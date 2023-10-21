Роналду-младший теперь в «Аль-Насре» U13. Он везде идет за отцом и мечтает сыграть с ним в одной команде

Криштианинью блистал в академиях «МЮ», «Ювентуса» и «Реала».

Криштиану Роналду-младший теперь тоже в «Аль-Насре» – зачислен в команды U13 и U15. По примеру отца взял седьмой номер.

Проследим его путь до Саудовской Аравии.

Роналду-младший прошел через академии «Ман Юнайтед», «Ювентуса» и «Реала» – и везде много забивал

Любовь Курчавова подробно рассказывала об отношениях Роналду с сыном. Выделим главное.

Криштиану-младший занимается в академиях с шести лет. Тогда отец блистал в «Реале», а его отвели в «Посуэло» из четвертого испанского дивизиона. Криштианинью забил в дебютной игре, а когда Роналду и Джорджина Родригес пришли на матч «Посуэло» против «Бернадетте Б», воткнул шесть из восьми голов команды. В академии «Реала» тоже был на ведущих ролях: 50 мячей в 20 матчах за команды разных возрастов.

В 2018-м Криштианинью вслед за отцом перебрался в академию «Юве» – и в дебютной игре положил покер за команду U9. К октябрю 2019-го статистика поражала: Football Talent Scout подсчитал, что у Роналду-младшего 58 голов и 18 ассистов в 28 матчах за «Ювентус» U9.

«Он здорово адаптировался в «Юве», – радовался Роналду. – Ему это дается легче, чем мне. Надеюсь, он сможет стать, как папа. Криштиану говорит, что превзойдет меня, но я считаю, что это будет сложно».

Летом 2021-го Криштиану вернулся в «МЮ», и через несколько месяцев Роналду-младший уже играл в академии клуба. Конечно же, под седьмым номером и с фирменным Siii после забитых мячей.

«Иногда сын говорит: «Папа, отыграй еще несколько лет. Я хочу сыграть с тобой в одной команде», – делился Роналду на International Sports Conference в Дубае. – Очень сложно, но я способен на это. Неизвестно, как все сложится».

Как только Криштиану перебрался в Саудовскую Аравию, сын начал тренироваться в академии Mahd. Это национальный спортивный центр, расположенный в Эр-Рияде. Роналду-младший играл с юношами на два года старше – тоже дубль в дебютной игре.

Криштиану делает из сына топ-футболиста: не покупает ему смартфон и приучает к правильному питанию

Несколько цитат Роналду о сыне.

● Хочет, чтобы Криштианинью стал профессиональным футболистом. Лишь бы не вратарем. «Думаю, в нем есть необходимые качества. Конечно, он еще совсем маленький, это 5-летний ребенок, но он любит футбол. Он постоянно играет с мячом. У нас дома 30 мячей, и Криштиану постоянно с ними возится.

Но я не буду заставлять его. Такое происходит само по себе, он должен самостоятельно сделать выбор. Криштиану сможет стать тем, кем захочет. Я не буду давить. Но, конечно, я хочу, чтобы Криштиану стал футболистом. Топовым футболистом, как папа», – рассказывал Криштиану в 2016-м.

В документалке Father-Son Time: Ronaldo показали такой диалог:

– Я буду вратарем. Ладно, папа?

– Нет, я не хочу этого.

– Но я хочу.

– Вратарем? Ты шутишь или что?

● До сих пор не купил сыну смартфон, дает лишь на время. «Он постоянно спрашивает, когда у него будет мобильный телефон, – делился Роналду на Всемирной выставке в Дубае. – Я всегда отвечаю: «Когда придет время, он у тебя будет». Нужно использовать преимущества технологий, но не нужно быть одержимым ими. Иногда я даю ему телефон на время, но не всегда. Детям нужно давать телефоны на определенное время, а не постоянно».

● Раздражается из-за вредных привычек сына. «Иногда он пьет колу, газировку, ест чипсы, хотя знает, что меня это раздражает, – говорил Роналду на церемонии Globe Soccer Awards в 2020-м. – Иногда я говорю ему, что после занятий на беговой дорожке нужно окунуться в холодную воду для восстановления, а он говорит: «Пап, но там ведь холодно». Это нормально, ему всего 10.

У него есть потенциал. Он быстрый, техничный. Но пока это ничего не значит. Нужны также упорный труд и самопожертвование».

Фото: instagram.com/cristiano