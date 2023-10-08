Месси вернулся – и сразу мимо плей-офф. «Интер Майами» проиграл лидеру МЛС
Старт следующего сезона только в феврале.
Лионель Месси вернулся на поле после долгого отсутствия из-за травмы. Но этого оказалось недостаточно, чтобы продлить надежду «Интер Майами» на плей-офф.
Месси вышел во втором тайме. Пропустили уже при нем
Момент, который болельщики «Интера» ждали с 20 сентября, случился на 55-й минуте домашнего матча с «Цинциннати» (лидер Восточной конференции и всей МЛС). Под радостный шум толпы Месси заменил защитника Томаса Авилеса – команде нужно было побеждать.
Отметим, что активные фанаты «Интера» в этом матче протестовали против слишком высоких цен на абонементы в 2024 году, поэтому болели без флагов и барабанов.
Месси уже приучил, что может в любой момент перевернуть игру «Интера». Но на этот раз чуда не случилось: на 78-й минуте полузащитник «Цинциннати» Альваро Барреаль первым успел на добивание и забил единственный гол в матче. Таймкод: 5:55.
Шансы для Месси были во время штрафных ударов, но аргентинец их не реализовал. Тренер Тата Мартино объясняет: «Его травма зажила, но он далеко не в ритме. Он мало играл, поэтому я дал ему всего 35 минут».
«Я доволен тем, что мы сделали». «Интер» остался без плей-офф, но рассматривает этот сезон как переходный
Впереди у «Интера» два матча с «Шарлотт» (18 и 21 октября), но они уже не имеют для флоридцев турнирного значения. Команда Месси окончательно потеряла шансы на плей-офф – даже через стыковой матч между восьмой и девятой командой конференции. Сейчас «Интер» идет 14-м из 15 клубов Востока – при самом удачном раскладе команда может подняться только на 12-ю строчку.
«Я доволен тем, что мы сделали, – сказал после матча Мартино. – С того момента, как я возглавил команду, я всегда думал, что эти шесть месяцев будут посвящены тому, чтобы придать ей некоторую форму, подготовить ее к 2024 году. Мы выиграли трофей, что 26 из 28 команд не сделают в этом сезоне. И у нас был шанс выйти в плей-офф, о чем три месяца назад было невозможно подумать, поэтому я доволен тем, как мы соревновались».
У Месси 11+5 в 13 матчах за «Интер Майами». Лео помог команде с победой в Кубке лиг и выходом в финал Кубка США, но после сентябрьской паузы на игры сборных вернулся с повреждением и практически не играл.
12 и 17 октября у сборной Аргентины матчи квалификации к ЧМ-2026 против Парагвая и Перу. Месси может спокойно ехать в сборную и готовиться к следующему сезону.
Регулярный сезон МЛС-2024 стартует только в конце февраля. У «Интера» также будут матчи в Лиге чемпионов КОНКАКАФ – туда команда попала за счет победы в Кубке лиг.
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Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs
За это ЗМ
И ещё 750 голевых
1500 предголевых
3750 предпредголевых
Но не дать ЗМ 2022-2023 - это значит игнорировать два факта:
1) Кубок Чемпионата мира - это САМЫЙ престижный кубок в мире футбола, в котором команда Месси обыграла команду Мбаппе.
2) Игра Месси разнообразна и смотрибельна вне Барсы (которая "под-месси-собрана-разобрана")
и рядом с тем же Мбаппе.
-пришел ничего не выиграл, опустился с первого место на второе
Кроме того, до конца года у аргов ещё четыре матча отбора на ЧМ-26. Поиграет ещё.
Хотя нет... Только Месси