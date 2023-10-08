Лео и Криш
Блог

Месси вернулся – и сразу мимо плей-офф. «Интер Майами» проиграл лидеру МЛС

Херардо Мартино Херардо Мартино
Лионель Месси Лионель Месси
Цинциннати Цинциннати
Интер Майами Интер Майами
МЛС МЛС
Футбол Футбол

Старт следующего сезона только в феврале.

Лионель Месси вернулся на поле после долгого отсутствия из-за травмы. Но этого оказалось недостаточно, чтобы продлить надежду «Интер Майами» на плей-офф.

Месси вышел во втором тайме. Пропустили уже при нем

Момент, который болельщики «Интера» ждали с 20 сентября, случился на 55-й минуте домашнего матча с «Цинциннати» (лидер Восточной конференции и всей МЛС). Под радостный шум толпы Месси заменил защитника Томаса Авилеса – команде нужно было побеждать.

Отметим, что активные фанаты «Интера» в этом матче протестовали против слишком высоких цен на абонементы в 2024 году, поэтому болели без флагов и барабанов.

Месси уже приучил, что может в любой момент перевернуть игру «Интера». Но на этот раз чуда не случилось: на 78-й минуте полузащитник «Цинциннати» Альваро Барреаль первым успел на добивание и забил единственный гол в матче. Таймкод: 5:55.

Шансы для Месси были во время штрафных ударов, но аргентинец их не реализовал. Тренер Тата Мартино объясняет: «Его травма зажила, но он далеко не в ритме. Он мало играл, поэтому я дал ему всего 35 минут».

«Я доволен тем, что мы сделали». «Интер» остался без плей-офф, но рассматривает этот сезон как переходный

Впереди у «Интера» два матча с «Шарлотт» (18 и 21 октября), но они уже не имеют для флоридцев турнирного значения. Команда Месси окончательно потеряла шансы на плей-офф – даже через стыковой матч между восьмой и девятой командой конференции. Сейчас «Интер» идет 14-м из 15 клубов Востока – при самом удачном раскладе команда может подняться только на 12-ю строчку.

«Я доволен тем, что мы сделали, – сказал после матча Мартино. – С того момента, как я возглавил команду, я всегда думал, что эти шесть месяцев будут посвящены тому, чтобы придать ей некоторую форму, подготовить ее к 2024 году. Мы выиграли трофей, что 26 из 28 команд не сделают в этом сезоне. И у нас был шанс выйти в плей-офф, о чем три месяца назад было невозможно подумать, поэтому я доволен тем, как мы соревновались».

У Месси 11+5 в 13 матчах за «Интер Майами». Лео помог команде с победой в Кубке лиг и выходом в финал Кубка США, но после сентябрьской паузы на игры сборных вернулся с повреждением и практически не играл.

12 и 17 октября у сборной Аргентины матчи квалификации к ЧМ-2026 против Парагвая и Перу. Месси может спокойно ехать в сборную и готовиться к следующему сезону.

Регулярный сезон МЛС-2024 стартует только в конце февраля. У «Интера» также будут матчи в Лиге чемпионов КОНКАКАФ – туда команда попала за счет победы в Кубке лиг.

Сага о владельцах «Интер Майами»: тут и Боули (!), и покупатель футбола (!!), и сыновья врага Фиделя (!!!)

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs

62 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну хоть на пару месяцев тут не будет инфы каждый день про Месси
+78
-11
+67
Пришел, увидел, вылетел- это о Месси против любителей.
+62
-29
+33
Красава Лео, кубок лучшего гоат млс ему обеспечен!
+35
-13
+22
Не, ну это точно ЗМ
+25
-9
+16
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
где-то я уже это читал... "чемпионат Франции - это колхозный чемпионат, Месси придет туда и спокойно положит 50+ голов за сезон"
+19
-6
+13
Ответ Иван Лапин
Комментарий удален модератором
Выиграл аналог Кубка Интертото
За это ЗМ
+11
-4
+7
Ответ romanisti89
ну хоть на пару месяцев тут не будет инфы каждый день про Месси
Теперь будут новости про аренду возможную в Европу постоянно
+6
0
+6
No penka - no Messi
+23
-18
+5
Ответ VERBLYUD
В ПСЖ главным был Мбаппе, там все строилось вокруг него. А в Аль-Хиляле главным стал бы Месси, понимаешь разницу?
да да да... потом бы в Аль-Хиляль снова нашелся другой "главный"
+6
-2
+4
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
А что не 250+ за сезон?

И ещё 750 голевых

1500 предголевых

3750 предпредголевых
+3
0
+3
Ответ Иван Лапин
нет, мы про самого позорного игрока в истории, который наполучал левых наград
Странно про Рона ничего нет тут
+6
-3
+3
Месси - FIFA Best Player 2022 уже. Это награда за статы, по сути. А значит аргументы против Месси за статы - "мимо кассы". Вкусовщина отдавать за сезон 2022-2023 ЗМ Месси? Кто играет в футбол лучше в прошедшем сезоне? Мбаппе? Вероятно, да.
Но не дать ЗМ 2022-2023 - это значит игнорировать два факта:
1) Кубок Чемпионата мира - это САМЫЙ престижный кубок в мире футбола, в котором команда Месси обыграла команду Мбаппе.
2) Игра Месси разнообразна и смотрибельна вне Барсы (которая "под-месси-собрана-разобрана")
и рядом с тем же Мбаппе.
+2
0
+2
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
нет, мы про самого позорного игрока в истории, который наполучал левых наград
+10
-9
+1
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Поставили на место зазнайку.Это только начало конца.
Зазнайку? Мне кажется зазнайка это тот, кто на серьезных щелях утверждает что Саудовская Лига в топ-6 мира
+3
-2
+1
Ответ Domian
Начало конца чего?🤣 Что в голове у хейтеров Чемпиона Мира Месси? Он 30 октября 8 ЗМ выиграет, а тут психдиспансер ему какой то конец прочит😂
За что ему давать ЗМ за две недели неплохой игры в прошлом году? Вы хоть сами не требуйте дурку . Человек ровным счетом НИЧЕГО кроме этого не показала целый год а вы ему мячик суете , так подарите ему пожизненный абонемент на яЗМ все равно эта организация куплена уже давно
+7
-6
+1
Ответ GromwuD
ребятки, вы не на ту ветку зашли, вам в чемпионат песка и вербдлюдов)))
судя по минусам, у пескофиллов перданулло
+1
0
+1
Ответ MajestySport
Пришел, увидел, вылетел- это о Месси против любителей.
Пришел, увидел, выиграл ЧМ - это о Месси против профессионалов.
+6
-5
+1
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
У Верблюда ноль нормальных постов в 2023. Да и в 2022 тоже.
+14
-13
+1
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Прямо как Брежнев - четыре Героя Советского Союза, один Социалистического Труда.
+3
-2
+1
"Мимо" второе его имя)
+17
-16
+1
Ответ Mbest77
Комментарий скрыт
Тоже самое и что и в этом
+4
-3
+1
-пришел, выиграл кубок, поднялся на одну строчку в таблице,
-пришел ничего не выиграл, опустился с первого место на второе
+1
0
+1
Пока в бчк Лапорта Месси не поедет в аренду. Отдохнёт, позагорает с семьёй в Майами. Да он Хави не очень-то и нужен. С конца февраля в МЛС времени вагон спокойно к Копа подготовиться. Как никак его последний большой турнир за сборную.
Кроме того, до конца года у аргов ещё четыре матча отбора на ЧМ-26. Поиграет ещё.
+1
0
+1
Ответ Mbest77
Комментарий скрыт
Все знают что всем интересна не эта дно лига а Месси с Интер Майами.
Хотя нет... Только Месси
+2
-2
0
для Леоноля Месси вылет в 1/8 это уже привычно, эдакая стабильность, то же признак мастерства )))
0
0
0
Легенда МЛС
+4
-4
0
Вы не понимаете: это гениальный план Лапорты чтобы взять его в аренду
+2
-2
0
Ответ Иван Лапин
да кому он нужен в европе
Ну да, действительно никому.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Месси как обычно. Когда надо тащить без судей и админресурса он пропадает.
+9
-9
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий