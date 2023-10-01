«Интер Майами» буксует без Месси. Серьезный риск пролететь мимо плей-офф

Лео все еще травмирован.

«Интер Майами» без Лео Месси снова не победил – 1:1 против «Нью-Йорк Сити» в МЛС.

Матч, начало которого из-за дождя отложили почти на час, сложился для «Майами» сложно. «Интер» пропустили на 77-й минуте – после сольного прохода и удара в ближний угол от Сантьяго Родригеса. Сравнять удалось лишь за пару минут до финального свистка – после подачи углового мяч головой в ворота переправил защитник Томас Авилес.

Месси не играет из-за травмы. Без него сложно

Месси не сыграл в четырех из пяти последних матчей за американский клуб. После возвращения из сборной Аргентины Лео вышел за «Майами» только в матче с «Торонто», но ушел с поля из-за повреждения уже в первом тайме. Без травмированного аргентинца результаты у клуба так себе – ничьи в МЛС с «Орландо» и «Нью-Йорк Сити» и поражение в финале Открытого кубка США с «Хьюстоном».

«Было неразумно, если бы он сыграл, это очевидно, – говорил главный тренер «Майами» Херардо Мартино после «Орландо». – Мы не рассматривали его выход даже на несколько минут, потому что мы бы рисковали. До окончания регулярного чемпионата он наверняка сыграет. С сегодняшнего дня мы будем идти от игры к игре и отслеживать ситуацию. Медицинская бригада скажет нам, когда он будет готов играть, без риска».

«Интер» борется за плей-офф, но нужны только победы

Команда Месси идет на 13-м месте в Западной конференции МЛС, в плей-офф отбираются только девять лучших команд, до финиша регулярного сезона лишь четыре матча. Звучит печально, но шансы есть из-за плотности в таблице.

«Интер» точно не попадет в топ-7, но команда еще в борьбе за 8-ю и 9-ю позиции, которые тоже дают путевку в плей-офф, просто придется сыграть дополнительный раунд на выживание.

В этой борьбе «Интер» уступает «Монреалю» четыре очка, «Нью-Йорк Сити» – пять, но у «Интера» еще есть матч в запасе. Очень важно, что против «Нью-Йорка» все-таки получилось вырвать ничью.

Что ждет «Интер»: «Чикаго Файр» (11-е место в конференции, еще один соперник по борьбе за плей-офф), «Цинциннати» (1-е место в конференции и лидер всей МЛС) и две игры с «Шарлотт» (14-е место, тоже соперник по борьбе за плей-офф).

Если «Интер» победит во всех матчах, то шансы на плей-офф все-таки хорошие.

Многое будет зависеть от здоровья Месси. Напоминаем: до его подписания команда шла последней в конференции.

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs