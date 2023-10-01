Лео и Криш
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«Интер Майами» буксует без Месси. Серьезный риск пролететь мимо плей-офф

Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
Томас Авилес
Интер Майами Интер Майами
МЛС МЛС
Лионель Месси Лионель Месси
Херардо Мартино Херардо Мартино
Футбол Футбол

Лео все еще травмирован.

«Интер Майами» без Лео Месси снова не победил – 1:1 против «Нью-Йорк Сити» в МЛС.

Матч, начало которого из-за дождя отложили почти на час, сложился для «Майами» сложно. «Интер» пропустили на 77-й минуте – после сольного прохода и удара в ближний угол от Сантьяго Родригеса. Сравнять удалось лишь за пару минут до финального свистка – после подачи углового мяч головой в ворота переправил защитник Томас Авилес.

Месси не играет из-за травмы. Без него сложно

Месси не сыграл в четырех из пяти последних матчей за американский клуб. После возвращения из сборной Аргентины Лео вышел за «Майами» только в матче с «Торонто», но ушел с поля из-за повреждения уже в первом тайме. Без травмированного аргентинца результаты у клуба так себе – ничьи в МЛС с «Орландо» и «Нью-Йорк Сити» и поражение в финале Открытого кубка США с «Хьюстоном».

«Было неразумно, если бы он сыграл, это очевидно, – говорил главный тренер «Майами» Херардо Мартино после «Орландо». – Мы не рассматривали его выход даже на несколько минут, потому что мы бы рисковали. До окончания регулярного чемпионата он наверняка сыграет. С сегодняшнего дня мы будем идти от игры к игре и отслеживать ситуацию. Медицинская бригада скажет нам, когда он будет готов играть, без риска».

«Интер» борется за плей-офф, но нужны только победы 

Команда Месси идет на 13-м месте в Западной конференции МЛС, в плей-офф отбираются только девять лучших команд, до финиша регулярного сезона лишь четыре матча. Звучит печально, но шансы есть из-за плотности в таблице.

«Интер» точно не попадет в топ-7, но команда еще в борьбе за 8-ю и 9-ю позиции, которые тоже дают путевку в плей-офф, просто придется сыграть дополнительный раунд на выживание.

В этой борьбе «Интер» уступает «Монреалю» четыре очка, «Нью-Йорк Сити» – пять, но у «Интера» еще есть матч в запасе. Очень важно, что против «Нью-Йорка» все-таки получилось вырвать ничью. 

Что ждет «Интер»: «Чикаго Файр» (11-е место в конференции, еще один соперник по борьбе за плей-офф), «Цинциннати» (1-е место в конференции и лидер всей МЛС) и две игры с «Шарлотт» (14-е место, тоже соперник по борьбе за плей-офф).

Если «Интер» победит во всех матчах, то шансы на плей-офф все-таки хорошие.

Многое будет зависеть от здоровья Месси. Напоминаем: до его подписания команда шла последней в конференции.

Трофей у Месси украло «Хьюстон Динамо». Откуда в Америке вообще «Динамо»?

Интер Майами – Нью-Йорк Сити 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
1 октября, 03.32, «DRV PNK Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 77 Родригес, 1:1 – 90 Авилес.
Интер МайамиКэллендер, Кривцов (Тэйлор, 82), Миллер, Аллен, Руис, Бускетс, Арройо (Мота, 73), Кремаски, Авилес, Фариас, Кампана (Мартинес, 72).
Нью-Йорк СитиФриз, Грэй, Тиаго Мартинс, Риса, Переа, Сэндс, Родригес (Пеллегрини, 88), Джейссон, O'Toole, Таллес Магно (Ледесма, 46), Bakrar (Паркс, 73).
Предупреждения:
Кремаски (33), Авилес (40), Ледесма (52), Фариас (62), Кривцов (69), Арройо (70), Джейссон (81), Аллен (90).

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs

17 комментариев

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Rafael Nadal Parero
Друзья Месси выходят на поле только если Месси играет?
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Сергей Уткин
Ответ Имя Фамилия
Так МЛС это такая же постанова, как и рестлинг. Из состава убрали Жорди Альбу и капитана Йедлина, которые участвовали почти в каждом голе. Пытаются накалить страсти на последние туры. Потом вернут их вместе с меси и выпустят заодно 100500 статей, как меси сам затащил моями в пле-офф. Там как раз в последнем туре будет тот самый Шарлотт, который любезно забивал в свои ворота в кубке лиги.
Тебе самому-то не мерзко от того, что ты зачастую пишешь на этом сайте?
+6
-1
+5
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Rule1
Месси это двигатель Интер Майами,без преувеличений. Скорейшего ему выздоровления
+9
-5
+4
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Rafael Nadal Parero
Ответ Имя Фамилия
Так МЛС это такая же постанова, как и рестлинг. Из состава убрали Жорди Альбу и капитана Йедлина, которые участвовали почти в каждом голе. Пытаются накалить страсти на последние туры. Потом вернут их вместе с меси и выпустят заодно 100500 статей, как меси сам затащил моями в пле-офф. Там как раз в последнем туре будет тот самый Шарлотт, который любезно забивал в свои ворота в кубке лиги.
не смотрю млс, после того как посмотрел один матч с переходом Месси. Уровень лфл. Но спасибо за пояснение
+4
0
+4
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Игорь Горочкин
А почему речь только о Месси? Разве Бускетс и Альба не двигатели Интера?)
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The doctor
Автор, конференция же восточная, не западная...
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Слава_ВладиСлава
А до Месси, Интер был на первых ролях, выиграл все трофеи в млс и на континенте?
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ddddan 2
Ответ Отец Абду
Интер Майами с Месси: 12 игр, 11 побед и ничья + трофей Интер Майами без Месси: 6 игр, 4 поражения, ничья и победа + слили финал Кубка Интер Майами без Месси, как Португалия с Роналду на 5 ЧМ...
удаляй,не залетит
+1
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Слава Молотов
Ответ Алексей Полиенков
Месси все команды разрушает своим присутствием. Потому что без него они потом играть не могут.
Интер не играл до Месси, заиграл с Месси, у Месси травма и он снова не играет. Алексей, вы куда растеряли остатки адекватности?
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