Месси вернулся – и сразу мимо плей-офф. «Интер Майами» проиграл лидеру МЛС

Старт следующего сезона только в феврале.

Лионель Месси вернулся на поле после долгого отсутствия из-за травмы. Но этого оказалось недостаточно, чтобы продлить надежду «Интер Майами» на плей-офф.

Месси вышел во втором тайме. Пропустили уже при нем

Момент, который болельщики «Интера» ждали с 20 сентября, случился на 55-й минуте домашнего матча с «Цинциннати» (лидер Восточной конференции и всей МЛС). Под радостный шум толпы Месси заменил защитника Томаса Авилеса – команде нужно было побеждать.

Отметим, что активные фанаты «Интера» в этом матче протестовали против слишком высоких цен на абонементы в 2024 году, поэтому болели без флагов и барабанов.

Месси уже приучил, что может в любой момент перевернуть игру «Интера». Но на этот раз чуда не случилось: на 78-й минуте полузащитник «Цинциннати» Альваро Барреаль первым успел на добивание и забил единственный гол в матче. Таймкод: 5:55.

Шансы для Месси были во время штрафных ударов, но аргентинец их не реализовал. Тренер Тата Мартино объясняет: «Его травма зажила, но он далеко не в ритме. Он мало играл, поэтому я дал ему всего 35 минут».

«Я доволен тем, что мы сделали». «Интер» остался без плей-офф, но рассматривает этот сезон как переходный

Впереди у «Интера» два матча с «Шарлотт» (18 и 21 октября), но они уже не имеют для флоридцев турнирного значения. Команда Месси окончательно потеряла шансы на плей-офф – даже через стыковой матч между восьмой и девятой командой конференции. Сейчас «Интер» идет 14-м из 15 клубов Востока – при самом удачном раскладе команда может подняться только на 12-ю строчку.

«Я доволен тем, что мы сделали, – сказал после матча Мартино. – С того момента, как я возглавил команду, я всегда думал, что эти шесть месяцев будут посвящены тому, чтобы придать ей некоторую форму, подготовить ее к 2024 году. Мы выиграли трофей, что 26 из 28 команд не сделают в этом сезоне. И у нас был шанс выйти в плей-офф, о чем три месяца назад было невозможно подумать, поэтому я доволен тем, как мы соревновались».

У Месси 11+5 в 13 матчах за «Интер Майами». Лео помог команде с победой в Кубке лиг и выходом в финал Кубка США, но после сентябрьской паузы на игры сборных вернулся с повреждением и практически не играл.

12 и 17 октября у сборной Аргентины матчи квалификации к ЧМ-2026 против Парагвая и Перу. Месси может спокойно ехать в сборную и готовиться к следующему сезону.

Регулярный сезон МЛС-2024 стартует только в конце февраля. У «Интера» также будут матчи в Лиге чемпионов КОНКАКАФ – туда команда попала за счет победы в Кубке лиг.

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs