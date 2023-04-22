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Егор Виноградов решает в Кубке Харламова.

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Накануне пятого матча финала OLIMPBET МХЛ (пройдет в Омске 23 апреля в 10:00 по Москве) «Чайка» лидирует в серии с «Ястребами» 3-1 и стоит в шаге от трофея.

Самый заметный игрок финальной серии − нападающий молодежки «Торпедо» Егор Виноградов. Коротко его перфоманс в решающем противостоянии можно описать так:

• 1-й матч – хет-трик;

• 2-й матч – удаление до конца матча на 20-й минуте;

• 3-й матч – пропустил из-за дисквалификации;

• 4-й матч – снова оформил хет-трик.

А теперь по порядку.

Серия стартовала в Омске («Ястребы» − победитель конференции с преимуществом домашней площадки) на арене хоккейной академии «Авангард». У Виноградова – два важнейших гола (сделал 0:2 в меньшинстве и 2:4 в большинстве), а также шайба в концовке.

Второй матч − жест в сторону скамейки «Ястребов» в конце первого периода при счете 2:0 в пользу омичей. Итог − удаление до конца.

«Чайка» вернуться в игру не смогла и уступила 2:6. Момент, как судья Никита Шалагин удалял Виноградова, попал на видео (на арбитре был микрофон). отметка − 3:30.

Серия переехала в Нижний Новгород, но третий матч Егор Виноградов пропускал из-за автоматической дисквалификации (что не помешало «Чайке» победить).

А вот в четвертом матче к победе команды Виноградов имеет непосредственное отношение. Второй хет-трик в рамках одной (финальной!) серии!

− Егор Виноградов молодец. Вышел и отработал так, чтобы реабилитироваться за удаление в Омске и свой не очень красивый поступок. Мы надеялись, что он так сыграет. Был нацелен, настроен, заряжен с раскатки, − резюмировал главный тренер «Чайки» Николай Воеводин.

Егор Виноградов вернулся в МХЛ после вылета «Торпедо» из розыгрыша Кубка Гагарина. В пяти матчах 1/4 и 1/2 финала в активе хоккеиста был всего один гол (и три голевые передачи). В финале − шесть шайб за три встречи.

Перфоманс Виноградова вошел в историю МХЛ. Ранее вообще не было ни одной финальной серии с двумя хет-триками (даже в исполнении разных игроков разных команд). А Виноградов оформил два хет-трика за одну серию в одиночку.

Все хет-трики в финалах Кубка Харламова:

19.04.2015 Артур Гиздатуллин, «Чайка»

18.04.2016 Артем Ильенко, «Локо»

17.04.2017 Семен Кошелев, «Красная Армия»

12.04.2019 Григорий Денисенко, «Локо»

23.04.2021 Даниил Тесанов, «Локо»

15.04.2022 Никита Чибриков, «СКА-1946»

15.04.2023 Егор Виноградов, «Чайка»

20.04.2023 Егор Виноградов, «Чайка»

Фото: vk.com/mhc_chaika