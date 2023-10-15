Год Роналду в Саудовской Аравии: голов как в лучшие годы, есть трофей и много скандалов

Насыщенный 2023-й!

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии уже целый год, его подписали как раз перед прошлым Новым годом.

Оценим, как португалец провел это время.

Криш сразу много забивал. Статистика – как в расцвете за «Реал»

Вот все достижения Роналду за календарный год. Да-да, рост подписчиков – тоже, ему точно это важно!

Голов – почти как матчей, очень внушительно. Благодаря этому Роналду лучший бомбардир года, в концовке года оторвался от Харри Кейна, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. В сумме со сборной – 54 гола. По клубной части с ним вровень закончил Холанд, но за счет национальной команды Криш лучше.

Португалец сделал покер уже в третьей игре за «Аль-Наср». Тогда не повезло «Аль-Вахде», Роналду влепил четыре гола за 40 минут. Буквально через пару недель сделал и хет-трик – «Дамаку» – всего за 26 минут. А уже в новом сезоне – «Аль-Фатеху» – ушло меньше часа. В дни, когда все получается, этот мужчина неудержим.

Роналду сыграл в пяти разных турнирах: зацепил по два сезона чемпионата и Кубка, сыграл в Суперкубке и двух международных соревнованиях, тут азиатская Лига чемпионов арабский Кубок чемпионов. Его как раз Криш летом и выиграл: забил шесть мячей, в том числе два в финале.

44 гола за клуб в календарном году – лучший результат Роналду с 2015-го , так много забил (с поправкой на лигу) впервые с периода расцвета в «Реале».

Главные судовские сюжеты Роналду: нервы, неправильные жесты, толчок соперника, отмененный пенальти

Чем еще запомнился Роналду за этот год в Азии?

● Чуть не сломал шею сопернику в единоборстве. В апрелльском матче «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилалю», а Роналду так разъярился по ходу, что невероятно жестко схватил колумбийца Густаво Куэльяра. Это был в целом мини-провал: ноль голевых моментов, упущенный шанс догнать лидера.

● Спровоцировал скандал, когда схватился за пах в ответ на «Месси-Месси» от болельщиков. Тот же матч с «Аль-Хилалем», сразу после игры Криш вот так отреагировал на издевку с трибун.

Саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, обратился в прокуратуру с иском и объяснял тогда: «Поведение Криштиану – преступление, непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем».

Конечно, последствий не было. Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии даже не рассматривал видео из соцсетей – утверждали, что могут принять только кадры официального вещателя, а в трансляцию момент не попал.

Апрель вообще был нервным: «Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии. Полуфинал никак не складывался – и в перерыве Роналду накричал на запасных. Не помогло.

● Устроил еще одно шумное дело: перекрестился после гола. Отпраздновал так победный мяч в полуфинале Кубка арабских чемпионов, а оказалось, что публичные христианские жесты в Саудовской Аравии запрещены. Заговорили об угрозе ареста и депортации.

Но профессор геополитики Института международных отношений и обороны Фернандо Бранколи пояснил: «Законы Саудовской Аравии в отношении христианства сложны. Фактически не существует нормы, запрещающей проявление христианской веры. Хотя иногда за это преследуют. Но мы говорим о Криштиану Роналду. Так что ничего страшного не произойдет».

И правда, не произошло.

● Срывался на судей, работников охраны, операторов. Нервных моментов хватало.

В августе прошли «Шабаб Аль-Ахли» в квалификации к ЛЧ, но было крайне напряженно. Роналду дико сердился на судью, в ярости на кого-то кричал, уходя на перерыв, а потом еще и толкнул мужчину из службы безопасности соперника (тот, вероятно, пытался сделать селфи).

После матча с «Аль-Шабабом» в Кубке арабских чемпионов Криш брызнул водой из бутылки в оператора и приказал ему отойти. Человек с камерой послушался.

● Вызывал восторг в поездках по Азии на матчи ЛЧ. Пик – в Иране.

Когда приехал играть против «Персеполиса», получил в подарок ковер, а потом увидел гигантскую толпу людей, которая его приветствовала. Свел там всех с ума.

● Попросил отменить пенальти на себе. Попал в хайлайты с эпизодом благородства.

Тоже игра с «Персеполисом», но дома. На второй минуте Роналду вроде заработал пенальти, но сам сказал, что нарушения не было. По повторам – действительно так.

Пенальти отменили, а «Аль-Наср» так ничего и не забил – 0:0. Впрочем, досрочно занял первое место в группе.

Интерес к Роналду растет. Его ждет очень насыщенный 2024-й

Конечно, аудитория Криша на новой территории заметно росла. Летом он первым в мире пробил 600 млн подписчиков в инстаграме, сейчас уже заметно больше – 616. После полумиллионной планки мы анализировали, как устроена его империя в соцсетях.

Роналду вступает в очень интересный 2024-й. В феврале ему исполнится 39 лет. Впереди – трудная борьба за чемпионство в Саудовской Аравии («Аль-Хилаль» Малкома, Митровича, Милинковича-Савича, Невеша и травмированного Неймара на семь очков впереди. В Кубке ждет полуфинал, в Суперкубке – тоже, а в азиатской ЛЧ – плей-офф.

Главный турнир – Евро-2024, куда Роналду наверняка поедет со сборной Португалии. Они в группе с Турцией и Чехией, еще одного соперника узнают после стыков – выглядит точно проходимым.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh