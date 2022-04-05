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Талант из ЦСКА зажигает в плей-офф МХЛ: разрывался между молодежкой и основой, не боится пятака, готовится к играм с Агатой Кристи

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Нападающий из Санкт-Петербурга не попал в систему СКА и раскрылся в Москве.

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«Красная Армия» – в шаге от выхода в финал Кубка Харламова (счет в полуфинальной серии с «Омскими Ястребами» 2-0 – играют до трех побед). Один из самых видных игроков молодежки ЦСКА − нападающий Прохор Полтапов: 4+6 в 10 матчах.

Мимо СКА, тренировки по примеру Кучерова, никаких подкаток

Полтапов родился в Санкт-Петербурге, но прошел мимо школы основного СКА, хотя позже говорил, что его туда активно звали.

«Так как в детстве был гиперактивным ребенком, то родители меня поставили на лед в три года. У нас была рядом с домом большая открытая ледовая площадка – на ней делал свои первые шаги. В хоккейную секцию меня отдали в этом же возрасте, хотя набор был только с пяти лет, то есть, я катался там со старшими. В шесть лет я попал в школу «Серебряные Львы», – рассказывал игрок в интервью Allhockey.ru.

При этом маленький Прохор отрабатывал мастерство и вне секции. Как Никита Кучеров, который залил себе в гараже специальную площадку для отработки броска – так игрок сборной России живым примером подтверждал правило «десяти тысяч часов».

«Дома играл с мячиком и клюшкой каждый день, как приходил со школы – мог так «убить» целый день. Никаких подкаток у меня не было», – говорил Полтапов. Такая постоянная практика помогла прокачать техническое оснащение игрока, когда он делал самые первые шаги.

Москва, нетипичный ЦСКА, десятка лучших в МХЛ

В сравнительно скромной школе «Серебряных львов» Полтапов надолго не задержался, но и питерский флагман игрока не пригласил. Прохор переехал в московский регион, где последовательно прошел цепочку «Витязь» – «Динамо» – ЦСКА.

«По детям я просто играл и не задумывался о будущем, но потом понял, что хоккей – это мое будущее» – говорил игрок в интервью сайту КХЛ.

Третий шаг Полтапов сделал в момент, когда надо было переходить в МХЛ. Он выбирал систему, которая была не совсем типична для его стиля. ЦСКА в последние годы выстраивал четкую стилевую вертикаль, идеологически команды ВХЛ и МХЛ были схожи с основой.

«В отличие от «Динамо» система ЦСКА требует, чтобы нападающие отрабатывали в защите. В «Динамо» я был сконцентрирован только на атаке. Адаптировался я примерно три месяца, затем привык», – рассказывал хоккеист.

В сезоне-2020/21 Полтапов стал лучшим бомбардиром «Красной Армии» – 52 (25+27) очка в 61 матче, но в плей-офф набрал только три очка в шести встречах. Успехи в регулярке позволили экспертам КХЛ ТВ включить форварда в десятку лучших игроков сезона.

«Главная проблема Прохора Полтапова – слабая реализация моментов. Он много создает для себя сам. Если бы все моменты заканчивались голами, то молодой форвард набирал бы по 80 очков. Полтапов – очень техничный игрок», − говорил комментатор Артем Божко.

ЮЧМ-2021, заочный спор Федорова и главного тренера «Красной Армии»

После успешного сезона Прохор поехал на юниорский чемпионат мира-2021 в США. В сборной, где на первом плане были Мичков и Мирошниченко, игрок ЦСКА был менее заметным для зрителей, но свои очки набирал – отличился в том числе голом в матче против Чехии.

На ЮЧМ-2021 его заметили иностранные журналисты.

«Цепкий стиль игры Полтапова дополняет его достойный уровень мастерства. Он мотор любого звена, в котором его выпускают на лед. Он быстро принимает решения, хорошо играет без шайбы и оказывает давление на защитников. Полтапов готов идти в самые «грязные» места площадки, забивать с пятака. Он всегда в гуще событий, всегда при его появлении в игре что-то происходит», – писал американский специалист по молодежному хоккею Скотт Уилер.

На МЧМ-2022 Полтапов не попал. Возможно, виною тому были частые путешествия из одной команды системы ЦСКА в другую. Кроме клуба МХЛ, Полтапов сыграл и в «Звезде» из Высшей хоккейной лиги, и в ЦСКА. В сезоне-2021/22 из-за травм лидеров главный тренер основной команды Сергей Федоров дал немало времени молодежи, которая у армейцев почти всегда выделяется. В главной команде Прохор в роли лимитчика проводил по пять минут за матч и пробыл там почти треть сезона.

В октябре Сергей Федоров комментировал эти путешествия туда и обратно: «Он всегда будет разрываться между вышкой, молодежкой и нами, потому что ему надо больше играть. В 18 лет сложно, наверное, выстроить свою игру во всех трех зонах с шайбой и без нее. Это очень большая нагрузка. Видно, что в атаке он играет здорово – не хуже остальных игроков команды».

Оценка главного тренера «Красной Армии» Рината Хасанова в программе «Новости Молодежки» была другой: «Полтапов по большому счету толком не играет ни в первой команде, ни в «Звезде», ни у нас. Нужно четкое понимание, где он лидер, где его подпускают, где ему дают понюхать пороха. Нужно расставить приоритеты».

Разговоры с мамой, «Загадка Эндхауза» и перспективы

Сам Полтапов не перекидывал вину на кого-то другого и продолжал работать. В регулярном чемпионате он не мог помочь «Красной Армии», но и без него команда выдала один из лучших сезонов в истории МХЛ, попутно установив рекорд МХЛ − 23 победы подряд. В плей-офф Прохор наконец раскрылся: выдавал красивые передачи и мощные броски.

А что помогает хоккеисту вне площадки? В интервью сайту КХЛ он рассказывал: «В сложные моменты я всегда разговариваю с мамой, у нее по-матерински всегда получается ответить на вопрос, что я сделал не так, дать нужный совет. Это очень помогает».

Как и Василий Пономарев из системы «Спартака», Полтапов любит чтение, предпочитая в основном детективы. Он признает, что с их помощью легче предсказывать поведение игроков соперника: «Интереснее же самому – пытаешься понять, кто совершил убийство, нравится разгадывать мысли людей, которые думают не так, как все. Это помогает и в хоккее, потому что изучаешь вратарей, как они играют, в каких моментах, например, садятся или находятся в стойке. Посоветовал бы прочесть «Загадку Эндхауза» Агаты Кристи – развязка очень интересная».

У Полтапова будет шанс попасть в основу ЦСКА на сезон-2022/23. Сергей Федоров в регулярке показывал, что готов довериться молодым игрокам и в те моменты, когда все лидеры в строю.

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