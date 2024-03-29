«Карри и Айверсон изменили игру сильнее всех». Леброн запустил свой подкаст

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Здравствуй, дорогой любитель баскетбола!

В первую очередь хотел бы представиться: меня зовут Егор, мне 32 года, решил для тебя написать перевод подкастов Mind the Game от Джей Джей Редика и Леброна Джеймса. Сразу оговорюсь, профессионального образования переводчика у меня нет, да и литература не была в списке моих предметов в институте, знания скорее почерпаны практическим путем – через просмотр игр НБА на английском, сериалов в оригинале, общения с друзьями из других стран.

В любом случае я прекрасно осознаю, что первая проба пера может выйти весьма корявой, так что любая аргументированная критика и помощь с красотой речи приветствуется. Тем не менее, очень хочется поделиться подробным переводом этого невероятно интересного для меня, да и для многих пользователей баскетбольной ветки, подкаста с двумя игроками, у которых теоретические и практические знания и их глубина просто поражают воображение, удивляют и могут угодить на вкус даже самому искушенному ценителю НБА. Без лишних слов, поехали!

Вступление

Подготовка студии.

Редик: В первую очередь... черт, чувак, я в таком предвкушении, эта беседа будет интересной!

Джеймс: О, это точно!

Редик: Я хотел бы, перед тем как мы начнем, убедиться, что мы на одной волне, что у нас одно видение того, почему мы занялись этим. Я думаю, что в главное то, что мы отдаем дань уважения Игре, так что я хотел бы, чтобы ты расслабился, почувствовал себя комфортно, хочу задать позитивный тон нашей беседы. Я обычно разглагольствую обо всем на свете, так что сегодня я этим тоже, скорее всего займусь...

Джеймс: *смеется*

Редик: Это у меня выходит само собой, так что потерпи.

Джеймс: Окей, погнали!

Отступление от Джей Джея

Ремарка от Джей Джея.

Редик: Добро пожаловать на подкаст Mind the Game с Леброном и мной от Uninterrupted и 342 Productions. Хочу уточнить: это именно что баскетбольное шоу. Оно создается с целью почтить, продвинуть, объяснить Игру. Мы затронем кучу тем – NBA, NCAA, мужские и женские соревнования, WNBA, FIBA. Мы с Леброном, можно сказать, одержимы баскетболом, спортом, который дал нам так много.

Две недели назад мы записали два первых эпизода этого подкаста в Лос-Анджелесе. Первый эпизод задается на самом деле простым вопросом: что же делает игрока Великим? Вот помимо просто таланта или набора умений, что же еще? Мы упомянули еще кучу вещей, которые, как мы, именно МЫ думаем, дают ответ на этот вопрос. Речь идет о разделении – как только игрок добирается до высшего уровня, у всех есть талант, все умеют играть, как же все-таки происходит это разделение?

Например, мы будем говорить о баскетбольном интеллекте. В каком-то смысле это отсылка к названию шоу(Mind the Game – постичь Игру, прим. автора), мы задаемся вопросом – а можешь ли ты научиться этому виду интеллекта и развить его? Или это данность? Я бы сказал, что конечно, ты можешь его развить – посредством просмотра и разбора игр, или если у тебя отличный тренер. Конечно, учитель номер один в этом деле – опыт.

И, я считаю, это важно отметить – мне повезло поиграть в НБА на протяжении 15 лет, они были нелегки, но благодаря этому у меня огромный опыт, и я так многому научился, в частности, благодаря великим тренерам и партнерам на своем пути.

Леброн, конечно же, уже отыграл в баскетбол на высочайшем уровне уже 21 год, так что тут и говорить не о чем – его опыт, его баскетбольный IQ неоценимы.

В первом эпизоде мы обсудим несколько баскетбольных концептов, второй же более детальный. В первом эпизоде мы будем говорить о:

THUMB DOWN – расстановка в атаке, в которой ставящий заслон игрок сам получает заслон внизу, прежде чем выйти на пик-н-ролл к игроку с мячом.

Thumb down angle на планшете в исполнении Джей Джей Редика.

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HORNS CHEST – Комбинация, в которой игроки на т.н. «рогах», обычно атакующий защитник или маленький форвард согласно классической расстановке, изображают заслон для игрока с мячом и тут же получают заслон от другого игрока.

Horns chest в классической манере.

Horns chest на примере пары из Лос-Анджелеса.

FLOPPY – комбинация, в которой игрок, находясь под кольцом, выбирает, в какую сторону ему рвануть и открываться на мяч посредством заслонов от одного или двух игроков(в зависимости от выбранного направления)

Floppy на планшете.

Редик: Когда я думаю о баскетболе, о всех ее аспектах, я так ее уважаю, так ценю ее, так люблю. Я хочу обратить на нее внимание, я хочу понять о ней еще больше, ведь игра постоянно эволюционирует. Я верю и надеюсь, что наши с Леброном разговоры и обсуждения, иногда с другими приглашенными баскетболистами и людьми из индустрии, помогут нам сделать это – научить, объяснить и отдать должное игре. Надеюсь, мы сможем постичь Игру(Mind the Game, прим. автора)

Основная часть подкаста

Отличное начало разговора!

Редик: Что принес?

Леброн: Так, ну, начнем... Я принес две бутылки: Chambertin(за названия вин заранее извиняюсь, не разбираюсь) 2012 года, для меня этот год особенный, год первого чемпионства...

Редик: Отличный урожай был в Бургундии!

Леброн: Очень-очень классный, да. И Château Lynch-Bages 95-го, его я принес для прекрасного настроения, но начать я все же хотел бы с вина 2012 года, пойдет?

Редик: Еще как пойдет!

Леброн: *смеется* Я слышал, ты тоже по вину, так что...

Редик: Я тебе говорил, когда мы сначала собирались записать этот первый подкаст в Нью-Йорке, я в предвкушении купил в офис три бутылки Leroy Bourgogne Rouge 95 года. У нас не получилось, так что...

Леброн: *характерный звук открывания бутылки вина* Это очень хороший звук, между прочим!

Редик: Мы с тобой понимаем друг друга с полуслова, мне это очень нравится.

Я комментировал твою игру недавно, когда вы совершили безумный камбек в четвертой четверти, и я говорил о твоей соревновательной выносливости, что, по сути, умение сделать что-то на высоком уровне, на следующий день – еще раз, и так далее. И ты это делаешь сезон за сезоном. Я думаю, лучшие игроки как раз этим и выделяются. Она для меня – одна из трех характеристик игрока, что делает его великим. Потому что ты говорил после игры, что «я знаю, я был одарен с рождения атлетизмом», но это только позволило тебе попасть сюда.

Леброн: Сто процентов!

Редик: А какие характеристики ты был хотел выделить? Помимо просто таланта, набора умений и размеров.

Леброн размышляет о Величии.

Леброн:

Знание истории Игры – знание о тех, кто играл до тебя, кто проторил тебе путь, понимание, почему ты вообще можешь жить своей мечтой – это не случилось бы без этих первопроходцев. Без Билла Расселла, который жил во времена Движения за гражданские права чернокожих, без Оскара Робертсона и того, с чем ему приходилось справляться. Моего выступления в НБА бы не случилось, если бы они не стали теми, кто они есть , что позволяет нам теперь выступать и не беспокоиться ни о чем другом. Дисциплина на всех уровнях - люди так мало вкладывают в это слово... Действительно ли ты любишь игру? – Третья вещь, которую я хочу выделить, Джей Джей, это «Действительно ли ты любишь игру?», типа, «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли ты любишь игру?». И я не говорю только о победах и поражениях – тебе действительно нравится процесс игры и все, что происходит до стартового вбрасывания? Играть легко, ты знаешь – ты был одним из первых, кто приходил в зал, и последним, кто уходил. Все видят ту часть, где разъезжают камеры, 20000 фанатов болеют, чирлидерши танцуют, попкорн «льется рекой», звезды сидят в первом ряду... Но кто любит игру тогда, когда этого никто не видит?

Редик: Мне нравится твоя точка зрения. И, интересно, по части любви к игре, тут есть различие между любовью к непосредственно игре в баскетбол и любовью к игре и ко всему, что идет вместе с ней. Люди часто говорят, что они просто хотят играть в баскетбол, но готовы и хотят ли они делать все то, что приведет их к этому?

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Леброн: Чуваки, которые говорят, что «просто хотят играть в игру» – их карьера будет недолгой, они не хотят выполнять все эти сложные действия. Их карьера не продлится долго... И это нормально – ты бывал в раздевалке, некоторые игроки и не переживают о том, чтобы играть долго.

Например, я побывал во многих раздевалках на Матчах Всех Звезд, и видел ребят, которые были там один-два года, а потом куда-то пропадали. И ты думаешь, почему? Ты не знаешь, может быть дело в максимальном контракте, что он получил после попадания на МВЗ, или может быть это была просто вспышка на одно лето. Ты просто не знаешь. Но, если ты хочешь быть великим, легендарным... Я даже не так скажу – если ты хочешь максимизировать все, что тебе дала природа, то выжми нахрен из себя все, что есть! Почему нет?

Редик: Я хочу поговорить о каждой из этих трех характеристик, что ты упомянул, более глубоко, потому что у меня тоже есть три таких. Часть про историю игры для меня интересна, потому что ты упомянул Оскара Робертсона. Не знаю, в курсе ли обычные фанаты, но Оскар был под судом в 1970-м за то, что стал свободным агентом. И это дело тянулось 6 лет. Так что, НБА даже не имела такой формы взаимоотношений с игроками, как «свободный агент», до 1976-го. Ремарка: В 1977 году ты должен был компенсировать команде, что теряла игрока, за то, что подписываешь его как свободного агента. Так вот, Гейл Гудрич покинул «Лэйкерс» и перешел в «Юту», и «Юта» должна была отдать некоторые свои пики, один из которых потом превратился в Мэджика Джонсона.

Леброн: Да, в Мэджика. *смеется* Это круто, на самом деле – похоже на нынешний футбол, ты должен оплатить так или иначе переход игрока.

Редик: Да, не было настоящего института свободных агентов. Джон Конкак стал первым и это произошло только лишь в 1987-ом. Его (института свободных агентов, прим. автора) просто не существовало. Причина... ну, я не заработал столько денег, как ты, но все же, я получил очень много в НБА... Причина в Оскаре Робертсоне! Обязан это отметить.

Говоря о жертвовании близкими, моя погоня за мечтой всегда была эгоистичной. По отношению к моей жене, детям... Но это был единственный путь, который я знал, что приведет меня к успеху.

Мысли Редика по поводу Великих игроков.

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Мои три характеристики таковы:

Соревновательная выносливость - к ней мы вернемся попозже. Любовь к игре – точно про меня. «Больше переживать о своем ремесле, чем обо всех вещах, которые на самом деле не имеют значения» – почти твоя прямая цитата, сто процентов подходит и мне. Баскетбольный IQ – я считаю Николу Йокича и тебя суперкомпьютерами – скорость ваших мыслительных процессов просто другая. В эту же категорию я могу включить Хардена, Луку... Есть несколько парней, у которых просто другая скорость принятия решений.

Часть из этих характеристик зависят от желания и отношения – любовь к игре, соревновательная выносливость. У меня вопрос: можешь ли ты развить баскетбольный IQ? До наивысшего уровня? Ты можешь стать чуть умней как игрок, но сможешь ли ты настолько развиться?

Леброн: Когда ты упомянул баскетбольный интеллект, первое, что пришло мне в голову: «Рождаешься ли ты с баскетбольным IQ, или тебя как следует учат игре и после IQ вступает в игру?». Потому что у меня всегда были отличные тренеры – Френк Уолкер-старший, Дрю Джойс в младшей школе, в старшей школе был бывший тренер колледжа Кит Дэмбро, который потом опять тренировал колледж. И я думаю, что меня научили игре правильным образом. Но эти же тренеры всегда мне говорили одно – что у меня есть сверхъестественная способность перерабатывать информацию быстрее, чем кто-либо , кого они видели в своей жизни.

Один тренер... ты будешь смеяться... в НБА есть игроки, которым ты можешь назначить комбинацию, и они потом не могут ее отзеркалить, перевернуть в другую сторону, только если тренер им это нарисует на планшете. Я этого никогда не понимал. Вот, например, я говорю, что мы играем Thumb down angle справа, потому что у нас леворукий разыгрывающий, который может из этой ситуации легко отдать пас роллмену, скинуть на бросок в левый или правый угол. Но как только я говорю, что нам надо разыграть Thumb down angle слева, часть моих игроков начинают говорить, что их тренер учил играть только справа.

Я мог отзеркалить комбинацию, когда мне было 8 лет, неважно, что это было: просто передача после заслона, Flex(Flex – комбинация без мяча, в которой один игрок ставит заслон другому и они оба устремляются к кольцу, где они могут получить пас на бросок из-под кольца или близко к нему), но чтобы он начинался с левой стороны, или просто dribble hand-off (передача мяча из рук в руки напрямую, без фазы полета, прим. автора), или скидка после прохода. Неважно, давайте сделаем забегание по лицевой, если форвард на мяче смотрит на мяч – можно сделать забегание из угла. И я это проделывал, когда мне было, ну, 8-9 лет. И мои тренеры сходили с ума, как такое возможно? А я не знал, откуда это во мне, у меня нет идей.

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Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, я думаю, что я был рожден со спортивным IQ, и это мог быть любой вид спорта, но я избрал баскетбол, и, может быть, я был избран тоже. И я начала развивать это – чем старше ты становишься, тем...

Знаешь, я начал смотреть игры в 19 лет, и поначалу смотрел просто как болельщик. Я был фанатом Майкла Джордана, Анферни Хардуэя и Гранта Хилла. Я был просто болельщиком, но когда я начал сам играть, я начал учиться тому, как они играют, что делают команды в защите, как работают тренеры. Знаешь, скрытые паттерны, время на владение...

Знаешь, Джей Джей, что меня сводит с ума в современной НБА?

Редик: Говори, что это?

Нельзя просто так взять и бросить два раза вместо одного.

Леброн: Бросок «2 за 1»(в конце первой, второй и третьей четвертей команды НБА часто пытаются при примерно 30-40 секундах до конца совершить быстрый бросок, чтобы у них осталось время на еще одну атаку до конца четверти, прим. автора).

Редик: Ты идешь в крестовый поход на «2 за 1»? *улыбается*

Леброн: Я понимаю важность тактики «2 за 1». Очевидно, дело в цифрах – у вас два владения, другая команда получает только одно.

Редик: В теории, это один лишний бросок.

Леброн: В теории, это один лишний бросок, да. Но люди часто не обращают внимания на то, что происходило 4-5 владений до этого – у нас рывок, мы «в огне»? Был ли у нас хороший бросок в последние 2,5 минуты? Как дела у другой команды? Может быть, они нащупали ритм? Если у нас не было отличного броска в последние 2,5 минуты, мы теряли мяч, почему тогда я должен просто бросать с ведения с 10 метров за 33 секунды до конца? Почему бы не создать хороший бросок? Потому что один такой хороший бросок в конце третьей может привести к тому, что мы выйдем в четвертой с отличным настроем.

Редик: Да, слушай, я думаю, это интересная мысль, потому что «2 за 1» идет в ногу с духом игры. Как игрок, я так и думал. Как комментатор, как наблюдатель, ты можешь составить более полное мнение об этом. Так вот, конец второй четверти, вы ведете перед перерывом, вы наладили, ну, скажем, взаимодействие на пик-н-ролле, из которого вы получаете хорошие броски каждый раз. В защите вы играете отлично, все идет хорошо. Ты прав, зачем вам просто идти и швырять издалека, когда – разыграйте пик-н-ролл, положитесь на свою защиту, и – вуа-ля! – вы отправитесь на перерыв, по сути, в том же положении, что и были, если бы прибегли к «2 за 1».

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Ты упоминал своих тренеров... Я думаю, что кто-то из них учит тебя в плане баскетбольного IQ, кто-то прививает ту самую дисциплину и преданность делу. Я должен передать привет и своим тренерам. Потому что Делмар Ирвинг, Кит Хейнс, Дик Уолл, мои тренеры в Jaguars – они научили меня, как играть, играть жестко. Крис Моррис, Билли Хикс, тренер Кэй в Duke(Майк Кшишевски) – благодаря им всем, когда я попал в НБА, я знал, как думать и обрабатывать информацию об игре. Этот навык не стал новым для меня – думать в игре.

Леброн: Да-да-да, ты понимаешь, что чушь, а что нет. В нашей лиге учат большему количеству чуши. Потому что НБА – это праздник потенциала. Смотрят на потенциал. «Ну, может он и не заиграет в свой первый год, во второй, третий, четвертый... Мы подумаем, воспользоваться ли его опцией в пятый год?». Все взрощено на потенциале. Но ведь это же лотерея! Вот есть игроки с первого по пятнадцатый пик на драфте, а есть игроки, ну с шестнадцатого по тридцатый, или даже с шестнадцатого по сорок второй, например, – почему эти игроки приносят пользу в командах-контендерах?

Редик: Кстати, почему всегда есть команды, что драфтуют очень хорошо? И всегда одни и те же команды, что драфтуют плохо?

Леброн в мечтах о своей собственной команде НБА.

Леброн: *смеется* Я тебе так скажу – когда у меня будет своя команда, на меня однозначно будут работать те ребята, что драфтуют хорошо.

Редик: Тебе придется им предложить мешок денег!

Леброн: Безусловно. «Оклахома» проделала невероятную работу на драфте.

Редик: Это факт. Я тут знаешь о чем подумал? В конце моего первого года в «Клипперс» мы пришли к тому, что мне удобнее открываться после заслона слева, чтобы бросать с получения, поэтому следующие три года мы рисовали одну и ту же комбинацию для того, чтобы вывести меня на такой бросок.

Когда я попал в «Филли»(к твоему высказыванию о том, что «парни не понимают» и т.д.) и Нью-Орлеан, тренеры рисовали комбинации под право, и я говорил ребятам: «Не-не-не, просто отзеркальте комбинацию», и когда мы выходили на площадку, мои партнеры по команде не понимали, что им делать, а я им – «Не-не-не, просто отзеркальте комбинацию».

Кто, на твой взгляд, из твоих партнеров или соперников, имеет такой же высокий уровень баскетбольного IQ?

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Леброн: Рэджон Рондо. Он может отзеркалить любую комбинацию по щелчку пальцев, на ходу. Я очень удивлен, что он не тренирует на высоком уровне. Думаю, это только потому, что он сам не хочет.

Редик: Ну да, это требует многого.

ЛеБрон: Я имею в виду, кто хочет все время разбираться с этими богатыми титулованными игроками?

Редик: Да, они зашибают очень много денег.

ЛеБрон: Да, это просто странная ситуация.

Редик: Давай просто выпьем!

ЛеБрон: Cheers!

Редик: Спасибо за вино!

ЛеБрон: Пахнет восхитительно, кстати!

Уютная атмосфера на подкасте.

Редик: Возвращаясь к соревновательной выносливости. Я комментировал игру. Домашние игры «Клипперс» против «Лейкерс» на самом деле не совсем домашние, потому что половина болельщиков болеет за «Клипперс», половина – за «Лейкерс».

ЛеБрон: *смеется*

Редик: И болельщики были как-то подавлены, потому что вам надирали задницу. Ваш язык тела говорил о плохом, вы были зажаты, это было видно по тому, как вы шли на таймаут, как выходили после него, по тому, как менялись ваши игроки – во всем этом сквозило плохое настроение.

И потом, как сказал Дарвин Хэм, ты решил «надеть свой плащ» и повести за собой к этому камбеку, ты сам набрал очков больше, чем все «Клипперс» за четвертую четверть. Вот в тот момент, когда ты решил это сделать, когда вы летели 19 очков, это была по сути уже проигранная игра, твоя команда... знаешь, я называю это «отпустить поводья», Док Риверс так же говорит: «не отпускайте поводья»... Что происходило у тебя в голове в этот момент?

ЛеБрон: Ну, у тебя есть несколько минут, чтобы изменить ситуацию, или тебя уже заменят, учитывая тем более, что это бек-ту-бек, зная, что «ну, окей, мы проиграли «Клипперс, нам надрали задницу, но мы не можем позволить себе проиграть еще и «Вашингтону» завтра».

Так что я вышел, когда мы проигрывали 19 очков, я думаю, что на начало четвертой четверти у нас была такая пятерка: Я, ДиЛо, Джексон Хэйс, Ториан Принс и Кэм Рэддиш. Так вот, тренер нарисовал нам комбинацию, как я помню, Horns chest, и «Клипперс» на ней полностью провалились, так что мы сыграли ее еще раз... и вот что еще беспокоит меня в НБА – почему мы не продолжаем... Да просто давайте разыгрывать одно и то же, пока они нас не остановят. Игроки обычно разыгрывают что-то, это работает, они набирают очки – и они меняют комбинацию.

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Так вот, мы разыграли Horns chest снова, и они снова облажались. Как по мне, если у меня залетело 2-3 трешки, то я точно проверю, не в огне ли я сегодня? И я попал опять. Ну, вот теперь я себя чувствую прекрасно, у меня есть силы в ногах, мы успешно защищаемся. Я веду мяч под 45 направо, ПиДжей Такер защищается против меня уже от середины и... знаешь, я редко бросаю сходу, особенно, если мяч у меня в правой руке, но я почувствовал, что если я забью этот бросок, то, значит, я как в NBA Jam – «в огне». Я забил его и чуть не влетел в Тайрона Лю.

И вот тут я почувствовал запах крови, почувствовал, что исход игры можно изменить. Знаешь, это как снежок, катящийся с горы – он превращается в лавину, которую не остановить. Я просто понял в моменте, что все получится.

Редик: В наше время, с таким исполнением трехочковых, почти не существует неотыгрываемого отставания. На заре твоей карьеры(я сам пришел в сезоне 06-07) я вообще не получал минут в первые два года, но знаешь что? Если бы мы вели 19 очков перед началом четвертой четверти, я мог выйти на все 12 минут «мусорного» времени.

Леброн: Именно!

Редик: Тренеры бы выпустили вообще всех, дали бы поиграть при отставании в 17 очков за 9 минут до конца четвертой. Сейчас так делать уже нельзя.

Джеймс говорит о Карри.

Леброн: Знаешь, почему? Я думаю, что году так в 08/09 пришел этот светлокожий паренек...*улыбается* И он изменил все тренды. В одного. Просто внес такое правило, что нет больше достаточного преимущества в конкретном матче. Он как Пэт Махоумс от баскетбола.

Редик: Интересно, что ты затронул Стефа...

Леброн: Люблю этого парня!

Редик: ... потому что было много игроков, что вносили изменения в игру, ты буквально можешь увидеть эти шаги в развитии навыков, ну, например, от Майкла к Коби. Но я не знаю игрока, который бы повлиял на игру больше, чем Стеф. Конечно, можно упомянуть Хардена, Лилларда. Но ты прав – все началось с Карри.

Леброн: Когда речь заходит о влиянии на игру... С тех пор, как я начал следить за ней... очевидно, мы знаем, как Майк повлиял на игру, но Стеф и Аллен Айверсон – с ними никто не сравнится в этом аспекте. Оба невысокие, как бы не пытались создатели баскетбольных карточек сделать их повыше – они были настолько близки людям тем, что они не были теми, на кого обычно рассчитывают, они были меньше всех ростом, да какие у них вообще шансы? И тут AI с его убийственным кроссовером, косичками, рукавом на всю руку... Все сейчас носят эти рукава из-за него. И он врывается против больших, забивает через них из-под кольца. Теперь у нас есть Стеф, который бросает будто бы через Empire State Building. Эти двое, именно они поменяли игру больше всего, знаешь, для детей, эти два парня – те, на кого ты хочешь смотреть каждый день.

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Редик: У меня был рукав из-за Айверсона, честно.

Леброн: Слушай, у меня даже одна из тату сделана из-за Аллена Айверсона.

Редик: А Стеф... Он изменил, как мне кажется, сами основы игры – как на нее теперь смотреть, как в нее играть – со своим трехочковым броском. Для обывателя мы даже в каком-то смысле упростили игру – мы просто кидаем кучу трешек. У меня вопрос к тебе: как ты думаешь, сейчас нужно больше или меньше игрового IQ, чем в те времена, когда мы начинали?

Леброн: Меня некорректно, наверное, об этом спрашивать, потому что я всегда смотрю с другого угла на вопрос баскетбольного IQ. В течение регулярного сезона вы можете быть командой с низким баскетбольным IQ, но вывозить за счет таланта, вам может повезти в первом раунде, может, даже и во втором, но как только вы попадаете в финал конференции или вообще в финал НБА, очевидно, что там встречаются уже 4 лучших команды в Ассоциации, ну, не считая случаев, когда команда поймала кураж и удачно попала в четверку. Так вот, у них есть игроки, и эти игроки, скорее всего, лучшие в лиге, четыре лучших тренера, и вот тут как раз вступает баскетбольный интеллект.

Потому что в игре бывают моменты, к которым тебя не подготовит ни тренер, ни просмотр видео, ни история игры, когда тебе как раз и потребуется баскетбольный IQ, чтобы внести изменения прямо на ходу. И если ваш уровень мышления не на должном уровне, то такие команды, как Денвер, например, в которой играет парень с одним величайших баскетбольных умов, что мы видели(Йокич), или Голден Стэйт (Дрэймонд, Стеф), любой из моей команды, если мы играем против вас в финале, как было в 20 году, когда там были я и Рондо, – вам кранты. Когда Голден Стэйт победили Бостон – как раз IQ и сыграла роль в том финале, потому что, как по мне, у Бостона было больше таланта, но все сошлось к IQ. Люди скажут про опыт, я скажу – IQ.

Редик рассуждаете о росте Тейтума как игрока.

Редик: Я говорил недавно о Тейтуме, его чтение игры стало быстрее, выбор правильного движения стал быстрее. Ему стало гораздо легче играть. Я выпускал Details для ESPN во время этого финала, разбирал Клэя в первом эпизоде, Стефа – во втором, третий был как раз про Тейтума. Я сам не смотрел этот эпизод, там платный доступ *смеется*.

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Но, вот что я увидел: много изоляций под 45 для Тейтума, Голден Стэйт давал ему много пространства, но заставлял страхующего выходить раньше, чаще всего это был Дрэймонд, но не всегда, иногда эту роль играл Клэй. И Джейсон очень редко вынуждал Голден Стэйт меняться и перестраиваться. Сейчас же Тейтум создает моменты и без мяча(это, конечно, случалось пару раз и в том финале, но это не было настолько быстро и такие случаи были редки).

Очевидно, что их набор игроков поменялся, у них теперь есть Порзингис, что растягивает оборону своим трехочковым, но, я думаю, в этом и большая заслуга роста Тейтума как игрока. Как раз возвращаясь к вопросу об обучении для увеличения баскетбольного IQ, что-то в тебе от природы, но также ты можешь и научиться и вырасти в этом аспекте.

Леброн: Да, есть великое высказывание о том, что опыт – лучший учитель. И вот посмотри на Тейтума – ему 25 лет, он был в финалах конференции уже четыре раза, играл в финале один раз. Я выиграл свой первый титул в 28, Йокич в 27, Джордан в 28...

Редик: Кобе без Шака тоже примерно в этом возрасте выиграл, Стеф...

Леброн: Да-да-да! Я думаю, что у нас большие ожидания от Джейсона, но у него уже большой багаж опыта побед. Конечно, мы хотим увидеть, как он преодолеет все трудности, но четыре финала конференции и участие в финале до 26 лет – это элита! И, как ты уже сказал, он продолжает расти как игрок, они сейчас одни из основных претендентов на титул.

Как ты сказал, персоналии помогают: добавление Порзингиса, получение Дрю Холидея за пачку «Lays» – все это очень помогает *смеется*. Все же, если вы будете разбирать игру и изучать Бостон, для вас Тейтум будет парнем номер один, однозначно.

Редик: Баскетбольный IQ для меня это:

Умение читать и узнавать общие рисунки игры – например, приезжаете вы в Атланту, вы знаете, какие комбинации они будут разыгрывать чаще всего и к чему стремиться.

Читать игру в защите и атаке

Знание плана на игру

Вот, что мне кажется интересным в современной НБА: умные тренеры и игроки почти в каждом владении ищут правильный размен(такого не случалось, когда я приходил в лигу).

Леброн: Да, ищут цель, точно.

Редик: Будто бы вы играете в шахматы на баскетбольной площадке. И для меня это самое большое изменение. Я смотрел, вообще-то, даже комментировал игру: хороший атакующий игрок владеет мячом, играют против «Клипперс», другого игрока без мяча опекает Кавай Ленард, и этот игрок бежит ставить заслон игроку с мячом!

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Леброн: В этом просто нет смысла, это низкий баскетбольный IQ.

Редик: Уберите Кавая от мяча, вы чего?!

Джеймс говорит о простых ошибках современных игроков.

Леброн: В этом просто нет смысла, это низкий баскетбольный IQ. И это происходит очень часто. Я вернусь к тому, о чем ты говорил – о запоминании комбинации. То, как много игроков забывают комбинации сразу после таймаута, просто сжигает меня изнутри. Просто сжигает!

Тренер сидит, все пять игроков, десять глаз, – все смотрят на планшет, выходят после таймаута и делают все не так. Это меня очень беспокоит. Вот когда ты играл, ты знал ,что у тебя точно есть два выхода: выбегаешь из-под заслона слева и, если большой на тебя не выходит – ты бросаешь. А если выходит – ты пасуешь на ставившего заслон под кольцо.

О чем еще говорить?

Редик: Ну, тут есть еще один вариант – если страховавший центровой успевает вернуться. Я тогда скидывал обратно разыгрывающему, например, в «Филли» я скидывал Бену, и он врывался в трехсекундную на лихом коне. То есть ты еще должен прочитать, что будет делать игрок на верху трехсекундной.

Леброн: Согласен, я больше думал о твоей игре в «Клипперс».

Редик: Странно знаешь что? Уже не так много игроков по типу «поймал-бросил», никто не разыгрывает floppy, как делали это я или Рэй Аллен в Бостоне. Но вот когда ты его все же играл, ты всегда смотрел на защищающегося большого – как только большой переставал делать заступ, ты просто бросал или подстраховка приходила за счет пасовавшего тебе игрока.

Леброн о современном понимании нетленки «в атаке пошире».

Леброн: Да, сейчас атака настолько сильно расширилась, что большой вынужден выходить. Был Рип Хэмилтон, который после серии заслонов все же не бросал с трехочковой, из-за чего подстраховка была проще.

Когда мы начинали, ты мог выйти на подстраховку, потому что большие и форвард были внутри трехочковой, вы могли успеть вернуться с подстраховки. Сейчас, на примере «Бостона», такого не бывает – там могут быть пять игроков на периметре одновременно, вообще никого в краске. Все игроки стартовой пятерки – угроза с трехочковой.

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Подстраховка изменилась до неузнаваемости, потому что большие от начала времен были запрограммированы помогать в любой ситуации, неважно, где они сами и кого обороняют в данный момент. И вот здесь IQ берет свое. Сейчас, если игрок периметра делает проход, тебе говорят, не помогай с сильной стороны – это легчайшая трешка. Но ты-то знаешь, что некоторые большие обязательно побегут помогать, несмотря ни на что, потому что их учили всю жизнь защищать кольцо.

Заключение

В этом материале я постарался перевести разговор двух больших фанатов баскетбола о предмете своей страсти. Надеюсь, у меня получилось раскрыть этот приятный диалог читателям в должной мере, и вы получили то же удовольствие, что и я при первом просмотре, только уже на русском.

Новые переводы будут выходить по мере возможности и выхода серий подкаста (вторая уже в производстве).

Фото: youtube.com/MindTheGamePodcast