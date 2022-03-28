🔥Лакросс-гол в плей-офф МХЛ! Ярослав Лихачев исполнил трюк второй раз за сезон

Главная звезда Кубка Харламова-2022: 18 очков в 8 матчах.

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Ярославский «Локо» сравнял счет в серии с «Красной Армией» (2-2), хотя после двух игр в Москве команда уступала 0-2.

В четвертом матче ярославцы разгромили соперника (8:1), хет-триком отметился лучший бомбардир розыгрыша Кубка Харламова Ярослав Лихачев. Один из голов он забил в лакросс-стиле.

Лихачев исполнил лакросс второй раз за сезон. В октябре он забросил похожую шайбу «Алмазу».

Воспитанник «Локомотива» дебютировал в Молодежной хоккейной лиге только в октябре 2021-го, в 20-летнем возрасте. До 17 он выступал в России – за ярославскую школу и за «Локо-Юниор» в НМХЛ, но перед сезоном-2018/19 уехал в QMJHL − юниорскую лигу Квебека. После возвращения в Россию Лихачев проводит мощный сезон в МХЛ: 74 (37+37) очков в 51 матче регулярки, 18 (10+8) в восьми играх плей-офф.

Фото: vk.com/mhclokoyaroslavl