном интеллекте. Их просто переиграли умом в этой серии. Йокич был монстром и все такое, но их просто победили за счет ума. После этой серии Гордон сказал, что он должен стать более умным игроком, чтобы побеждать на высочайшем уровне.

Леброн: И он стал, я должен отметить. Еще много вещей в баскетболе я бы хотел охватить, но упомяну пока парочку: Pick the picker B.O.B.(aka America’s play), не бомбы на Багдад(bombs over Baghdad), а baseline out of bounds. Ваш лучший шутер под кольцом, ваш самый большой винг наверху, центровой на сильной стороне, разыгрывающий на вводе мяча в игру и чувак в углу слабой стороны. Нечасто винг, который врывается по центру, получает там мяч из-за правила трех секунд в атаке. Так вот, я всегда хотел знать, почему никто из моих тренеров не разрешал мне сделать следующее: игрок, который мешает вводу мяча, когда досчитывает до трех против этой комбинации, бежит к тому, кто собирается открыться из-под заслона большого на сильной стороне, а игрок, который защищался до этого против забегающего, мчится закрывать того, кто выносит мяч? Смотри, ты считаешь один-тысяча, два-тысяча, Джей Джей Редик мчится к заслону, он опасен с этой дистанции, ты точно знаешь это, или он попытается в полете отклониться и даже пнет тебя *смеются*...

Редик: Это мое природное бросковое движение!

Леброн: Я мешаю выносу мяча, я просто беру на себя Джей Джея, а защитник, который несся за ним, просто отступает к игроку за лицевой.

Редик: Слушай, это интересно, я скажу почему: бывало, что игрок, который мешал вводу мяча, так и делал – шел мне мешать, но вот мой защитник тоже оставался на мне. В итоге, я получаю мяч, уже не могу бросить треху, ведь на мне уже двое – и это приводит к быстрому пасу на вбрасывающего и простому лэй-апу.

Леброн: Вот и не надо за тобой гнаться! Я о том же, просто сменитесь! О, я не знал, что ты дойдешь до второго бокала. Я люблю поговорить о баскетболе.

Редик: Еще одна комбинация, возвращаясь к Ghost Screen, о которой я думаю, что она очень тяжела для защиты – это Inverted pick-n-roll. И у тебя был в мяч в этом сценарии. Яннис *Джеймс восхищенно хмыкает, изображая перемещения Янниса при розыгрыше Varejao screen*, чертов Йокич, Эмбиид – все эти ребята получают заслон от маленького игрока, против которого защищается худший защитник оппонента.

Вчера в игре с «Никс», Дрэймонд владел мячом сверху по центру, Стеф был в краске и поставил высокий заслон для Грина. У Стефа есть куча вариантов: он может ворваться под кольцо, может поставить заслон, получить мяч из рук в руки, ну, их танец на двоих очень жесткий, «Никс» решили помешать выйти Карри наверх, и Стеф просто поставил заслон Дрэймонду, тот не преминул этим воспользоваться и просто забил, спокойно пройдя под кольцо. Вот это был просто невероятно сложный розыгрыш для защиты.

В прошлом году в финале Запада «Наггетс» сыграли Inverted pick-n-roll три раза подряд, Мюррей ставил заслоны Йокичу на правом крыле прямо перед вашей скамейкой . Как бы ты защищался против такого?

Леброн: Здесь есть пара моментов. Как ты защищаешься против такого, или как ты хочешь это остановить, это разные вещи. В зависимости от игрока с мячом и его умением бросать.

Если он не очень хороший бросающий, или исходя из цифр у него не летит, то игрок, защищающийся против игрока, ставящего заслон, прилипает к своему игроку, а вот тот, что защищается против игрока с мячом, опускается чуть ниже, то есть, он пропускает перед собой не только соперника, но и своего товарища по команде. Но это работает, только если большой плохо бросает.

Если же дела обстоят наоборот, ну, например, там Эмбиид, Порзингис, Йокич, то тогда маленький должен сделать очень большой Hedge, а центровой, что защищался против мяча, уходит за спину своему маленькому и тут же его подменяет.

Если и это не работает, то вам нужно играть в размен и играть Fire. Вот что делает Йокича и его команду просто безумно опасной в атаке, потому что как только вы размениваетесь и применяете Fire, он накажет вас пасом, коих в его арсенале будто бы бесконечность.

Редик: Вот еще что хотелось бы отметить: в первом варианте... я тебя спрашиваю, потому что хочу рассказать тебе, в чем сложность, ну, не тебе, конечно, зрителям, ты-то знаешь. В первом варианте, когда речь идет о небросающем игроке, таком как Яннис и Бен Симмонс, например, если защита чуть отступила.

Леброн: Путь к кольцу открыт.

Редик: И не только! Я (в этом примере Джей Джей имеет в виду, что он был вторым участником в Inverted pick-n-roll, прим. автора) же могу и просто подняться выше и получить мяч в руки, бросить открытый трехочковый. Точно так же, если вы, к примеру, хотите сыграть снизу против Джоэла, Макси просто выйдет на дугу и накажет вас в любое время дня и ночи. Другая причина, почему я считаю, что против этого очень сложно защищаться: большие парни плохо подсказывают по поводу заслонов. Поэтому во втором варианте, так хорошо звучащем в теории...

Леброн: Да-да-да! Может быть, я так сказал, потому что за меня играет Энтони Дэвис, ну ты понимаешь... Но ты абсолютно прав, конечно же.

Редик: А, и еще, большие же просто позволяют маленьким ставить им заслоны. Временами я держал заслон около четырех секунд, потому что они не знали, что с этим делать. Обычно они просто пихали меня локтями или толкали, за что получали фол.

Леброн: Да-да, а вот еще что делает этот розыгрыш еще более динамичным: такие парни, как Бен Симмонс, Йокич, Эмбиид, Яннис (очевидно, что он в этом лучший в наше время) – они просто заставляют защиту выставляться с одной стороны, в то время как сами исполняют Varejao screen. Ребята готовы с этой стороны делать Blitz или Hedge, но тут атакующие переворачивают все с ног на голову – и перед ними появляется открытый коридор до кольца. Когда Яннис оказывается в такой ситуации, он забивает сверху и тобой, и мячом.

Заключение

Уф-ф, ну и работку мне подкинули эти два безумца! В этом выпуске было столько теоретических вкусностей, его надо потреблять неспеша, с удовольствием. Вместо заключительного слова, переведу вам самый заплюсованный комментарий под этим видео: «This pod has fundamentally changed the way all sports media will been seen moving forward. The debate shows will die with their recycled topics and ridiculous player comparisons. This is a new movement. Strap yourself in because we are watching pioneers».

Этот подкаст до основания изменил направление развития спортивных медиа. Разговорные шоу с их вторичными темами и бесконечным бессмысленным сравнением игроков канут в лета. Это новое веяние. Пристегнитесь, потому что мы наблюдаем за первопроходцами.

Фото: youtube.com/MindTheGamePodcast .