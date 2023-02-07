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Так вот зачем нужны флэш-интервью.

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Если вы когда-нибудь задавались вопросами по поводу разговоров спортсменов с журналистами в перерыве матчей – то вот вам наглядный ответ из плей-офф МХЛ. Просто послушайте нападающего «Чайки» Василия Атанасова после второго периода матча с «Локо» (счет был 0:1).

− Пока забить не можете, что именно не получается в атаке?

− В завершении не получается. Сейчас забьем. Моменты будут − забьем. Я забью щас.

− Откуда такая уверенность?

− Я всегда в себе уверен. Я знаю, что нам любой соперник по зубам. Несмотря на то, кто против нас выходит. На фамилии не обращаем внимания. Знаем, что мы лучше и сильнее. Будем выходить и биться.

Пацан сказал – пацан сделал. На шестой минуте третьего периода Атанасов забросил первую шайбу «Чайки» в матче − и сравнял счет.

Спустя три с половиной минуты «Чайка» вела 3:1, «Локо» благодаря дублю Егора Сурина сократил отставание, но нижегородцы довели матч до победы. Так счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Чайки». И вообще-то это сенсация: в нижегородцев не верил ни один из пяти экспертов официального сайта МХЛ.

Василий Атанасов − один из главных героев Кубка Харламова-2023. Сразу после вылета «Торпедо» от СКА в плей-офф КХЛ нападающего перевели в молодежную команду нижегородцев, которая горела 0-1 в серии 1/4 финала против «Мамонтов Югры». В первом же матче Василий оформил хет-трик.

«Чайка» без проблем выиграла оставшиеся матчи у «Мамонтов Югры» (Атанасов помимо хет-трика отметился дублем) − и вышла в полуфинал, где выиграла оба матча у «Локо» и находится в шаге от выхода в финал. В первой игре «Чайка» выиграла 4:2 − и Атанасов поучаствовал во всех шайбах своей команды (1+3).

Атанасов − среди лидеров розыгрыша Кубка Харламова по статистике (при том, что провел всего пять игр). Василий с семью шайбами возглавляет гонку снайперов. С 11 (7+4) очками он второй бомбардир плей-офф (у лидера Артема Мисникова в два раза больше игр − 10).

Фото: «Локо»