Год Роналду в Саудовской Аравии: голов как в лучшие годы, есть трофей и много скандалов
Насыщенный 2023-й!
Криштиану Роналду в Саудовской Аравии уже целый год, его подписали как раз перед прошлым Новым годом.
Оценим, как португалец провел это время.
Криш сразу много забивал. Статистика – как в расцвете за «Реал»
Вот все достижения Роналду за календарный год. Да-да, рост подписчиков – тоже, ему точно это важно!
Голов – почти как матчей, очень внушительно. Благодаря этому Роналду лучший бомбардир года, в концовке года оторвался от Харри Кейна, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. В сумме со сборной – 54 гола. По клубной части с ним вровень закончил Холанд, но за счет национальной команды Криш лучше.
Португалец сделал покер уже в третьей игре за «Аль-Наср». Тогда не повезло «Аль-Вахде», Роналду влепил четыре гола за 40 минут. Буквально через пару недель сделал и хет-трик – «Дамаку» – всего за 26 минут. А уже в новом сезоне – «Аль-Фатеху» – ушло меньше часа. В дни, когда все получается, этот мужчина неудержим.
Роналду сыграл в пяти разных турнирах: зацепил по два сезона чемпионата и Кубка, сыграл в Суперкубке и двух международных соревнованиях, тут азиатская Лига чемпионов арабский Кубок чемпионов. Его как раз Криш летом и выиграл: забил шесть мячей, в том числе два в финале.
44 гола за клуб в календарном году – лучший результат Роналду с 2015-го, так много забил (с поправкой на лигу) впервые с периода расцвета в «Реале».
Главные судовские сюжеты Роналду: нервы, неправильные жесты, толчок соперника, отмененный пенальти
Чем еще запомнился Роналду за этот год в Азии?
● Чуть не сломал шею сопернику в единоборстве. В апрелльском матче «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилалю», а Роналду так разъярился по ходу, что невероятно жестко схватил колумбийца Густаво Куэльяра. Это был в целом мини-провал: ноль голевых моментов, упущенный шанс догнать лидера.
● Спровоцировал скандал, когда схватился за пах в ответ на «Месси-Месси» от болельщиков. Тот же матч с «Аль-Хилалем», сразу после игры Криш вот так отреагировал на издевку с трибун.
Саудовский юрист Нуф бин Ахмед, специализирующийся на международном праве, обратился в прокуратуру с иском и объяснял тогда: «Поведение Криштиану – преступление, непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем».
Конечно, последствий не было. Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии даже не рассматривал видео из соцсетей – утверждали, что могут принять только кадры официального вещателя, а в трансляцию момент не попал.
Апрель вообще был нервным: «Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии. Полуфинал никак не складывался – и в перерыве Роналду накричал на запасных. Не помогло.
● Устроил еще одно шумное дело: перекрестился после гола. Отпраздновал так победный мяч в полуфинале Кубка арабских чемпионов, а оказалось, что публичные христианские жесты в Саудовской Аравии запрещены. Заговорили об угрозе ареста и депортации.
Но профессор геополитики Института международных отношений и обороны Фернандо Бранколи пояснил: «Законы Саудовской Аравии в отношении христианства сложны. Фактически не существует нормы, запрещающей проявление христианской веры. Хотя иногда за это преследуют. Но мы говорим о Криштиану Роналду. Так что ничего страшного не произойдет».
И правда, не произошло.
● Срывался на судей, работников охраны, операторов. Нервных моментов хватало.
В августе прошли «Шабаб Аль-Ахли» в квалификации к ЛЧ, но было крайне напряженно. Роналду дико сердился на судью, в ярости на кого-то кричал, уходя на перерыв, а потом еще и толкнул мужчину из службы безопасности соперника (тот, вероятно, пытался сделать селфи).
После матча с «Аль-Шабабом» в Кубке арабских чемпионов Криш брызнул водой из бутылки в оператора и приказал ему отойти. Человек с камерой послушался.
● Вызывал восторг в поездках по Азии на матчи ЛЧ. Пик – в Иране.
Когда приехал играть против «Персеполиса», получил в подарок ковер, а потом увидел гигантскую толпу людей, которая его приветствовала. Свел там всех с ума.
● Попросил отменить пенальти на себе. Попал в хайлайты с эпизодом благородства.
Тоже игра с «Персеполисом», но дома. На второй минуте Роналду вроде заработал пенальти, но сам сказал, что нарушения не было. По повторам – действительно так.
Пенальти отменили, а «Аль-Наср» так ничего и не забил – 0:0. Впрочем, досрочно занял первое место в группе.
Интерес к Роналду растет. Его ждет очень насыщенный 2024-й
Конечно, аудитория Криша на новой территории заметно росла. Летом он первым в мире пробил 600 млн подписчиков в инстаграме, сейчас уже заметно больше – 616. После полумиллионной планки мы анализировали, как устроена его империя в соцсетях.
Роналду вступает в очень интересный 2024-й. В феврале ему исполнится 39 лет. Впереди – трудная борьба за чемпионство в Саудовской Аравии («Аль-Хилаль» Малкома, Митровича, Милинковича-Савича, Невеша и травмированного Неймара на семь очков впереди. В Кубке ждет полуфинал, в Суперкубке – тоже, а в азиатской ЛЧ – плей-офф.
Главный турнир – Евро-2024, куда Роналду наверняка поедет со сборной Португалии. Они в группе с Турцией и Чехией, еще одного соперника узнают после стыков – выглядит точно проходимым.
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Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh